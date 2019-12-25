Туляки выбрали три лучшие кофейни-2019

С 25 ноября по 25 декабря мы проводили на Myslo голосование

за лучшие кофейни Тулы. Теперь мы знаем, где жителям нашего города больше нравится играть и каким компаниям они доверяют.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов, и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 25 декабря.

Победителем голосования стала кофейня Zaрядка. Она набрала 1188 голосов.

Второе место и 965 голосов достается заведению Kafema.

Третье место и 376 голосов получила кофейня «Сова».