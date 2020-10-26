Товары для животных по доступным ценам и тульские ветклиники, которым можно доверять: обзор Myslo
Собрали для вас выгодные акции на корма и клинику, в которой помогут следить за здоровьем питомца.
Интернет-магазин Барбосу.ру
Доступные цены, качественный сервис и более 6000 товаров – всё это интернет-магазин Барбосу.ру. Здесь вы найдете корма, игрушки, лежаки и подстилки, средства гигиены и лакомства для своих любимых питомцев.
Теперь не нужно никуда ходить, всё, что необходимо для заботы о питомце, есть на Барбосу.ру. Вам остается только выбрать нужное и ждать курьера. Доставка по Туле – от 1000 рублей бесплатно. Покупку можно оплатить тремя способами – бесконтактно, наличными, банковской картой. У курьера всегда с собой терминал.
Главное, что отличает Барбосу.ру от многих других магазинов, – доступные цены. У магазина поставки напрямую от производителей, поэтому он может удерживать цены на 10-15% ниже розничных.
А чтобы покупка была максимально выгодной, Барбосу.ру постоянно устраивает акции на популярные корма. Вот такие выгодные предложения действуют в сентябре:
- Паучи Hills для кошек для стерилизованных кошек – скидка 10%.
- Корм Hills для собак и кошек с аллергией – скидка 10%.
- Большие мешки сухого корма для собак и кошек Hills от 4 кг – скидка 10%.
- Корм Hills Urinary – скидка 10%.
- Корм Pro Plan для мелких собак от 700 г до 7 кг – скидка 20%.
- Лакомства для собак Pro Plan – скидка 20%.
- Корм Pro Plan для кошек (ветеринарная диета) – скидка 15%.
- Корм GOURMET – скидка 25%.
- Корм Cat Chow мешки от 7 до 15 кг – скидка 10%.
- Корм Dog Chow мешки 14 кг – скидка 10%.
Кроме этого для читателей Myslo действует дополнительная скидка на первый заказ – 5%
Совершайте покупки выгодно! Для этого при заказе введите промокод MYSLO. Скидка суммируется со всеми акциями и предложениями.
Магазин «Барбосу.ру» ценит каждого клиента и заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, поэтому за каждую покупку начисляет бонусы на личный счет покупателя. Ими можно оплатить до 50% стоимости заказа.
Курьеры доставляют заказы ежедневно с 16.00 до 23.00 по Туле и области. Выходной — воскресенье. Магазин и пункт самовывоза работает с 10.00 до 21.00 каждый день.
Тула, ул. Металлургов, 87 (гипермаркет Спар, 1-й этаж).
Время работы: с 10.00 до 21.00.
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Ветеринарный кабинет «Барон»
Ветеринарный кабинет «Барон» открылся в Туле год назад. Эта новая современная клиника собрала команду опытных профессиональных врачей. Здесь могут распознать любое заболевание, назначить лечение, провести обследование или профилактические процедуры.
Ветеринарный кабинет укомплектован современным оборудованием. Здесь можно провести УЗ-диагностику и взять необходимые анализы.
Гордость клиники – квалифицированный хирург с десятилетним опытом работы. Он проводит кастрации, стерилизации, удаляет паховые грыжи у животных.
Также в «Бароне» можно привести в порядок зубы ваших домашних любимцев. Стоматолог проконсультирует хозяев о необходимой гигиене полости рта животных и при необходимости проведет бережную чистку.
Все услуги в ветеринарном кабинете «Барон» – по доступным ценам, а пенсионерам предоставляются скидки от 10 до 15%.
А еще клиника «Барон» помогает бездомным животным. На стерилизацию бездомышей действует акция – всего 1200 руб. *
Тула, ул. Волкова, 8.
Тел.
График работы: ежедневно с 10.00 до 19.00.
*Подробности акции уточняйте в веткабинете.