Приятные заботы: готовим особенную свадьбу

Обзор свадебных услуг в Туле, которые украсят ваш праздник и сделают его неповторимым.

Свадебные заботы – приятные и хлопотные одновременно. Нужно успеть столько всего подготовить, выбрать, договориться и продумать.

Мы собрали в этом обзоре разнообразные услуги, которые могут вам пригодиться для особенного события.

Нефертити, ювелирная сеть

Важный этап подготовки к свадьбе — выбор обручальных колец и украшений.

Ювелирные салоны «Нефертити» – это целый мир красоты, богатого и неповторимого ассортимента украшений, от привычной и нестареющей классики до авангарда.

Здесь вас ждёт эксклюзивная коллекция обручальных колец.

Кроме того, в «Нефертити» вы сможете выбрать любые украшения для невесты и гостей торжества, особенные запонки для жениха. Богатый выбор изделий мировых брендов (Dior, Hermes, Frey Wille, Cartier, BVLGARI, CHANEL, Jenavi, SOKOLOV) не оставит равнодушным никого!

Ювелирный бренд «Нефертити» в этом году отмечает свой 18-й день рождения. С самого основания и по сей день здесь гарантируют высокое качество каждого изделия благодаря сотрудничеству только с самыми известными и проверенными временем производителями золотых и серебряных украшений.

Коллекции, представленные в этих салонах, отбирает и формирует профессионал: стилист-имиджмейкер, который регулярно посещает ювелирные выставки и вернисажи международного уровня, отслеживает самые актуальные тренды в ювелирной моде.

Новые коллекции поступают в салон каждую неделю!

Сейчас в «Нефертити» действуют скидки до 40% на многие изделия. Успейте купить украшение

своей мечты!

Назовите при покупке кодовое слово «НЕФЕРТИТИ» и получите дополнительную скидку!

Тула, Красноармейский пр., 21,

8 (4872) 21-45-25

Тула, ул. Металлургов, 62А (ТЦ «Демидовский»), 1-й этаж,

8 (4872) 25-03-80

nefertiti-tula.ru

La Vue, кафе-ресторан

Ресторан LaVue — одно из лучших мест в Туле для празднования особенного события. Ваша свадьба здесь пройдёт незабываемо!

Ресторан удобно расположен в центре Тулы. Гости смогут без проблем добраться сюда в любое время и уехать домой, когда праздник закончится.

Не сомневайтесь, куда разместить всех гостей, если вы хотите пригласить всех своих родных и друзей, — в большом зале этого ресторана смогут удобно расположиться до 150 человек, а в малом зале – до 35. А в тёплую погоду праздник можно устроить на летней веранде, которая вмещает до 60 человек.

Важным достоинством ресторана LaVue является кухня. Такое многообразие блюд вы редко встретите в Туле!

Оно удивит любого гурмана.

Авторская кухня совмещает почитание традиций и современности, простоту в исполнении и фантазию во вкусе. Шеф-повар составит для вашего праздника особое меню, в котором будут как полюбившиеся блюда русской, европейской и домашней кухни, так и авторские угощения.

Свадьба — это не только застолье, но и музыка, танцы и веселье. В ресторане LaVue есть вся современная техника для отличного профессионального звука, диджейский пульт, настоящая сцена, собственный свето- и звукооператор и много места для того, чтобы гости от души танцевали, пели караоке и отдыхали.

Автомобили гости смогут оставить на парковке у центрального входа ресторана, под видеонаблюдением.

Ну а если вы решили устроить выездную свадьбу на природе, ресторан LaVue поможет вам обустроить всё необходимое: шатры, мебель и посуду, вкуснейшую еду, обслуживание опытными официантами.

Доверьте свой особенный день профессионалам ресторана LaVue!

Тула, ул. Луначарского, 1

8 (919) 087-35-75

lavue-tula.ru

«Русский фейерверк»

Свадьба — это одно из самых ярких событий в жизни. А фейерверк станет особенным украшением и незабываемым финальным аккордом торжества. Компания «Русский фейерверк» устроит для вас профессиональное шоу, созданное пиротехниками специально для вашего праздника. Каждый гость запомнит такую красивую свадьбу.

Почему свадебный фейерверк лучше заказать у профессиональных пиротехников, чем просто купить и запустить самим? Всё просто: только специалист сможет создать для вас сложный, красивый и динамичный салют, да и вам не придётся беспокоиться о безопасности гостей вместо отдыха.

Пиротехник компании «Русский фейерверк» выслушает все ваши пожелания и составит специальную программу для вашей свадьбы, в которой учтёт все важные нюансы: особенности площадки, на которой проходит торжество, количество гостей и их месторасположение.

Ваш салют будет неповторимым! Он будет создан с помощью разнообразных видов фейерверков, которые будут расположены так, чтобы каждый гость мог насладиться красотой огней.

