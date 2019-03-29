Ресторан для свадьбы в Туле. Выбираем особенное место для важного дня

История, ресторанно-гостиничный комплекс

Свадьба – особенное событие, которое должно быть незабываемо. Конечно же, вы хотите, чтобы ваша свадьба стала самым счастливым днем в жизни. В кафе «История» ваш праздник пройдет на высоком уровне и оставит теплые воспоминания.

Просторный зал, вмещающий до 45 гостей, позволит погрузиться в атмосферу праздника и веселья.

Великолепное банкетное меню, сочетающее в себе русскую, европейскую, кавказскую кухню, украсит любое мероприятие. Повара порадуют своих гостей необычным разнообразием блюд и удовлетворят вкусы даже самых искушенных гурманов.

Интерьер банкетного зала кафе «История» полностью соответствует современным требованиям. Классический стиль в светлых тонах привлекает желающих отметить здесь свадьбу. Торжественность обстановки подчеркивается сочетанием белого, бежевого и золотого оттенков. Гости вполне могут воспользоваться собственным сценарием и по своему усмотрению дополнительно украсить зал. Здесь вы будете чувствовать себя уютно, а ваши свадебные фото в этом интерьере подарят яркие воспоминания.

Ещё один важный момент для торжества – дружелюбный, вежливый и открытый персонал на банкете. Сотрудники отеля и ресторана помогут гостям почувствовать себя в стенах заведения так же свободно и легко, как у себя дома.

Вам не придётся думать, куда разместить на ночь гостей, приехавших на ваше событие издалека. Они смогут удобно устроиться в отеле «История». А желающие могут посетить сауну и бассейн.

ГК «История» предлагает специальные условия для свадьбы —

пакет «Свадебный»:

Возможность принести свои алкогольные напитки;

Банкет в зале кафе (до 45 человек) — от 1500 рублей на человека;

Быстрое и ненавязчивое обслуживание профессиональных официантов;

Ночь в празднично украшенном номере — бесплатно;

Фотосессия в интерьерах отеля;

Возможность заказа завтрака прямо в постель;

Скидка на размещение гостей — 10%.

ГК «История» сделает вашу свадьбу красивой, вкусной и очень уютной!

Тула, ул. Шухова, 24.

Тел.: 7 (4872) 41-93-21 , 8 (915) 788-32-60 , 8 (800) 775-43-45.

hotelhistory.ru

Малёвка

Кафе «Малёвка» приглашает к себе этой весной и летом отпраздновать важное событие. В этом красивом, просторном и уютном заведении, расположенном на природе, но в черте города, всё специально создано для того, чтобы ваша свадьба стала особенной.

Если ваша свадьба запланирована на тёплый весенний или летний день, можно устроить фуршет на свежем воздухе, в живописном окружении природы. Ну а если вы не хотите рисковать и зависеть от капризов природы, гостей разместят в одном из двух просторных и красивых банкетных залов. Один из них рассчитан на 120, а второй на 45 гостей.

В зале есть танцпол и небольшая сцена со всем необходимым звуковым и световым оборудованием для живых выступлений и дым-машиной.

Какая же свадьба без красивых фото, глядя на которые, молодые и гости смогут вспоминать событие спустя годы!

В «Малёвке» вы сделаете яркие кадры. На зелёной территории кафе есть живописный мостик для влюблённых — отличное место

для фотосессии!

Планируете выездную регистрации брака? На территории этого кафе оборудовано специальное место для красивой церемонии. А в дополнение к незабываемым эмоциям вечером здесь можно устроить наземное пиротехническое шоу.

Повара «Малёвки» приготовят для вашего торжества вкуснейшее и разнообразное застолье с блюдами европейской и узбекской кухни, а также предложат отведать сочный и ароматный кавказский шашлык. Алкогольные и безалкогольные напитки и фрукты можно принести свои.

Проведите свой особенный день

в кафе «Малёвка»!

Тула, дер. Малёвка, улица Садовая, 1-а.

Тел.: 8 (4872) 585-576, 8 (4872) 710-500, 8 (902) 844-54-24.

malevka.ru

У Красных Ворот, кафе-парк

Кафе-парк «У Красных Ворот» — уникальное место вдали от городской суеты. «Красные Ворота» — это отдых для всей вашей семьи.

#вкрасных вас ждёт вкусная и разнообразная еда, демократичные цены и выгодные акции, детская площадка, уютные интерьеры и яркие фотозоны, ну и, конечно, вкуснейший настоящий шашлык на открытом мангале.

