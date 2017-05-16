Топ-10 от «Чемодан»: детский праздник, новые очки и кигуруми

Посмотрите, какие новые акции появились на «Чемодане» за прошедшую неделю. Предлагаем вам обзор некоторых из них. А все акции вы можете напрямую отслеживать на сайте «Чемодан», который регулярно пополняется интересными скидками.

Мягкое мороженое, занятия в фитнес-клубах, обручальные кольца с гравировкой, медицинские услуги и всевозможные предложения салонов красоты, уборка квартиры, отдых в сауне и оптика, и всё это с приятной выгодой.

Следите за новыми акциями на сайте сhemodan71, а также в паблике «Чемодан» ВКонтакте.

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зрение

Салоны оптики «Лорнет» предлагают скидку 20% на прием детского врача офтальмолога. Проверьте зрение ваших детей, проконсультируйтесь о подборе новых очков и получите помощь в лечении проблем со зрением.

Салоны оптики «Лорнет» предлагают скидку 30% на аппаратное лечение зрения. Комплекс из 30 процедур стоит всего 3500 руб. вместо 5000 руб!

детям

«Улетное Развлекательное Агентство» предлагает услуги по проведению детского праздника со скидкой 30%!

Детский день рождения, выпускной в детском саду и школе (стоимость за час при работе двух аниматоров в костюмах) - всего 2100 руб. вместо 3000 руб.

Большой выбор любимых детьми героев:

- Человек Паук

- Фиксики

- Барбоскины

- Феи Винкс

- Дарт Вейдер (Звездные войны)

- Тачки

- Пираты

- Маша и Медведь

- Клоуны

- Холодное Сердце

для уюта

Предлагаем вам универсальные пижамы кигуруми для женщин, мужчин и детей со скидкой 30%!

Подари любимым и друзьям, и купи для себя яркую, мягкую и удобную пижаму кигуруми (kigurumi) в виде животных и героев мультфильмов!

Есть модели для взрослых и детей. Много разнообразных пижам в наличии!

Пижама кигуруми для взрослых + тапочки - всего 2380 руб. вместо 3400 руб. Пижама кигуруми для детей - всего 1400 руб. вместо 2000 руб.

для счастья

Предлагаем купить одно фирменное мороженое morozhka в рожке, и получить второе в подарок! И всё это с большой скидкой: всего 80 руб. вместо 300 руб.

Мороженное в рожке, на вынос.

Цвета и вкусы меняются каждый день. Какой сегодня вкус и цвет - можно уточнить на месте.

для свадьбы

Ювелирная мастерская «Золото солнца» при заказе двух обручальных колец предлагает бесплатную гравировку.

Гравировка на два обручальных кольца (при заказе двух обручальных колец) - 0 руб. вместо 2000 руб.

для красоты

Центр Врачебной Косметологии «Эстетик Мед» приглашает на перманентный макияж (татуаж) со скидкой до 20%!

Перманентный макияж - это внедрение специального пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого рисунка на лице, чтоб подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать обычный макияж.

Например татуаж губ полностью стоит 4400 руб. вместо 5500 руб.

Салон красоты «DolcheVita» приглашает на кератиновое выпрямление волос со скидкой 30%!

Например, кератиновое выпрямление для блондинок и мелированых Plast Hair Bixyplastia, 1 гр. - стоит всего 80 руб. вместо 150 руб. Выпрямление кератином Cocochoco, 1 гр. - всего 50 руб. вместо 150 руб.

Косметологический кабинет «Ваш косметолог» приглашает на удаление нежелательных волос со скидкой 50% и на обучение шугарингу.

Шугаринг, бикини классика - всего 300 руб. вместо 600 руб.

Обучение шугарингу (базовый курс) - всего 5520 руб. вместо 6900 руб.

для фигуры

Воспользуйтесь 59% скидкой на абонемент (8 занятий) по всем направлениям шейпинга и аэробики.

Клуб имеет лицензию Международной Федерации Шейпинга на проведение занятий по шейпинг-системе.

В фитнес-клубе «Ника» созданы все условия для эффективных и комфортных тренировок: