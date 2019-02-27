Продукты от фермеров, мурманская рыба, крымские колбасы: на рынке «Привозъ» открылся второй корпус

Фото Александра Каналина и пресс-службы правительства Тульской области.

23 февраля открылся новый корпус фермерского рынка «Привозъ». В честь открытия и Дня защитника Отечества здесь весь день шел веселый «Праздник силы».

Новый корпус рынка «Привозъ» составил гармоничный ансамбль с первым: та же стильная архитектура, натуральные дорогие материалы в отделке. Как и в первом корпусе, его ассортимент состоит из натуральных, свежих и качественных продуктов от фермеров.

Но во втором корпусе акцент сделан на овощи-фрукты. Их выбор впечатляет: настоящее южное изобилие, летние ароматы, сезонные фермерские овощи и экзотика со всех уголков земного шара, свежие ягоды, всевозможная зелень…

Во втором корпусе — несколько крупных отделов со свежими овощами, фруктами, зеленью. Есть всё, от местных сезонных продуктов до экзотических.

Отделы сухофруктов и орехов поражают богатством восточного базара: некоторые разновидности многие покупатели раньше и не встречали!

Борис Чистяков, собственник фермерского рынка «Привозъ» — Кроме фруктов и овощей, мы представили во втором корпусе еще более широкий выбор свежих и вкусных продуктов от сельхозпроизводителей из Тульской области и других регионов. Нашли арендаторов с интересным ассортиментом, который сложно найти в Туле: это рыба напрямую из Мурманска, подсолнечное масло от частной воронежской маслобойни, колбасы и мясные деликатесы из Крыма. Здесь можно купить натуральные сыры и другие продукты из Армении, птицу, мясо и соленья от фермеров, соленую и копченую рыбу и напитки к ней, всевозможные сладости, свежевыпеченный хлеб. Уверен, что покупатели обрадуются такому богатству новых продуктов к своему столу, оценят их натуральность, свежесть и качество. В этот корпус мы привлекли и наших знаменитых производителей, чья продукция давно любима туляками, — это «Город мастеров» и «Лазаревская лавка».

Одним из первых торговые ряды второго корпуса второго корпуса обошел Дмитрий Миляев, министр сельского хозяйства Тульской области.

Дмитрий Миляев и Борис Чистяков.

Он поговорил с фермерами, попробовал некоторые продукты, а после поделился впечатлениями:

— Такой благоустроенный, цивилизованный рынок — приятное место встречи продавца и покупателя: одним комфортно работать, вторым удобно покупать. Из 80 торговых мест значительная часть занята местными производителями. Данный проект — очередной шаг в решении поставленной Губернатором Алексеем Дюминым задачи по созданию условий для реализации продукции тульских предприятий и фермерских хозяйств.

Организаторы рынка — большие молодцы в том, что способствуют сближению производителя и покупателя.

Фермер Олег Лещенко привез на «Привозъ» домашние соленья: он сам выращивает овощи в своем хозяйстве в Донском.

Олег Лещенко и его соленья.

- Я сажаю помидоры старых сортов, не гибриды, очень вкусные. Весной привезу первые свежие огурчики — от них аромат идет на километр! Все овощи выращиваю сам, на органике, без химии. А супруга и теща занимаются консервированием: солят в банках и бочках огурцы и помидоры, закатывают лечо, томатный сок, квасят капусту, делают ядреную «хреновину». На любом столе такие заготовки первыми разлетаются.

В пекарне «Мамин хлеб» производство открыто: любой может через стекло понаблюдать за процессом выпечки хлеба, булочек, пирожков.

Всего много, всё аппетитное, свежее и по приятной цене.

Фермерское хозяйство из Ленинского района привозит на рынок экопродукты — домашних курочек, индейку, перепелок, кроликов. Птица растет на натуральном корме — зерно, просо и вода. Из такой получается очень насыщенный, вкусный золотистый бульон.

Известный всем тулякам производитель «Город мастеров» представлен на «Привозе» полным ассортиментом своей продукции, от свежего охлажденного мяса до колбас, мясных деликатесов и молочной продукции.

Еще один знаменитый производитель колбас и деликатесов нашего региона — ПХ «Лазаревское».

Натуральные сыры от итальянского сыровара на рынке представляет тульская марка Rossini.

В «Лавках Рыбкина» покупатели найдут изобилие напитков и закусок к ним — рыбу соленую, копченую, вяленую, всевозможные снеки из рыбы.

Вера Баранова привезла на открытие нового корпуса свои знаменитые яблочки в карамели, домашние леденцы «из детства» под маркой «Леденцы от бабы Веры» и разноцветное домашнее варенье — из липы, молодых сосновых шишек, зеленого грецкого ореха, еловое с мятой. Купить эти лакомства на «Привозе» можно по выходным дням.

