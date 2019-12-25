Gauti о возвращении на сцену, тульской клубной жизни и опыте работы с администрацией

Фото из паблика vk.com/gauti1991

После оглушительного успеха в начале десятилетия тульский рэпер Gauti на время пропал с радаров, и это вовсе не потому, что его звезда закатилась.

Все эти годы Gauti готовил почву для своего легендарного возвращения и набирался опыта. Он побывал на «Доме-2», стал блогером, занялся продюсированием, познакомился с многочисленными звездами шоу-бизнеса и даже подумывает податься в политику.

Но самое главное, что Gauti вернулся на тульскую сцену и в декабре запустил новую серию своих легендарных вечеринок, более известных как «Саммиты». Подробности он рассказал в интервью корреспонденту Myslo.ru.

— В одном из интервью ты признался, что в 16 лет всерьез увлекся панк-роком, носил длинные волосы и гриндерсы. Потом прославился в Туле как рэпер, а теперь выпускаешь мелодичные песни… Так какой же музыкальный стиль тебе ближе?

— Да, я пробовал многие музыкальные направления, но всегда занимался той музыкой, которая мне нравится. Я не могу свое творчество отнести к какому-то определенному стилю, на всех своих выступлениях, не важно в Москве или в регионах, я всегда говорю, что работаю в стиле мейнстрим — это музыка, которая сейчас актуальна и которая мне нравится.

— Чем новые «Саммиты» будут отличаться от того, что было в 2011 году?

—Тут все очень просто — я вырос, набрался опыта, у меня появились полезные связи и новые возможности. Все это я привнес в проект «Саммит», начиная от величины артистов, которых я могу пригласить в Тулу и заканчивая такими мелочами как сотрудничество с известными ресторанами, которые привозят нам алкоголь, еду и кейтеринг для тульских артистов, и продюсерскими центрами, желающими заключить контракты с нашими молодыми дарованиями в Туле.

—У тебя есть желание возродить клубную жизнь Тулы?

— У меня есть огромное желание это сделать, и я понимаю, что сейчас это получается. Даже сейчас во время интервью мне приходит большое количество сообщение в WhatsApp от ребят, которые готовы вступить в нашу команду и возродить в Туле то, что было 5 лет назад на пике популярности.

— Расскажи про свою деятельность концертным директором. С какими звездами тебе довелось поработать? У кого был самый необычный райдер?

— На самом деле я поработал с большим количеством артистов и звезд, начиная от Егора Крида и Тимати и андеграундными артистами Витя Ак (участник группы «АК-47». — Прим. авт.), Loc-Dog и др.

Как бы это странно ни звучало, последний привоз Gayasov$ Brother$ (музыкальная группа, которая выступила 7 декабря на открытии первого «Саммита». — Прим. авт.) был для меня самый непонятный. Такого я никогда не встречал. Это было сродни уколу адреналина в сердце. С ними было очень сложно, ребята постоянно меняли свои условия. Более того, после выступления они попытались поднять волну хейта в мой адрес. Во всех популярных пабликах соцсетей они попытались меня как-то очернить, но у них ничего не вышло. Для меня это был самый необычный райдер и самый необычный привоз.

— Многие рэперы активно участвуют в политической жизни. А ты интересуешься ситуацией в стране? Не планируешь баллотироваться в депутаты?

— Со стороны блогера, рэпера или артиста я считаю неправильным пропагандировать политическое движение и навязывать своим подписчикам какой-то определенный выбор. Мне самому не раз это предлагали, но я всегда отказывался. Я думал о том, чтобы баллотироваться в депутаты, и я больше скажу, мне предлагали. Не буду говорить имен, но мне это пророчили, потому что я готовил большое количество мероприятий для администрации Тульской области и до сих пор являюсь членом общественного совета при администрации. Я согласился бы, если мне предложат.

— А еще ты снимаешь вайны. Это больше хобби или работа? Как все проходит, сколько времени уходит на съёмки?

— Я снимаю их больше в качестве отдушины. Мне просто в кайф записать что-то, и я записываю. Раньше это было частью моей работы. В Туле мы выпускали по три ролика в неделю, на съемки уходили все выходные. В пятницу мы закупали реквизит встречались и все обсуждали, а потом все выходные снимали с 11 часов дня до 8 вечера пока было светло.

В какой-то момент, все превратилось в рутину в стиле «Привет, сегодня понедельник. Мне надо сделать вайн». С учетом того, что у нас в России очень низкий уровень ведения блогерских аккаунтов мне это осточертело.

— В одном из твоих роликов участвовала Ольга Бузова…

— Бузова никогда у меня не снималась, я понимаю о каком ролике идет речь, это один из самых популярных вайнов у меня в Instagram, там порядка 1,5 миллиона просмотров. На самом деле мы просто нашли очень похожую девушки, одели ей парик и засняли ее.

— В одном из интервью ты сказал, что всерьез заняться музыкой тебя вдохновила девушка… Какие еще необычные поступки ты совершал ради своих женщин?

— Последнее, на что меня вдохновила моя девушка — это прекратить работу в масс-медиа и заняться чем-то более серьезным. Многие этого не поймут, но это сыграло для меня важную роль. Я переехал из Москвы в Тулу и начал строить не карьеру, а семью.

— Как ты расслабляешься? Где берешь вдохновение?

— Это очень животрепещущая тема. Я хорошо понимаю людей, которые работают 24/7, чтобы совершить какой-то прорыв. Даже когда у меня нет работы я не могу расслабиться. Но все же я стараюсь отдыхать как и все нормальные люди: пойти куда-нибудь развлечься, посмотреть кино, побыть вместе со своей девушкой. Раз в полтора месяца я стараюсь отправляться в путешествия, чтобы забыться и набраться сил. Сейчас я в Доминикане уже четвертый день (на момент интервью Гаути находился в отпуске в Доминикане. — Прим. авт.), и уже в мою голову лезут мысли, что я буду делать дальше.

— Чем будешь удивлять на предновогоднем «Саммите» 28 декабря?

— Не буду давать крутое превью, хочу, чтобы люди пришли сами. Они увидят, офигеют и поймут, что на «Саммиты» нужно ходить. Не буду обещать многого, просто приглашаю всех. Вы останетесь довольны. Хочу процитировать свои же слова о том, что «Саммит» — это легендарное мероприятие для Тулы, которое никогда больше не повторится. Он непохож на все остальные мероприятия здесь. Ты приходишь на «Саммит» и ты понимаешь, что это мероприятие только для тебя». Поэтому приходите, и вы очумеете от того, что увидите.

Из досье Myslo

Настоящее имя: Владимир Алексеев

Родился: 6 апреля 1991 года

Известный тульский музыкант: в школьные годы увлекался панк-роком, в 2009 году записал первый сборник тульского рэпа, в настоящее время создает музыку мейнстрима.

В 2016 и в 2017 году Gauti был участником «Дома 2», где попытался построить отношения с Сашей Артемовой и Катей Гужвинской.

В Москве Gauti изучил SMM и рекламу и стал блогером.

Дети: есть сын, 8 лет.

Семейное положение: есть любимая девушка

В 2019 году Gauti возродил легендарные «Саммиты» — вечеринки, с тульскими хип-хоп артистами, зажигательные диджеями и оживленным танцполом. На открытии новой серии «Саммитов» выступили приглашенные звезды Gayazo$ Brother$.