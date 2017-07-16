«Самолет» буги-вуги приземлился в Центральном парке

Фото Дмитрия Дзюбина.

Проводить опен-эйр-турнир по свинговым танцам в Туле - традиция. На «Самолет» три года подряд съезжаются лучшие бугеры России из Москвы, Ярославля и, конечно же, Тулы.

На эстраде Центрального парка было жарко: погода уступила бугерам летний солнечный денек.

Но без дождя, все же, не обошлось. Болельщиков это не напугало: восемь часов они неустанно поддерживали любимых танцоров.

Как и всегда, танцевальные соревнования прошли по системе Jack&Jill. По ее правилам танцевать со своими привычными партнерами нельзя: каждый номер участники исполняют в новых дуэтах.

Пары совпадают случайным образом, благодаря чему на танцполе царит полная импровизация.

Не отступили на «Самолете» и от другой традиции: пассажиры вновь летели пятью классами - «БИЗНЕС-класс» (для опытных танцоров), «ЭКОНОМ-класс» (для всех желающих), «Лётная школа» (для новичков), «АСы лётной школы» (для сеньоров от 40 лет), «Камикадзе» (для любителей очень быстрой музыки). По словам организаторов, билеты на танцевальный рейс разошлись как горячие пирожки. Игорь и Ольга Кузнецовы из Ярославля на борту «Самолета» уже в третий раз.

- Для нас с женой это не просто соревнование, - говорит Игорь. - Это тусовка, которая объединяет людей из разных городов. Формат социальных танцев создает на сцене импровизационную атмосферу: меняясь танцевальными партнерами, мы общаемся, смеемся, лучше узнаем друг друга и учимся новым движениям. Это, кстати, также позволяет оценить уровень мастерства соперников. Ребята из Тулы сильные, но мы-то круче (смеется). А если серьезно, то давно общеизвестно: в России только три мощных буги-вуги-центра - Тула, Ярославль и Москва.

Не беремся отвечать за столицу и Ярославль, но в нашем городе, и правда, буги-вуги-движение мощное: танцоры посещают мастер-классы и занимают призовые места в профессиональных соревнованиях. Илья и Ульяна Балашины - опытные бугеры. Супруга серьезно увлечена социальными танцами почти семь лет, ее муж - шесть.

- Ульяна влюбилась в это направление из-за динамичной музыки. Со мной же - немного другая история, - рассказывает Илья. - Я пришел к буги-вуги через бальные танцы - во многом, потому, что захотелось свободы движения. Бальники все время работают на публику: мимика, жесты, эмоции - все ориентировано на зрителей и жюри. Социальные танцы же - внутренняя красота. Она рождается внутри каждой пары. Ты забываешь о тех, кто сейчас смотрит на тебя, и полностью отдаешься энергии движения. Вот почему исполнение буги-вуги выглядит естественно и незамысловато. На самом деле, за каждым шагом стоит большая работа. Заученные элементы не читаются за легкостью самовыражения, и люди видят лишь искры, которые пролетают между танцорами…

- Полностью согласна, - продолжает Ульяна. - Соревнование по буги-вуги проходит не в рамках жесткой конкуренции, а в дружеской атмосфере. Ведь на «Самолете» мы встречаемся с людьми, с которыми не виделись целый год О каком соперничестве можно говорить!

Так считают и туляки Екатерина Осташова и Семен Кукляев. Они в буги-вуги не так давно: Семен - два года, Катя - один. Их сердца соединил танец.

- Самое тяжелое для партнера - думать наперед, для партнерши - довериться партнеру, - говорит Семен. - Без взаимопонимания не получится слаженности, а, значит, и танца.

В буги-вуги ты никогда не знаешь, с кем встанешь в пару. Поэтому надо морально настраиваться на открытый диалог душ.

Это получается благодаря тому, что на «Самолете» встречаются только добрые, позитивные, открытые люди. Поэтому движения рождаются непроизвольно, они исходят от сердца.

- А для меня самое трудное - это базовый шаг, - говорит Катя. - Научиться ему - значит, освоить всю «кухню» танца. Год назад я еще не знала, насколько это круто - быть частью чего-то мощного и невообразимо крутого. Однажды, прогуливаясь по парку, я увидела, как танцуют бугеры и решила, что тоже научиться этой легкости и при этом манерности исполнения. И вот я уже второй раз на «Самолете». Здесь так здорово!

Большинство партнеров по танцам буги-вуги - супруги. Но тулякам Анастасии Шварц и Максиму Коняеву удалось сохранить дистанцию: ребята - добрые друзья.

- Становясь в пару, танцоры, действительно, нередко влюбляются друг в друга, - говорит Анастасия. - В клубе, где мы с Максом занимаемся, восемь счастливых семейных пар. Их всех познакомил танец. Нас эта магия не коснулась (улыбается). Я танцую ради музыки. То, что мы звучит на сцене, мы вряди ли когда-нибудь услышим еще раз: избранные композиции, исключительные ритмы.

- А я танцую из-за людей, которые вокруг меня, - делится Максим. - Импровизация в танце - это знакомства с потрясающими людьми. После соревнований мы - единое целое. Ездим друг к другу в гости, постоянно общаемся по интернету.

Между нами зарождаются отношения, которые я бы назвал родственными.

Приятно, что социальный танец в современном мире не потерял своего значения и до сих пор объединяет души.