Туляки выбрали три лучшие кофейни-2019
Итоги народного голосования на Myslo.
С 25 ноября по 25 декабря мы проводили на Myslo голосование
за лучшие кофейни Тулы. Теперь мы знаем, где жителям нашего города больше нравится играть и каким компаниям они доверяют.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Мы проверили участников на накрутку голосов, и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 25 декабря.
Победителем голосования стала кофейня Zaрядка. Она набрала 1188 голосов.
Второе место и 965 голосов достается заведению Kafema.
Поздравляем победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание кофейни.
Кофейни, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки.
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг кофеен Тулы 2019 года, за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.