Колоритная Вера Баранова со своими фирменными сладостями.

Конфеты, печенье, пряники, шоколада и другие лакомства для сладкоежек продаются сразу в нескольких корнерах:

Магазин «Сладости для радости».

Магазин «Тулячка».

Из частной воронежской маслобойни на «Привозъ» приехало подсолнечное масло — натуральное, холодного отжима, из местной же, воронежской семечки.

Есть ароматное масло для салатов и дезодорированное, то есть без запаха, — для жарки.

На рынке продаются продукты из Армении — знаменитые сыры (в том числе козий и овечий), бастурма, суджук, колбасы, соленья, варенья, компоты и настоящие армянские лаваши.

Продукты в эту торговую точку доставляются напрямую из Армении.

Наверное, впервые в Туле на «Привозе» появились продукты из Крыма — евпаторийские колбасы. Предприниматель Павел Ткаченко говорит: «Весь Крым кушает евпаторийскую колбасу: она производится из собственного мяса, без искусственных добавок, натуральная и очень вкусная!».

Сейчас в магазине можно купить колбасы из Евпатории, а скоро появятся сыры из Джанкоя и рыба из Керчи.

Семья Кондратьевых год назад переехала в Тулу из Мурманска. Большие любители рыбы, у нас они не нашли продукции хорошего качества и решили привезти ее со своей родины:

Братья Кондратьевы: «Такой вкусной рыбы вы еще не ели!»

- У нас продается мурманская рыба - замороженная, соленая, вяленая, в виде консервов и пресервов. Рыба изумительная по качеству и вкусу: если замороженная — то без глазури и льда, если пресервы — то из охлажденного, а не замороженного сырья, слабой соли, очень вкусные. Мы возим печень трески в стекле, которую производят из свежей рыбы прямо на корабле. У нас есть норвежский эксклюзив — язычки трески, в Туле мы такого нигде не видели. Есть дикая семга, вяленый ерш — любимый мурманский деликатес, пресервы из трески, минтая… Рыба производится не на крупных заводах, а на небольших производствах, что позволяет сохранять качество и приемлемую цену.

За двумя главными корпусами рынка растет и развивается площадка уличных павильонов.

На рынке работают около 20 небольших магазинов с разнообразным ассортиментом.

В уютных магазинчиках чего только нет: свежая и соленая рыба, белевские яблоки и пастила, куриные продукты, одежда, белье, украшения, конфеты, хозтовары, иконы и многое другое.

В этой части рынка работают текстильные ряды с качественной одеждой из Кореи, Польши, Белоруссии, Италии, России. Открыт магазин «Красотка» с одеждой больших размеров, от 50 до 76.

Весь день на площади перед новым корпусом играла музыка и работали аниматоры: в честь открытия рынок «Привозъ» устроил «Праздник силы» для туляков.

Гостей развлекали ростовые куклы и веселые клоуны.

Покупатели не только изучали ассортимент новых торговых рядов, но и с удовольствием пили ароматный горячий чай, слушали выступления музыкальных коллективов, фотографировались у тантамарески, участвовали в конкурсах.

Красавицы из команды Drums-71 выступили с громким и эффектным шоу.

На всем протяжении праздника на сцене разыгрывались ценные подарки — сертификаты на покупки на рынке «Привоз» на сумм от 500 до 5000 рублей — всего более 30 призов.

Людмила Петрова, одна из победительниц розыгрыша призов.

- Муж купил 5 газет, чтобы вырезать из них лотерейные билеты, — радуется Людмила Петрова, которая выиграла сразу два сертификата. — Мы знаем про «Привозъ» с момента открытия первого корпуса, часто здесь бываем, нам очень нравятся продукты, особенно мясо.

Татьяна Ануфриева.

Татьяна Ануфриева тоже выиграла сертификат на покупки:

- Мы здесь частенько бываем! На рынке хорошее мясо, свежее, качественное: берем свинину, кролика. От магазинного очень отличается!

Обладательница главного приза, сертификата на 5000 рублей, Ольга Лаврухина, на рынок приехала впервые и была поражена ассортиментом и качеством продуктов:

Ольга Лаврухина.

- Все такое свежее, вкусное, на дегустациях много всего попробовали — воронежское масло, колбасу, халву. Чувствуется, что все сделано с душой, всё натуральное и качественное. Много всего купили и обязательно приедем еще!

Myslo

Оба корпуса рынка «Привозъ» работают ежедневно, с 9.00 до 20.00, по воскресеньям — с 9.00 до 18.00.