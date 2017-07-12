Работа изнутри: как устроена тульская химчистка?

Фото Алексея Пирязева.

Корреспонденты Myslo отправились на экскурсию в одну из самых популярных и востребованных тульских химчисток - «Еврохимчистка» и готовы рассказать, как ухаживают за вашими куртками, плащами и платьями.

Мы отправляем в химчистку одежду, обработка которой по каким либо причинам запрещена в домашних условиях, либо если мы хотим получить гарантированно хороший результат. Ведь удаление сложных пятен в домашних условиях - задача не из легких. Тем более, есть вероятность, что вы повредите ткань или вместо пятна останется белесый след «сорванного» красителя.

После работы профессионалов же ваша любимая одежда вновь будет выглядеть как новая. Мы убедились в этом, посетив «Еврохимчистку» на ул. Максима Горького.

Одежда сюда поступает двумя способами: либо вы приносите ее самостоятельно, либо относите в приемный пункт, откуда машины доставляют ее непосредственно на фабрику «Еврохимчистки».

Первый этап работы специалистов - детальный осмотр изделия, по результату которого технолог решает, как будет чистится ваша вещь. Каждое поступившее в чистку изделие технолог осматривает лично. Для особо загрязненных вещей применяется предварительная пятновыводка: это поможет упростить последующий процесс чистки в машине химической чистки.

Далее - машинная химчистка. Она выполняется специальными машинами - совсем не такими, которые мы привыкли видеть дома. Различие, прежде всего, в том, что обрабатываются ваши вещи не в водной среде, а в специальном органическом растворителе! И для каждого вида изделий имеется своя программа и интенсивность чистки.

Именно с помощью растворителя из ткани выводятся надоедливые пятна.

Чистящее вещество затем отфильтровывается и освобождается от примесей до следующего цикла, и весь процесс повторяется вновь - до тех пор, пока вещи не будут идеально чистыми.

Следующий этап – финишная глажка вашей одежды. Это очень важный этап, ведь именно здесь ваши вещи становятся не только чистыми, но и красивыми, ухоженными. Эту работу выполняют высококвалифицированные работники. Во многом, от их кропотливого труда зависит результат. Затем - финальный осмотр, упаковка и вуаля - ваша одежда опять как новая!

Для кожаных изделий, конечно, используются другие процессы, хотя бы потому, что в момент чистки цвет, в который окрашена ваша любимая куртка, частично вымывается вместе с загрязнением. Но вы можете не волноваться за качество: в «Еврохимчистке» работают опытные профессионалы, знающие толк в своем деле.

С помощью специальных красителей они вернут вашему изделию первоначальный цвет, после чего оно будет выглажено на специальном прессе и обработано водоотталкивающими составами.

Благодаря профессионализму сотрудников, современной аппаратуре, налаженному процессу и высокой скорости работы «Еврохимчистка» так популярна среди туляков. Компания радует туляков вот уже 12 лет.

Здесь чистят изделия из всех видов тканей и кожи:

любые текстильные изделия;

вечерние и свадебные платья;

одежду из шерсти и шёлка;

лыжные костюмы и изделия из мембранной ткани;

пуховики;

кожаные и замшевые вещи;

изделия из меха и дублёнки;

сорочки (стирка);

постельное бельё (стирка);

сумки;

обувь;

подушки;

одеяла и пледы;

шторы;

мебельные и автомобильные чехлы;

Нужна качественная чистка одежды? Мы знаем адреса:

Тула, улица М. Горького, 25-а

8 (4872) 28-25-20

Тула, улица Первомайская, 28 (парикмахерская «Чародейка»)

Тула, улица Каминского, 24 В, 1 этаж (ТЦ «Тройка»)

Тула, улица М. Горького, 7-а («СПАР»)

8 (915) 695-90-30

Тула, проспект Ленина, 119 (трамвайная ост. «Дом быта»)

8 (4872) 35-99-29

Тула, Красноармейский проспект, 7-б

8 (915) 695-90-20

Тула, проспект Ленина, 97 (магазин «Продукты»)

8 (915) 695-90-50

Тула, улица Металлургов, 87 («ГиперСПАР»)

8 (919) 071-01-93

Тула, улица Советская, 70

8 (910) 949-56-01

Тула, проспект Ленина, 113 (магазин «СПАР»).

Щёкино, улица Советская, 2-б («ГиперСПАР»)

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