Товары для животных по доступным ценам и тульские ветклиники, которым можно доверять: обзор Myslo

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Собрали для вас выгодные акции на корма и клинику, в которой помогут следить за здоровьем питомца.

Интернет-магазин Барбосу.ру

Доступные цены, качественный сервис и более 6000 товаров – всё это интернет-магазин Барбосу.ру. Здесь вы найдете корма, игрушки, лежаки и подстилки, средства гигиены и лакомства для своих любимых питомцев.

Теперь не нужно никуда ходить, всё, что необходимо для заботы о питомце, есть на Барбосу.ру. Вам остается только выбрать нужное и ждать курьера. Доставка по Туле – от 1000 рублей бесплатно. Покупку можно оплатить тремя способами – бесконтактно, наличными, банковской картой. У курьера всегда с собой терминал.

Главное, что отличает Барбосу.ру от многих других магазинов, – доступные цены. У магазина поставки напрямую от производителей, поэтому он может удерживать цены на 10-15% ниже розничных.

А чтобы покупка была максимально выгодной, Барбосу.ру постоянно устраивает акции на популярные корма. Вот такие выгодные предложения действуют в сентябре:

Кроме этого для читателей Myslo действует дополнительная скидка на первый заказ – 5%

Совершайте покупки выгодно! Для этого при заказе введите промокод MYSLO. Скидка суммируется со всеми акциями и предложениями.

Магазин «Барбосу.ру» ценит каждого клиента и заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, поэтому за каждую покупку начисляет бонусы на личный счет покупателя. Ими можно оплатить до 50% стоимости заказа.

Курьеры доставляют заказы ежедневно с 16.00 до 23.00 по Туле и области. Выходной — воскресенье. Магазин и пункт самовывоза работает с 10.00 до 21.00 каждый день.