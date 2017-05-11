Где в Туле заказать качественные штукатурные работы?

Фото Алексея Пирязева.

Штукатурные работы - целое искусство. Постичь его - это использовать качественные материалы и с предельной аккуратностью относиться к своему делу. Мы знаем такую компанию и с удовольствием расскажем о ней.

Myslo узнал о компании «Строевода» благодаря тулячке Татьяне Коровиной. Ее пожилая родственница купила квартиру в новостройке и попросила Татьяну помочь с ремонтом - найти рабочих, организовать весь процесс. Справедливо решив, что в интернете самый полный перечень компаний, женщина выбрала одну из самых разрекламированных. Прогадала.

- Результат меня ужаснул, - говорит Татьяна. - Разочарованы им были и рабочие. «Не знаем... Может быть, виновата несовместимость штукатурки и поверхности... Или условия не те... Или подготовлено что-то не так», - это все, что они могли сказать в свое оправдание.

Абсолютно неровные слои, шероховатости, выступы и какие-то комки материала - в общем, недопустимые ошибки.

Проводить ремонт дальше было невозможно. Хорошо хоть, что денег за это не взяли, постеснялись. Знакомая посоветовала обратиться в компанию «Строевода». Я согласилась и не пожалела.

Ребята из «Строеводы» среагировали быстро, приехали, изучили помещение и сразу же приступили к работе. Результат порадовал и меня, и родственницу: все чисто, гладко, придраться не к чему! Все бы так ответственно исполняли свои обязанности!

Чтобы узнать подробнее об отделке стен, мы обратились к специалистам компании «Строевода».

Что такое штукатурка механизированным или машинным способом?

Главные задачи современных строительных технологий – упростить, сделать дешевле, и при этом повысить качество строительных работ. Штукатурные работы - одна из самых трудоемких стадий ремонта, требующая от мастера определенных навыков и профессионализма.

Новейшая разработка - нанесение штукатурки с помощью специальной установки - смогла существенно облегчить этот вид отделочных работ.

Около 90% штукатурных работ в Европе осуществляется с помощью штукатурных станций и выполняются механизированно.

Сейчас такой вид штукатурных работ стал доступен и в России.

Машинные штукатурные работы компания «Строевода» широко применяет как в промышленных помещениях - когда за максимально короткое время нужно выполнить работу большого объема, так и при отделке офисов и жилых помещений.

Секрет популярности машинных штукатурных работ прост: качество, скорость, экономия.



Качество

Механизированное оштукатуривание стен компания «Строевода» проводит с помощью специальных сухих строительных смесей, по немецкой технологии. Для отделки внутренних помещений обычно используются гипсовые смеси. После обработки поверхности и глянцевания, стены можно сразу оклеивать обоями.

Все работы осуществляются квалифицированными специалистами в соответствии со СНиП.

Раствор перемешивается станцией и подается на стену под давлением, что обеспечивает лучшую степень схватывания с поверхностью .

В будущем, при удалении старых обоев, штукатурка останется на месте.

Скорость

Мастеру не приходится тратить время на перемешивание раствора – он перемешивается автоматически по самой эффективной технологии (смесь засыпается в воду, а не наоборот). Качественный раствор легче поддаётся обработке и облегчает работу. Штукатурные станции подают раствора в больших объемах и на разную высоту. После выставления маяков и нанесения слоя штукатурки мастеру нужно только выровнять поверхность.

Штукатурные работы машинным способом сокращают время проведения работ в 4 раза, по сравнению с оштукатуриванием вручную!

1 или 2-комнатная квартира будет готова за 4 дня!

Экономия

Машинный способ позволяет экономить не только время, затраты сил, но и деньги. Сухие смеси для машинного нанесения стоят дешевле, чем смеси для ручного способа.

Цена работ за один квадратный метр - тоже значительно ниже, а качество работы при этом выше.

После машинной штукатурки можно сразу клеить обои!

Шпаклёвочные работы после этого не требуются, как после аналогичных работ вручную.

Это экономит расходы.

Делайте ремонт правильно: экономьте свои деньги и время

с компанией «Строевода»!

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