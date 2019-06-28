Тульский институт управления и бизнеса имени Н. Д. Демидова: высшее образование со знаком качества

Высшее образование – одна из важных целей в жизни. Если вы хотите стать успешным, востребованным специалистом, выбирайте вуз, где дают качественное образование.

Уже более 15 лет в Туле работает Тульский институт управления и бизнеса имени Н. Д. Демидова. Это современный вуз, который ежегодно выпускает десятки квалифицированных специалистов. Выпускники института востребованы в ведущих компаниях города, многие из них сделали блестящую карьеру, занимают руководящие позиции в различных организациях и предприятиях города и области.

О качестве обучения, студенческой жизни и возможности учиться в любом возрасте рассказывает ректор института Елена Сергеевна Щербакова.

- Елена Сергеевна, диплом Тульского института управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова считается престижным, вашим выпускникам рады многие работодатели. Как удается этого добиться?

- Наши абитуриенты, вчерашние школьники, к окончанию обучения становятся квалифицированными специалистами, и у большинства из них профессиональная деятельность складывается весьма успешно. В немалой степени - благодаря крепкой базе знаний и практических навыков, которую они получили у нас.

Наш институт - современная образовательная организация с широким спектром экономических и гуманитарных направлений, высококвалифицированными кадрами, современными образовательными технологиями.

Одно из слагаемых высокого качества обучения в вузе – преподавательский состав.

В Тульском институте управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова работают прекрасные педагоги - кандидаты и доктора наук, практикующие специалисты, которые являются признанными авторитетами в своих областях деятельности.

Они не просто дают теоретическую базу, но и делятся практическим опытом. Это, во-первых, делает каждое занятие еще более интересным, а во-вторых, дает студентам возможность получить актуальные знания о профессии и использовать их для успешного начала трудовой деятельности или старта собственного бизнеса.

Наши образовательные программы соответствуют всем современным стандартам и актуальным запросам рынка. А кроме того, мы практикуем персональный подход к каждому студенту и даем возможность сформировать индивидуальную образовательную траекторию, которая позволяет эффективно спланировать и совместить обучение с работой.

Кроме того, мы поощряем наших студентов к участию в различных формах научно-исследовательской работы - олимпиадах, межвузовских конференциях, образовательных форумах и т. д. Они готовят на конкурсы свои работы (только за последние годы их было около 500), получают награды и дипломы. Возможность выходить за пределы своего вуза позволяет нашим студентам расширять горизонты и получать бесценный опыт и знания.

- Институт располагается в современных зданиях - видно, что здесь заботятся о комфорте студентов.

- Да, комфортные условия для обучения – один из главных наших принципов. У нас обширная материальная база: современные аудитории с мультимедийной аппаратурой, электронные библиотеки, доступ к профильному программному обеспечению. Для успешной учебы есть все необходимое.

- На какие направления институт ведет набор студентов в этом году?

- Мы приглашаем абитуриентов на следующие направления высшего образования (уровень бакалавриата):

«Экономика». Мы даем углубленную подготовку по основным экономическим дисциплинам и практические компетенции для работы (основы экономического анализа и управления, учетная политика, бизнес-планирование, иностранные языки, применение информационных технологий и другие). Выпускники являются специалистам в области экономики и финансов предприятий любых сфер деятельности.

Мы даем углубленную подготовку по основным экономическим дисциплинам и практические компетенции для работы (основы экономического анализа и управления, учетная политика, бизнес-планирование, иностранные языки, применение информационных технологий и другие). Выпускники являются специалистам в области экономики и финансов предприятий любых сфер деятельности. «Менеджмент». Это направление обеспечивает подготовку профессиональных менеджеров, обладающих современными знаниями и способных осуществлять высокоэффективную деятельность в области разработки и реализации инвестиционных и инновационных проектов в различных отраслях и сферах деятельности.

Это направление обеспечивает подготовку профессиональных менеджеров, обладающих современными знаниями и способных осуществлять высокоэффективную деятельность в области разработки и реализации инвестиционных и инновационных проектов в различных отраслях и сферах деятельности. «Государственное и муниципальное управление». Выпускники могут применить свои знания в городских, районных администрациях, в управах, муниципалитетах, занимать руководящие посты в государственных и коммерческих структурах, федеральной таможенной и налоговой службах, органах соцзащиты.

Выпускники могут применить свои знания в городских, районных администрациях, в управах, муниципалитетах, занимать руководящие посты в государственных и коммерческих структурах, федеральной таможенной и налоговой службах, органах соцзащиты. «Юриспруденция». В рамках гражданско-правового профиля студенты изучают общественные отношения: имущественные, семейные, трудовые, предпринимательские. Выпускники данного направления имеют широкий спектр применения знаний как в гражданском праве в целом, так и в банковской сфере, в юридических отделах компаний и т.д.

В рамках гражданско-правового профиля студенты изучают общественные отношения: имущественные, семейные, трудовые, предпринимательские. Выпускники данного направления имеют широкий спектр применения знаний как в гражданском праве в целом, так и в банковской сфере, в юридических отделах компаний и т.д. «Специальное (дефектологическое) образование», на котором обучаются будущие логопеды и дефектологи. Выпускник будет готов сразу к нескольким видам профессиональной деятельности: коррекционно-педагогической; диагностико — консультационной; исследовательской; культурно-просветительской.

У нас доступна очная, очно-заочная и заочная формы обучения. Обучение в институте ведется на коммерческой основе, но в каждой группе предусмотрены бесплатные места для лучших абитуриентов. Также есть целый ряд категорий студентов, которым вуз предоставляет льготные условия.

- Студенческие годы запоминаются не только учебой, но и яркими событиями. Как живут ваши студенты?

- Мы стараемся сделать так, чтобы нашим студентам было интересно проводить время как на занятиях, так и за их пределами. Для этого мы активно вовлекаем их во всевозможные мероприятия, участвуем в городских образовательных и благотворительных акциях и др.

Студентам у нас не скучно, они чувствуют себя в вузе, как в большой семье, а все выпускники с теплотой вспоминают годы учебы в нашем институте. Мы тепло относимся к студентам, и они отвечают нам взаимностью.

- В институте реализуются программы дополнительного образования. Кто может их пройти?

- Для тех, кто уже имеет среднее профессиональное или высшее образование и хочет повысить свой профессиональный уровень, сменить сферу профессиональной деятельности или получить новую квалификацию, в вузе разработаны дополнительные профессиональные программы: программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки, в том числе с присвоением новой квалификации.

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации дают новые знания и навыки и позволяют впоследствии либо стать более ценным кадром для своего работодателя, либо найти себя в новой сфере деятельности. Наши программы построены с учетом практических потребностей современного рынка, а также профессиональных стандартов.

Программы обучения могут подбираться и разрабатываться индивидуально, а набор слушателей производится круглогодично!

Это достойная альтернатива второму высшему образованию, но с более сжатыми сроками и удобными условиями обучения для работающего человека.

Программы дополнительного образования могут также проходить и наши студенты параллельно с обучением по своему направлению.

Прием абитуриентов уже начался!

Всю информацию о поступлении можно получить по телефону приемной комиссии, а задать вопросы - в нашей официальной группе «Вконтакте».

Тула, ул. Болдина, 98-б.

Телефон приемной комиссии 8 (4872) 56-32-39.