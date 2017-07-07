Топ-9 от «Чемодан»: наращивание ресниц, кадастровые работы и развивающая игрушка

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Салоны красоты с разнообразными услугами, от шугаринга до spa-программ для молодости, маникюр и косметика, лечение позвоночника, УЗИ, роллы и пицца, занятия фитнесом и детские товары, и многое другое — со скидками от 10 до 99%!

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Наращивание ресниц от Irapops Lashes

Сертифицированный мастер по наращиванию ресниц Ирина Попова предлагает нарастить реснички с приятными скидками. В работе она использует только высококачественные материалы.

Благодаря современным технологиям мастер может добиться любого эффекта — от совершенно незаметного для окружающих наращивания до кукольных ресниц по желанию заказчика. Эффект после наращивания длится месяц, а то и полтора — то есть, всё это время вы сможете забыть о туши для ресниц! На пляже, в спортзале и только проснувшись — вы всегда будете выглядеть великолепно.

Закажи обручальные кольца и получи гравировку в подарок

Ювелирная мастерская «Золото солнца» при заказе двух обручальных колец предлагает бесплатную гравировку.

Главный ритуал каждой свадебной церемонии — обмен кольцами. Столь важный символ как кольцо призван скрепить семейные узы, а благородные металлы, из которых они создаются, способны подчеркнуть красоту и уникальность любого человека. Ювелирная мастерская «Золото солнца» предлагает как уже готовые, но, тем не менее, уникальные кольца, а также создаёт украшения по индивидуальным заказам.

Приходи на расслабляющие процедуры и коррекцию фигуры

ТРОО «Социальный учебно-оздоровительный университет пенсионеров и инвалидов» приглашает всех желающих на сеансы расслабляющих процедур и коррекцию фигуры со скидкой 50%!

Вам предложат классические, общие, спортивные, моделирующие и другие виды расслабляющих процедур, исходя из ваших потребностей.

Стань ещё прекраснее с услугами для красоты от «Леди Ди»

Салон красоты «Леди Ди» предлагает услуги для красоты со скидкой до 75%!

«Леди Ди» — это лаборатория Тульских мастеров-профессионалов, предоставляющая услуги по созданию полноценного образа. В вашем распоряжении опытные парикмахеры, визажисты, специалисты по свадебной укладке и макияжу, мастера маникюра и педикюра, эпиляции татуажу. По завершении преображения вы сможете воспользоваться услугами профессионального фотографа, чтобы запечатлеть свой новый превосходный образ.

Закажи кадастровые работы и сэкономь

ООО Центр Права «Аршин 71» предлагает кадастровые услуги со скидкой до 20%.

ООО Центр Права «Аршин 71» обладает штатом прекрасных специалистов, специализирующихся в таких отраслях, как геодезия и земельное право. В вашем распоряжении — любые землеустроительные работы качественно и в срок, и результаты этих работ полностью соответствуют требованиям действующего законодательства.

Помогите ребенку в развитии — купите игрушку Бизиборд

Предлагаем детские развивающие игрушки — бизиборды на заказ со скидкой до 40%!

Бизиборд — это развивающая игрушка для детей, которая содержит много разнообразных элементов, которые встречаются в быту, и которыми можно играть, а также полезно научиться пользоваться юному человеку: кнопок, замочков, щеколд, прищепок и прочих предметов. Эта игрушка учит ребенка решать непривычные задачи. Развивает логику и творческое мышление, учит терпению и концентрации.

Сделай свои зубы белоснежными

Медицинский центр «Мерцана» дарит скидку 50% на отбеливание зубов.

Косметическое отбеливание зубов в «Мерцане» проводится по технологии White&SmileTM (Италия — Франция) с безопасными и инновационными компонентами в составе продукции для отбеливания.

В состав продукции для отбеливания White&SmileTM не входит перекись водорода и пероксид карбамида. Основной компонент SODIUM PERBORATE 0,16% - абсолютно безопасен и безболезнен, не разрушает эмаль зубов.

Во время отбеливания клиент не испытывает никакого дискомфорта. За 20−30 минут зубы становятся белее на 2−8 тонов от изначального цвета пигментации.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Сделай ламинирование волос в салоне «Венеция»

Салон красоты «Венеция» приглашает на ламинирование волос со скидкой 50%!

Ламинирование волос — это нанесение специального косметического средства, которое оставляет на волосах дышащую целлюлозную плёнку, защищающую их от вредного внешнего воздействия. Ламинирование волос проводится в несколько этапов. Стоимость процедуры зависит от длины волос, их состояния и желаемого эффекта. Если вы с завистью смотрите рекламу шампуней и красок для волос, любуясь прекрасными переливающимися локонами моделей — можете быть уверенны, что это результат ламинирования. Добавьте сияния и к вашему повседневному образу!

Запишись на SPA-программы для лица

Центр «Богатырское здоровье» приглашает на новые SPA-программы для лица со скидкой 30%!

Баловать себя — нужно и важно! Почувствовать себя ухоженной, красивой и уверенной! Ловить восторженные взгляды, отвечать загадочной улыбкой на вопросы коллег о том, как вам все удается? Мы с вами будем знать секрет.