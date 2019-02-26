Мебельной компании «Ромарти» — 20 лет

В список брендов, которые являются гордостью нашего региона, с полным правом можно включить «Ромарти».

Эта компания, созданная туляками, выросла из небольшого магазина в мощный холдинг, который снабжает мебелью не только Тулу, но и все соседние регионы.

В марте 1999 года на улице Союзной в Туле открылся мебельный магазин. Поначалу у него не было даже вывески; он не давал рекламы, и район был совсем не таким развитым, как сегодня.

Первый магазин «Ромарти» находился на ул. Союзной в Туле.

Но его владельцы привезли в Тулу современную, качественную мебель от фабрик, которые до сих пор не были представлены в городе, и уже в первый день в магазине купили кухню, на второй день еще одну, а дальше сарафанное радио сделало свое дело.

Сегодня «Ромарти» — это группа компаний, в которую входит огромный 6-этажный мебельный центр в Туле и один из крупнейших в ЦФО оптовых логистических центров.

А И. П. Мартиросов — единственный частный предприниматель, который, наряду с крупными фабриками, входит в Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России и является членом ее совета директоров.

Как идти вперед несмотря на кризисы, и что ждет покупателей в честь юбилея, мы поговорили с основателем и руководителем «Ромарти» Романом Мартиросовым.

Роман Мартиросов.

— Роман Георгиевич, неужели Ваш сегодняшний, такой масштабный бизнес начался с одного небольшого магазина?

— Да, именно с него, хотя чуть раньше у меня был опыт оптовых поставок мебели из-за рубежа. Мне всегда нравилось работать с мебелью.

Когда люди покупают мебель, у них всё хорошо: есть дом, где можно ее поставить, есть средства на ее покупку.

Это всегда радостный момент, так что, можно сказать, мы продаем людям радость (улыбается).

В 1999 году открылся наш розничный магазин на Союзной: этот момент я считаю датой основания компании «Ромарти». Мы стали представителями крупных фабрик, предложили достойный ассортимент и честный, человечный подход, с поддержкой покупателя по всем вопросам эксплуатации мебели. Люди оценили: с момента открытия у нас не было ни одного убыточного месяца. Первые полгода работали в магазине вдвоем с супругой: она продавцом, я — одновременно директором, водителем, грузчиком, сборщиком. Так всё и началось.

Интересно, что тот, первый магазин занимал площадь всего 47 квадратных метров, а уже в 2003 году мы получили градостроительное заключение на строительство мебельного центра площадью 5500 кв. м.

«Ромарти» на ул. Галкина это более 80 мебельных фабрик

в одном торговом центре.

— Так быстро?

— Я вообще авантюрист по жизни (смеется). Считаю, что нужно всегда ставить недостижимые цели — их интереснее достигать. Например, наш мебельный центр изначально должен быть на два этажа ниже, но по ходу строительства планы росли. Сейчас нам и нынешних площадей мало: в «Ромарти» представлено 80 мебельных фабрик, и еще многие находятся в «листе ожидания».

Мы работаем с десятками российских производителей и с фабриками по всему миру: это Италия, Китай, Турция, Малайзия, Индонезия.

Стенд компании на мебельной выставке на ВДНХ.

Мы ездим на крупные мебельные выставки в России, Европе и других частях света, где не только изучаем новые бренды и тенденции, но и сами участвуем в них в качестве официальных представителей фабрик.

Сегодня о Группе компаний «Ромарти» в мебельном мире знают, пожалуй, даже больше, чем в Туле.

— Знаю, что недавно проводился опрос ваших покупателей, и выяснилось, что многие знают вас все эти 20 лет и вместе с вами уже не раз меняли обстановку. Что заставляет людей возвращаться в «Ромарти»?

— Наверное, об этом лучше расскажут они сами, а мы, со своей стороны, всегда старались предоставить им выбор. Ведь понятие «хорошая мебель» для каждого своя: кому-то нужно натуральное дерево, другому дизайнерские решения, третьему важен комфорт. Не нам решать, что лучше для покупателя: все люди разумные, образованные, и мы не вправе навязывать кому-то свое мнение. Я считаю, что наша задача — предложить мебель разных стилей, направлений во всех ценовых категориях, чтобы у человека был выбор.

Например, сейчас в нашей экспозиции только диванов — более 70 вариантов, минимум 40 моделей кроватей, 40 различных моделей матрасов…

В экспозиции «Ромарти» представлены десятки вариантов диванов, кроватей, кресел, матрасов, от недорогих до премиальных.

По любой позиции, будь то шкаф, стол или матрас, выбор впечатляет. Наиболее популярные модели есть в наличии на складе,

ждать мебель не придется.

Во-вторых, я считаю, что работать честно — легче и проще, чем заниматься обманом. У нас есть диван и за 11000 рублей, и за 1,2 млн. Но нет дивана за 5000, потому что продавать такую мебель — нечестно, одни только материалы для качественного дивана стоят больше. Мы очень тщательно отбираем фабрики, всегда ездим на производство и представляем у себя только ту мебель, в которой уверены. В «Ромарти» представлены производители, к мебели которых в течение нескольких лет был минимум претензий.

С «Ромарти» хотят сотрудничать многие фабрики, но в ассортимент входят только те, к качеству которых нет претензий.

Наши покупатели — самые разные по вкусам, возрасту, достатку. Среди них есть и пенсионеры, и молодые семьи, которые купили свое первое жилье, и мы помогаем им его обставить практически по оптовым ценам (для них в «Ромарти» запущена акция «Новосел»). Есть ценители дорогой европейской мебели, и для них в мебельном центре тоже представлен достойный выбор.

