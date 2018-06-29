как делают пластиковые окна

Фото Алексея Пирязева.

Пластиковые окна сейчас есть почти в каждом доме. Но как их производят? С этим вопросом мы отправились на тульский завод пластиковых окон «ТЗСК».

История появления пластиковых окон полна виражей и недоразумений. Первые экземпляры были произведены еще в 40-х годах XX века. Однако тогда инженеры просчитались – конструкция оказалась непрочной, и идея обернулось провалом. Производство возродилось в 1960-х годах, а в России пик популярности пластиковых окон пришелся на 90-е годы.

Работа над современными пластиковыми окнами начинается за столом технолога. Специалист составляет подробный чертеж будущего окна в зависимости от предпочтений заказчика.

Чтобы окно даже самой необычной формы хорошо работало, технолог просчитывает все нюансы и размеры в миллиметрах. На каждую модель составляется подробный чертеж, который потом отдается работникам цеха.

Рама пластикового окна состоит из так называемого ПВХ-профиля. Это пластиковый корпус, внутри которого расположены продольные перегородки, образующие полости – воздушные камеры. От количества этих камер зависит теплоизоляция. Однако профиль сам по себе не обладает достаточной прочностью для изготовления рамы.

Привезённый профиль распиливают на заготовки. Здесь важна точность оборудования при определении длинны и угла запила.

Здесь же при помощи специального оборудования происходит нарезка армирующего профиля, придающего жесткость конструкции.

Чтобы не запутаться, все заготовки раскладываются по полочкам в зависимости от размера.

Профиль и армирование соединяются саморезами, чтобы конструкция работала как единое целое. После этого в заготовках просверливаются технологические отверстия — дренажные и под ручку.

Следующий этап производства – процесс «сваривания». Под воздействием высокой температуры и давления заготовки соединяются в единое целое.

Во время «сварки» остаются неровные наплывы пластика, которые затем обрабатываются фрезами на другом аппарате.

Станок делает это максимально точно, не забирая ничего лишнего.

Затем мастер собирает уже готовую конструкцию. Добавляет импосты (перегородки) и вставляет створки, монтирует подставочный профиль для подоконника. В работе этого специалиста важна точность.

Затем специалист навешивает фурнитуру...

...и устанавливает резиновый уплотнитель. Сначала из посадочного места потоком воздуха выдувается пыль и технологический мусор – стружка и опилки от профиля, а затем уже вставляется уплотнитель. Он поставляется на производство в таких бобинах.

Правильно вставить уплотнитель – тоже наука. Если мастер сильно растянет его, он будет пропускать воздух и воду, а если, наоборот, оставит лишнее, то углы рамы станут неопрятными.

Когда у окна появляются створки, оно отправляется на остекление. Мастер вставляет стекло при помощи подкладочек, чтобы створка не провисала, а стеклопакет был плотно закреплен.

Затем на окно устанавливаются штапики.

Сами стеклопакеты поступают на завод в готовом виде, они заказываются индивидуально на каждое окно и уже через сутки оказываются на производстве.

Кстати, вот эти квадратики, которые мы часто видим на новых окнах, нужны именно при транспортировке пакетов до завода, чтобы стекло не терлось друг от друга.

Когда окно уже готово, оно отправляется на технический контроль. Специалист проверяет обвязку фурнитуры, работают ли створки, как стоит уплотнительная резина и т.д. Если окно соответствует всем требованиям, оно отправляется к покупателю!

как делают необычные окна

В последнее время популярны окна неправильной формы, например круглые иллюминаторы.

Чтобы их сделать, профиль нагревают до 110 градусов в печи в форме трубы.

А затем на столе выгибают в нужную форму при помощи лент с присосками, и оставляют примерно на 10-15 минут.

Еще один вариант необычного окна – окно с ламинацией. Выбор цвета оконных рам сейчас очень большой, самые популярные – древесные цвета, но окно можно сделать черным, серым и даже синим.

Ламинацию делают на специальном аппарате. Для каждого профиля его настраивают отдельно. Это трудоемкая работа, и на нее уходит не меньше 15 минут: каждый ролик нужно установить так, чтобы профиль был закреплен и не «гулял» из стороны в сторону.