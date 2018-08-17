Тулячка стала чемпионкой на первенстве мира по тайскому боксу среди юниоров

Фото Алексея Пирязева.

Об Офелии Маргарян мы пишем довольно часто. Девушка — успешная спортсменка и прославляет наш регион далеко за его пределами. Со 2 по 8 августа в Бангкоке (Таиланд) проходило первенство мира по тайскому боксу среди юниоров. Тулячка уверенно завоевала золотую медаль в весовой категории 71 кг.

Корреспонденты Myslo побывали на тренировке чемпионки в спортшколе «Восток» и выяснили, как юной Офелии удалось стать победительницей таких престижных соревнований.

Этот турнир — самый важный и желанный для юниоров. Круче первенства мира для юных спортсменов нет ничего. В соревнованиях участвовало более 40 стран. В Таиланд 17-летняя Офелия Маргарян отправилась в составе сборной России.

Абдул Малаалиев, тренер тулячки:

Абдул Малаалиев – Я доволен, как Офелия провела соревнования. Ожидал, что у нас будет золото. Мы изучали соперников, были готовы. Очень много болельщиков из России было. От этой поддержки тоже зависит выступление боксеров. С января Офелия перейдет во взрослую возрастную категорию. Там уровень будет совсем другой. Но я считаю, что технически и физически мы уже готовы, осталось только психологически подготовиться. У кого желания больше, тот и победит. На первенстве мира Офелия почувствовала вкус победы, поняла, что непобедимых нет. Вообще у нас много перспективных спортсменов — Артем Дячков, Сергей Абрамов, Наталья Бабинцева, Алина Гиясова, Александр Бакланов. Всё от ребят зависит, от их характера и упорства. Перебороть себя и идти дальше.

Офелия провела два боя — с турчанкой и таиландкой. Самым сложным для нашей тулячки стал финал — с представительницей страны-хозяйки.

Офелия Маргарян – У нас была большая команда из России, все ребята были из разных уголков нашей страны, но за один день мы сплотились. Главные тренеры молодцы, они нас так сплотили, как будто мы друг друга знали всю жизнь. Все болели друг за друга. Ребята стояли у ринга и кричали: «Рос-си-я, Рос-си-я!» Это в бою очень помогало. Хочешь расслабиться, но слышишь, как за тебя все болеют, и идешь только вперед. В финальном бою с представительницей Таиланда было очень сложно морально. Им помогали и стены — турнир домашний, к тому же они родоначальники этого вида спорта. Я собралась, тренер был рядом, нашел нужные слова, и всё сложилось успешно. Россия стала второй в общекомандном зачете, мы уступили всего шесть золотых медалей Таиланду. Хороший уровень соревнований. Атмосфера была очень классная, общались с другими ребятами.

Выступать во взрослой категории Офелия готова. Для этого придется больше работать, стараться.

– Я считаю, что готова, я ничем не хуже других. Думаю, у меня будет больше желания, и всё получится. Тренер подготовит правильно.

Сейчас у спортсменки есть две недели отдыха, а затем ее снова ждут бесконечные тренировки и тяжелые бои.

из досье myslo

Офелия Маргарян

Родилась 12 декабря 2000 года в Туле.

Любимый фильм: «Двойной удар».

Любимая музыка: современная и классика.

Любимая книга: «Шерлок Холмс».

Домашние животные: кот Понтик. Но любимое животное — собака. Офелия мечтает о самоедской лайке.

Хобби: только спорт.