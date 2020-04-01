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«МИР БАЛКОНОВЪ»: красивые балконы и лоджии в Туле и Тульской области по доступным ценам!
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«МИР БАЛКОНОВЪ»: красивые балконы и лоджии в Туле и Тульской области по доступным ценам!

Вам нравятся красивые балконы? Мечтаете благоустроить свой и задумались об остеклении? А может быть, даже уже спланировали, где будет сушилка, цветы или мебель для отдыха и хранения?

Реализовать любую идею не составит труда, если обратиться к опытной бригаде специалистов.

Строительная компания МИР БАЛКОНОВЪ занимается остеклением или ремонтом балконов и лоджий в Туле и Тульской области по доступным ценам! Ими выполнено уже сотни различных проектов. Специалисты уточнят цели использования балконных метров и подскажут, как грамотно воплотить ваш замысел.

МИР БАЛКОНОВЪ:

«Отделка балкона или лоджии „под ключ“ — это самая популярная услуга среди наших клиентов. Данная услуга, включает в себя следующие работы:

  • Остекление — холодное остекление алюминиевым профилем или теплое остекление профилем ПВХ;
  • Внешняя отделка — виниловым сайдингом, цокольным сайдингом „под камень“ или „под кирпич“, профлистом;
  • Внутренняя отделка стен и потолка — евровагонкой или панелями ПВХ;
  • Настил пола — шпунтованная доска;
  • Установка водоотливов, козырьков;
  • Монтаж откосов, подоконников;
  • Монтаж крыши (на балконах последних этажей).

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Балкон или лоджия под ключ — обобщенное название строительно-отделочных работ по остеклению и отделке балконов, результатом которых наш Заказчик получает полностью готовый к эксплуатации объект, не требующий доработок.

Выше мы перечислили основные работы, которые входят в услугу „балкон под ключ“, но зачастую требуются дополнительные работы такие как:

  • Вынос остекления;
  • Утепление балкона или лоджии;
  • Электросварочные работы — усиление перил, ремонт плит перекрытия, монтаж крыш;
  • Монтаж розеток, освещения, приборов отопления;
  • „Теплый пол“ на балконе или лоджии;
  • Установка сушилок для белья;
  • Изготовление и монтаж встроенной мебели.

Когда работу выполняют специалисты одной компании, они действуют по единой схеме и несут полную ответственность за результат, поэтому ремонт лоджии или балкона под ключ выполняется значительно аккуратнее и надежнее, чем поочередная работа отдельных мастеров».

Необходимо добавить и лишний раз напомнить, что работы по остеклению и ремонту балконов и лоджий процедура довольно сложная и относится к опасным видам работ, которые следует доверять только профессионалам, которые гарантируют высокое качество работы".


Почему стоит обращаться в компанию МИР БАЛКОНОВЪ:

  • Замер, демонтаж, доставка материала — бесплатно!
  • Профессиональные сотрудники с большим опытом работы и гражданством РФ!
  • МИР БАЛКОНОВЪ работает с проверенными поставщиками и уделяет большое внимание качеству используемых материалов!
  • Работают в любое удобное для Вас время, включая субботу и воскресенье!
  • Балкон под ключ — за 2 дня!
  • Честная цена — МИР БАЛКОНОВЪ сразу озвучивает стоимость и она не меняется в процессе монтажа!
  • Без % рассрочка от компании, без участия банков!
  • Работают по Туле и области!

"МИР БАЛКОНОВЪ предоставляет без % рассрочку, без участия банков!"

 

МИР БАЛКОНОВЪ — это строительная компания, которая кроме остекления и ремонта балконов и лоджий, предлагает широкий ассортимент профессиональных услуг:

  • остекление коттеджей и домов, дач, террас и беседок;
  • внутренняя отделка дач деревянной вагонкой;
  • отделка фасадов домов и дач виниловым сайдингом или цокольным сайдингом.

МИР БАЛКОНОВЪ:

«Мы выполняем все работы, связанные с внешней отделкой дома, дачи или коттеджа в Туле или Тульской области. Наши бригады располагают профессиональными инструментами, лесами и другим оборудованием, которое может потребоваться при работе. По желанию заказчика мы помогаем в подборе материала, его покупке, т.к. сотрудничаем с надежными поставщиками. Мы сами бесплатно доставим все материалы на объект. Выезд замерщика осуществляется бесплатно и в любое удобное для Вас время. Мы можем удовлетворить все Ваши потребности!»

И также стоит добавить, что монтаж сайдинга и утепление фасадов имеет ряд особенностей, поэтому лучше доверить проведение работ квалифицированным специалистам!

 

Примеры наших работ вы можете посмотреть:

На сайте компании www.мирбалконов.рф

Мы в инстаграмм @mirbalkonovtula

Задать интересующие вопросы, вызвать замерщика или просто уточнить стоимость Вы можете, позвонив нам по телефонам:

+7 (4872) 79-24-27

+7 (953) 966-58-61

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МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 45
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 46
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 47
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 48
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 49
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 50
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 51
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 52
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 53
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 54
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 55
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 56
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 57
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 58
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 59
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 60
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 61
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 62
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 63
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 64
МИР БАЛКОНОВЪ: примеры работ, Фото: 65
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