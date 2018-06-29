Детские футбольные школы в Туле: растим чемпионов

Обзор школ, в которых ваших детей научат одной из самых любимых игр в России и помогут достичь спортивных успехов.

Сын или дочь мечтает стать футболистом? А вы хотите, чтобы они активно развивались физически и росли сильными, ловкими и целеустремлёнными? Приходите с детьми на занятия в футбольную школу!

Мы собрали в этом обзоре несколько тульских школ, которые принимают на тренировки детей с 3-х лет.

Dream Team, детская футбольная школа

Детская футбольная школа DreamTeam занимается обучением игре и общим физическим развитием детей с 3-х лет.

Даже с самыми юными учениками здесь не только играют, но и прививают им спортивный дух и любовь к соревнованиям. Это одно из важнейших качеств любого настоящего спортсмена.

Тренировки проходят в интерактивной форме, которая интересна и увлекательна для малышей с самого первого занятия. В методику для каждой возрастной группы включен комплекс упражнений, направленный на укрепление иммунитета ребёнка.

Ваш ребёнок станет ловким и сильным и будет более здоровым.

Советы родителям от тренера Dream Team Сергея Юрьевича Авакьяна:

– Некоторые родители сомневаются, стоит ли отдавать своих детей в какой-то спорт, не сломает ли это их или перенапряжёт. Я считаю, что каждого ребёнка нужно готовить к жизни как можно раньше, учить самостоятельности и умению принимать решения и достигать целей. На тренировках мы всегда подходим индивидуально к каждому ребёнку и развиваем в соответствии с его возможностями.

Поддерживайте тот путь и мечты, которые выбирает ваш ребёнок. И неважно, станет ли он в будущем успешным футболистом или пианистом — будьте всегда его опорой и помогайте найти себя. Ну а если ваш сын или дочь пришли на занятия в нашу школу, мы постараемся передать им желание развиваться, достигать успехов и понять, принесёт ли им счастье футбол.

Независимо от природных данных и выбора дальнейшего будущего каждому ребёнку будет на пользу позаниматься командным спортом, так любимым в нашей стране и во всём мире. Футбол – это отличная общая физическая подготовка, закалка характера, повышение уверенности в себе и интеллектуальное развитие.

Восемь преимуществ школы Dream Team:

Доступная цена;

Современные и новые спортзалы (ФОК «Газпром детям»);

Современное оборудование;

Открытые тренеры, с удовольствием работающие с детьми (имеющие тренерский опыт и педагогическое образование);

Удобный график, подстроенный индивидуально под вас и вашего ребенка;

Интерактивные занятия увлекают малышей с самой первой тренировки;

В методику занятий встроен комплекс упражнений, направленный на укрепление иммунитета ребенка;

Ежеквартально устраиваются региональные турниры среди различных детских футбольных команд.

Dream Team: подарим вашим детям счастливое детство!

Занятия проходят по следующим адресам:

Тула, ул. М. Горького, 41/1 (спортзал 2-го учебного корпуса школы №55)

Тула, ул. Гармонная, 37 (большой спортзал школы №21),

Тула, ул. Перекопская 2

Тула, ул. Вересаева, 7-а

Щёкино, ул. Гагарина, 11 (ФОК «Газпром детям» с бассейном),

пос. Барсуки, ул. Ленина, 12 (спортзал напротив школы-интерната),

пос. Ленинский, ул. Механизаторов, 10,

пос. Рождественский, ул. Московская 18.

Запись на занятия: 8 (953) 971-90-60

footballdreamteamtula.com

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Юниор, детская футбольная школа

Детская футбольная школа «Юниор» — одна из крупнейших футбольных школ в мире. На сегодня в этой сети школ работает 421 школа в 238 городах и занимаются в них 41 362 ребёнка.

Здесь учат мальчиков и девочек с 3-х лет одной из самых популярных игр в нашей стране — футболу.

