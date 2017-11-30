Где в Туле заказать дизайн интерьера
Обзор студий дизайна от Myslo.
Дизайн интерьера, сделанный профессионалами, преображает любое помещение и делает его красивым, современным и функциональным. А порой просто трудно самим понять, какие варианты отделки и мебель будут лучше всего сочетаться и какими элементами декора можно украсить гостиную и сделать спальню уютнее.
Project
Одна из самых известных и авторитетных дизайн-студий нашего города — бюро дизайна PROject. Не будет преувеличением сказать, что за 15 лет работы специалистами компании PROject в Туле и по всей России оформлено тысячи квартир, домов, загородных резиденций, клубов развлечений, офисных центров, ресторанов и магазинов.
Здесь разрабатывали, придумывали и воплощали в жизнь дизайн оформления для огромных объектов в сотни квадратных метров и помогали сделать красивыми и уютными небольшие городские квартиры.
Бюро дизайна — это целая команда профессионалов своего дела: опытнейших архитекторов, оформителей, проектировщиков, визуализаторов, инженеров. Их знания новейших материалов и технологий, а главное, попытка в каждом заказе дойти до сути, почувствовать и угадать сокровенные мысли заказчика, позволяют с уверенностью говорить:
«Да, мы можем реализовать ваши мечты, какой бы сложности проект вы нам ни поручили и какие бы сжатые сроки перед нами ни поставили».
Юлия Руднева, основатель и арт-директор.
— У нас нет типовых заготовок и универсальных разработок. Каждая наша работа на 100% индивидуальна. Ведь, заказывая дизайн-проект, вы желаете получить оригинальное решение, свежее и одновременно точное отображение вашей личности, ваших вкусов и запросов. Мы приглашаем вас в «соавторы» и пытаемся добиться максимального понимания и единодушия, ведь наша творческая разработка — это то окружение, в котором вы будете жить или работать многие годы…
Сегодня бюро дизайна PROject — это, пожалуй, единственная в нашем городе студия полного цикла.
Здесь готовы выполнить все работы по созданию и воплощению в жизнь уникального интерьера: от первоначальной идеи и визуализации до безупречного воплощения, в том числе авторский надзор за ремонтными работами, поставку мебели и декорирование пространства.
Специалисты бюро сами занимаются комплектацией объектов отделочными материалами и элементами декора, сотрудничая напрямую с ведущими поставщиками мира.
Мария Пронякина, основатель и ведущий декоратор.
— Мы можем найти и привезти для вас всё. И при этом никаких посредников, только прямые контакты с фабриками Италии, Испании, Германии, США и Китая. Мы поможем вам сэкономить огромные деньги и не кормить перекупщиков.
Услуги бюро дизайна Project:
- Разработка дизайн-проектов квартир, загородных домов, баров, ресторанов кафе, офисных помещений, магазинов, салонов красоты (от 600 руб./м2);
- Архитектурное проектирование;
- Контроль и консультации по выполнению отделочных работ согласно дизайн-проекту;
- Подбор мебели, отделочных материалов, текстиля, осветительных приборов, предметов интерьера;
- Декорирование интерьера;
- Графический дизайн (создание фирменного стиля компании, брендинга, упаковки);
- Строительство и ремонт.
Тула, пр. Ленина, 85, корп. 1 LIKERKA LOFT
projectburo.ru
Инстаграм:
projectburo
rudneva. j
promarusya
Decorator
Студия дизайна интерьера Decorator занимается созданием неповторимого оформления квартир, домов, магазинов и других помещений. За это время студия собрала команду профессионалов и единомышленников, которым благодаря своему внушительному опыту удаётся воплощать уникальные интерьеры.
В этой студии можно заказать дизайн интерьера для дома, квартиры, офиса, бара, ресторана, магазина, отеля, ателье, салона красоты, фитнес-клуба
Дизайнеры студии Decorator не ограничивают себя в стилях и технике исполнения. В каждом проекте они используют что-то новое, не похожее на другие свои работы, и не останавливаются на шаблонных решениях. Вы сможете выбрать для своего помещения любой вариант дизайна: лофт, городской прованс, квартиру в современном стиле или дом в классическом оформлении.
Каждый клиент студии получает оригинальный авторский дизайн!
Так из чего же состоит процесс создания уникального проекта дизайна интерьера?