Банкетные залы готовы принять торжество любого масштаба – от 6 до 125 человек. Здесь готовы устроить не только свадьбу, но и другие мероприятия, фуршеты, детские праздники, бизнес-встречи.

Выбирайте площадку для проведения вашей свадьбы:

Летний замок – просторный шатёр на 125 человек с живописной лаунж-верандой.

Два банкетных зала на 25 и 40 человек – выполненные в разных стилях отдельно стоящие друг от друга домики, в которых будете только вы и ваша компания.

Летник – стильный уголок на 25 человек возле детской зоны и танцпола. Площадка подходит для проведения мероприятия любого формата.

Веранда – уютная площадка на 20 человек возле танцпола. Подходит как для шумной компании, так и для семейного мероприятия.

Беседки вмещают от 4 до 12 человек.

Ищете, где провести выездную регистрацию брака? Кафе-парк «У Красных Ворот» устроит для вас красивую церемонию и предоставит всё необходимое для этого оборудование.

А ещё здесь можно провести яркую фотосессию в атмосфере зелени и природы как на свадьбе, так и на любом событии, и просто, если вы хотите сделать красивые кадры.

Вам не придётся беспокоиться о техническом оснащении для музыкального сопровождения. В этом кафе-парке есть всё необходимое звуковое и световое оборудование. А на улице даже можно устроить файер-шоу и фейерверк!

Машины гости праздника смогут оставить на удобной парковке на 100 машино-мест.

Кафе-парк «У Красных Ворот» организует для вас душевную

и яркую свадьбу!

Тула, Хомяковское шоссе, 3-а.

Тел.: 8 (4872) 38-49-41 , 8 (903) 840-49-41.

банкетный-зал-тула.рф

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Этажи, банкетный зал

Банкетный зал «Этажи» устроит для вас неповторимый праздник в важный день. Здесь всё создано для того, чтобы подарить молодоженам и каждому гостю свадьбы счастливые эмоции.

В «Этажах» очень уютно. Необычная форма зала с колоннами, мягкий свет из больших окон днём и яркое световое оформление вечером украсят ваше событие и приумножат ощущение праздника. А ещё здесь просторно и свободно, вашим гостям будет где разгуляться и потанцевать.

Все заботы о технической стороне подготовки вечера в этом заведении возьмет на себя персонал. Здесь есть всё необходимое профессиональное световое и звуковое оборудование. При составлении шоу-программы для вашего торжества в этом банкетном зале учтут все ваши пожелания и предложат варианты на любой бюджет.

К столу вам приготовят изысканные и разнообразные блюда, которые приятно удивят даже самых взыскательных гурманов.

Свой алкоголь, а также безалкогольные напитки в «Этажи» можно принести на свадьбу без пробкового сбора.

В банкетном зале «Этажи» вас ждёт:

свадебный банкет до 120 персон;

профессиональное звуковое, световое и проекционное оснащение;

развлекательная программа;

удобное расположение в городе;

изысканная кухня и безупречный сервис.

Банкетный зал «Этажи» сделает вашу свадьбу незабываемой!

Тула, ул. Чапаева, 34-а (200 м за ТРЦ «РИО»).

Тел. 8 (4872) 71-63-54.

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Блюз

Кафе «Блюз» приглашает к себе на свадебный банкет. Здесь проведут ваше торжество на высоком уровне, так что вы будете с теплом вспоминать его долгие годы.

Приятный интерьер, вежливый персонал и уютная атмосфера подарят каждому гостю вашего праздника хорошее настроение и ощущение домашнего тепла.

«Блюз» – это место где можно пить,

есть и танцевать.

В красивом зале кафе удобно разместится до 50 гостей. Здесь есть танцпол и возможность подключить всё необходимое оборудование для живой музыки.

Повара в кафе «Блюз» готовят вкусно, сытно и на совесть. К вашему свадебному застолью вы сможете выбрать угощения из богатого меню европейской и русской кухни, блюда на мангале, которые оценят даже самые взыскательные гости. Кроме того, для вас сделают вкуснейший авторский торт.

Кафе «Блюз» — мелодия вкуса!

Ваш праздник здесь будет особенным!

Тула, пр. Ленина, 127-а.

Тел.: 8 (4872) 52-74-75 , 8 (953) 189-34-84, 8 (910) 948-41-67.

bluestula.ru

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