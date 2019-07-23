Проведите свадьбу в сказочном месте! Добро пожаловать в загородный клуб «Левъ»

Фото Дмитрия Дзюбина и загородного клуба "Левъ".

Живописное местечко, красивая природа и необычный декор – всё это приятно удивит ваших гостей!

Какой должна быть свадьба-мечты? У каждой девушки свой ответ на этот вопрос. Многие еще с детства рисовали в воображении этот торжественный день, продумывая каждую деталь.

Но время меняется, а значит и свадебные тренды уже не те, что были несколько лет назад. Если раньше жених с невестой особо не задумывались над тем, где провести свое торжество, то сейчас к этому вопросу подходят более тщательно и скрупулезно.

Важно всё: месторасположение заведения, убранство, вместимость зала.

В загородном клубе «Левъ» есть всё, чтобы провести свадьбу незабываемо. Да и не только свадьбу, любой праздник! Юбилей, день рождения, годовщину, корпоратив.

Заведение располагается в живописном уголке недалеко от Тулы — в поселке Лесной. Буквально в шаговой доступности расположено популярное место — музей-усадьба Льва Николаевича Толстого «Ясная Поляна».

«Левъ» со всех сторон окружен лесом, так что пейзажи вокруг — шикарные! Причем красиво здесь в любое время года. Например, вот так выглядит территория летом:

а вот так — зимой:

Самая настоящая сказка!

В последнее время очень модно стало проводить выездные регистрации на открытом воздухе. Представьте, как это будет смотреться в таком красивом месте! Украшайте территорию, как пожелаете. В загородном клубе «Левъ» нет никаких шаблонов, вам предоставляется простор для фантазии.

Банкетный зал ресторана вмещает 80−100 человек. Столы можно расставлять как-угодно. Декорировать помещение — тоже. Кстати, в 2019 году модно устраивать эко-свадьбы. Интерьер при этом приближен к лесному — деревянные арки, украшения, лесные цветы на столах, много зелени.

Благодаря большим панорамным окнам в зале будет больше естественного света.

Любой праздник обязательно плавно перетечет в жаркие танцы. Для этого в заведении есть качественная стереосистема, большой танцпол.

Хотите отойти от шаблонов? Тогда проведите торжество в летней веранде, которая свободно вмещает 50 человек.

Вид отсюда открывается чудесный! Краски природы сделают ваши фотографии еще более яркими и красивыми.

Что касается меню, здесь тоже нет никаких ограничений. Сотрудники загородного клуба «Левъ» находят индивидуальный подход к каждому клиенту и прислушиваются к их пожеланиям. В заведении русская и европейская кухни, блюда на мангале, также есть специальное детское меню.

После торжества жених с невестой, а также гости могут отдохнуть в уютной гостинице. В деревянном двухэтажном домике, расположенном на территории загородного клуба, 12 номеров.

Все номера просторные, в каждом из них есть мини-бар, телевизор, wi-fi, двуспальная кровать, принадлежности для душа, фен и др.

Гости могут приятно провести время в спа-салоне. Здесь есть хаммам, сауна, а также большой бассейн с джакузи и панорамным видом на лес.

Большой популярностью пользуется караоке. Для этого занятия есть отдельный зал. Посетители могут устраивать песенные баталии или выступать сольно.

Приятный бонус — молодожены получат номер в гостинице в подарок!

Вы можете продлить свой праздник, продолжив отмечать свадьбу и на следующий день.

отзывы гостей с booking.com

Конечно, в загородный клуб «Левъ» приезжают не только отметить праздники, но и просто отдохнуть всей семьей.

Лариса:

- Отличный отель, чистый, качественно сделан ремонт, сервисный персонал, прекрасная природа, сауна и бассейн, вкусная еда. Спасибо!

Ольга:

- Чудесное место для отдыха. Когда замучила суета, шум, вечный бег. Когда хочется спокойствия, уединенности и тишины. Чистота и порядок во всем. Классный банный комплекс. Повеселились и расслабились одновременно. Ресторан суперсовременный с вкуснющей кухней! Отдельный плюс за парковку для машины. Не переживали за неё. А какая природа! Укромный лесной уголок!

Елена:

- Очень понравился просторный номер, много света и воздуха, тихо. Проснулись под пение птиц. Очень вкусная еда в ресторане, обслуживание приятное, большая веранда, где очень хорошо посидеть, есть бассейн и хамам, но воспользоваться не успели, было мало времени. До Ясной Поляны близко. Охраняемая парковка, хорошая ванна.

Ольга:

- Отличный небольшой отель возле Ясной Поляны. Прекрасно подходит для спокойного отдыха (и, по моему мнению, идеален для небольшой свадьбы). Понравилось, что отель сказочно стилизован, из цельного бруса, есть бассейн, вкусные завтраки, чисто и очень комфортно. Желаю дальнейшего развития, увеличения территории и активити-мест для ваших гостей.

Загородный клуб «Левъ»

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Телефон 8 (4872) 33-82-42.

На территории есть охраняемая парковка.

Адрес: Тульская область, Центральный территориальный округ, п. Лесной, 9/1.