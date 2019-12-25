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Туляки выбрали три лучшие кофейни-2019

Туляки выбрали три лучшие кофейни-2019

Итоги народного голосования на Myslo.

С 25 ноября по 25 декабря мы проводили на Myslo голосование
 за лучшие кофейни Тулы. Теперь мы знаем, где жителям нашего города больше нравится играть и каким компаниям они доверяют.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов, и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 25 декабря.

Победителем голосования стала кофейня Zaрядка. Она набрала 1188 голосов.

Второе место и 965 голосов достается заведению Kafema.

 

 

 Третье место и 376 голосов получила кофейня «Сова».
 

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание кофейни.

 

Кофейни, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки.

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг кофеен Тулы 2019 года, за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

 
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вчера, в 13:30 0
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