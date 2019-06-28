Сохраним память о близких на века

Мемориальная доска в память о тульском губернаторе Василии Стародубцеве, открытая в Туле весной 2019 года, была создана компанией «КУБМК».

Чтобы монумент простоял долгие годы, есть несколько параметров, на которые нужно обратить внимание при выборе:

1. Договор с каждым клиентом

Есть масса нюансов, которые влияют на долговечность: от особенностей камня до установки. Поэтому выбирайте компанию, которая не просто выписывает чек, но и предлагает заключить договор, где прописаны условия гарантии и на материалы, и на установку.

2. Качество, доказанное годами работы

Этот признак особенно важен. Многие недостатки работ выявляются через годы. А вот организация может закрыться, и уже на следующий год вам будет некому предъявить претензии. Выбирайте компании, которые работают на рынке давно – от 5 лет и дольше.

3. Собственное производство

Заказывать памятник лучше в мастерской или на заводе. Так вы прилично сэкономите и сократите сроки изготовления. Например, у компании «КУБМК» есть производство,

и при наличии исходных материалов памятник могут изготовить буквально на следующий день.

4. Качественные материалы

Обращайте внимание на компании, которые работают с широким спектром натурального камня, разнообразных цветов и происхождения. Это дает возможность создания эксклюзивных проектов.

5. Полный спектр услуг

Это удобно, позволяет сберечь время и деньги, а главное, не спорить об ответственности производителя или установщика в случае проблем.

6. Современные технологии

Что нового предлагает сегодня сфера мемориальных услуг?

Индивидуальные проекты, где монумент состоит из нескольких пород гранита, которые отличаются цветом, фактурой.

где монумент состоит из нескольких пород гранита, которые отличаются цветом, фактурой. Памятники, изготовленные на фрезерных станках, отличаются высокой точностью, идентичностью и сравнимы по качеству со скульптурой, но по приемлемой цене.

отличаются высокой точностью, идентичностью и сравнимы по качеству со скульптурой, но по приемлемой цене. Фотопечать на керамике, итальянском фарфоре и стекле выглядит реалистично, исключая непохожесть, которая часто присутствует при ручной гравировке. Фото обжигается при высоких температурах, поэтому не выгорает.

выглядит реалистично, исключая непохожесть, которая часто присутствует при ручной гравировке. Фото обжигается при высоких температурах, поэтому не выгорает. Современные информационные технологии. На памятник можно нанести QR-код, на который достаточно навести камеру смартфона и перейти по ссылке, чтобы ознакомиться с биографией, фото- и видеоматериалами, предоставленными родственниками умершего.

Компания «КУБМК» предоставляет полный спектр услуг по изготовлению, установке надгробных монументов, благоустройству и уходу за захоронениями и обеспечивает все необходимые гарантии. С каталогом предлагаемых моделей мемориалов и спектром услуг можно ознакомиться на сайте kubmk.ru.



«КУБМК» – ПАМЯТЬ НА ВЕКА.

Тула, ул. Пролетарская, 39-а.

Щекино, ул. Л. Толстого, 11.

Телефон 8 (4872) 71-78-42.

kubmk.ru