Юридическая фирма Gatikoev Lawfirm защитит права потребителей в Тульской области

Потребитель является экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих прав.

Любой человек вправе получить юридический сервис высочайшего уровня, вне зависимости от сложности той ситуации, из-за которой он обратился к адвокату. В этой связи мы рады сообщить жителям Тульской области, пострадавшим от нарушений прав потребителей, что теперь у них появилась возможность подключить к решению своих потребительских проблем высоко квалифицированных специалистов, услуги которых полностью оплачивает Общество защиты прав потребителей «Правое дело».

Илья Гатикоев Кому-то покажется это малоправдоподобным, но это действительно так: фактически оплату за юридические услуги и другие судебные издержки несет «Правое дело». Не секрет, что потребитель является экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих прав. К сожалению, некоторые недобросовестные субъекты экономики пользуются незащищенностью потребителей, ставя для себя цель обеспечения постоянной выручки любой ценой.

При этом достаточно часто, в силу неосведомленности, гражданин не знает, каким образом он может защитить свои права и интересы в конкретном случае, или же вовсе не подозревает о нарушении своих прав и воспринимает все как должное.

Большое количество споров в сфере защиты прав потребителей связано с продажами. Не вызывает сомнения, что каждый из нас сталкивался хоть раз с некачественным товаром или с нарушением срока доставки товара. Но не каждый знает, что он имеет право на отказ от такого товара, на взыскание неустойки или штрафа, на компенсацию морального вреда и многое другое.

Немного сложнее защитить свои права в случае некачественного оказания услуг, например медицинских или косметологических.

Действительно, в подобных случаях необходимо проведение экспертизы, которая влечет дополнительные расходы. Однако для разрешения такой задачи в структуре Общества защиты прав потребителей «Правое дело» действует экспертное подразделение, которое сможет провести любые досудебные или судебные экспертизы без взимания платы с потребителя.

В целом можно сказать, что потребительский рынок товаров и услуг настолько широк, что невозможно дать универсальный ответ для решения той или иной проблемы. К каждому конкретному случаю мы находим индивидуальный подход.

Необходимо отметить, что, несмотря на уязвимость и незащищенность потребителя, иногда в практике встречаются случаи злоупотребления правами потребителей, то есть использования предоставленных ему преимуществ с целью обогащения или причинения вреда продавцу. Таким образом, возникает необходимость защиты не только прав потребителей, но и предпринимателей, в связи с так называемым потребительским экстремизмом. Юридическая фирма Gatikoev Lawfirm готова помочь предпринимателям оказать услуги по сопровождению и минимизации ответственности за нарушение прав потребителей.

Каждый желающий может обратиться в представительство Gatikoev Lawfirm в Туле, на базе которого функционирует общественная приемная «Правое дело». Приветливые и доброжелательные сотрудники с вниманием отнесутся к каждому обращению.

На встрече с помощником или ассистентом адвоката вы сможете подробно изложить суть спора и предоставить имеющиеся у вас документы. Можете быть уверены, что ваше обращение будет тщательно рассмотрено в кратчайшие сроки, после чего будут приняты меры по защите ваших прав, в том числе путем обращения в судебные органы.

Запишите адрес Тула, ул. Дзержинского, 11, помещение АА1.

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