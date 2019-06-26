Делаем ремонт: как выбрать обои?

Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

Хочешь обновить интерьер – смени обои! Давайте разберемся, какие обои сейчас в моде и как выбрать качественные.

Кажется, что всё просто: купил обои, поклеил, и дом заиграл новыми красками. Но сколько времени нужно потратить, чтобы подобрать цвет и принт! А если вообще не понимаешь, какие обои впишутся в твой интерьер и не знаешь, чем их дополнить, задача усложняется в несколько раз.

Ульяна Терещенкова, руководитель отдела декора гипермаркета «Леруа Мерлен» - Определиться со стилем и цветом обоев бывает очень непросто, поэтому мы в «Леруа Мерлен» постарались дать покупателям как можно больше источников для вдохновения. Мы показываем, как можно применить обои в разных стилях в интерьере и как сочетать их с текстилем, светом, зеркалами и т. д. Можно брать эти готовые идеи и применять в своем доме!

Выбираем стиль

Ремонт всегда начинается с идеи, и такой идее может стать один из стилей, на которые делится коллекция обоев в «Леруа Мерлен».

- Стилей много, и чтобы покупателям было проще сделать выбор, мы разделили их на четыре основных и понятных направления — «Дизайн», «Природный стиль», «Шарм» и «Классика».

В линейке дизайнерских обоев объединено всё новое, современное, трендовое — хай-тек, лофт, графика, минимализм, имитация кирпичной кладки.

Природный стиль представлен имитацией натуральных покрытий и растительными принтами. В числе интересных новинок — принты из крупных листьев, которые сейчас используются в текстиле и даже в одежде из коллекций мировых дизайнеров.

Коллекция «Шарм» — это обои в стиле французского прованса, с нежными цветочными мотивами.

Классический стиль — то, что всегда в моде: строгие линии, сдержанные цвета, вензеля и другие знакомые всем принты.

Сейчас модно оклеивать комнату однотонными обоями и выделять одну из стен обоями с принтом либо обоями в более ярком цвете. Чтобы покупателям было проще выбрать обои для такой поклейки, в «Леруа Мерлен» все обои выставлены компаньонами — основной фон и декоративный, близкие по цвету и фактуре. В каждом из представленных стилей есть примеры применения обоев-компаньонов. На специальной стойке можно провести примерку обоев: посмотреть, как будут сочетаться два разных рулона.

Какую из стен в комнате сделать яркой? Ульяна Терещенкова советует отталкиваться от мебели: в спальне можно выделить обоями стену у изголовья кровати, в гостиной — стену за диваном, в кухне — ту стену, у которой располагается обеденная группа.

Из чего сделаны обои?

Определились со стилем идеей обоев — переходим к тому, из каких материалов они сделаны.

- У нас часто спрашивают, что такое винил и что такое флизелин?

Ответ прост: все обои — виниловые.

Разной в них может быть основа — бумага или флизелин, — рассказывает Ульяна Терещенко. — И та, и другая основа экологически чистая, но флизелин содержит специальные добавки, которые делают материал эластичным. Чем больше добавок, тем лучше обои: если стена пойдет трещинами, бумажные обои разорвутся, а флизелиновые лишь растянутся, но внешне этого не будет заметно.

Широкие метровые обои всегда изготовлены на флизелиновой основе. Узкие, 53-сантиметровые, в большинстве своем бумажные.

Какие обои купить под покраску?

Это популярный вид оформления стен: стены оклеиваются специальными обоями белого цвета с фактурой или без нее и затем окрашиваются в любой нужный вам оттенок.

Обои под покраску бывают трех видов, все они представлены в ассортименте гипермаркета «Леруа Мерлен»:

Виниловые на флизелиновой основе. Они делятся на вспененные и горячего тиснения — последние являются антивандальными, им нипочем детские шалости или проказы кошки. Перекрашивать такие обои можно до 5 раз. Флизелин в «чистом виде». У таких обоев нет фактуры, они представляют собой гладкое флизелиновое полотно, которое может быть разной плотности — она указана на этикетке каждого рулона. Чем плотнее флизелин, тем он более прочный и эластичный и тем меньше будет реагировать на усадку стен. После покраски флизелин принимает вид окрашенной стены, красить его можно до 5 раз. Стеклохолст и стеклообои. Это натуральный, экологически чистый, негорючий и очень прочный материал, который несет в себе дополнительную функцию — стекловолокно армирует стены, что актуально для квартир в новостройках или, напротив, в старых домах, где верхнее покрытие стен стало непрочным. Стеклообои фактурные, а стеклохолст имеет гладкую поверхность. Такие обои можно окрашивать до 15−20 раз.

Чем дорогие обои отличаются от дешевых?

Если обои одного типа (виниловые на флизелиновой основе) и размера стоят по-разному, причем разница велика — это о чем-то говорит?

- Безусловно, — отвечает Ульяна Терещенкова. — Во-первых, у них разная плотность флизелина, а мы с вами уже выяснили, что чем плотнее флизелин, тем прочнее и эластичнее обойное полотно. Но главное отличие — в типе винила, верхнего слоя обоев. Недорогие обои — это, как правило вспененный винил, который достаточно легко повредить даже ногтем. Более дорогие обои имеют верхний слой из винила горячего тиснения: при их производстве винил превращается в пленку — прочное покрытие, которое сложно поцарапать, содрать.

Такие обои очень износостойки и долговечны, их можно тереть даже щеткой.

Мастера-ремонтники иногда советуют клиентам выбирать более плотные обои, чтобы скрыть неровности стены. Между тем, качественные обои горячего тиснения достаточно тонкие, а более толстые вспененные — непрочные. Совет от профессионалов: не надейтесь на обои, лучше подготовьте стены — выровняйте, зашпатлюйте, тогда обои лягут идеально, и ровная поверхность будет радовать вас долгие годы.

В «Леруа Мерлен» можно найти обои в разных ценовых категориях: выбирайте на свой бюджет и в зависимости от того помещения, где вы хотите их поклеить. Для спальни можно взять недорогой вспененный винил, а вот для кухни, коридора и других помещений с высокой проходимостью лучше все же предпочесть более прочный винил горячего тиснения.

Не можете определиться со стилем, цветом, фактурой обоев? Приезжайте и заряжайтесь вдохновением в гипермаркет «Леруа Мерлен»: здесь есть множество идей для вашего ремонта!

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

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