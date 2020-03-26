Нескучный карантин для туляков: бесплатные фильмы, ТВ, книги и лекции

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Остаться дома на карантин — отличная возможность сделать то, на что не хватало времени: посмотреть нашумевшие фильмы, прочитать новую книгу, заняться самообразованием.

Провайдеры помогают своим пользователям провести это время с пользой. Например, «Ростелеком» представил на период карантина бесплатный доступ к развлекательному и образовательному контенту для детей и взрослых.

Бесплатные фильмы, мультики и онлайн-обучение

Самый лучший кинотеатр в современных реалиях — это домашний! Теперь можно посвятить время просмотру зарубежных или отечественных новинок, пересмотреть любимые фильмы. Это стало возможным благодаря бесплатному доступу к большой коллекции от видеосервиса Wink и интерактивного ТВ.

В открытом доступе от сервиса more. tv есть популярные российские комедийные сериалы последних лет — «Корни», «Дылды», «Кухня. Война за отель», «Ивановы-Ивановы», «Папик» и др. Юмор поможет отвлечься от тревожных новостей!

Для юных туляков доступна бесплатная подборка доброго детского кино, любимых мультфильмов, анимационных сериалов: «Маша и медведь», «Смешарики», «Friends: Подружки супер-герои».

Чем заняться школьникам на карантине, и при этом не отстать в учебе? У ребят есть отличная возможность подтянуть свои знания по математике, русскому языку, алгебре, геометрии благодаря сервису «Ростелеком.Лицей». Здесь образовательный контент разбит по двум направлениям — «Школа» и «Развитие». Первый раздел помогает детям изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. А в разделе «Развитие» школьники могут узнать о современных цифровых технологиях, научиться формировать здоровые привычки, развить логику, память и креативность.

Для учеников 1−4, 5−8, 9−11 классов разработан свой контент.

Подписчики могут прокачать цифровые знания по современным темам: интернет вещей, робототехника, блокчейн, виртуальная реальность и др.

Еще для школьников наверняка будет интересен новый формат литературы и истории — в свободном доступе будут не только фильмы по произведениям школьной программы, а также кинокартины, которые помогут изучать важнейшие исторические события и жизнь великих людей на экране. Как говорится, лучше один раз увидеть!

Концерты Стинга, поэтические вечера и балет

Любители классической музыки, театральных постановок, экскурсий тоже найдут, чем заняться на карантине. Цифровой провайдер предлагает бесплатно пять телеканалов о культуре и искусстве.

На европейском телеканале Mezzo можно посмотреть самые ожидаемые оперные или балетные премьеры в прямом эфире, джазовые постановки, увидеть концерты классической и этнической музыки. Ежегодно здесь транслируется более 20 концертов в прямом эфире. Лучшие концерты классической музыки, оперы, балетные постановки, джазовые выступления со всего мира представлены в формате высокой четкости (Full HD).

Любителям театрального искусства понравится российский телеканал Театр. Круглосуточно он показывает постановки театров из разных городов России и мира, транслирует интервью известных режиссеров и актеров, документальные фильмы, воспоминания о театральных легендах.

Хотите отправиться в виртуальную прогулку по музеям? Ваше желание исполнит телеканал Museum. Он посвящен изобразительному искусству: живописи, фотографии, архитектуре, дизайну и поп-арту. Транслирует в эфире экскурсии по самым известным музеям мира, документальные передачи о великих мастерах искусства, викторины и познавательные конкурсы, уроки рисования. Благодаря формату 4К зрители видят произведения искусства максимально реалистично.

И напоследок канал для меломанов — iConcerts транслирует только живую музыку в исполнении лучших артистов мира. В коллекции самый большой видеоархив с концертами всех популярных жанров. Камерный концерт Фрэнка Синатры может сменить стадионное шоу Rolling Stones или выступление Эмми Уайнхаус. Смотрите записи лучших мировых музыкальных фестивалей, концерты Стинга, Шакиры, Питера Габриела, U2, Тины Тернер, Kiss и др.

Где почитать?

Надоело смотреть фильмы? Почитайте книги! Доступ к огромной библиотеке из 150 тысяч произведений тулякам можно получить благодаря совместной акции цифрового провайдера и «ЛитРес».

Пользоваться библиотекой можно бесплатно 30 дней на сайте или в мобильном приложении «Читай!», которое доступно на устройствах с операционной системой iOS или Android и имеет удобный функционал. Есть возможность читать всей семьей — один аккаунт могут использовать до пяти человек с разных устройств.

Надежный интернет

Многие провайдеры разработали комплексные меры для защиты интересов своих пользователей. В частности, «Ростелеком» обеспечивает клиентам бесперебойное предоставление услуг компании. Так, повышена максимальная скорость передачи данных, где это технически возможно, чтобы обеспечить удобство удаленной работы из дома и онлайн-обучения.

С пользой для бизнеса

В непростой карантинной ситуации для бизнеса очень важно иметь возможность удаленно решать разные вопросы со своими партнерами и клиентами, общаться с коллегами в мессенджерах, а также по видео- или аудио-конференц-связи. Потребность в удаленных коммуникациях с помощью интернета сегодня выросла в разы.

Именно поэтому корпоративным клиентам мобильной связи «Ростелеком» бесплатно добавил 100 минут и 10 Гб мобильного интернета на каждый номер компании дополнительно к текущему пакету. Предложение действительно каждый месяц с 25 марта и до конца мая.

Проведите карантин с пользой!