- Специалисты Decorator проводят оценку помещения, производят замеры и готовят обмерочные чертежи;
- Разрабатывают эскизы (в том числе в формате 3D), которые позволяют заказчику заранее оценить результаты и внести необходимые изменения;
- Составляют всю необходимую рабочую документацию — от схемы расположения розеток и мебели до плана сноса перегородок;
- Подбирают аксессуары, фурнитуру и любые другие мелочи, призванные сделать комнаты уютными и необычными;
- После согласования дизайн-проекта с заказчиком начинаются строительно-отделочные работы;
- По желанию заказчика специалисты студии проводят авторский надзор — периодически посещают ремонтируемое помещение и контролируют точность выполнения всех деталей проекта.
Студия Decorator уже украсила множество интерьеров квартир, домов, магазинов, фотостудий. Предлагаем вам посмотреть один из последних её проектов — квартира в ЖК «Первомайский», выполненная в брусничных тонах. Площадь 123,7 кв. м. Для семьи из 3-х человек.
В спальне дизайнеры студии использовали матовые пепельные обои Wall&Deco (Италия) в сочетании с геометрическими деталями потолка и ярким золотым штрихом в мебели.
Детская оформлена в светлых тонах с цветными спокойными акцентами мятного и лососевого цвета.
Гостиная, совмещённая со столовой, выполнена в спокойных синих тонах, разбавленных оттенками розового.
Для санузла дизайнеры студии подобрали интересную плитку Adex (Испания) с глянцевым покрытием, создающим зеркальный эффект.
План расстановки мебели.
Услуги студии дизайна интерьера Decorator:
- Разработка дизайн-проекта (от 700 руб. м2);
- Авторский надзор;
- Строительство и ремонт;
- Декорирование интерьера (от 200 руб. м2);
- Ландшафтный дизайн;
- Мозговой штурм для разработки вашего уникального проекта;
- Архитектурные работы;
- Продажа отделочных материалов.
Доверьте создание особенного интерьера студии Decorator.
Тула, ул. Пролетарская, 26 (рядом с ТЦ «РИО»)
АртПроект, дизайн-студия Евгении Сумароковой
Дизайн-студия «АртПроект» уже более 20 лет занимается разработкой проектов дизайна интерьера. За это время студия охватила большую географию и выполнила множество проектов и работ в разных городах России (Тула, Новомосковск, Москва, Сочи, Воронеж и другие).
Дизайн пространства данной квартиры основывается на эклектике. Пристрастие заказчиков к различным декоративным элементам, блеску и камерности, читается в каждом ракурсе.
Квартира получилась очень нарядная и уютная, а подробная проработка дизайнером деталей, заставляет разглядывать и наслаждаться эстетикой каждого метра интерьера!
В галерее вы можете увидеть и сравнить картинки визуализации и готовый интерьер.
Дизайн-студия Евгении Сумароковой предлагает любые варианты услуг по обновлению и оформлению домов, квартир, офисов и других помещений, от идеи и проекта, с его последующей реализацией и авторским сопровождением, до отдельных этапов.
За более чем 20 лет на рынке студия наработала огромный опыт, и её специалисты готовы воплотить в жизнь любые идеи интерьеров жилых и общественных помещений, от минимальных до самых невероятных.
Квартира в стиле INDUSTRIAL LOFT. Выполнена в современном течении стиля INDUSTRIAL/LOFT. Использование природных материалов, таких как дерево, металл, камень придает интерьеру урбанистический характер, а потертые поверхности, ткань и элементы мебели создают образ уюта и комфорта. Интерьер подобран с учетом характера и образа жизни заказчика. Мы считаем, что именно индивидуальный подход к клиентам, внимательная проработка всех деталей, собирают неповторимый образ дизайна пространства.
Интерьер данной квартиры выполнен на смешении стилей, такой прием помогает разнообразить образ каждого помещения, а основной задачей дизайнера, была соединить все эти пространства в одну лаконичную «нить»… В пространстве много воздуха, света и деликатной эстетики. Она очень проста для восприятия и функциональна…
«АртПроект» выполнит различные виды работ по обустройству интерьера:
- Дизайн-проект в новом помещении (комплект документов, необходимых для проведения ремонтно-отделочных работ в помещениях);
- Перепланировка помещения;
- Визуализация нового дизайна;
- Профессиональный качественный ремонт;
- Поставка и подбор отделочных материалов и предметов декора;
- Авторский надзор (контроль соответствия строительных работ дизайн-проекту);
- Ландшафтный дизайн.
