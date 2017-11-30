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Где в Туле заказать дизайн интерьера

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Где в Туле заказать дизайн интерьера

Обзор студий дизайна от Myslo.

Дизайн интерьера, сделанный профессионалами, преображает любое помещение и делает его красивым, современным и функциональным. А порой просто трудно самим понять, какие варианты отделки и мебель будут лучше всего сочетаться и какими элементами декора можно украсить гостиную и сделать спальню уютнее.

 

Project

Одна из самых известных и авторитетных дизайн-студий нашего города — бюро дизайна PROject. Не будет преувеличением сказать, что за 15 лет работы специалистами компании PROject в Туле и по всей России оформлено тысячи квартир, домов, загородных резиденций, клубов развлечений, офисных центров, ресторанов и магазинов.

Здесь разрабатывали, придумывали и воплощали в жизнь дизайн оформления для огромных объектов в сотни квадратных метров и помогали сделать красивыми и уютными небольшие городские квартиры.

Бюро дизайна — это целая команда профессионалов своего дела: опытнейших архитекторов, оформителей, проектировщиков, визуализаторов, инженеров. Их знания новейших материалов и технологий, а главное, попытка в каждом заказе дойти до сути, почувствовать и угадать сокровенные мысли заказчика, позволяют с уверенностью говорить:

«Да, мы можем реализовать ваши мечты, какой бы сложности проект вы нам ни поручили и какие бы сжатые сроки перед нами ни поставили».


Юлия Руднева, основатель и арт-директор.

— У нас нет типовых заготовок и универсальных разработок. Каждая наша работа на 100% индивидуальна. Ведь, заказывая дизайн-проект, вы желаете получить оригинальное решение, свежее и одновременно точное отображение вашей личности, ваших вкусов и запросов. Мы приглашаем вас в «соавторы» и пытаемся добиться максимального понимания и единодушия, ведь наша творческая разработка — это то окружение, в котором вы будете жить или работать многие годы…

Сегодня бюро дизайна PROject — это, пожалуй, единственная в нашем городе студия полного цикла.

Здесь готовы выполнить все работы по созданию и воплощению в жизнь уникального интерьера: от первоначальной идеи и визуализации до безупречного воплощения, в том числе авторский надзор за ремонтными работами, поставку мебели и декорирование пространства.

Специалисты бюро сами занимаются комплектацией объектов отделочными материалами и элементами декора, сотрудничая напрямую с ведущими поставщиками мира.


Мария Пронякина, основатель и ведущий декоратор.

— Мы можем найти и привезти для вас всё. И при этом никаких посредников, только прямые контакты с фабриками Италии, Испании, Германии, США и Китая. Мы поможем вам сэкономить огромные деньги и не кормить перекупщиков.

Услуги бюро дизайна Project:

  1. Разработка дизайн-проектов квартир, загородных домов, баров, ресторанов кафе, офисных помещений, магазинов, салонов красоты (от 600 руб./м2);
  2. Архитектурное проектирование;
  3. Контроль и консультации по выполнению отделочных работ согласно дизайн-проекту;
  4. Подбор мебели, отделочных материалов, текстиля, осветительных приборов, предметов интерьера;
  5. Декорирование интерьера;
  6. Графический дизайн (создание фирменного стиля компании, брендинга, упаковки);
  7. Строительство и ремонт.
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Тула, пр. Ленина, 85, корп. 1 LIKERKA LOFT
8 (960) 600-84-84,
8 (903) 659-36-35,
8 (4872) 25-16-46.

projectburo.ru

Инстаграм:
projectburo
rudneva. j
promarusya

 

Decorator

Студия дизайна интерьера Decorator занимается созданием неповторимого оформления квартир, домов, магазинов и других помещений. За это время студия собрала команду профессионалов и единомышленников, которым благодаря своему внушительному опыту удаётся воплощать уникальные интерьеры.

В этой студии можно заказать дизайн интерьера для дома, квартиры, офиса, бара, ресторана, магазина, отеля, ателье, салона красоты, фитнес-клуба и т. д.

Дизайнеры студии Decorator не ограничивают себя в стилях и технике исполнения. В каждом проекте они используют что-то новое, не похожее на другие свои работы, и не останавливаются на шаблонных решениях. Вы сможете выбрать для своего помещения любой вариант дизайна: лофт, городской прованс, квартиру в современном стиле или дом в классическом оформлении.

Каждый клиент студии получает оригинальный авторский дизайн!

Так из чего же состоит процесс создания уникального проекта дизайна интерьера?

  1. Специалисты Decorator проводят оценку помещения, производят замеры и готовят обмерочные чертежи;
  2. Разрабатывают эскизы (в том числе в формате 3D), которые позволяют заказчику заранее оценить результаты и внести необходимые изменения;
  3. Составляют всю необходимую рабочую документацию — от схемы расположения розеток и мебели до плана сноса перегородок;
  4. Подбирают аксессуары, фурнитуру и любые другие мелочи, призванные сделать комнаты уютными и необычными;
  5. После согласования дизайн-проекта с заказчиком начинаются строительно-отделочные работы;
  6. По желанию заказчика специалисты студии проводят авторский надзор — периодически посещают ремонтируемое помещение и контролируют точность выполнения всех деталей проекта.

