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Салон Le Kado: подарки на все случаи жизни

Фото Дмитрия Дзюбина.
Партнерский материал

Салон Le Kado: подарки на все случаи жизни

Поиск подарков родным, друзьям и коллегам к Новому году, равно как и к любому другому празднику, – занятие не всегда легкое. 

Хочется же, чтобы подарок был уникален и сделан как будто специально именно для того, кому он предназначается. И здесь не имеет значения, какой бюджет предполагается для подарка.

Салон приятных вещей Le Kado знает толк в подарках, поэтому к составлению своего ассортимента он подходит очень ответственно и  каждый раз удивляет своих посетителей. 

Le Kado – это универсальный салон, где можно подобрать подарок на любую сумму. Даже недорогие подарки выглядят изыскано и необычно. 

Для коллег, родных и близких

Подарок для близкого человека порой выбрать сложнее всего. Тут нужен особенный подход, чтобы подарок стал напоминанием о каком-то интересном событии, пополнил коллекцию, например балерин, которых собирает подруга, или удачно вписался в интерьер новой квартиры. 

Но в Le Kado знают, как найти персональный подарок для каждого. Если покупателю сложно определиться с выбором, то консультант побеседует, задаст наводящие вопросы, чтобы лучше узнать предпочтения того, кому полагается подарок. В итоге вы сможете подобрать действительно стОящий подарок, который будет радовать глаз и занимать видное место в доме, а не пылиться на дальней полке или в кладовке. 

В салоне подскажут, как лучше упаковать подарок. Например, в наличии всегда имеются необычные подставки для цветов, в которых есть секретный ящичек для небольшого подарка: кольца, денег или маленькой открытки.

Или, например, чехол для флешки, на которую можно записать памятный ролик или загрузить фотографии.

Есть и открытки ручной работы. Таких вы точно нигде не найдете. А выбор их огромен!

Например, в Le Kado есть необычные композиции из живых цветов, которые будут радовать владельца долгие годы, не увядая. Секрет в особой технологии: цветы помещаются в специальную среду в прозрачной вазе и герметично закрываются. Смотрится очень ярко и стильно!

К Новому году

Самый любимый праздник и взрослых, и детей уже скоро, а значит, пора задуматься о том, что дарить.

В Le Kado огромный выбор кружек с милыми свинками, статуэток с символом Нового года, свечей, бокалов, тарелочек, салфеток и пр. 

Всё это, несомненно, порадует родных и друзей, а также легко создаст ощущение праздника в вашем доме и добавит ему уюта. 

Для представительных особ

Несколько витрин, предлагающих на выбор десятки вариантов элитных подарков: шикарные портмоне, визитницы, блокноты и альбомы, шкатулки, украшенные натуральной кожей, полудрагоценными камнями или сусальным золотом. Цена их соответствует материалу и кропотливости создания изделия. Но не только внешняя красота привлекает внимание к таким подаркам – они практичны, например, когда кончится блокнот, владелец может купить себе любой другой и надеть на него кожаную обложку.

Настольные метеостанции, канцтовары класса люкс, ножи для бумаги, лупы, статуэтки и многое другое станут приятным сюрпризом для начальника. 

В Le Kado можно найти и подарки для тех, у кого всё есть: подарочные издания Омара Хайяма, Козьмы Пруткова, книгу-родословную, рамки для фотографий, эксклюзивные настенные часы и многое другое. Часы, кстати, можно оформить персонально для того, кому они будут подарены.

Для дома

Друг празднует новоселье, и вы ищете ему подарок? В Le Kado огромный выбор необычных интерьерных вещиц, которые сразу создадут уют в новом доме. 

Вазы ручной работы, коллекционные интерьерные статуэтки (как небольшие, так и напольные), посуда, огромное разнообразие бокалов, украшенных росписью или стразами Сваровски...

В наличии есть инструменты и оформление для камина. Имеются стильные картины, необычные вазы ручной работы, созданные в технике муранского стекла, и неординарные держатели для винных бутылок известного американского дизайнера. Такие подарки точно станут ярким акцентом в любом доме и порадуют получателя. 

Кстати, тут же огромный выбор ароматов для дома: фруктовые, древесные, композиционные. Они придадут особый шарм вашему дому, станут интересным украшением праздника или нестандартным подарком.

Для любителей путешествовать

Каждый, кто едет путешествовать, обязательно привозит с собой что-то купленное на память. Но в дороге всегда есть опасность разбить покупку, да и реальные цены за границей не всегда известны. Кроме этого на таможенном контроле иногда могут возникнуть трудности с провозом памятных сувениров. Чтобы не тратить лишних денег и не переживать за сохранность подарка, можно сделать проще – купить его в Le Kado. 

Здесь можно найти тарелочки, вазы и другие интерьерные предметы из разных стран. 

 

За качество подарков Le Kado отвечает и предлагает товары, которые будут служить владельцу многие годы, не выгорая и не тускнея. 

Ассортимент магазина регулярно пополняется. Но важно помнить, что все подарки привозятся в 1-2 экземплярах, и в Туле точно такие же вы вряд ли  найдете, поэтому не откладывайте покупку на потом!

 
Le Кado
пр. Ленина, 17, ТЦ «Парадиз», 1 этаж
Красноармейский пр., 1
Тел. 77-52-03 
Lekado.tula@mail.ru
WhatsApp +7 (909) 261-47-71
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Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 12
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 13
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 14
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 15
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 16
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 17
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Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 21
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 22
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Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 31
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 32
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 33
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 34
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Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 36
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 37
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Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 39
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 40
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 41
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 42
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 43
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 44
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 45
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 46
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 47
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 48
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 49
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 50
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 51
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 52
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 53
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 54
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 55
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 56
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 57
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 58
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 59
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 60
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 61
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 62
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 63
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 64
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 65
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 66
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 67
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 68
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 69
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 70
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 71
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 72
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 73
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 74
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 75
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 76
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 77
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 78
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 79
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 80
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 81
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 82
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 83
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 84
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 85
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 86
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 87
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 88
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 89
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 90
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 91
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 92
Салон «Le Kado»: подарки на все случаи жизни, Фото: 93
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Автор: Юлия Александрова, вчера, в 10:25 +2
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