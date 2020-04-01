«МИР БАЛКОНОВЪ»: красивые балконы и лоджии в Туле и Тульской области по доступным ценам!
Вам нравятся красивые балконы? Мечтаете благоустроить свой и задумались об остеклении? А может быть, даже уже спланировали, где будет сушилка, цветы или мебель для отдыха и хранения?
Реализовать любую идею не составит труда, если обратиться к опытной бригаде специалистов.
Строительная компания МИР БАЛКОНОВЪ занимается остеклением или ремонтом балконов и лоджий в Туле и Тульской области по доступным ценам! Ими выполнено уже сотни различных проектов. Специалисты уточнят цели использования балконных метров и подскажут, как грамотно воплотить ваш замысел.
«Отделка балкона или лоджии „под ключ“ — это самая популярная услуга среди наших клиентов. Данная услуга, включает в себя следующие работы:
- Остекление — холодное остекление алюминиевым профилем или теплое остекление профилем ПВХ;
- Внешняя отделка — виниловым сайдингом, цокольным сайдингом „под камень“ или „под кирпич“, профлистом;
- Внутренняя отделка стен и потолка — евровагонкой или панелями ПВХ;
- Настил пола — шпунтованная доска;
- Установка водоотливов, козырьков;
- Монтаж откосов, подоконников;
- Монтаж крыши (на балконах последних этажей).
(Кликайте на картинки в статье, чтобы увеличить!)
Балкон или лоджия под ключ — обобщенное название строительно-отделочных работ по остеклению и отделке балконов, результатом которых наш Заказчик получает полностью готовый к эксплуатации объект, не требующий доработок.
Выше мы перечислили основные работы, которые входят в услугу „балкон под ключ“, но зачастую требуются дополнительные работы такие как:
- Вынос остекления;
- Утепление балкона или лоджии;
- Электросварочные работы — усиление перил, ремонт плит перекрытия, монтаж крыш;
- Монтаж розеток, освещения, приборов отопления;
- „Теплый пол“ на балконе или лоджии;
- Установка сушилок для белья;
- Изготовление и монтаж встроенной мебели.
Когда работу выполняют специалисты одной компании, они действуют по единой схеме и несут полную ответственность за результат, поэтому ремонт лоджии или балкона под ключ выполняется значительно аккуратнее и надежнее, чем поочередная работа отдельных мастеров».
Необходимо добавить и лишний раз напомнить, что работы по остеклению и ремонту балконов и лоджий процедура довольно сложная и относится к опасным видам работ, которые следует доверять только профессионалам, которые гарантируют высокое качество работы".
Почему стоит обращаться в компанию МИР БАЛКОНОВЪ:
- Замер, демонтаж, доставка материала — бесплатно!
- Профессиональные сотрудники с большим опытом работы и гражданством РФ!
- МИР БАЛКОНОВЪ работает с проверенными поставщиками и уделяет большое внимание качеству используемых материалов!
- Работают в любое удобное для Вас время, включая субботу и воскресенье!
- Балкон под ключ — за 2 дня!
- Честная цена — МИР БАЛКОНОВЪ сразу озвучивает стоимость и она не меняется в процессе монтажа!
- Без % рассрочка от компании, без участия банков!
- Работают по Туле и области!
"МИР БАЛКОНОВЪ предоставляет без % рассрочку, без участия банков!"
МИР БАЛКОНОВЪ — это строительная компания, которая кроме остекления и ремонта балконов и лоджий, предлагает широкий ассортимент профессиональных услуг:
- остекление коттеджей и домов, дач, террас и беседок;
- внутренняя отделка дач деревянной вагонкой;
- отделка фасадов домов и дач виниловым сайдингом или цокольным сайдингом.
«Мы выполняем все работы, связанные с внешней отделкой дома, дачи или коттеджа в Туле или Тульской области. Наши бригады располагают профессиональными инструментами, лесами и другим оборудованием, которое может потребоваться при работе. По желанию заказчика мы помогаем в подборе материала, его покупке, т.к. сотрудничаем с надежными поставщиками. Мы сами бесплатно доставим все материалы на объект. Выезд замерщика осуществляется бесплатно и в любое удобное для Вас время. Мы можем удовлетворить все Ваши потребности!»
И также стоит добавить, что монтаж сайдинга и утепление фасадов имеет ряд особенностей, поэтому лучше доверить проведение работ квалифицированным специалистам!
Примеры наших работ вы можете посмотреть:
На сайте компании www.мирбалконов.рф
Мы в инстаграмм @mirbalkonovtula
Задать интересующие вопросы, вызвать замерщика или просто уточнить стоимость Вы можете, позвонив нам по телефонам:
+7 (4872) 79-24-27
+7 (953) 966-58-61