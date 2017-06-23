Топ-10 от «Чемодан»: УЗИ, красота и роллы
Обзор свежих скидок на портале «Чемодан».
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Салоны красоты с разнообразными услугами, от шугаринга до spa-программ для молодости, маникюр и косметика, лечение позвоночника, УЗИ, роллы и пицца, занятия фитнесом и детские товары, и многое другое — со скидками от 10 до 99%!
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УЗИ за половину стоимости
Центр восстановительной медицины «Феникс» приглашает пройти любой вид УЗИ со скидкой 50%!
Например, УЗИ брюшной полости — всего 550 рублей вместо 1100 рублей. УЗИ щитовидной железы — 350 руб. вместо 700 руб. Весь список исследований можно посмотреть на сайте центра.
Подводное вытяжение позвоночника
Центр восстановительной медицины «Феникс» приглашает пройти подводное вытяжение позвоночника со скидкой 50%! 1 сеанс — всего 500 руб. вместо 1000 руб. Скидка действует при покупке от 5 сеансов и более.
Центр восстановительной медицины «Феникс» является уникальным в своей сфере в нашем городе. В нём внедрены и эффективно применяются новейшие отечественные и зарубежные технологии восстановительного лечения и реабилитации.
Лечение зубов у опытных врачей с экономией
Инновационная стоматология на Марата-31 приглашает на лечение зубов со скидкой до 30%. Например, вы можете купить сертификат номиналом 900 рублей на лечение кариеса — всего за 100 рублей. Этим сертификатом вы сможете оплатить лечение кариеса в размере 30% от стоимости услуг.
Суши-сеты с большой выгодой
Клининг квартиры за полцены
Предлагаем услуги клининга со скидкой 50%. Например:
Генеральная уборка, 2 комнатная квартира (2 комнаты+коридор+кухня) — всего 2500 руб. вместо 5000 руб. Влажная уборка, 1 комнатная квартира (1 комната+коридор+кухня) — всего 1000 руб. вместо 2000 руб.
Уборка ванной комнаты — всего 500 руб. вместо 1000 руб.
Праздник для ребенка с аниматорами
Наращивание ресниц в клубе «Лак»
Клуб «Лак» приглашает на наращивание ресниц со скидкой до 42%!
Например, классическое наращивание 1D стоит всего 800 руб. вместо 1400 руб. А двойной объём — всего 1200 руб. вместо 1700 руб.
Преимущества наращивания ресниц:
- Процедура наращивания дает возможность создать завораживающий взгляд надолго -наращенные ресницы держатся до месяца;
- Нет необходимости подкрашивать глаза тушью;
- Взгляд всегда свежий! даже, когда Вы только проснулись;
- После наращивания ресниц можно купаться, ходить в сауну и вести привычный образ жизни.
Ламинирование волос
Салон красоты «Венеция» приглашает на ламинирование волос со скидкой 50%! Всего 900 рублей вместо 1800 рублей.
Сахарная эпиляция в клубе «Лак»
Клуб «Лак» приглашает на шугаринг (эпиляция сахарной пастой) со скидкой 50%!
Бикини-классика — всего 300 руб. вместо 600 руб.
Ноги полностью — всего 600 руб. вместо 1200 руб.