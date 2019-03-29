Ремонт и обустройство дома: выбираем двери, мебель, потолок и газовые приборы

Обзор компаний, которые помогут вам в ремонте и обновлении квартиры или офиса.

Valenti

Сегодня натяжной потолок всё чаще выбирают при ремонте, предпочитая его устаревшим вариантам отделки (покраска, обои, плитка и др.). И это неудивительно, ведь натяжной потолок преображает вид любого помещения и позволяет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи.

Сделайте свою квартиру уютной и стильной с компанией Valenti. Она уже более 9 лет устанавливает натяжные потолки в Туле. Слаженный и опытный коллектив профессионалов производит и монтирует потолки в квартирах, частных домах, коттеджах, офисных, торговых и других помещениях.

В чём же плюсы натяжных потолков?

Это стильная, современная и очень практичная часть интерьера. За ними легко ухаживать, они служат много лет и не выцветают. Они позволяют реализовать любой дизайн-проект. Можно выбрать любой цвет и любое количество уровней. Это доступно по цене. Быстрый и простой монтаж, без пыли и грязи.

Качество натяжного потолка зависит от качества оборудования, на котором его делают. Потолки в кампании Valenti изготавливаются на оборудовании европейского производства. Для нанесения фотопечати используется японский станок. Всё это гарантирует высочайшее качество!

Вас приятно удивит богатство выбора вариантов потолка, которые предложат Valenti:

Сатиновые;

Матовые;

Глянцевые;

Тканевые;

«Звёздное небо»;

Цветные;

С фотопечатью;

Двухуровневые;

Резные;

Фактурные;

3D;

«Парящие»;

С подсветкой.

Главные преимущества компании Valenti:

Собственное производство; Качество материалов; Доступные цены; Быстрые сроки выполнения заказов; Работы проводятся аккуратно и качественно. Гарантии качества — 10 лет.

Если вы хотите заранее увидеть, каким будет ваш потолок, для вас создадут дизайн-проект, который поможет вам продумать все детали. Специалист подберёт лучшее решение для вашего интерьера.

Внимание, акция! До конца марта новосёлам и пенсионерам — скидки!*

*Подробности акции уточняйте по телефону.

Закажите натяжные потолки в Valenti, и сделайте ваш дом или офис современным и красивым!

Тула, ул. Марата, 100, офис 209-б

8 (4872) 58-58-58

valenti71.ru

ВК

ТермоЛайн, инженерно-коммерческий центр

Компания «ТермоЛайн» уже 15 лет занимается в Туле монтажом и сервисным обслуживанием систем отопления, водоснабжения, канализации и водоподготовки, а также комплексными поставками оборудования для инженерных систем. Это настоящие профессионалы в сфере инженерных систем. Такому опыту можно доверять!

В интернет-магазине «ТермоЛайн» покупатели получают богатый выбор продукции для обустройства инженерных систем дома, дачи или производственного помещения. Компания сотрудничает со множеством надёжных и проверенных зарубежных и российских производителей.

Здесь вы сможете подобрать оптимальный комплект оборудования, а также в любое время купить все необходимые вспомогательные элементы и детали для ремонта.

Баки мембранные;

Запорно-регулирующая арматура;

Котельное оборудование;

Приборы отопительные;

Медь;

Полипропилен Ekoplastik, Pro-aqua, FV- Plast, Valfex;

Коллекторы и аксессуары для тёплого пола;

Металлопластик;

Предохранительная арматура;

Измерительные приборы и автоматика;

Декоративные розетки;

Канализация Политрон;

Насосное оборудование;

Сифоны и сливы;

ПНД-фитинги и трубы;

Подводки гибкие и шланги (вода, газ);

Смесители;

Резьбовые и чугунные фитинги;

Счетчик воды;

Теплоизоляция для трубы;

Фильтрация воды;

Электрический тёплый пол;

Инструмент, крепеж и расходные материалы.

Доступные цены — ещё один важный плюс в пользу этой компании.

Газовые колонки — от 6100 руб.

Газовые отопительные котлы — от 13 400 руб.

Электрические котлы — от 12 700 руб.

Радиаторы отопления алюминиевые — от 320 руб.

Радиаторы отопления биметалл — от 385 руб.

Насосы для отопления — от 1675 руб.

Запорная арматура — от 217 руб.

При заказе монтажа любое купленное здесь оборудование вам доставят бесплатно.*

При оформлении заказа на сайте вы получите скидку 5%.*

*Условия скидки и доставки уточняйте у менеджера компании.

