Сохраним память о близких на века
Традиция установки надгробного монумента, уходящая корнями в века, требует основательности подхода, качества материалов и профессионализма специалистов.
Чтобы монумент простоял долгие годы, есть несколько параметров, на которые нужно обратить внимание при выборе:
1. Договор с каждым клиентом
Есть масса нюансов, которые влияют на долговечность: от особенностей камня до установки. Поэтому выбирайте компанию, которая не просто выписывает чек, но и предлагает заключить договор, где прописаны условия гарантии и на материалы, и на установку.
2. Качество, доказанное годами работы
Этот признак особенно важен. Многие недостатки работ выявляются через годы. А вот организация может закрыться, и уже на следующий год вам будет некому предъявить претензии. Выбирайте компании, которые работают на рынке давно – от 5 лет и дольше.
3. Собственное производство
Заказывать памятник лучше в мастерской или на заводе. Так вы прилично сэкономите и сократите сроки изготовления. Например, у компании «КУБМК» есть производство,
и при наличии исходных материалов памятник могут изготовить буквально на следующий день.
4. Качественные материалы
Обращайте внимание на компании, которые работают с широким спектром натурального камня, разнообразных цветов и происхождения. Это дает возможность создания эксклюзивных проектов.
5. Полный спектр услуг
Это удобно, позволяет сберечь время и деньги, а главное, не спорить об ответственности производителя или установщика в случае проблем.
6. Современные технологии
Что нового предлагает сегодня сфера мемориальных услуг?
- Индивидуальные проекты, где монумент состоит из нескольких пород гранита, которые отличаются цветом, фактурой.
- Памятники, изготовленные на фрезерных станках, отличаются высокой точностью, идентичностью и сравнимы по качеству со скульптурой, но по приемлемой цене.
- Фотопечать на керамике, итальянском фарфоре и стекле выглядит реалистично, исключая непохожесть, которая часто присутствует при ручной гравировке. Фото обжигается при высоких температурах, поэтому не выгорает.
- Современные информационные технологии. На памятник можно нанести QR-код, на который достаточно навести камеру смартфона и перейти по ссылке, чтобы ознакомиться с биографией, фото- и видеоматериалами, предоставленными родственниками умершего.
Компания «КУБМК» предоставляет полный спектр услуг по изготовлению, установке надгробных монументов, благоустройству и уходу за захоронениями и обеспечивает все необходимые гарантии. С каталогом предлагаемых моделей мемориалов и спектром услуг можно ознакомиться на сайте kubmk.ru.
«КУБМК» – ПАМЯТЬ НА ВЕКА.
Тула, ул. Пролетарская, 39-а.
Щекино, ул. Л. Толстого, 11.
Телефон 8 (4872) 71-78-42.
kubmk.ru