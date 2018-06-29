Детские футбольные школы в Туле: растим чемпионов
Обзор школ, в которых ваших детей научат одной из самых любимых игр в России и помогут достичь спортивных успехов.
Сын или дочь мечтает стать футболистом? А вы хотите, чтобы они активно развивались физически и росли сильными, ловкими и целеустремлёнными? Приходите с детьми на занятия в футбольную школу!
Мы собрали в этом обзоре несколько тульских школ, которые принимают на тренировки детей с 3-х лет.
Dream Team, детская футбольная школа
Детская футбольная школа DreamTeam занимается обучением игре и общим физическим развитием детей с 3-х лет.
Даже с самыми юными учениками здесь не только играют, но и прививают им спортивный дух и любовь к соревнованиям. Это одно из важнейших качеств любого настоящего спортсмена.
Тренировки проходят в интерактивной форме, которая интересна и увлекательна для малышей с самого первого занятия. В методику для каждой возрастной группы включен комплекс упражнений, направленный на укрепление иммунитета ребёнка.
Ваш ребёнок станет ловким и сильным и будет более здоровым.
Советы родителям от тренера Dream Team Сергея Юрьевича Авакьяна:
– Некоторые родители сомневаются, стоит ли отдавать своих детей в какой-то спорт, не сломает ли это их или перенапряжёт. Я считаю, что каждого ребёнка нужно готовить к жизни как можно раньше, учить самостоятельности и умению принимать решения и достигать целей. На тренировках мы всегда подходим индивидуально к каждому ребёнку и развиваем в соответствии с его возможностями.
Поддерживайте тот путь и мечты, которые выбирает ваш ребёнок. И неважно, станет ли он в будущем успешным футболистом или пианистом — будьте всегда его опорой и помогайте найти себя. Ну а если ваш сын или дочь пришли на занятия в нашу школу, мы постараемся передать им желание развиваться, достигать успехов и понять, принесёт ли им счастье футбол.
Независимо от природных данных и выбора дальнейшего будущего каждому ребёнку будет на пользу позаниматься командным спортом, так любимым в нашей стране и во всём мире. Футбол – это отличная общая физическая подготовка, закалка характера, повышение уверенности в себе и интеллектуальное развитие.
Восемь преимуществ школы Dream Team:
- Доступная цена;
- Современные и новые спортзалы (ФОК «Газпром детям»);
- Современное оборудование;
- Открытые тренеры, с удовольствием работающие с детьми (имеющие тренерский опыт и педагогическое образование);
- Удобный график, подстроенный индивидуально под вас и вашего ребенка;
- Интерактивные занятия увлекают малышей с самой первой тренировки;
- В методику занятий встроен комплекс упражнений, направленный на укрепление иммунитета ребенка;
- Ежеквартально устраиваются региональные турниры среди различных детских футбольных команд.
Dream Team: подарим вашим детям счастливое детство!
Занятия проходят по следующим адресам:
Тула, ул. М. Горького, 41/1 (спортзал 2-го учебного корпуса школы №55)
Тула, ул. Гармонная, 37 (большой спортзал школы №21),
Тула, ул. Перекопская 2
Тула, ул. Вересаева, 7-а
Щёкино, ул. Гагарина, 11 (ФОК «Газпром детям» с бассейном),
пос. Барсуки, ул. Ленина, 12 (спортзал напротив школы-интерната),
пос. Ленинский, ул. Механизаторов, 10,
пос. Рождественский, ул. Московская 18.
Запись на занятия: 8 (953) 971-90-60
Юниор, детская футбольная школа
Детская футбольная школа «Юниор» — одна из крупнейших футбольных школ в мире. На сегодня в этой сети школ работает 421 школа в 238 городах и занимаются в них 41 362 ребёнка.
Здесь учат мальчиков и девочек с 3-х лет одной из самых популярных игр в нашей стране — футболу.
С профессиональной помощью и поддержкой своих тренеров юные футболисты-туляки достигли впечатляющих результатов:
- В ноябре 2016 года в Туле команды детей 2009 и 2010 г. р. стали победителями Регионального этапа I Всероссийского турнира среди ФШ «Юниор».
- В декабре 2016 г. в Брянске команды детей 2011 и 2012 г. р. стали победителями регионального турнира среди ФШ «Юниор».
- В январе 2017 г. в Санкт-Петербурге команда детей 2009 г. р. стала победителем финала I Всероссийского турнира среди ФШ «Юниор».
- В феврале 2017 г. в Курске команда детей 2009 г. р. завоевала I место в Кубке «Победа».
- В феврале 2017 г. в Епифани команда детей 2009 г. р. заняла I место в турнире.
- В апреле-мае 2017 года в Рязани на региональном этапе II международного турнира среди ФШ «Юниор» по ЦФО 2 команды детей 2009 и 2008 г. р. завоевали I места, команда детей 2010 г. р. завоевала II место.
- В ноябре 2017 г. в Казани команда детей 2008 г. р. заняла III место на 2-м международном турнире среди ФШ «Юниор».
