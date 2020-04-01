«МИР БАЛКОНОВЪ»: красивые балконы и лоджии в Туле и Тульской области по доступным ценам!

Вам нравятся красивые балконы? Мечтаете благоустроить свой и задумались об остеклении? А может быть, даже уже спланировали, где будет сушилка, цветы или мебель для отдыха и хранения?

Реализовать любую идею не составит труда, если обратиться к опытной бригаде специалистов.

Строительная компания МИР БАЛКОНОВЪ занимается остеклением или ремонтом балконов и лоджий в Туле и Тульской области по доступным ценам! Ими выполнено уже сотни различных проектов. Специалисты уточнят цели использования балконных метров и подскажут, как грамотно воплотить ваш замысел.

МИР БАЛКОНОВЪ:

«Отделка балкона или лоджии „под ключ“ — это самая популярная услуга среди наших клиентов. Данная услуга, включает в себя следующие работы:

Остекление — холодное остекление алюминиевым профилем или теплое остекление профилем ПВХ;

Внешняя отделка — виниловым сайдингом, цокольным сайдингом „под камень“ или „под кирпич“, профлистом;

Внутренняя отделка стен и потолка — евровагонкой или панелями ПВХ;

Настил пола — шпунтованная доска;

Установка водоотливов, козырьков;

Монтаж откосов, подоконников;

Монтаж крыши (на балконах последних этажей).

(Кликайте на картинки в статье, чтобы увеличить!)

Балкон или лоджия под ключ — обобщенное название строительно-отделочных работ по остеклению и отделке балконов, результатом которых наш Заказчик получает полностью готовый к эксплуатации объект, не требующий доработок.

Выше мы перечислили основные работы, которые входят в услугу „балкон под ключ“, но зачастую требуются дополнительные работы такие как:

Вынос остекления;

Утепление балкона или лоджии;

Электросварочные работы — усиление перил, ремонт плит перекрытия, монтаж крыш;

Монтаж розеток, освещения, приборов отопления;

„Теплый пол“ на балконе или лоджии;

Установка сушилок для белья;

Изготовление и монтаж встроенной мебели.

Когда работу выполняют специалисты одной компании, они действуют по единой схеме и несут полную ответственность за результат, поэтому ремонт лоджии или балкона под ключ выполняется значительно аккуратнее и надежнее, чем поочередная работа отдельных мастеров».

Необходимо добавить и лишний раз напомнить, что работы по остеклению и ремонту балконов и лоджий процедура довольно сложная и относится к опасным видам работ, которые следует доверять только профессионалам, которые гарантируют высокое качество работы".



Почему стоит обращаться в компанию МИР БАЛКОНОВЪ:

Замер, демонтаж, доставка материала — бесплатно!

Профессиональные сотрудники с большим опытом работы и гражданством РФ!

МИР БАЛКОНОВЪ работает с проверенными поставщиками и уделяет большое внимание качеству используемых материалов!

Работают в любое удобное для Вас время, включая субботу и воскресенье!

Балкон под ключ — за 2 дня!

Честная цена — МИР БАЛКОНОВЪ сразу озвучивает стоимость и она не меняется в процессе монтажа!

Без % рассрочка от компании, без участия банков!

Работают по Туле и области!

"МИР БАЛКОНОВЪ предоставляет без % рассрочку, без участия банков!"

МИР БАЛКОНОВЪ — это строительная компания, которая кроме остекления и ремонта балконов и лоджий, предлагает широкий ассортимент профессиональных услуг:

остекление коттеджей и домов, дач, террас и беседок;

внутренняя отделка дач деревянной вагонкой;

отделка фасадов домов и дач виниловым сайдингом или цокольным сайдингом.

МИР БАЛКОНОВЪ:

«Мы выполняем все работы, связанные с внешней отделкой дома, дачи или коттеджа в Туле или Тульской области. Наши бригады располагают профессиональными инструментами, лесами и другим оборудованием, которое может потребоваться при работе. По желанию заказчика мы помогаем в подборе материала, его покупке, т.к. сотрудничаем с надежными поставщиками. Мы сами бесплатно доставим все материалы на объект. Выезд замерщика осуществляется бесплатно и в любое удобное для Вас время. Мы можем удовлетворить все Ваши потребности!»

И также стоит добавить, что монтаж сайдинга и утепление фасадов имеет ряд особенностей, поэтому лучше доверить проведение работ квалифицированным специалистам!

Примеры наших работ вы можете посмотреть:

На сайте компании www.мирбалконов.рф

Мы в инстаграмм @mirbalkonovtula

Задать интересующие вопросы, вызвать замерщика или просто уточнить стоимость Вы можете, позвонив нам по телефонам:

+7 (4872) 79-24-27

+7 (953) 966-58-61