В Туле ФШ «Юниор» работает уже три года. Это была первая футбольная школа в нашем городе для дошкольников! На сегодняшний день в тульской школе занимаются более 200 юниоровцев, а филиалы школы успешно работают в Алексине, Щекино, Ефремове, Новомосковске, Донском, Узловой, Богородицке, Кимовске.

С профессиональной помощью и поддержкой своих тренеров юные футболисты-туляки достигли впечатляющих результатов:

В ноябре 2016 года в Туле команды детей 2009 и 2010 г. р. стали победителями Регионального этапа I Всероссийского турнира среди ФШ «Юниор».

В декабре 2016 г. в Брянске команды детей 2011 и 2012 г. р. стали победителями регионального турнира среди ФШ «Юниор».

В январе 2017 г. в Санкт-Петербурге команда детей 2009 г. р. стала победителем финала I Всероссийского турнира среди ФШ «Юниор».

В феврале 2017 г. в Курске команда детей 2009 г. р. завоевала I место в Кубке «Победа».

В феврале 2017 г. в Епифани команда детей 2009 г. р. заняла I место в турнире.

В апреле-мае 2017 года в Рязани на региональном этапе II международного турнира среди ФШ «Юниор» по ЦФО 2 команды детей 2009 и 2008 г. р. завоевали I места, команда детей 2010 г. р. завоевала II место.

В ноябре 2017 г. в Казани команда детей 2008 г. р. заняла III место на 2-м международном турнире среди ФШ «Юниор».

20 мая 2018 г. в Коломне «Юниор-2009» (Тула) стал победителем отборочного этапа международного фестиваля «Большие звёзды светят малым — 2018» дивизиона Алексея Ботвиньева среди юношей 2009 г. р. Финал пройдёт в Анапе с 12 по 19 сентября 2018 г.

В мае «Юниор-2010» Тула выиграла Kimberly — Открытое первенство Москвы и Московской области среди ребят 2010 года рождения.

В июне команда «Юниор-2012» стала чемпионом III международного турнира среди ФШ «Юниор» по Центральному Федеральному округу среди детей 2012 г. р.

по Центральному Федеральному округу среди детей 2012 г. р. Дети футбольной школы «Юниор» активно принимают участие в спортивной жизни города. В празднике «День массового футбола» приняли участие 8 команд юниоровцев разных возрастов, занявшие призовые места.

В начале лета в столице Черноземья — Воронеже состоялся финал первенства МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ» среди команд 2009 г. р. В финале приняли участие 20 лучших команд Центрального Федерального округа — победители и призеры отборочных этапов. Тульская команда юниоровцев 2009 г. р. стала серебряным призером на отборочном этапе в Ельце и в финале получила высокую оценку уровня подготовки игроков со стороны соперников.

В июне ко Дню защиты детей в Тульском кремле прошло благотворительное мероприятие «Белый цветок», в котором приняли участие самые юные футболисты школы «Юниор» — дети 2013−2014 г. р.

Футбольная школа «Юниор» стала резидентом «Сколково». Компания прошла большой конкурсный отбор, и её разработка — система обучения education-erp.com была признана инновационной и уникальной в своем сегменте. Компания получит большие возможности, используя ресурсы инновационного центра «Сколково».

Тульская школа «Юниор» активно принимает участие в турнирах различного уровня и регулярно проводит для своих воспитанников спортивные мероприятия.

За активное участие в спортивной жизни города и высокие достижения на региональных и всероссийских турнирах Глава Тулы Ю. И. Цкипури в июле 2017 г. вручил 16 воспитанникам футбольной школы «Юниор» благодарности Тульской городской Думы.

