Где в Туле освоить новую профессию и интересное дело

Обзор курсов для взрослых, которые помогут вам найти себя в новой деятельности.

Школа-студия Beauty Сфера

Школа-студия «Beauty Сфера» приглашает к себе на курсы от практикующего мастера с опытом работы более 6 лет.

Здесь прошли обучение уже более 25 мастеров, не только по Туле, но в других городах и регионах.

Анастасия Гвоздева, преподаватель сахарной депиляции,

практикующий мастер.

«Я — руководитель Студии депиляции в Туле, косметолог, практикующий мастер и преподаватель шугаринга. Мастером шугаринга я работаю с 2012 года. С 2016 года занимаюсь преподаванием от известных ТМ. В 2018 году я открыла свою Школу шугаринга и магазин профессиональной косметики для депиляции. Горжусь своими выпускниками! Они успешно работают в салонах или на дому, а одна из них является участником и призером Всероссийского чемпионата по шугарингу.»

Почему выгодно выбрать обучение в школе-студии «Beauty Сфера»:

Вы освоите 3 техники за 1 курс;

Материалы входят в стоимость;

Можно выбрать индивидуальное обучение или занятия в группе;

Предоставляют моделей для отработки навыков.

Выбирайте курс, который вам подходит, и записывайтесь:

Экспресс

Длительность: 1 день (8 часов).

Для кого: для новичков

Теория + практика.

Общие приёмы проведения шугаринга.

Занятия в группе или занятия индивидуальные.

Стоимость: 7 000 руб.

Базовый

Длительность: 2 дня (16 часов).

Для кого: для новичков.

Теория + практика.

Три основные техники шугаринга.

Отработка навыка на моделях.

Занятия в группе или занятия индивидуальные.

Стоимость: 10 000 руб.

Углубленный

Длительность: 5 дней (40 часов).

Для кого: для новичков.

Углубленное изучение техник и отработка навыка на моделях.

Занятия индивидуальные.

Стоимость: 20 000 руб.

Специальный

Длительность: 1 день (6 часов).

Для кого: повышение квалификации для специалистов.

Теория + практика.

«Мужской шугаринг»

«Скоростной шугаринг»

«Бикини глубокое»

«Реквалификация»

Занятия индивидуальные.

Стоимость: 5 000 руб.

«Шугаринг для себя»

Длительность: 1 день (6 часов).

Для кого: для домашнего шугаринга.

Научат правильно делать себе шугаринг, правильно выбрать пасту и другим «фишкам».

Занятия индивидуальные.

Стоимость: 3500 руб.

Оставьте заявку на прохождение курса прямо сейчас и получите услугу «Архитектура бровей» бесплатно!

«Beauty Сфера» — это ещё и магазин профессиональной косметики. Здесь вы сможете выгодно купить всю продукцию высокого качества, необходимую для работы и домашнего использования.

А ещё здесь регулярно проводятся презентации и мастер-классы от известных брендов.

Для клиентов в студии есть все условия для удобства и уюта. Кроме SPA-услуг, здесь оказываются консультации по решению проблем вросших волос.

Можно оплачивать занятия и услуги наличным и безналичным расчётом.

Школе-студии «Beauty Сфера» доверяют, её выбирают и рекомендуют. Постоянные клиенты — это знак качества школы и студии!

Освойте три основные техники шугаринга за два дня и начните зарабатывать от 1000 рублей

за одну процедуру!

Тула, ул. Демонстрации 1 Г, ТЦ «Утюгъ», оф. 418

+7 (4872) 71-64-50 , +7 (950) 923-05-09

ssag.ru

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Студия наращивания ресниц Юлии Кузиной

Студия Юлии Кузиной приглашает тех, кто решил освоить новую профессию — лешмейкер, и тем, кто уже работает в этой сфере и хочет повысить квалификацию, узнать что-то новое или более качественно отработать полученные ранее навыки.



Основатель студии, мастер-преподаватель Юлия Кузина:

- Важнейший курс каждого лешмейкера — «Базовый». Он включает обучение классическому наращиванию, объемному и основам моделирования. Именно он даёт lash-стилисту самые необходимые знания и технические навыки для будущей работы!

В моём курсе я собрала всё самое необходимое, что изучила и освоила

за 10 лет ежедневной

практической работы.

Цель обучения — подготовка мастера, который сможет сразу начать уверенно и качественно работать с клиентами.

Сейчас классическое наращивание, стало менее популярно. На первое место вышли всевозможные объёмы.

Но! Без классики не добиться идеального наращивания, именно на ней видны все недочёты и ошибки мастеров. На ней мы отрабатываем все основные правила.

Поэтому первый день курсов-основы и правила наращивания и практическая отработка их на манекене и на модели.

Если вы получили на обучении только классику, то, немного потренировавшись, вам и вашим клиентам захочется любимых всеми объёмов, и вам опять нужно будет идти учиться.

На моём курсе второй день посвящён изучению объёмов, техники формирования пучков. И также отработка на манекене и на моделях. Поэтому мои ученицы могут несколько месяцев спокойно нарабатывать навыки классики и 2−3D объёмов, которые в большинстве сейчас предпочитают клиентки. Ими можно добиться и натурального эффекта и очень яркого, в зависимости от длины, толщины, изгибов, схем наращивания. Об этом я тоже рассказываю на курсе.

