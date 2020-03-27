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Топ-10 настольных игр для длинной нерабочей недели

Топ-10 настольных игр для длинной нерабочей недели

«Итак, вы берете четыре карты дверей и четыре сокровищ…»
Myslo и «Читай-город» подобрали настольные игры, с которыми время дома пролетит незаметно.

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«Имаджинариум»

Имаджинариум — это легендарная игра, простая, но очень увлекательная! Задача игроков — придумывать ассоциации к необычным картинкам. Комплектация: 98 карточек с невероятными рисунками.

Количество игроков — от 4 до 7 человек.

 

«Набор 3 в 1: шахматы, шашки, нарды»

Шахматы были изобретены в V веке нашей эры в Индии и не теряют своей популярности до сих пор. Нарды — тоже очень древняя игра. О ней писали в своих произведениях ещё древнеримские философы. Знаете ли вы, что свои шашки есть почти в каждой стране мира? В Японии — рэндзю, в Китае — го, в Англии — чекерс, а Испании — алькерк. Все они похожи, потому что игроки передвигают шашки двух цветов по определённым правилам, но имеются и отличия.

 
 

«Взрывные котята»

Перед вами стратегическая версия «русской рулетки», заряженная котятами. Игроки по очереди берут карты из колоды, пока кто-то из них не вытянет взрывного котёнка. От верной смерти игрока могут спасти только отвлекающие пушистое зло карты: лазерная указка, бутеры с валерианой или почёсывание пузика. Все остальные карты в колоде нужны, чтобы не позволить взрывным котятам перебежать вам дорогу и, если повезёт, заманить их к соперникам.

 

«Словодел»

«Словодел» — это настольная игра для самых эрудированных и грамотных. Разложите игровое поле, раздайте игрокам фишки с буквами и начинайте играть. Выкладывайте на поле слова из полученных букв и считайте очки. Слова можно и нужно пристраивать друг к другу, чтобы получить больше победных очков. Игра заканчивается, когда игроки выложат по последнему возможному слову. Попробуйте, это очень познавательно и весело!

 

«Манчкин»

Хочешь примерить на себя роль безбашенного воина, облаченного в супер-шмотки и постоянно сражающегося с монстрами? Тогда отойди от компьютера и возьми в руки колоду карт настольной игры «Манчкин». Каждый ход нужно выстраивать логически верные решения: что примерить, кем стать, на кого монстра послать или кому помочь с последующей выгодой, а значит, игра повысит вашу сообразительность.

 

Это настольная игра для самых ловких и аккуратных. Постройте башню, бросайте кубики и начинайте по одному доставать из неё бруски с выпавшими номерами. Переставляйте их на вершину одной рукой. Тот игрок, кому выпадет весёлое задание, должен его выполнить. На чьём ходу башня рухнет, тот и проиграл.

 

 

«UNO»

Настольная игра UNO — это забава для внимательных и быстрых. Выкладывайте друг на друга карточки одинакового цвета или достоинства, берите специальные карты и не забудьте громко прокричать «Уно», когда соберётесь положить последнюю карту из своей руки. Безудержное веселье обеспечено!

 

«Монополия»

Настольная игра «Монополия» — экономическая игра, получившая наибольшую популярность в конце ХХ века во многих странах мира, в том числе и в России.

Динамичная игра в торговлю с недвижимостью.

 
 

«Морской бой»

«Морской бой» — это тактическая настольная игра, в которой вам предстоит уничтожить корабли вражеского адмирала и спасти свои. Выбирайте клетку на поле соперника, стреляйте и отмечайте поражённое место специальным красным флажком. Станьте самым прославленным командиром среди друзей!

 

«Эволюция. Случайные мутации»

Настольная игра «Эволюция. Случайные мутации» — это не замена оригинальной «Эволюции» и не дополнение к ней, а отдельная настольная игра. Она унаследовала от своей предшественницы многие элементы, поэтому тем, кто знаком с обычной «Эволюцией», будет несложно освоить и «Случайные мутации». Более того, многие свойства из первой игры и ее дополнений можно использовать и в новинке — список таких карт есть в конце правил.

 
 
Купить можно здесь.
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вчера, в 10:00 +5
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