Студия Decorator уже украсила множество интерьеров квартир, домов, магазинов, фотостудий. Предлагаем вам посмотреть один из последних её проектов — квартира в ЖК «Первомайский», выполненная в брусничных тонах. Площадь 123,7 кв. м. Для семьи из 3-х человек.

В спальне дизайнеры студии использовали матовые пепельные обои Wall&Deco (Италия) в сочетании с геометрическими деталями потолка и ярким золотым штрихом в мебели.

Детская оформлена в светлых тонах с цветными спокойными акцентами мятного и лососевого цвета.

Гостиная, совмещённая со столовой, выполнена в спокойных синих тонах, разбавленных оттенками розового.

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Для санузла дизайнеры студии подобрали интересную плитку Adex (Испания) с глянцевым покрытием, создающим зеркальный эффект.

План расстановки мебели.

 

Услуги студии дизайна интерьера Decorator:

  • Разработка дизайн-проекта (от 700 руб. м2);
  • Авторский надзор;
  • Строительство и ремонт;
  • Декорирование интерьера (от 200 руб. м2);
  • Ландшафтный дизайн;
  • Мозговой штурм для разработки вашего уникального проекта;
  • Архитектурные работы;
  • Продажа отделочных материалов.

Доверьте создание особенного интерьера студии Decorator.

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Тула, ул. Пролетарская, 26 (рядом с ТЦ «РИО»)
8 (4872) 58-38-99, 8 (950) 911-38-55

decorator-studio.ru

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АртПроект, дизайн-студия Евгении Сумароковой

Дизайн-студия «АртПроект» уже более 20 лет занимается разработкой проектов дизайна интерьера. За это время студия охватила большую географию и выполнила множество проектов и работ в разных городах России (Тула, Новомосковск, Москва, Сочи, Воронеж и другие).

Дизайн пространства данной квартиры основывается на эклектике. Пристрастие заказчиков к различным декоративным элементам, блеску и камерности, читается в каждом ракурсе.

Квартира получилась очень нарядная и уютная, а подробная проработка дизайнером деталей, заставляет разглядывать и наслаждаться эстетикой каждого метра интерьера!

В галерее вы можете увидеть и сравнить картинки визуализации и готовый интерьер.

Галерея
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Визуализация в дизайн-проекте, Фото: 2
Визуализация в дизайн-проекте, Фото: 3
Визуализация в дизайн-проекте, Фото: 4
Визуализация в дизайн-проекте, Фото: 5
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Готовый вариант, Фото: 7
Готовый вариант, Фото: 8
Готовый вариант, Фото: 9
Готовый вариант, Фото: 10
Готовый вариант, Фото: 11
Готовый вариант, Фото: 12
Готовый вариант, Фото: 13
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Дизайн-студия Евгении Сумароковой предлагает любые варианты услуг по обновлению и оформлению домов, квартир, офисов и других помещений, от идеи и проекта, с его последующей реализацией и авторским сопровождением, до отдельных этапов.

За более чем 20 лет на рынке студия наработала огромный опыт, и её специалисты готовы воплотить в жизнь любые идеи интерьеров жилых и общественных помещений, от минимальных до самых невероятных.

Квартира в стиле INDUSTRIAL LOFT. Выполнена в современном течении стиля INDUSTRIAL/LOFT. Использование природных материалов, таких как дерево, металл, камень придает интерьеру урбанистический характер, а потертые поверхности, ткань и элементы мебели создают образ уюта и комфорта. Интерьер подобран с учетом характера и образа жизни заказчика. Мы считаем, что именно индивидуальный подход к клиентам, внимательная проработка всех деталей, собирают неповторимый образ дизайна пространства.

Галерея
Где в Туле заказать дизайн интерьера, Фото: 1
Где в Туле заказать дизайн интерьера, Фото: 2
Где в Туле заказать дизайн интерьера, Фото: 3
Где в Туле заказать дизайн интерьера, Фото: 4
Где в Туле заказать дизайн интерьера, Фото: 5
Где в Туле заказать дизайн интерьера, Фото: 6
Где в Туле заказать дизайн интерьера, Фото: 7
Где в Туле заказать дизайн интерьера, Фото: 8
Где в Туле заказать дизайн интерьера, Фото: 9
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Интерьер данной квартиры выполнен на смешении стилей, такой прием помогает разнообразить образ каждого помещения, а основной задачей дизайнера, была соединить все эти пространства в одну лаконичную «нить»… В пространстве много воздуха, света и деликатной эстетики. Она очень проста для восприятия и функциональна…

Галерея
Где в Туле заказать дизайн интерьера, Фото: 1
Где в Туле заказать дизайн интерьера, Фото: 2
Где в Туле заказать дизайн интерьера, Фото: 3
Где в Туле заказать дизайн интерьера, Фото: 4
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«АртПроект» выполнит различные виды работ по обустройству интерьера:

  • Дизайн-проект в новом помещении (комплект документов, необходимых для проведения ремонтно-отделочных работ в помещениях);
  • Перепланировка помещения;
  • Визуализация нового дизайна;
  • Профессиональный качественный ремонт;
  • Поставка и подбор отделочных материалов и предметов декора;
  • Авторский надзор (контроль соответствия строительных работ дизайн-проекту);
  • Ландшафтный дизайн.

