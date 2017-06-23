Топ-10 от «Чемодан»: УЗИ, красота и роллы

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здоровье

Центр восстановительной медицины «Феникс» приглашает пройти любой вид УЗИ со скидкой 50%!

Например, УЗИ брюшной полости — всего 550 рублей вместо 1100 рублей. УЗИ щитовидной железы — 350 руб. вместо 700 руб. Весь список исследований можно посмотреть на сайте центра.

Центр восстановительной медицины «Феникс» приглашает пройти подводное вытяжение позвоночника со скидкой 50%! 1 сеанс — всего 500 руб. вместо 1000 руб. Скидка действует при покупке от 5 сеансов и более.

Центр восстановительной медицины «Феникс» является уникальным в своей сфере в нашем городе. В нём внедрены и эффективно применяются новейшие отечественные и зарубежные технологии восстановительного лечения и реабилитации.

Инновационная стоматология на Марата-31 приглашает на лечение зубов со скидкой до 30%. Например, вы можете купить сертификат номиналом 900 рублей на лечение кариеса — всего за 100 рублей. Этим сертификатом вы сможете оплатить лечение кариеса в размере 30% от стоимости услуг.

Консультация врача — бесплатная.

Процент скидки рассчитан исходя из стоимости лечения среднего кариеса одного зуба с применением светополимерной пломбы без учёта снимка и анестезии.

еда Пицца со скидкой вдвое

Служба доставки «FLORENCIA» предлагает вкусную пиццу со скидкой 50%. Семь видов пиццы по 290 рублей. вместо 600 рублей! Пиццу можно заказать с доставкой или забрать самостоятельно.

Служба доставки «FLORENCIA» предлагает вкусные роллы со скидкой до 70%! Например, большой Сет № 3 весом почти 1,5 килограмма стоит всего 800 руб. вместо 2100 руб.

Сеты можно заказать с доставкой или забрать самостоятельно.

услуги

Предлагаем услуги клининга со скидкой 50%. Например:

Генеральная уборка, 2 комнатная квартира (2 комнаты+коридор+кухня) — всего 2500 руб. вместо 5000 руб. Влажная уборка, 1 комнатная квартира (1 комната+коридор+кухня) — всего 1000 руб. вместо 2000 руб.

Уборка ванной комнаты — всего 500 руб. вместо 1000 руб.

«Улетное Развлекательное Агентство» предлагает услуги по проведению детского праздника со скидкой 30%!

Проведение детского дня рождения, выпускного в детском саду и школе (стоимость за час при работе двух аниматоров в костюмах) — всего 2100 руб. вместо 3000 руб.

Большой выбор любимых детьми героев:

- Человек Паук

- Фиксики

- Барбоскины

- Феи Винкс

- Дарт Вейдер (Звездные войны)

- Тачки

- Пираты

- Маша и Медведь

- Клоуны

- Холодное Сердце

красота

Клуб «Лак» приглашает на наращивание ресниц со скидкой до 42%!

Например, классическое наращивание 1D стоит всего 800 руб. вместо 1400 руб. А двойной объём — всего 1200 руб. вместо 1700 руб.

Преимущества наращивания ресниц:

Процедура наращивания дает возможность создать завораживающий взгляд надолго -наращенные ресницы держатся до месяца; Нет необходимости подкрашивать глаза тушью; Взгляд всегда свежий! даже, когда Вы только проснулись; После наращивания ресниц можно купаться, ходить в сауну и вести привычный образ жизни.

Салон красоты «Венеция» приглашает на ламинирование волос со скидкой 50%! Всего 900 рублей вместо 1800 рублей.

Клуб «Лак» приглашает на шугаринг (эпиляция сахарной пастой) со скидкой 50%!

Бикини-классика — всего 300 руб. вместо 600 руб.

Ноги полностью — всего 600 руб. вместо 1200 руб.