После курса мои ученицы не остаются одни. Мне можно и нужно писать и звонить, когда возникают вопросы по работе, материалам, клиентам и любым другим трудностям!

А по достижении определенного практического опыта уже можно приходить повышать навыки, изучать бОльшие объёмы, новые эффекты и т. д.

В большинстве топовых школ практикуют именно такой подход! Главное — выбрать грамотного преподавателя, который вам так всё объяснит и покажет, что вы всё поймёте и сможете.

Поэтому вам решать, сколько времени потратить на обучение.

Ещё один курс-повышение квалификации по объемам 2−5D. Этот курс для уже работающих мастеров. Он максимально направлен на практическую отработку различных техник.

По окончании курсов выдаются соответствующие сертификаты.

Мы уже выпустили много выпускников, некоторые из них стали успешными работницами нашей студии.

Я желаю вам отличной учёбы, добросовестных преподавателей и успешной работы лешмейкером!

P. S. Все фото в нашем профиле — это работы учениц нашей студии. Если хотите научиться творить такую же красоту — жду ко мне на курс.

Да — будет сложно, но я обещаю, что вы удивитесь своим способностям!

Тула, ул. Староникитская, 37, 3 этаж, офис 35

8 (953) 180-33-11

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Ежевика, школа-студия красоты

Школа-студия красоты «Ежевика» — это коллектив профессионалов, которые ценят и чувствуют красоту и знают секреты создания современного и неповторимого образа.

Здесь работают, пожалуй, лучшие мастера ногтевого сервиса и лешмейкеры (мастера ресниц и бровей) с опытом более 5 лет. Они готовы поделиться своими знаниями с каждым, кто мечтает работать и достичь высот в бьюти-индустрии.

Курсы лешмейкеров

Лешмейкер — это интересная и творческая профессия, которая несёт красоту и помогает девушкам быть ухоженными. Форма бровей и ухоженные ресницы многое расскажут о человеке и его характере. Неудачная форма бровей может прибавить лицу лишние годы и создать непривлекательный образ. Профессионал-лешмейкер поможет выбрать лучшую форму бровей и сделает ресницы пышными, поможет быть ухоженной и получить выразительный взгляд.

Что даст вам этот курс:

Вы научитесь моделированию, окрашиванию и коррекции бровей и ресниц;

Сможете стать профессионалом и работать в салоне красоты или на дому;

Получите возможность достойно зарабатывать;

Если вы уже практикующий визажист, то новые навыки расширят ваши возможности.

Курсы маникюра

Вы умеете пользоваться лампой для полимеризации гель-лака и дотсом и уже делали маникюр своим подругам? Это полезные знания для домашнего применения, однако для того, чтобы стать настоящим мастером, нужно знать и уметь гораздо больше.

Курсы маникюра в «Ежевике» охватывают очень много разных тем и навыков:

Правила стерилизации инструментов в соответствии с нормами СЭС;

Секреты профессионального мастерства для быстрой и качественной работы;

Азы психологии для правильного общения с клиентом;

Знания о заболеваниях кожи рук и ногтей, рекомендации по их устранению;

Знания о материалах — как отличать хороший лак от плохого и выбрать лучшие инструменты;

Практическая работа с клиентами.

Курсы по наращиванию ресниц

Наращивание ресниц помогает подчеркнуть глаза, а также значительно экономит время девушек, позволяя им прекрасно выглядеть в любое время дня.

Чему вы научитесь на курсе по ресницам в «Ежевике»:

Как выбрать лучшие материалы;

Как выбрать качественные инструменты;

Каких эффектов можно добиться наращиванием ресниц;

Как правильно определять типаж глаз и подбирать к ним подходящие ресницы;

Как удобно организовать свое рабочее место;

Процедурам наращивания, коррекции и снятия ресниц;

Процедурам по уходу за ресницами;

Основам психологии и общения с клиентами.

По окончании курсов ученики получают сертификаты.

В школе-студии красоты «Ежевика» проводится как обучение с нуля, так и повышение квалификации мастеров ногтевого сервиса и лешмейкеров.

Приходите в «Ежевику» просто как клиенты, чтобы стать ещё красивее!

Мастера гарантируют вам высокое качество и результат по разумной цене и хорошее настроение.

Услуги:

Маникюр обрезной, аппаратный, комбинированный (использование техник как обрезного, так и аппаратного маникюра);

Покрытие гель-лаком (в наличии более 550 цветов);

Дизайн — инкрустация стразами, битое стекло, блестки, френч, «мультяшки», цветы, вензеля и многое другое;

Оформление и окрашивание бровей краской;

Биотатуаж бровей (окрашивание хной);

Наращивание ресниц: поресничное, с эффектами 2D, 3D, 5D, лисий, беличий;

Наращивание ногтей гелем (под гель-лак, френч);

Педикюр обрезной, аппаратный, комбинированный (использование техник как обрезного, так и аппаратного педикюра)

На все услуги можно записаться онлайн.

Тула, пр. Ленина, 83-а, 2-й этаж (остановка «Стадион «Арсенал»)

8 (920) 771-77-18

ezhevika71.ru

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