Тула, ул. Шевченко, 11

8 (4872) 35-13-76 , 8 (4872) 33-39-10 ,

8 (910) 941-48-51 , 8 (910) 167-60-43

термо-лайн.рф

Двери

Торговый дом «Сударь» работает на рынке дверей уже 12 лет. Сегодня она имеет собственную, мощнейшую производственную базу, позволяющую выпускать до 5000 входных дверей в месяц.

Главный приоритет в работе компании — высокое качество. Здесь регулярно выпускают новые модели в соответствии с трендами дверного рынка, и постоянно совершенствуют собственную, внутреннюю систему контроля сервиса и качества.

Благодаря современному роботизированному производству и многоступенчатому контролю качества, возможность брака в дверях «Сударъ» сведена до минимума. Инженеры компании постоянно совершенствуют конструкцию входных дверей.

В производстве используются только качественные материалы и комплектующие от ведущих производителей.

Каждая модель имеет гарантию, все необходимые сертификаты, соответствуют всем параметрам по взломостойкости, шумоизоляции, легка в эксплуатации и привлекательна как внешне, так и по цене.

Компания «Сударь»: надёжность наших дверей — ваша безопасность!

Почему выгодно выбрать входные двери «Сударь»?

Честные цены. Магазин в Туле является официальным представительством производителя в городе Йошкар-Ола. Изделия поступают напрямую с завода, без посредников. А значит цены соответствуют минимальным рекомендованным самим производителем.

Магазин в Туле является официальным представительством производителя в городе Йошкар-Ола. Изделия поступают напрямую с завода, без посредников. А значит цены соответствуют минимальным рекомендованным самим производителем. Собственное производство. Производственные линии оснащены современным итальянским оборудованием. Технологи и мастера участков прошли курс обучения в Италии. Используются комплектующие известных европейских брендов Cisa, Apecs, Morelli, Kale, Securemme, Mottura.

Производственные линии оснащены современным итальянским оборудованием. Технологи и мастера участков прошли курс обучения в Италии. Используются комплектующие известных европейских брендов Cisa, Apecs, Morelli, Kale, Securemme, Mottura. Двери по вашим размерам. Любую из представленных моделей дверей выполнят под заказ по вашим размерам. На выбор более 250 вариантов цветов и материалов отделки. Вы можете выбрать обычную комплектацию или заказать оснащение дополнительным оборудованием, элементами защиты и декора. Срок исполнения заказа обычно не превышает 15 дней.

Любую из представленных моделей дверей выполнят под заказ по вашим размерам. На выбор более 250 вариантов цветов и материалов отделки. Вы можете выбрать обычную комплектацию или заказать оснащение дополнительным оборудованием, элементами защиты и декора. Срок исполнения заказа обычно не превышает 15 дней. Гарантия качества. Вся продукция проходит строгий контроль качества на производстве. На каждую модель двери имеются необходимые сертификаты соответствия ГОСТ Р, сертификаты пожарной безопасности. Двери «Сударь» — гарантия 100% качества!

Вся продукция проходит строгий контроль качества на производстве. На каждую модель двери имеются необходимые сертификаты соответствия ГОСТ Р, сертификаты пожарной безопасности. Двери «Сударь» — гарантия 100% качества! Полный комплекс услуг по доставке и установке.

Служба сервиса. Купленную дверь вам установят в кратчайшие сроки, соблюдая все технические регламенты и нормы, а значит двери прослужат дольше. Кроме того, мастера компании осуществляют гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.

Скидки акции подарки. В магазине регулярно проводятся акции и распродажи, которые позволяют вам купить двери «Сударь» еще выгоднее! Действует система накопительных скидок. Также вы можете приобрести изделия с незначительными дефектами по сниженной цене.

В этой компании вы можете также выбрать межкомнатные двери ProfilDoors.

Вам предложат множество вариантов моделей, от бюджетных, до высшего класса.

ProfilDoors уже более 10 лет выпускает очень качественные межкомнатные двери. При их производстве используются самые последние технологии, материалы и достижения в мировой дверной индустрии.

Вы можете выбрать не только вариант исполнения самой двери, но и оптимально удобную для вашего помещения систему открывания: Compack, Купе, Книжка, Ghost, Поворотная, Invisible.

ProfilDoors - качество и надёжность!

Тула, ул. Мосина, 2/4 (ТЦ «Медведь»)

Тула, ул. Оборонная, 36

Тула, ул. Ложевая, 130

8 (4872) 38-40-60

closedoor.ru

profildoors.ru

Вам до дома, сервис доставки товаров из IKEA

Каждый, кто затеял ремонт дома или в офисе или просто решил купить новую мебель, посуду, текстиль или предметы интерьера, оказывается перед выбором: куда идти за новой обстановкой, сэкономить время и деньги, и не потерять при этом в качестве?

