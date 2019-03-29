Ресторан для свадьбы в Туле. Выбираем особенное место для важного дня
Обзор ресторанов, кафе и загородных комплексов от Myslo.
История, ресторанно-гостиничный комплекс
Свадьба – особенное событие, которое должно быть незабываемо. Конечно же, вы хотите, чтобы ваша свадьба стала самым счастливым днем в жизни. В кафе «История» ваш праздник пройдет на высоком уровне и оставит теплые воспоминания.
Просторный зал, вмещающий до 45 гостей, позволит погрузиться в атмосферу праздника и веселья.
Великолепное банкетное меню, сочетающее в себе русскую, европейскую, кавказскую кухню, украсит любое мероприятие. Повара порадуют своих гостей необычным разнообразием блюд и удовлетворят вкусы даже самых искушенных гурманов.
Интерьер банкетного зала кафе «История» полностью соответствует современным требованиям. Классический стиль в светлых тонах привлекает желающих отметить здесь свадьбу. Торжественность обстановки подчеркивается сочетанием белого, бежевого и золотого оттенков. Гости вполне могут воспользоваться собственным сценарием и по своему усмотрению дополнительно украсить зал. Здесь вы будете чувствовать себя уютно, а ваши свадебные фото в этом интерьере подарят яркие воспоминания.
Ещё один важный момент для торжества – дружелюбный, вежливый и открытый персонал на банкете. Сотрудники отеля и ресторана помогут гостям почувствовать себя в стенах заведения так же свободно и легко, как у себя дома.
Вам не придётся думать, куда разместить на ночь гостей, приехавших на ваше событие издалека. Они смогут удобно устроиться в отеле «История». А желающие могут посетить сауну и бассейн.
ГК «История» предлагает специальные условия для свадьбы —
пакет «Свадебный»:
- Возможность принести свои алкогольные напитки;
- Банкет в зале кафе (до 45 человек) — от 1500 рублей на человека;
- Быстрое и ненавязчивое обслуживание профессиональных официантов;
- Ночь в празднично украшенном номере — бесплатно;
- Фотосессия в интерьерах отеля;
- Возможность заказа завтрака прямо в постель;
- Скидка на размещение гостей — 10%.
ГК «История» сделает вашу свадьбу красивой, вкусной и очень уютной!
Тула, ул. Шухова, 24.
Малёвка
Кафе «Малёвка» приглашает к себе этой весной и летом отпраздновать важное событие. В этом красивом, просторном и уютном заведении, расположенном на природе, но в черте города, всё специально создано для того, чтобы ваша свадьба стала особенной.
Если ваша свадьба запланирована на тёплый весенний или летний день, можно устроить фуршет на свежем воздухе, в живописном окружении природы. Ну а если вы не хотите рисковать и зависеть от капризов природы, гостей разместят в одном из двух просторных и красивых банкетных залов. Один из них рассчитан на 120, а второй на 45 гостей.
В зале есть танцпол и небольшая сцена со всем необходимым звуковым и световым оборудованием для живых выступлений и дым-машиной.
Какая же свадьба без красивых фото, глядя на которые, молодые и гости смогут вспоминать событие спустя годы!
В «Малёвке» вы сделаете яркие кадры. На зелёной территории кафе есть живописный мостик для влюблённых — отличное место
для фотосессии!
Планируете выездную регистрации брака? На территории этого кафе оборудовано специальное место для красивой церемонии. А в дополнение к незабываемым эмоциям вечером здесь можно устроить наземное пиротехническое шоу.
Повара «Малёвки» приготовят для вашего торжества вкуснейшее и разнообразное застолье с блюдами европейской и узбекской кухни, а также предложат отведать сочный и ароматный кавказский шашлык. Алкогольные и безалкогольные напитки и фрукты можно принести свои.
Проведите свой особенный день
в кафе «Малёвка»!
Тула, дер. Малёвка, улица Садовая, 1-а.
Тел.: 8 (4872) 585-576, 8 (4872) 710-500, 8 (902) 844-54-24.
У Красных Ворот, кафе-парк
Кафе-парк «У Красных Ворот» — уникальное место вдали от городской суеты. «Красные Ворота» — это отдых для всей вашей семьи.
