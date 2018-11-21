Проверено на себе: Тульский флебологический центр

Фото Дмитрия Дзюбина.

Менеджер журнала «Модный город» Наталия Герасимова побывала на приеме у врача и на личном опыте оценила, как работает клиника.

Каждая клиника начинается со стойки регистратуры. В Тульском флебологическом центре всех пациентов приветливо встречает администратор. Здесь можно записаться на следующий прием и узнать стоимость лечения.

На прием к хирургу-флебологу Наталия записалась по телефону заранее, поэтому ей не пришлось долго ждать. Пара минут на заполнение документов, и специалист пригласил пациентку на прием.

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Каждый визит к врачу начинается с консультации. Специалист выслушивает жалобы, узнает всё о самочувствии пациента, его образе жизни и наследственной предрасположенности к заболеваниям вен и сосудов.

Следующий этап – визуальный осмотр и пальпация. Врач руками ощупывает ноги, чтобы сделать предварительный вывод.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Для многих это покажется странным, но во время визуального осмотра и пальпации в Тульском флебологическом центре пациент находится в положении стоя.

Ведущий специалист центра, врач-хирург высшей квалификационной категории, хирург-флеболог Василий Курносов:

Василий Курносов – Когда человек стоит, вены наполняются кровью, становятся видны варикозные узлы и расширенные стволы подкожных вен. Если пациент ложится, происходит перераспределение кровотока, вены спадают. Чаще всего осмотр лежа не требуется, но в исключительных случаях возникает необходимость осмотра в двух положениях. Такой подход позволяет точно диагностировать заболевание и определить пораженные участки.

После осмотра врач проводит УЗИ вен и сосудов. В центре все хирурги-флебологи владеют технологией ультразвуковых исследований, поэтому они могут оценить ситуацию, лично увидев состояние вен и сосудов, и сразу сделать выводы об источнике проблемы.

После проведенных обследований врач готов поставить диагноз. Если пациенту требуется хирургическое вмешательство, его могут тут же записать на процедуру.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В Тульском флебологическом центре проблему варикоза решают с помощью малоинвазивной манипуляции – эндовазальной лазерной облитерации вен. Эта технология помогает лечить варикоз без разрезов и швов. Все манипуляции проводятся через проколы диаметром меньше миллиметра. Под ультразвуковым контролем в вену вводится специальный лазерный световод, он запаивает сосуды изнутри. Перед процедурой применяется местная анестезия, поэтому пациент не испытывает болевых ощущений, и в этот же день возвращается к активной жизни.

Если операция не требуется, назначается консервативное лечение. Врач дает рекомендации и при необходимости прописывает лекарственные препараты.

Кстати, даже если проблема не связана с патологией вен и сосудов, в Тульском флебологическом центре вам всё равно помогут. В клинике ведет прием квалифицированный врач-остеоартролог. Записаться на консультацию к нему можно сразу же на стойке регистратуры.

Наталье повезло, ей не понадобилась операция, но приемом она осталось очень довольна:

Наталия Герасимова – Высокие каблуки, сидячая работа, нагрузки в спортзале так или иначе сказываются на здоровье наших вен и сосудов. Я, как и каждая девушка, хочу, чтобы мои ноги выглядели прекрасно, поэтому пришла в Тульский флебологический центр. Я довольна обслуживанием. Записаться было несложно. Врач меня внимательно выслушал, сделал УЗИ и назначил консервативное лечение. Удобно, что мне не пришлось долго ждать приема, а УЗИ мне сделали в том же кабинете. Всё быстро и удобно! Обязательно приду сюда снова, чтобы следить за здоровьем своих ног.

ООО «Тульский флебологический центр»

Специализированный сосудистый медицинский центр

Тула, ул. Декабристов, 6.

Предварительная запись по телефонам: +7 (953) 953-41-17 , +7 (4782) 58-54-42, 58-54-21.

info@phlebocentr.ru

phlebocentr.ru

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