Сервис доставки «Вам до дома» - отличный помощник в этом. Вам понравились недорогая мебель в ИКЕА, но нет возможности довезти крупные покупки самим, а ради небольших невыгодно ехать специально?

С сервисом доставки

«Вам до дома» это легко решить!

«Вам до дома» — это филиал федерального сервиса доставки товаров, который быстро и удобно привозит любые товары из «ИКЕА» и «ОБИ» с доставкой по Туле и Тульской области.

Каталог товаров на сайте просто огромен. Вы можете найти любую мебель и предметы интерьера для кухни, спальни, детской, купить матрасы и постельное белье, а также, например, полностью обставить дачу и садовый дворик. И все это не выходя из дома!

А как быть, если вам нужно полностью обставить помещение или всю квартиру, но вы далеки от дизайна интерьера, и одна мысль о том, что нужно учесть все детали, продумать размеры и сочетания элементов мебели, вызывает растерянность? Не спешите искать специалистов для этого! Сервис «Вам до дома» позаботился и об этом. В компании для клиентов существует такая услуга как Дизайн-макет.

Хотите заранее посмотреть на плане, как будет выглядеть ваша будущая мебель, и как лучше её расставить?

Специалисты сервиса предоставят вам такую возможность - создадут примерный план с учётом ваших пожеланий и возможностей помещения. Кроме того, вы сразу получите список мебели и её стоимость, и сможете точнее планировать свой бюджет на ремонт.

Какую выгоду вы получите с этим сервисом?

Низкий процент на доставку — всего 10%, а при крупных закупках и по акциям – 5-8%. Современные технологии работы сервиса позволяют экономить ресурсы и время, поэтому вам не нужно переплачивать.

Удобство каждого шага, от выбора из каталога более 30 000 товаров на одном сайте, до получения.

Возможность выбора удобной формы заказа:

Никаких ограничений по габаритам и сумме заказа. Вы можете заказать одну ложку или полотенце или обставить и оборудовать всю квартиру.

Не нужно стоять в очередях на кассе ИКЕА и OBI. Выбирайте, что вам нужно, и получайте не выходя из дома.

через сайт vamdodoma.ru (возле каждого товара есть кнопка «купить»);

через сайт ikea.com (артикулы или ссылку на товар можно вставить в корзине сервиса через специальную форму или установить расширение vamdodoma в свой браузер и сразу делать покупки).

через мобильное приложение;

по телефону (менеджеры оформят заказ, а вам останется только внести оплату за доставку товара);

через социальные сети (составьте список нужных вам артикулов и отправьте его через любую социальную сеть, в которых представлен сервис).

Возможность возврата. Вы ничем не рискуете, если товар вдруг окажется некачественным, повреждённым или просто не понравится. В отличие от доставки логистическими компаниями из Москвы, где возврат товара вам необходимо будет делать самостоятельно выезжая в Москву, сервис «Вам до дома» отвезёт его обратно, обменяет или сдаст и вернёт вам деньги.

Возможность заказать сначала один предмет мебели, если сомневаетесь в оттенке. Например, вы решили купить всю обстановку для комнаты - мебель белого цвета. Но сомневаетесь, вдруг оттенок будет не белый, а кремовый? По согласованию с менеджером компании закажите один предмет из выбранного комлекта, посмотрите, убедитесь в том, что это то, что вы хотели, а потом закажите остальное. Если оттенок или качество не понравится - сервис просто сдаст это обратно в магазин и вернёт вам деньги. И вам не придётся самим везти шкаф или тумбочку в магазин - её как привезут, так и заберут у вас сотрудники сервиса!

Удобное время работы. Офис сервиса открыт для клиентов с 9.00 до 20.00 без выходных.

Удобное время доставки. Доставка заказов осуществляется по субботам, и вы можете выбрать удобное время. Это приятно отличается от доставки транспортными компаниями напрямую из Москвы - там вам не предоставят удобное время, и нередко приходится терять целый день в ожидании.

Возможность заказать сборку мебели.Стоимость сборки составляет 15% от стоимости товаров, которые нужно собрать (но не менее 1000 руб.).

Подробно о том, как происходит процесс покупки, можно посмотреть здесь.

А еще сервис доставки «Вам до дома» регулярно предоставляет возможность своим покупателям участие в акциях.

Например, сейчас при заказе

от 5000 руб. вы можете поучаствовать

в розыгрыше и выиграть

акулу из IKEA!

Заказы поступают в пункт выдачи еженедельно. Выдача заказов, поступивших до утра каждой среды, осуществляется с 14.00 каждой пятницы. Получить заказы сервиса можно в любой день с 9.00 до 20.00

в пункте выдачи или оформить доставку на дом.

Тула, ул. Оборонная, 35,

+7 (4872) 74-02-62.

vamdodoma.ru/tula

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