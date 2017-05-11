Где в Туле заказать качественные штукатурные работы?
Штукатурные работы - целое искусство. Постичь его - это использовать качественные материалы и с предельной аккуратностью относиться к своему делу. Мы знаем такую компанию и с удовольствием расскажем о ней.
Myslo узнал о компании «Строевода» благодаря тулячке Татьяне Коровиной. Ее пожилая родственница купила квартиру в новостройке и попросила Татьяну помочь с ремонтом - найти рабочих, организовать весь процесс. Справедливо решив, что в интернете самый полный перечень компаний, женщина выбрала одну из самых разрекламированных. Прогадала.
- Результат меня ужаснул, - говорит Татьяна. - Разочарованы им были и рабочие. «Не знаем... Может быть, виновата несовместимость штукатурки и поверхности... Или условия не те... Или подготовлено что-то не так», - это все, что они могли сказать в свое оправдание.
Абсолютно неровные слои, шероховатости, выступы и какие-то комки материала - в общем, недопустимые ошибки.
Проводить ремонт дальше было невозможно. Хорошо хоть, что денег за это не взяли, постеснялись. Знакомая посоветовала обратиться в компанию «Строевода». Я согласилась и не пожалела.
Ребята из «Строеводы» среагировали быстро, приехали, изучили помещение и сразу же приступили к работе. Результат порадовал и меня, и родственницу: все чисто, гладко, придраться не к чему! Все бы так ответственно исполняли свои обязанности!
Чтобы узнать подробнее об отделке стен, мы обратились к специалистам компании «Строевода».
Что такое штукатурка механизированным или машинным способом?
Сейчас такой вид штукатурных работ стал доступен и в России.
Секрет популярности машинных штукатурных работ прост: качество, скорость, экономия.
Качество
В будущем, при удалении старых обоев, штукатурка останется на месте.
Скорость
1 или 2-комнатная квартира будет готова за 4 дня!
Экономия
Машинный способ позволяет экономить не только время, затраты сил, но и деньги. Сухие смеси для машинного нанесения стоят дешевле, чем смеси для ручного способа.
Цена работ за один квадратный метр - тоже значительно ниже, а качество работы при этом выше.
После машинной штукатурки можно сразу клеить обои!
Шпаклёвочные работы после этого не требуются, как после аналогичных работ вручную.
Это экономит расходы.
Делайте ремонт правильно: экономьте свои деньги и время
с компанией «Строевода»!
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