Три совета родителям от тренера ФШ «Юниор» Андрея Николаевича Моисеева:

Частая ошибка родителей — сравнение успехов своего ребёнка с другими. Такое сравнение может понизить самооценку вашего сына или дочери и привести к потере желания и мотивации заниматься и вообще к чему-то стремиться. Каждый человек особенный, и каждый ребёнок осваивает новые навыки в своём темпе. Хвалите своих детей за каждый успех, даже самый маленький! Так, небольшими шагами, он достигнет своих целей. Доверьтесь тренеру. Вы можете помочь ребёнку освоить много нового в обычной жизни, дома, и поддержать все его стремления. А его успехи в футболе — зона ответственности тренера. Именно тренер, основываясь на своих знаниях и опыте, поможет юному спортсмену раскрыть все свои возможности. Что принесут вашему ребёнку занятия футболом? Регулярные тренировки помогают детям не только получать навыки техники и повышать физические способности. Ребята на занятиях развивают интеллект, осваивают коммуникабельность и получают навыки общения, учатся достигать поставленных целей и быть уверенными в себе.

Воспитанники ФШ «Юниор» никогда не скучают! Школа регулярно организует для них интересные коллективные мероприятия: выезды в Веревочный парк, Батутный центр, на Ледовую арену «Тропик», «Весёлые старты» и эстафеты, новогодние праздники, походы в кинотеатр на мультфильмы, посещение «Мануфактории», поездки в зоопарк, пляжный футбол для детей, монофутбол для детей, поездки летом с палатками на природу, а зимой на турбазу, турниры отцов, соревнования по пионерболу для мам и многие другие.

Каждое лето ФШ «Юниор» для своих детей организует летний спортивный лагерь, в котором отдыхают и тренируются порядка 40 детей.

В «Юниоре» на постоянной основе работает Школа вратарей.

У ФШ «Юниор» в Туле есть своя взрослая команда, в которую входят тренеры школы. В прошлом году команда «Юниор» заняла II место в Суперлиге по мини-футболу в ТГФФ.

Для пап юниоровцев по средам бесплатно проводятся тренировки, где папы юных футболистов могут провести свободное время с пользой для здоровья.

Воспитанники ФШ « Юниор » являются преданными болельщиками ФК «Арсенал» и вместе с тренерами посещают практически каждый матч и болеют за любимую команду.

Особая гордость — награды детей за 4 года работы школы «Юниор» в Туле.

Занятия в этой школе проводятся по авторской методике.

Разработкой и внедрением методики тренировок «Юниора» занимаются практикующие тренеры высшей категории и сотрудники Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта. Также школа использует методики тренировок от партнёров — португальского «Спортинга», шотландского «Селтика» и греческого «Олимпиакоса».

Методика составлена с учетом возрастных различий, она идеально подходит для детей дошкольного возраста. Занятия ориентированы на гармоничное и всестороннее развитие ребенка: не только физическое, но и психическое — дети много общаются в группах, воспитывается командный дух.

Большинство упражнений ученики выполняют в формате игры.

Это поддерживает искренний интерес ребенка к происходящему в зале и стремление развиваться.

Тренировки проходят в удобное для родителей время — вечером в будни или в выходные дни.

Шесть преимуществ школы «Юниор»:

Одна из самых крупных и динамично развивающихся в мире. Работает по методикам, составленным сотрудниками Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта . Тренеры регулярно посещают лекции от разработчиков методик и других специалистов высочайшего уровня. Используется «Конструктор занятий» — уникальный элемент собственной обучающей платформы школы, позволяющий тренерам планировать учебно-тренировочный процесс и повышать эффективность занятий. Сотрудничество с ведущими клубами России и Европы. Для родителей — Личный кабинет на сайте, благодаря которому можно напрямую общаться со своим тренером. Вы можете удобно следить за актуальным расписанием тренировок, вместе с ребёнком получать и выполнять домашние задания, контролировать и продлевать свои абонементы. В своём личном кабинете благодаря конструктору занятий вы можете видеть план на следующее занятие.

Тула, проспект Ленина, 87/7 (манеж стадиона «Арсенал»)

8-800-700-9893, 8 (960) 616-98-93

fsjunior.com

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Школы футбола «Лайк» и «Торнадо»

Школа футбола «Лайк» — одна из самых распространённых в нашем городе. Здесь тренируются дети начиная с 3 до 7 лет (дошкольники).

Тренировки проводят детские тренеры, прошедшие специальное обучение по работе с дошкольниками.