Разработка дизайн-проекта вашего интерьера даст возможность применить опыт и фантазию специалистов студии, чтобы создать совершенно уникальное пространство, которое будет «вашим"
в каждой мелочи.

Все архитекторы и дизайнеры, работающие в дизайн-студии «АртПроект», имеют профильное высшее образование и богатое портфолио выполненных проектов. Они знают о всех новинках в сфере современного дизайна интерьера и отделочных материалов и регулярно посещают многие профильные выставки в России и Европе.

Дизайн интерьера в исполнении студии Евгении Сумароковой — это всегда эксклюзивный проект, который будет создан с учётом всех ваших пожеланий, индивидуальности и стиля, сочетаемых с особенностями помещения.

Вы можете обратиться в студию «АртПроект» не только за полным комплектом услуг, но и воспользоваться опытом профессионалов, если у вас уже сделан ремонт и нужно выбрать мебель и предметы декора или вы хотите что-то поменять в интерьере, но не собираетесь делать полный ремонт. Здесь вам дадут грамотные советы, поделятся идеями и помогут сделать ваше помещение лучшим для жизни или работы.

Обратитесь в студию дизайна интерьера «АртПроект», и вы останетесь довольны своим выбором!

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Тула, ул. Софьи Перовской, 37

8 (910) 941-31-41, 8 (4872)56−70−70

Москва, улица Садовническая, 77

artproekt.pro

 

AURA


Как избежать ошибок во время ремонта, увидеть свои замыслы и идеи в дизайн-проекте интерьера до начала всех работ? Как грамотно и удобно использовать пространство, правильно подобрать мебель и привнести в помещение индивидуальность и оригинальность? Обратитесь в студию дизайна интерьера AURA!

Эта студия уже наработала многолетний опыт в сфере дизайна интерьеров.


Яркий дизайн спальни в современном стиле для молодой пары от студии дизайна интерьера AURA.

В AURA создают дизайн-проекты жилых помещений (квартир и домов), а также различных коммерческих помещений (магазинов, ресторанов, кинотеатров), любого стилистического направления и сложности.

Здесь рождаются индивидуальные эксклюзивные интерьеры.


Николай Тараненко, руководитель студии, дизайнер.

- Вот один из последних проектов, который разработала наша студия. Гостиная для загородного дома, в котором будет жить семья из четырёх человек.

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Вас порадует высокое качество работы и быстрые сроки исполнения. Опытные профессионалы с образованием в области дизайна и архитектуры помогут создать дом, офис, магазин вашей мечты.

Договор составляется на индивидуальных условиях для каждого клиента, а цены вас приятно удивят.

Ещё один приятный плюс! Вместе с дизайн-проектом вы получите возможность приобрести строительные материалы и предметы интерьера на выгодных условиях, а также значительно уменьшить затраты на ремонт и отделку помещения.


Дизайн гостиной в загородном доме в стиле «французская классика» от студии дизайна интерьера AURA.

Услуги студии дизайна интерьера AURA:

  • Дизайн интерьера загородного дома;
  • Современный дизайн интерьера квартир;
  • Дизайн интерьера в классическом стиле;
  • Дизайн интерьера баров, ресторанов, кафе и магазинов;
  • Разработка дизайн-проекта от 600 руб./кв. м;
  • Декорирование интерьера от 200 руб./кв. м;
  • Строительство и ремонт;
  • Авторский надзор (контроль всех строительных и ремонтных работ по ранее разработанному дизайн-проекту);
  • Продажа эксклюзивных дизайнерских отделочных материалов и предметов интерьера;
  • Hande-Made дизайнерские предметы интерьера от студии AURA.

Студия AURA возвращает 50% стоимости от дизайн-проекта!*

*Условия акции уточняйте в студии.

Ещё одно интересное предложение для жителей ЖК «Вертикаль».

Скидка 20% на дизайн-проект в квартирах этого жилого комплекса.*

*Предложение действует только для жителей ЖК «Вертикаль» в Туле.

Студия дизайна интерьера AURA — уют, удобство и красота
вашего интерьера.

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Тула, ул. Кирова 135, офис 40 (2 этаж)
8 (902) 841-46-01

aura-design.ru

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Личный блог директора студии Тараненко Николая

вчера, в 18:20 +1
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