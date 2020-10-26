Эргономичность, функционал, современный дизайн: найди свою кухню в Леруа Мерлен Тула

Кухня – это пространство, где функциональность и удобство играют, пожалуй, основную роль. Стиль же является отражением особенностей каждой семьи. Тщательный просчет и внимание к мелочам, эргономика и практичность способны превратить любую кухню в эталон красоты и уюта.

Новая коллекция DELINIA в Леруа Мерлен – это 21 решение фасадов, включающих в общей сложности 186 шкафчиков и тумб, от семи международных дизайнеров.

Современные стилевые решения, функциональность и высокое качество, подтвержденное 25-летней гарантией. Функциональное наполнение вариативно и позволяет создать индивидуальный проект кухни с учетом персональных параметров помещения.

Кухня в Леруа Мерлен – это просто, от идеи до установки: остается только выбрать стиль и наслаждаться результатом

Удобство в деталях

Использовать с пользой каждый сантиметр пространства – это то, что отличает кухни Леруа Мерлен из новой коллекции.

Увеличенная высота шкафов, дополнительные ящички и ниши для хранения мелочей и полотенец, расположенная на уровне глаз встраиваемая техника – продумано абсолютно все и даже больше. Например, такая, казалось бы, мелочь, как углубленные ножки напольных шкафов, создала пространство для удобной постановки ног под шкафчиком – теперь можно ровно встать около рабочей поверхности, не перегружать спину наклоном к ней и равномерно распределить нагрузку. Те, кто проводит на кухне много времени, оценят неоспоримое преимущество этой детали. А еще можно установить цокольную подсветку по тумбам, создав особую атмосферу на своей кухне.

Общая высота кухонь стала больше на 12 сантиметров. Это позволяет максимально полезно использовать пространство гарнитура. Даже небольшая кухня теперь имеет много места для посуды, приборов и прочего. Всё нужное будет всегда под рукой, а то, чем пользуетесь редко, храниться в отдельной нише.

Конструктив новых кухонь позволяет при желании добавлять шкафчики, компонуя каркасы друг на друга.

Все это в комплексе дает возможность сделать даже маленькую кухню функциональной, технологичной и удобной

Безопасность

Безопасность – еще один акцент, на котором каждая хозяйка останавливает внимание. В помещении мебель теперь устанавливается дополнительными крепежами к стене, которые обеспечивают безопасность использования.

Каркасы мебели обрели дополнительные ребра жесткости. А это значит, что они не только стали безопаснее и выдерживают большие нагрузки, но и прослужат гораздо дольше.

Увидеть, какие механизмы встроены в мебель и каким образом обеспечивается безопасность эксплуатации мебели, можно в демонстрационной зоне отдела «кухни» Леруа Мерлен.

Обновлены выдвижные механизмы открывания ящиков. Теперь не нужно опасаться, что случайно выдернутый ящик выпадет из шкафа.

Новые механизмы надежно защищают их от случайного падения – даже самому любопытному малышу, открывшему большой ящик, ничего не угрожает

Двери получили надежные лифт-системы – механические, газовые и сдвоенного открывания. Благодаря этому, если, например, нужно что-то достать с верхней полки, не придется придерживать дверцу рукой после открытия. Она прекрасно удерживается самостоятельно столько времени, сколько вам нужно. А после достаточно легонько потянуть за ручку, и дверь закроется обратно.

Стильные решения

В экспозиции Леруа Мерлен представлено большое разнообразие стилевых решений кухонь, отвечающим на самые разные запросы клиентов.

Неоклассика сочетает в себе многовековые традиции и достижения прогресса, симметрию, четкие геометрические линии и сдержанную роскошь обстановки. В таких кухнях нет ничего лишнего, при этом даже небольшое пространство максимально наполнено полезным ящичками, украшенными изящными элементами декора. Есть решения, объединяющие рабочую зону и столовую и создающие оригинальный единый ансамбль.

Стиль лофт – идеальное решение для динамичных и раскованных натур. Кухня предназначена для малогабаритных квартир и позволяет расставить акценты посредством контрастного цвета и ниш под декор. Основной принцип – сочетание натурального материала с классической цветовой палитрой лофта (имитация под бетон стеновой панели, металлические каркасы). В этой кухне все необходимое расположено максимально компактно, что очень удобно и экономит время.

Классические решения фасадов наполняют помещения светом и легко вписываются в интерьер любой квартиры. Фасад может быть изготовлен из древесного массива, украшен пилястрами, стеклом или резьбой. Красоту натуральных материалов подчеркивает оригинальное оформление встроенной бытовой техники. Она органично вписывается в общую концепцию гарнитура.

Прованс. Сегодня далеко не у всех есть возможность часто выезжать за город и наслаждаться природой. А кухня в стиле прованс станет настоящим источником вдохновения. На ней можно позволить себе забыть о городской суете, она подарит минуты спокойствия. Шкафчики, оформленные под милые дачные серванты с большим количеством ящичков и полочек, природные цветовые решения фасадов в сочетании с современной бытовой техникой дают возможность каждому члену семьи с удовольствием проводить время на кухне.

Индивидуальный проект и кухня под ключ

Выставочные образцы в Леруа Мерлен дают возможность не только увидеть, ощутить фактуру поверхностей, оценить функционал и продуманность дизайнерских идей, но и вдохновиться на создание индивидуального проекта кухни.

Сделать проект очень легко – достаточно знать параметры помещения своей кухни. Дизайнеры Леруа Мерлен бесплатно подготовят для вас проект с учетом всех пожеланий, подберут при необходимости встраиваемую бытовую технику, которая также есть в наличии, создав законченное решение кухни вашей мечты.

Дизайнеры Леруа Мерлен помогут покупателю определиться со стилевым направлением:

Наиля Толстикова – В процессе диалога уточняется, какая цветовая гамма и стили предпочтительнее, может быть, есть желание добавить какую-то изюминку в интерьер. У нас есть масса стилевых решений: прованс, классика, кантри, модерн, хай-тек, минимализм и многое другое, – рассказала менеджер отдела «Кухни» Наиля Толстикова. – В проектной зоне можно еще раз посмотреть фактуру и цвет мебели. Специалисты Леруа Мерлен соберут кухню и подключат технику, а вам лишь останется наслаждаться результатом!

Чтобы не ждать в магазине очереди на дизайн, можно заранее записаться онлайн на бесплатное проектирование А можно и попробовать спроектировать самостоятельно свою кухню, воспользуясь онлайн-конструктором для проектирования кухни своей мечты. В нем же можно узнать и ее стоимость.

Комфортная рассрочка

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Софья Михайлова – Для оформления будет достаточно комбинации из двух документов, например, паспорт и СНИЛС (водительское удостоверение/ ИНН/заграничный паспорт). Рассрочку на кухни можно оформить на сумму от 29 900 руб. На меньшую стоимость можем предложить Вам кредит на самых лучших условиях. По желанию, можете вносить платежи большими частями либо полностью закрыть рассрочку досрочно, без штрафных санкций.

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

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