#вкрасных вас ждёт вкусная и разнообразная еда, демократичные цены и выгодные акции, детская площадка, уютные интерьеры и яркие фотозоны, ну и, конечно, вкуснейший настоящий шашлык на открытом мангале.
Банкетные залы готовы принять торжество любого масштаба – от 6 до 125 человек. Здесь готовы устроить не только свадьбу, но и другие мероприятия, фуршеты, детские праздники, бизнес-встречи.
Выбирайте площадку для проведения вашей свадьбы:
Летний замок – просторный шатёр на 125 человек с живописной лаунж-верандой.
Два банкетных зала на 25 и 40 человек – выполненные в разных стилях отдельно стоящие друг от друга домики, в которых будете только вы и ваша компания.
Летник – стильный уголок на 25 человек возле детской зоны и танцпола. Площадка подходит для проведения мероприятия любого формата.
Веранда – уютная площадка на 20 человек возле танцпола. Подходит как для шумной компании, так и для семейного мероприятия.
Беседки вмещают от 4 до 12 человек.
Ищете, где провести выездную регистрацию брака? Кафе-парк «У Красных Ворот» устроит для вас красивую церемонию и предоставит всё необходимое для этого оборудование.
А ещё здесь можно провести яркую фотосессию в атмосфере зелени и природы как на свадьбе, так и на любом событии, и просто, если вы хотите сделать красивые кадры.
Вам не придётся беспокоиться о техническом оснащении для музыкального сопровождения. В этом кафе-парке есть всё необходимое звуковое и световое оборудование. А на улице даже можно устроить файер-шоу и фейерверк!
Машины гости праздника смогут оставить на удобной парковке на 100 машино-мест.
Кафе-парк «У Красных Ворот» организует для вас душевную
и яркую свадьбу!
Тула, Хомяковское шоссе, 3-а.
Этажи, банкетный зал
Банкетный зал «Этажи» устроит для вас неповторимый праздник в важный день. Здесь всё создано для того, чтобы подарить молодоженам и каждому гостю свадьбы счастливые эмоции.
В «Этажах» очень уютно. Необычная форма зала с колоннами, мягкий свет из больших окон днём и яркое световое оформление вечером украсят ваше событие и приумножат ощущение праздника. А ещё здесь просторно и свободно, вашим гостям будет где разгуляться и потанцевать.
Все заботы о технической стороне подготовки вечера в этом заведении возьмет на себя персонал. Здесь есть всё необходимое профессиональное световое и звуковое оборудование. При составлении шоу-программы для вашего торжества в этом банкетном зале учтут все ваши пожелания и предложат варианты на любой бюджет.
К столу вам приготовят изысканные и разнообразные блюда, которые приятно удивят даже самых взыскательных гурманов.
Свой алкоголь, а также безалкогольные напитки в «Этажи» можно принести на свадьбу без пробкового сбора.
В банкетном зале «Этажи» вас ждёт:
- свадебный банкет до 120 персон;
- профессиональное звуковое, световое и проекционное оснащение;
- развлекательная программа;
- удобное расположение в городе;
- изысканная кухня и безупречный сервис.
Банкетный зал «Этажи» сделает вашу свадьбу незабываемой!
Тула, ул. Чапаева, 34-а (200 м за ТРЦ «РИО»).
Тел. 8 (4872) 71-63-54.
Блюз
Кафе «Блюз» приглашает к себе на свадебный банкет. Здесь проведут ваше торжество на высоком уровне, так что вы будете с теплом вспоминать его долгие годы.
Приятный интерьер, вежливый персонал и уютная атмосфера подарят каждому гостю вашего праздника хорошее настроение и ощущение домашнего тепла.
«Блюз» – это место где можно пить,
есть и танцевать.
В красивом зале кафе удобно разместится до 50 гостей. Здесь есть танцпол и возможность подключить всё необходимое оборудование для живой музыки.
Повара в кафе «Блюз» готовят вкусно, сытно и на совесть. К вашему свадебному застолью вы сможете выбрать угощения из богатого меню европейской и русской кухни, блюда на мангале, которые оценят даже самые взыскательные гости. Кроме того, для вас сделают вкуснейший авторский торт.
Кафе «Блюз» — мелодия вкуса!
Ваш праздник здесь будет особенным!
Тула, пр. Ленина, 127-а.