Выбирайте свой свадебный фейерверк — от скромного до богатого всеми вариантами огненного шоу. Если ваше торжество будет на маленьком пространстве и в небольшой компании гостей — будут удачны наземные фигуры или огненные надписи. Парковый салют, он же — «стена огня», удивит гостей сменой формы и цвета. Ну а на просторной площадке лучше выбрать высотные залпы, которые станут потрясающей кульминацией вечера.

Запустите китайские фонарики или шары желаний — как символ вашей долгой и светлой совместной жизни.

Сомневаетесь, что погода позволит устроить пиротехническое шоу?

Фейерверк можно провести даже в закрытом помещении.

Свадебный торт можно украсить огненными фонтанами, а также разместить такие фонтаны в виде бутылок шампанского на праздничном столе.

Свадьбу можно сделать яркой и днём, ещё до застолья.

Дневные фейерверки — фонтаны цветного дыма, различающиеся интенсивностью и временем работы. Яркий дым может быть дополнен залпами мини-салютов с конфетти и разнообразными парашютами. Цветовая гамма — полная радуга. Из них можно сделать дорожку для встречи молодоженов у ресторана.

Благодаря маленькой зоне безопасности эти фейерверки можно применять даже в небольших городских дворах.

Сделайте свою свадьбу незабываемой с компанией «Русский фейерверк»!



Директор компании «Русский фейерверк — Тула» Карташев Владимир Альбертович.

Тула, ул. Луначарского, 35

8 (4872) 47-08-50

orf.ru

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Компания «Лимузин 71» — Свадебный кортеж

Cкопировано с сайта: the-wedding.ru

Приглашаем вас в незабываемое путешествие в свой особенный день на роскошном 22-местном лимузине кадиллак Эскалейд с открытой задней площадкой.

В лимузине вас ждёт настоящая роскошь и красота: бары с меняющейся подсветкой и посудой для гостей, лазерное шоу, качественная музыка и DVD-мониторы и даже камин.

Кадиллак — кабриолет жемчужного цвета — пожалуй, единственная модель в Туле. Вместимость автомобиля — до 22 человек (20 человек — оптимально удобно для комфортного передвижения). Основным элементом этой модели является летний бар, расположенный в задней части автомобиля. Он позволяет сделать эксклюзивные фотографии. Салон кадиллака оснащен современным музыкальным оборудованием, плазменными телевизорами, современными лазерными шоу (потолок «звездное небо» и дископол). Также в автомобиль встроены два аквариума и камин. Два самостоятельных бара расположены возле камина и аквариумов и ещё два — в сиденьях, для полного удобства использования бокалов. Это позволяет удобно разместить большее количество гостей. Здесь всё создано для удобного свадебного путешествия по городу: неоновая подсветка, зеркальный звёздный дождь, зеркальные ромбы на потолке, подсветка салона, восемь динамиков и два сабвуфера, четыре отделения для льда, два ведёрка для шампанского, четыре ниши для бутылок, 27 бокалов для шаманского и 20 стаканов, кондиционер.

Вы можете выбрать и взять напрокат понравившуюся вам модель прямо на сайте компании.

Автомобиль от компании «Лимузин 71» придаст вашему торжеству особую, ни с чем не сравнимую атмосферу. Профессиональные водители сделают вашу поездку не только запоминающейся, но и безопасной.

9 (915) 690-05-55

limuzin71.ru

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Фигаро, салон красоты

«Фигаро» — один из первых тульских салонов красоты. Здесь собрано, пожалуй, всё самое лучшее, современное и интересное в индустрии красоты.

Мастера этого салона сделают невесте и жениху особенный и шикарный образ, в котором всё будет безупречно, от стрижки, цвета волос и укладки до маникюра и макияжа.

Невесте лучше всего начать подготовку к свадьбе минимум за месяц до события. Мастер поможет вам определиться с вашей причёской, маникюром и макияжем и проведёт подготовительные этапы подготовки волос, от окрашивания до их восстановления и питания.

Кстати, если невеста посетит несколько этапов такой подготовки, то её маме и подружке в салоне сделают значительную скидку на праздничную укладку и маникюр!

Стоимость свадебной причёски – 3500 руб.

Свадебный макияж – 2000 руб.

Маникюр с покрытием – 1050 руб.

Педикюр с покрытием – 1400 руб.

Пробная причёска (репетиция) – БЕСПЛАТНО.

Жениху тоже нужно достойно выглядеть на свадьбе. Приходите в салон «Фигаро» перед событием – сделать мужской маникюр, стрижку, подровнять бороду.

Приходите в «Фигаро» и будьте неотразимы на свадьбе!

Тула, Красноармейский пр., 30

8 (4872) 55-50-96

salonfigaro.ru

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ЭТАЛОН-ТУР, туристическое агентство

Сегодня многие молодожены предпочитают вместо большого и затратного торжества провести скромную церемонию, а потом отправиться в романтическое свадебное путешествие. Что может быть прекраснее времени, проведённого вдвоём в красивой стране, в которую вы мечтали поехать вместе с любимым человеком!