- 20 мая 2018 г. в Коломне «Юниор-2009» (Тула) стал победителем отборочного этапа международного фестиваля «Большие звёзды светят малым — 2018» дивизиона Алексея Ботвиньева среди юношей 2009 г. р. Финал пройдёт в Анапе с 12 по 19 сентября 2018 г.
- В мае «Юниор-2010» Тула выиграла Kimberly — Открытое первенство Москвы и Московской области среди ребят 2010 года рождения.
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В июне команда «Юниор-2012» стала чемпионом III международного турнира
среди ФШ «Юниор»по Центральному Федеральному округу среди детей 2012 г. р.
- Дети футбольной школы «Юниор» активно принимают участие в спортивной жизни города. В празднике «День массового футбола» приняли участие 8 команд юниоровцев разных возрастов, занявшие призовые места.
- В начале лета в столице Черноземья — Воронеже состоялся финал первенства МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ» среди команд 2009 г. р. В финале приняли участие 20 лучших команд Центрального Федерального округа — победители и призеры отборочных этапов. Тульская команда юниоровцев 2009 г. р. стала серебряным призером на отборочном этапе в Ельце и в финале получила высокую оценку уровня подготовки игроков со стороны соперников.
- В июне ко Дню защиты детей в Тульском кремле прошло благотворительное мероприятие «Белый цветок», в котором приняли участие самые юные футболисты школы «Юниор» — дети 2013−2014 г. р.
- Футбольная школа «Юниор» стала резидентом «Сколково». Компания прошла большой конкурсный отбор, и её разработка — система обучения education-erp.com была признана инновационной и уникальной в своем сегменте. Компания получит большие возможности, используя ресурсы инновационного центра «Сколково».
Тульская школа «Юниор» активно принимает участие в турнирах различного уровня и регулярно проводит для своих воспитанников спортивные мероприятия.
За активное участие в спортивной жизни города и высокие достижения на региональных и всероссийских турнирах Глава Тулы
Три совета родителям от тренера ФШ «Юниор» Андрея Николаевича Моисеева:
- Частая ошибка родителей — сравнение успехов своего ребёнка с другими. Такое сравнение может понизить самооценку вашего сына или дочери и привести к потере желания и мотивации заниматься и вообще к чему-то стремиться. Каждый человек особенный, и каждый ребёнок осваивает новые навыки в своём темпе. Хвалите своих детей за каждый успех, даже самый маленький! Так, небольшими шагами, он достигнет своих целей.
- Доверьтесь тренеру. Вы можете помочь ребёнку освоить много нового в обычной жизни, дома, и поддержать все его стремления. А его успехи в футболе — зона ответственности тренера. Именно тренер, основываясь на своих знаниях и опыте, поможет юному спортсмену раскрыть все свои возможности.
- Что принесут вашему ребёнку занятия футболом? Регулярные тренировки помогают детям не только получать навыки техники и повышать физические способности. Ребята на занятиях развивают интеллект, осваивают коммуникабельность и получают навыки общения, учатся достигать поставленных целей и быть уверенными в себе.
Воспитанники ФШ «Юниор» никогда не скучают! Школа регулярно организует для них интересные коллективные мероприятия: выезды в Веревочный парк, Батутный центр, на Ледовую арену «Тропик», «Весёлые старты» и эстафеты, новогодние праздники, походы в кинотеатр на мультфильмы, посещение «Мануфактории», поездки в зоопарк, пляжный футбол для детей, монофутбол для детей, поездки летом с палатками на природу, а зимой на турбазу, турниры отцов, соревнования по пионерболу для мам и многие другие.
Каждое лето ФШ «Юниор» для своих детей организует летний спортивный лагерь, в котором отдыхают и тренируются порядка 40 детей.
В «Юниоре» на постоянной основе работает Школа вратарей.
У ФШ «Юниор» в Туле есть своя взрослая команда, в которую входят тренеры школы. В прошлом году команда «Юниор» заняла II место в Суперлиге по мини-футболу в ТГФФ.
Для пап юниоровцев по средам бесплатно проводятся тренировки, где папы юных футболистов могут провести свободное время с пользой для здоровья.
Особая гордость — награды детей за 4 года работы школы «Юниор» в Туле.
Занятия в этой школе проводятся по авторской методике.
Разработкой и внедрением методики тренировок «Юниора» занимаются практикующие тренеры высшей категории и сотрудники Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта. Также школа использует методики тренировок от партнёров — португальского «Спортинга», шотландского «Селтика» и греческого «Олимпиакоса».
Методика составлена с учетом возрастных различий, она идеально подходит для детей дошкольного возраста. Занятия ориентированы на гармоничное и всестороннее развитие ребенка: не только физическое, но и психическое — дети много общаются в группах, воспитывается командный дух.
Большинство упражнений ученики выполняют в формате игры.
Это поддерживает искренний интерес ребенка к происходящему в зале и стремление развиваться.
Тренировки проходят в удобное для родителей время — вечером в будни или в выходные дни.
Шесть преимуществ школы «Юниор»:
- Одна из самых крупных и динамично развивающихся в мире.
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Работает по методикам, составленным сотрудниками Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им.
П. Ф. Лесгафта.
