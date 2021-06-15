Почему сейчас стоит купить новостройку: разбираемся вместе с экспертами

Фото из архива Myslo.

В Туле появляется все больше новостроек. Стоит ли остановить свой выбор на них или лучше предпочесть вторичное жилье? Какие плюсы есть у только что сданных домов?

Новостройки сейчас популярны у покупателей. Квартиры в новых домах распродают еще до окончания строительства. В чем секрет такого успеха? Какие преимущества есть у только что сданных домов?

Об том рассказывает Евгения Усланова, эксперт по недвижимости компании «Этажи»:

– Популярность новостроек возросла еще больше с момента появления программы господдержки по ипотеке. Июнь – последний месяц, когда эта программа действует. После этого все банки увеличат ставки. Сейчас ставка по льготной ипотечной программе 5,45% годовых, по прогнозам уже в июле она поднимется до 7,5%.

Помимо этого у застройщиков есть специальные предложения, которые сделают ипотеку максимально выгодной. На некоторые жилые комплексы действуют ставки 1,55% и 2,4%. Поэтому если вы планировали покупать новостройку, то стоит это сделать до 1 июля.

У новостроек значительно отличается и качество жилья. Большинство застройщиков применяют современные технологии при строительстве, используют для возведения домой монолит и кирпич. Многие из них сдают квартиры в предчистовой отделке или дают возможность выбрать степень отделки покупателю вплоть до ремонта. Дизайн, как правило, можно выбрать из нескольких вариантов, а затем включить его в сумму ипотеки. Так финансовая нагрузка на семью будет меньше, и собственники смогут быстрее переехать в новое жилье.

Ситуация, когда люди покупают квартиру в строящемся доме и при этом еще снимают квартиру, знакома многим. Некоторые застройщики готовы помочь и в этом и оплачивать съемную квартиру покупателю сроком до 1 года.

Также застройщики предлагают бонусы за покупку и интересные акции. Строительные компании заинтересованы в том, чтобы мотивировать как можно больше покупателей. У продавцов вторичного жилья другие функции.

В последнее время у жилых комплексов поменялась инфраструктура: многие стали делать закрытые дворы, на которые не заезжают машины. Входы в подъезды осуществляются со стороны парковок. А дворы оставляют для отдыха, там размещают релакс-зоны и детские площадки.

Также в новых проектах используется принцип комплексной застройки. В новых жилых комплексах появляются современные детские сады и школы. Это важно для молодых семей.

В новостройках все продумано для комфортной жизни. На первых этажах появляются колясочные, места для хранения велосипедов и самокатов с возможностью подзарядки, помывочная, в которой можно помыть лапы для собак или колеса. В некоторых есть даже санузел, в котором дети могут забежать со двора, помыть руки и дальше продолжать прогулку.

Как правило, в процессе строительства ЖК застройщик согласовывает с жителями очень много различных этапов и может вносить изменения в благоустройства двора. Например, сделать мангальные зоны, газон или определенные зеленые насаждения.

Тулякам есть из чего выбрать. Сейчас в областной столице запускается много новых жилых комплексов. Агентство недвижимости «Этажи» всегда в центре событий. Специалисты компании всегда могут сориентировать покупателя на рынке недвижимости, предложить цены от застройщика, помочь с одобрением ипотеки в конкретном банке по желанию клиента, выбрать наиболее выгодные условия ипотечного кредита с минимальным ежемесячных платежом и низкой ставкой. Помогут в компании «Этажи» и со страховкой, клиенты компании тратят на нее примерно в два раза меньше обычного.



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