Туристическое агентство «ЭТАЛОН-ТУР» поможет молодоженам выбрать своё романтическое путешествие любого уровня.

Мальдивы

Эти острова в Индийском океане – одно из самых популярных направлений для свадебного путешествия. Это маленький рай вдали от шума цивилизации и отличное место для уединения и релакса: шёпот океана, крики экзотических птиц, идеальные пляжи с белоснежным песком, коралловый риф и вкуснейшая роскошная кухня — всё это Мальдивы.

Примерная стоимость поездки на 8 дней, на двоих, при 2-разовом питании (НВ) — от 150 000 р.

Париж

Медовый месяц — идеальное время, чтобы увидеть Эйфелеву башню, гулять по очаровательным парижским улицам, ужинать и пить вино в шикарных французских ресторанах, завтракать круассанами, которые тают во рту, и влюбиться друг в друга снова.

Примерная стоимость поездки на 8 дней, за двоих, завтрак – от 65 000 р.

Кипр

На Кипре родилась богиня любви Афродита, и многие пары приезжают сюда, чтобы ощутить неповторимую атмосферу Греции. Есть поверье: если влюблённые искупаются в этих местах, то уже никогда не расстанутся. Кстати, здесь можно провести православное венчание, ведь греки-киприоты — православные христиане. Здесь вы сможете совместить пляжный отдых в роскошной гостинице, с посещением исторических достопримечательностей, а также побывать на многочисленных фестивалях и праздниках.

Примерная стоимость поездки на 8 дней, за двоих, завтрак+ужин (НВ) — от 55 000 р.

Миконос

Острова архипелага Киклады очаруют вас своей красотой: яркое солнце, синее море и освежающий бриз. Остров Миконос славится своими весёлыми вечеринками в Греции, так что если вы хотите разбавить уединение медового месяца танцами на пляже — добро пожаловать!

Примерная стоимость поездки на 8 дней, на двоих, с завтраками (ВВ) — от 135 000 р.

Мексика

Эта страна способна удивить даже тех, кто часто путешествует. Удивительная природа, яркая культура и радушие местных жителей, памятники древних цивилизаций, изумительные пляжи вдоль побережья Тихого и Атлантического океанов и уютные отели. Каждый здесь найдёт «свою» Мексику.

Примерная стоимость поездки на 8 дней, за двоих, всё включено (ALL) — от 150 000 р.

Хорватия

Страна сказочной красоты, тысячи островов, величественных хвойных лесов и гор и неповторимой бирюзы моря. Здесь сочетаются уникальная природа и мягкий климат — очень приятные условия для неповторимого отдыха. В Хорватии есть на что посмотреть: восхитительные пляжи, море, отличающееся своей чистотой, минеральные и термальные источники, шикарные национальные парки с водопадами и озёрами. Кроме того, эта страна — гастрономический рай для гурманов.

Примерная стоимость поездки на 8 дней, за двоих, завтраки — от 60 000 р.

Венеция

Еще одно место, ставшее уже культовым для идеального медового месяца. Оно очарует вас с первого взгляда, ведь это место дышит романтикой. Прогулки на гондоле по каналам, вкуснейшая кухня, которая покорит сердце даже самого неприхотливого гостя. Ваше путешествие сюда станет символом семейного счастья.

Примерная стоимость поездки на 8 дней, за двоих, завтраки — от 80 000 р.

Доминикана

Почти всё побережье Доминиканской Республики – сплошной пляж с мелким белым песком и чистейшим тёплыми водами. Здесь гостям предлагают богатый выбор развлечений: экскурсии по плантациям сахарного тростника и кофе, креольский обед, конные прогулки по джунглям, купание в Лимонном водопаде, лодочные путешествия по лагуне Гри-Гри — причудливому лабиринту из мангровых зарослей, подводные погружения, и многое другое.

Примерная стоимость поездки на 8 дней, за двоих, всё включено (ALL) — от 115 000 р.

Бали

На Бали вы забудете всю повседневную суету. Этот удивительный уголок откроет для вас целый мир красоты и отдыха. На Бали многие пары устраивают ещё одну свадебную церемонию — в местных нарядах.

Примерная стоимость поездки на 8 дней, за двоих, завтраки (ВВ) — от 90 000 р.

Сейшельские острова

Сейшелы — это уединённые острова и настоящий рай для двоих. Эти места любят как поклонники дикой природы, так и ценители комфортного пляжного отдыха.

Вас ждёт приятный коралловый песок, купание без волн благодаря коралловому рифу, естественные природные заповедники поразительной красоты, дайвинг и глубоководная рыбалка.

Примерная стоимость поездки на 8 дней, за двоих, завтрак+ужин (НВ) — от 170 000 р.

Тула, пр. Ленина, 46, оф.506

8 (4872) 703-001, 8 (4872) 32-55-00

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