Людмила Теренина: та, которая дарит людям праздник

Фото из архива Людмилы Терениной.

За двадцать лет работы она провела очень много детских праздников, свадеб и выставок. Если человек посвящает столько времени одному делу, значит, по-настоящему любит то, чем занимается. Мне посчастливилось познакомиться с Людмилой Анатольевной через общих знакомых. И вот мы сидим в её гостиной. Видно, что она очень волнуется. Но когда начинается наш диалог, передо мной предстаёт совершенно иной человек. В её глазах вспыхивают озорные лучики, постепенно она погружается в воспоминания из своей жизни и делится ими…

— Когда были маленькой, кем представляли себя во взрослой жизни?

– Я очень хотела стать актрисой. У меня было несколько прыгалок, вот они служили мне в качестве микрофона. Часто я пела и рассказывала истории для гостей. В нашем городе был магазин, из коробок я собирала сцену и стулья, придумывала разные представления, выступала для всех желающих и случайных прохожих. Мне нравилось приковывать к себе внимание.



— А когда повзрослели, где решили продолжать обучение?

– Хотя желание посвятить себя творчеству и не прошло, по настоянию родителей я поступила в машиностроительный техникум. Там я посещала театральный кружок и сыграла в своём первом спектакле – «Сорок первый». Через некоторое время мне предложили поступить во МХАТ, но мама была против и сказала: «В нашем доме актеров не будет!» После несчастного случая, произошедшего на практике, я совершенно точно была уверена, что не хочу идти работать по профессии.



— Наверное, сожалеете, что пришлось отказаться от поступления во МХАТ?

– Да, это, конечно, было обидно.

— Как сложилась Ваша дальнейшая судьба?

– После окончания техникума по распределению меня направили в Свердловск, там я вышла замуж и родила сына. Для сына писала сказки и рассказывала их ему. У него до сих пор сохранились в памяти эти истории. Одна из любимых — «Сказка о петушке». Уже сама многое забыла, но приятно, что сын их помнит.



— А как сложилась профессиональная деятельность? Почему не остались в Свердловске?

– Я принимала участие в КВН, писала сценарии и занималась оформлением декораций. Моя команда выиграла первое место на областном конкурсе. Прожила в Свердловске десять лет.

За это время в какой только области не пробовала себя: была и турагентом, и дизайнером мебели, и даже изготавливала... похоронные венки.

Коллектив попадался хороший, было приятно и интересно работать, но всегда хотелось вернуться в родной город. Кимовск – маленький городок, у нас не так много рабочих мест. Переехав сюда, даже не представляла, куда пойти. Предложили работу в Доме пионеров – руководителем творческого кружка. Поначалу было трудно, хотелось все бросить и уйти. Но со временем привыкла. Начальство и коллеги, уж не знаю почему, дали мне прозвище Дюймовочка (улыбается).

— Как Вы стали организатором?

– Все началось с того, что меня попросили провести свадьбу. Людям понравилось, и мне постепенно начали поступать просьбы об организации праздников.

— Какие случаи из практики запомнились?

– Меня пригласили провести праздник для девочки, она была домашним ребенком и довольно замкнутым. Я переоделась в костюм клоуна, взяла охапку шариков. Сейчас это смешно, но тогда было не до смеха. Пришла домой к ней, а на улице зима. Зашла с мороза, ну и шарики начали лопаться. Она испугалась. В общем, праздник был испорчен. Это была самая короткая программа в 3 минуты.



Одной паре я организовывала свадьбу, затем ещё двум их друзьям. Всего получилось три свадьбы. Сейчас у каждой из пар по трое детей одногодки, давно знакомы, и, можно сказать, что их жизнь проходила на моих глазах. Теперь я организовываю дни рождения для их детей. Родители тоже принимают участие и с удовольствием играют отведённые им роли.

— Работать с детьми тяжелее, чем со взрослыми?

– Да, несомненно. Самое трудное — найти подход к ребенку. Все дети разные, и сейчас, в век технического прогресса, особенно трудно их заинтересовать. Работать с детьми интересно, но труд это тяжелый.



— У Вас есть девиз, который помогает двигаться вперед?

– Уже 10 лет я живу под девизом «Не живи уныло, не жалей, что было, не гадай, что будет, береги, что есть».





Из досье Myslo

Людмила Анатольевна Теренина

Родилась 21 апреля 1968 г. в Кимовске.

Окончила Узловской техникум по специальности «Тяжелое машиностроение».

Любимый фильм: «Москва слезам не верит».

Больше всего ненавидит ложь и хамство.



Автор текста Лилия Глухова.

Фото из архива героини публикации.