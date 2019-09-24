Самый мощный Volkswagen Teramont стал доступнее

Самый мощный автомобиль в линейке по самой минимальной цене – это не шутка, а реальная возможность сэкономить до 450 000 рублей!

Нет – ограничениям, да – свободе и возможностям! Для этого создан Volkswagen Teramont! Это самый мощный автомобиль в линейке, под его капотом аж 280 л.с.! Не автомобиль, а мечта, для осуществления которой сентябрь – идеален!

Специальное предложение на покупку Volkswagen Teramont с самым мощным двигателем в линейке действует только в сентябре! Выгода на все версии с мощностью 280 л.с. составляет до 450 000 рублей.

Семиместный Volkswagen Teramont – самая большая модель в линейке марки, построенная на модульной платформе MQB. Несмотря на немалые габариты, автомобиль предлагает отличную динамику и управляемость. Модель оснащена широким набором современных технологий и систем пассивной и активной безопасности. Volkswagen Teramont с 280-сильным двигателем доступен в трех комплектациях: Respect, Status, Exclusive.

Выберите ваш Volkswagen Teramont:

В комплектацию входит: противоугонная система с автономной сиреной, датчики объема и защита от буксировки, дополнительные предупредительные LED-лампы в передних дверях, датчики дождя, теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом, автоматическое управление головным светом с отдельными дневными ходовыми огнями с функцией Coming Home/Leaving Home, система помощи при парковке Park Pilot с датчиками спереди и сзади с предупредительным звуковым сигналом, а также камера заднего вида, передние противотуманные фары с функцией статичного бокового света, водительское сиденье с электрорегулировкой, электропривод двери багажного отделения и система бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access.

Комплектация расширена за счет функции памяти наружных зеркал заднего вида, эргономичных сидений с большим количеством электрорегулировок, которые существенно повышают уровень комфорта для водителя и для пассажиров, а также в этой версии предлагается функция памяти водительского сиденья. Более того, автомобиль в данной комплектации оборудуется цифровой приборной панелью Active Info Display с диагональю 10 дюймов, навигационной системой Discover Media.

Топовая комплектация Teramont оснащается 20-дюймовыми легкосплавными дисками Mejorada с болтами-секретками, боковыми стеклами с хромированным обрамлением, панорамной крышей со сдвижным люком, передними сиденьями с функцией активной вентиляции, фоновой подсветкой интерьера, системой автоматического управления светом Light Assist, электроподогревом боковых задних сидений, парковочным автопилотом Park Assist, системой кругового обзора Area View, а также ассистентом движения по полосе Lane Assist. Кроме того, обивка сидений выполнена из кожи Vienna.

Благодаря трехрядной конфигурации в Teramont достаточно места для семи взрослых пассажиров, что делает его идеальным семейным внедорожником. Концепция трансформируемого салона автомобиля предполагает возможность складывания спинок всех пассажирских кресел. Сиденье второго ряда легко перемещается вперед и назад, что позволяет моделировать интерьер для достижения максимального комфорта. Объем багажного отделения автомобиля составляет 330 литров, при сложенных спинках третьего ряда увеличивается до 871 литра, а если сложены спинки и второго, и третьего рядов, то объем достигает 1.421 литра.



Внутреннее пространство Teramont максимально функционально, а отделка салона отличается высоким качеством. Панель управления удобна в использовании: цифровые приборы и дисплеи не отвлекают и помогают сконцентрироваться на процессе вождения. Во всех версиях – семь посадочных мест, доступны асимметрично складывающиеся задние сиденья, а также третий ряд с двумя полноценными сиденьями. Для модели предлагаются три типа обивки сидений. В исполнении Exclusive для сидений используется кожа Vienna, доступны три цветовых варианта: черный Titanium, бежевый Shetland и коричневый Golden Oak.



Внешний вид Teramont демонстрирует классические пропорции и четкие линии. Уже в базовой версии модель оборудуется светодиодными фарами ближнего и дальнего света с дневными ходовыми огнями, серебристыми рейлингами на крыше и 18-дюймовыми легкосплавными дисками Prisma. В комплектации Exclusive экстерьер автомобиля дополнен панорамной крышей со сдвижным люком, 20-дюймовыми дисками Mejorada и хромированным обрамлением боковых стекол. Для Volkswagen Teramont предлагаются такие цвета, как белый Pure и черный перламутровый Deep, а среди оттенков металлик доступны серебристый Reflex, серый Platinum, синий Tourmaline и Pacific, Коричневый Hunting, а также красный Fontana.

Не упустите специальное предложение и исполните свою мечту – станьте обладателем вместительного Volkswagen Teramont!

КорсГрупп

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* Выгода достигается при покупке нового Volkswagen Teramont в комплектациях: Respect, Status, Exclusive с мощностью 280 л.с. в период с 01.09.19 до 30.09.19 по программе трейд-ин и за счет предоставления дилером спеццены. Предложение ограничено.