— «Ромарти» — это еще и логистический центр в Ленинском районе. Для кого и для чего вы его построили?

— Наша компания — оптово-розничная, мы с первых лет работы занимаемся оптовыми поставками мебели. Сегодня в «Ромарти» ее закупают мебельные магазины из всех районов Тульской области и соседних областей. Чтобы обеспечить скорость и удобство поставок нашим партнерам, в 2014 году мы начали строительство логистического центра в поселке Барсуки.

Логистический центр группы компаний. Сейчас площадь застройки составляет 8 000 кв. метров, в планах - 38 000.

Склад — это наша гордость, его масштабы и оснащенность удивляют даже крупных зарубежных партнеров. Это дает нам возможность работать с большим количеством фабрик.

До партнеров и покупателей мебель доставляет собственный автопарк компании.

Для розничных покупателей наличие у нас склада тоже является преимуществом. Все наиболее популярные модели мебели всегда есть в наличии, и это позволяет получить мебель сразу, без ожидания.

— Ваша компания пережила не один экономический кризис. Когда другие закрывались, вы росли и развивались. В чем секрет?

— Мы с супругой шутим: каждый раз, когда мы начинаем какой-то новый этап, в стране случается кризис. Первый магазин «Ромарти» открылся после дефолта 1998 года. В кризис 2008-го мы начали строить торговый центр, в кризис 2014-го — логистический. Мы всегда хотели развиваться и вкладывались в это по максимуму — финансами, временем. Мы равнодушны к роскоши в быту, не построили себе дом — но построили бизнес. Мы проводим на работе большую часть времени, потому что для бизнеса важны не только инвестиции, но и постоянное внимание, присутствие. Как говорил мой дед-потомственный казак, «мужчина должен работать всю жизнь». И мне это не в тягость, потому что интересно.

Недавно партнер из Бельгии, который поставлял оборудование для нашего логистического центра, спросил, как нам живется в разгар санкций. Первым желанием было пожаловаться, но потом я подумал: это же неправда.

В равных для всех экономических условиях нам удалось создать крупный честный бизнес. Как я могу быть недоволен?

— Любой бизнес — это прежде всего люди. Кто был с вами все эти годы?

— Безусловно, это наши партнеры — мебельные фабрики и предприниматели-владельцы мебельных магазинов со всей России. Только вместе с ними, в активном сотрудничестве, мы смогли добиться нынешних результатов и благодарны всем нашим партнерам за совместную работу.

«Ромарти» — это семейный бизнес: мы начинали его с супругой, и вокруг нас сложился коллектив с такими же семейными отношениями, где все друг друга поддерживают.

В компании умеют хорошо работать и интересно отдыхать: на праздники всегда придумывают веселую программу и активные развлечения. Например, заезды на тюбингах.

С нами до сих пор работают люди, которые пришли в магазин «Ромарти» в 1999 году. Большая часть команды трудится в «Ромарти» уже по 5−10 лет, мы это очень ценим и ежегодно выплачиваем премию по выслуге лет. Все наши сотрудники могут купить мебель без наценки: это и некая часть «соцпакета», и возможность для них на своем опыте изучить ассортимент, чтобы со знанием дела предлагать его покупателям.

У нас в фирме всё как в семье, и даже собака есть. Герду подбросили нам во время строительства мебельного центра, и она осталась с нами.

Герда — самый ответственный сотрудник: по ночам она каждый час, как по команде, обходит здание и следит за порядком на вверенной ей территории.

— 20 лет позади. Что дальше?

— У меня планов на 50 лет вперед, только бы всё успеть (смеется). Одна из целей — продолжить строительство логистического центра. Сейчас площадь действующей застройки составляет 8000 кв. метров, а будет — 38000. Это очень крупный комплекс даже в масштабах ЦФО, его мощности позволят снабжать мебелью всю Москву, часть Тверской, Калужскую, Рязанскую, Орловскую Воронежскую и другие области.

Что касается личных планов, мы с семьей любим путешествовать и этой весной планируем новую поездку.

— За 20 лет многое изменилось — в стране, в городе, и в вашей компании тоже. А что осталось общего между «Ромарти» 1999-го года и 2019-го?

— Мы были и остаемся туляками, которые любят свой город и работают для других туляков.

Все 20 лет мы ведем бизнес под одним девизом — «Хорошая мебель по доступной цене».

Чтобы ему соответствовать, мы постоянно ищем производителей качественной мебели по справедливой цене.

В «Ромарти» каждый может выбрать мебель на свой вкус и бюджет, и она в любом случае будет хорошей, качественной и надежной.

— Как будете отмечать юбилей компании?

— Мы хотим разделить этот праздник с нашими покупателями, поэтому до конца марта в «Ромарти» будут действовать скидки до 40%. Если вы планировали обновление интерьера, сейчас у вас есть возможность сделать это с наименьшими затратами.

Скидки честные, от реальных цен, чтобы покупатели могли сэкономить и порадоваться вместе с нами.

А еще мы очень хотим пригласить в гости наших самых первых покупателей — тех, кто в марте 1999 года покупал мебель в магазине «Ромарти» на ул. Союзной. Середенкин В., Марков С., Кулясова Т. В. , Лосев Н. Е. , Катенина — вашей мебели уже 20 лет, пора обновить! Мы ждем вас в «Ромарти» до конца марта, чтобы вручить сертификаты на покупку мебели!

Мебельный центр «Ромарти»:

Тула, ул. Галкина, 3-д, тел. (4872) 700-360.

Салон мебели «Ромарти» в Щекино:

ул. Советская, 26, тел. (48751) 9-07-47.

www.romarty.ru