- Тренеры регулярно посещают лекции от разработчиков методик и других специалистов высочайшего уровня.
- Используется «Конструктор занятий» — уникальный элемент собственной обучающей платформы школы, позволяющий тренерам планировать учебно-тренировочный процесс и повышать эффективность занятий.
- Сотрудничество с ведущими клубами России и Европы.
- Для родителей — Личный кабинет на сайте, благодаря которому можно напрямую общаться со своим тренером. Вы можете удобно следить за актуальным расписанием тренировок, вместе с ребёнком получать и выполнять домашние задания, контролировать и продлевать свои абонементы. В своём личном кабинете благодаря конструктору занятий вы можете видеть план на следующее занятие.
Тула, проспект Ленина, 87/7 (манеж стадиона «Арсенал»)
8-800-700-9893, 8 (960) 616-98-93
Школы футбола «Лайк» и «Торнадо»
Школа футбола «Лайк» — одна из самых распространённых в нашем городе. Здесь тренируются дети начиная с 3 до 7 лет (дошкольники).
Тренировки проводят детские тренеры, прошедшие специальное обучение по работе с дошкольниками.
Сами тренировки проходят в игровой форме, интересной детям.
В этом возрасте здесь не готовят детей к профессиональному футболу — еще рано.
Цель школы футбола «Лайк» — это гармоничное развитие ребенка через игру, общение и взаимодействие друг с другом.
Ребёнок получит базовые футбольные навыки, физически окрепнет и будет социально адаптированным. Тем самым малыш разовьёт уверенность в себе и получит весомое преимущество при отборе в любую спортивную секцию после поступления в школу, а тем более в футбольную.
Преимущества школы «Лайк»:
- Небольшие группы (до 12 детей);
- Повышенный контроль и внимание каждому ребенку (2 тренера на группу);
- Школу знают и ценят — здесь занимаются около 200 юных футболистов.
- Тренировки проходят во всех районах Тулы. Вы сможете выбрать любую из 13 площадок, на которую вам удобнее приходить.
Тренировка в группе 3−5 лет.
Тренировка в группе 5−7 лет.
Совсем недавно школа футбола «Лайк» перешла на новый виток развития, открыв направление по работе со школьниками от 8 до 15 лет. Это направление получило название Школа футбола «Торнадо».
За короткий период работы эта школа уже смогла влюбить в футбол около 200 школьников, которые сейчас занимаются в «Торнадо».
Так что такое Школа футбола «Торнадо»:
- Это сильнейший тренерский состав, в который входят профессиональные тренеры, которые были, а некоторые до сих пор являются профессиональными футболистами, чьи имена хорошо известны в Туле и области.
- Это возможность заниматься детям с разным уровнем подготовки: тренировки по 1,5 часа два или три раза в неделю, на ваш выбор, плюс возможность попасть в сборную.
- Это своя сборная, которая позволяет наиболее сильным и трудолюбивым детям раз в неделю тренироваться по усиленной программе среди лучших. А в дальнейшем у сборной команды будет полностью отдельное расписание.
- Это отдельные тренировки с вратарями, которые проводят профессиональный вратарь и тренер.
- Ведётся группа детей с ОВЗ (с ограниченными возможностями здоровья) — от 10 до 14 лет.
- Это одна из самых демократичных цен в Туле.
- Это близость к дому, так как тренировки проходят во всех районах города на 16 площадках.
- И конечно, это турниры, лагеря и для кого-то вожделенная возможность — стать профессиональным футболистом.
Школы футбола «Лайк» поддерживает большие семьи и дарит возможность детям тренироваться со скидками:
- На второго ребёнка из семьи — 50%;
- Для многодетных семей — 20%;
- Скидка друзьям — 500 рублей. Если вы пришли заниматься в школу футбола с другом, то вы и ваш друг получите скидку 500 рублей.
Добро пожаловать
в школы футбола «Лайк» и «Торнадо» !
Адреса площадок:
Тула, ул. Вяземская, 10/11 (футбольный центр К25)
Тула, ул. Пузакова, 12-а (школа 28, ЦО №31)
Тула, ул. Галкина, 29 (школа 1, ЦО №2)
Тула, ул. Литейная, 25 (школа 10, ЦО №12)
Тула, ул. Сойфера, 8 (школа 3, ЦО №23)
Тула, ул. Вересаева, 10 (лицей 4, ЦО №1)
Тула, ул. Революции, 14 (гимназия 2, ЦО №1)
Тула, ул. Гармонная, 37 (школа 21, ЦО №21)
Тула, ул. Майская, 4 (школа 50, ЦО №40)
Тула, ул. Вильямса, 10 (школа 40, ЦО №40)
Тула, ул. Металлургов, 2 (школа 51, ЦО №29)
Тула, ул. Н. Руднева, 62 (школа 36, ЦО №36)
Тула, ул. Кауля, 9к4 (школа 8, ЦО №19)
Тула, пос. Скуратово, ул. Октябрьская, 6
Тула, ул. Сурикова, 5 (школа 41, ЦО №9)
Тула, пос. Косая Гора, Гагарина, 3 (школа №65)
8 (950) 911-14-41