Разработка дизайн-проекта вашего интерьера даст возможность применить опыт и фантазию специалистов студии, чтобы создать совершенно уникальное пространство, которое будет «вашим"
в каждой мелочи.
Все архитекторы и дизайнеры, работающие в дизайн-студии «АртПроект», имеют профильное высшее образование и богатое портфолио выполненных проектов. Они знают о всех новинках в сфере современного дизайна интерьера и отделочных материалов и регулярно посещают многие профильные выставки в России и Европе.
Дизайн интерьера в исполнении студии Евгении Сумароковой — это всегда эксклюзивный проект, который будет создан с учётом всех ваших пожеланий, индивидуальности и стиля, сочетаемых с особенностями помещения.
Вы можете обратиться в студию «АртПроект» не только за полным комплектом услуг, но и воспользоваться опытом профессионалов, если у вас уже сделан ремонт и нужно выбрать мебель и предметы декора или вы хотите что-то поменять в интерьере, но не собираетесь делать полный ремонт. Здесь вам дадут грамотные советы, поделятся идеями и помогут сделать ваше помещение лучшим для жизни или работы.
Обратитесь в студию дизайна интерьера «АртПроект», и вы останетесь довольны своим выбором!
Тула, ул. Софьи Перовской, 37
8 (910) 941-31-41, 8 (4872)56−70−70
Москва, улица Садовническая, 77
AURA
Как избежать ошибок во время ремонта, увидеть свои замыслы и идеи в дизайн-проекте интерьера до начала всех работ? Как грамотно и удобно использовать пространство, правильно подобрать мебель и привнести в помещение индивидуальность и оригинальность? Обратитесь в студию дизайна интерьера AURA!
Эта студия уже наработала многолетний опыт в сфере дизайна интерьеров.
Яркий дизайн спальни в современном стиле для молодой пары от студии дизайна интерьера AURA.
В AURA создают дизайн-проекты жилых помещений (квартир и домов), а также различных коммерческих помещений (магазинов, ресторанов, кинотеатров), любого стилистического направления и сложности.
Здесь рождаются индивидуальные эксклюзивные интерьеры.
Николай Тараненко, руководитель студии, дизайнер.
- Вот один из последних проектов, который разработала наша студия. Гостиная для загородного дома, в котором будет жить семья из четырёх человек.
Вас порадует высокое качество работы и быстрые сроки исполнения. Опытные профессионалы с образованием в области дизайна и архитектуры помогут создать дом, офис, магазин вашей мечты.
Договор составляется на индивидуальных условиях для каждого клиента, а цены вас приятно удивят.
Ещё один приятный плюс! Вместе с дизайн-проектом вы получите возможность приобрести строительные материалы и предметы интерьера на выгодных условиях, а также значительно уменьшить затраты на ремонт и отделку помещения.
Дизайн гостиной в загородном доме в стиле «французская классика» от студии дизайна интерьера AURA.
Услуги студии дизайна интерьера AURA:
- Дизайн интерьера загородного дома;
- Современный дизайн интерьера квартир;
- Дизайн интерьера в классическом стиле;
- Дизайн интерьера баров, ресторанов, кафе и магазинов;
- Разработка дизайн-проекта от 600 руб./кв. м;
- Декорирование интерьера от 200 руб./кв. м;
- Строительство и ремонт;
- Авторский надзор (контроль всех строительных и ремонтных работ по ранее разработанному дизайн-проекту);
- Продажа эксклюзивных дизайнерских отделочных материалов и предметов интерьера;
- Hande-Made дизайнерские предметы интерьера от студии AURA.
Студия AURA возвращает 50% стоимости от дизайн-проекта!*
*Условия акции уточняйте в студии.
Ещё одно интересное предложение для жителей ЖК «Вертикаль».
Скидка 20% на дизайн-проект в квартирах этого жилого комплекса.*
*Предложение действует только для жителей ЖК «Вертикаль» в Туле.
Студия дизайна интерьера AURA — уют, удобство и красота
вашего интерьера.
Тула, ул. Кирова 135, офис 40 (2 этаж)
8 (902) 841-46-01