Сами тренировки проходят в игровой форме, интересной детям. В этом возрасте здесь не готовят детей к профессиональному футболу — еще рано.

Цель школы футбола «Лайк» — это гармоничное развитие ребенка через игру, общение и взаимодействие друг с другом.

Ребёнок получит базовые футбольные навыки, физически окрепнет и будет социально адаптированным. Тем самым малыш разовьёт уверенность в себе и получит весомое преимущество при отборе в любую спортивную секцию после поступления в школу, а тем более в футбольную.

Преимущества школы «Лайк»:

Небольшие группы (до 12 детей);

Повышенный контроль и внимание каждому ребенку (2 тренера на группу);

Школу знают и ценят — здесь занимаются около 200 юных футболистов.

Тренировки проходят во всех районах Тулы. Вы сможете выбрать любую из 13 площадок, на которую вам удобнее приходить.

Тренировка в группе 3−5 лет.

Тренировка в группе 5−7 лет.

Совсем недавно школа футбола «Лайк» перешла на новый виток развития, открыв направление по работе со школьниками от 8 до 15 лет. Это направление получило название Школа футбола «Торнадо».

За короткий период работы эта школа уже смогла влюбить в футбол около 200 школьников, которые сейчас занимаются в «Торнадо».

Так что такое Школа футбола «Торнадо»: Это сильнейший тренерский состав, в который входят профессиональные тренеры, которые были, а некоторые до сих пор являются профессиональными футболистами, чьи имена хорошо известны в Туле и области. Это возможность заниматься детям с разным уровнем подготовки: тренировки по 1,5 часа два или три раза в неделю, на ваш выбор, плюс возможность попасть в сборную. Это своя сборная, которая позволяет наиболее сильным и трудолюбивым детям раз в неделю тренироваться по усиленной программе среди лучших. А в дальнейшем у сборной команды будет полностью отдельное расписание. Это отдельные тренировки с вратарями, которые проводят профессиональный вратарь и тренер. Ведётся группа детей с ОВЗ (с ограниченными возможностями здоровья) — от 10 до 14 лет. Это одна из самых демократичных цен в Туле. Это близость к дому, так как тренировки проходят во всех районах города на 16 площадках. И конечно, это турниры, лагеря и для кого-то вожделенная возможность — стать профессиональным футболистом.

Школы футбола «Лайк» поддерживает большие семьи и дарит возможность детям тренироваться со скидками:

На второго ребёнка из семьи — 50%;

Для многодетных семей — 20%;

Скидка друзьям — 500 рублей. Если вы пришли заниматься в школу футбола с другом, то вы и ваш друг получите скидку 500 рублей.

Добро пожаловать

в школы футбола «Лайк» и «Торнадо» !

Адреса площадок:

Тула, ул. Вяземская, 10/11 (футбольный центр К25)

Тула, ул. Пузакова, 12-а (школа 28, ЦО №31)

Тула, ул. Галкина, 29 (школа 1, ЦО №2)

Тула, ул. Литейная, 25 (школа 10, ЦО №12)

Тула, ул. Сойфера, 8 (школа 3, ЦО №23)

Тула, ул. Вересаева, 10 (лицей 4, ЦО №1)

Тула, ул. Революции, 14 (гимназия 2, ЦО №1)

Тула, ул. Гармонная, 37 (школа 21, ЦО №21)

Тула, ул. Майская, 4 (школа 50, ЦО №40)

Тула, ул. Вильямса, 10 (школа 40, ЦО №40)

Тула, ул. Металлургов, 2 (школа 51, ЦО №29)

Тула, ул. Н. Руднева, 62 (школа 36, ЦО №36)

Тула, ул. Кауля, 9к4 (школа 8, ЦО №19)

Тула, пос. Скуратово, ул. Октябрьская, 6

Тула, ул. Сурикова, 5 (школа 41, ЦО №9)

Тула, пос. Косая Гора, Гагарина, 3 (школа №65)

8 (950) 911-14-41

football71.ru

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