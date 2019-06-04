Выбираем лучшие школы иностранных языков Тулы - 2019

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие школы иностранных языков в Туле.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

Куда вы уже ходили изучать иностранные языки и вам понравилось? Куда ходили ваши друзья? Где цены доступнее и качество обучения выше? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые

школы иностранных языков,

делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

За второе и третье места будут не менее почётные наклейки.

как голосовать

Вам предлагается пара школ иностранных языков, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.