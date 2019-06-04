Выбираем лучшие школы иностранных языков Тулы - 2019
Серия народных голосований Myslo.
Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие школы иностранных языков в Туле.
Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.
Куда вы уже ходили изучать иностранные языки и вам понравилось? Куда ходили ваши друзья? Где цены доступнее и качество обучения выше? Критерии голосования вы выбирайте сами.
Голосуйте за ваши любимые
школы иностранных языков,
делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!
Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».
За второе и третье места будут не менее почётные наклейки.
Вам предлагается пара школ иностранных языков, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.
4 июля мы подведём итоги голосования и назовем лучшую,
самую «народную»
школу иностранных языков в Туле.
Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где, по вашему мнению, лучше всего изучать английский, французский, испанский и другие языки, и почему?
Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки (голосование с одного устройства больше 1 раза в сутки), поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.