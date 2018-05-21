Нет машины? Возьми напрокат!

Прокат автомобиля – это возможность стать мобильным и независимым, успевать больше и путешествовать туда, куда хочется. На 9 важных вопросов о прокате отвечает компания CarDen71.

1. Для каких целей можно брать машину на прокат?

- Для любых ситуаций, в которых вам может потребоваться автомобиль. Если нет своей машины; если она продана, а новая пока не приобретена; если ваша машина в ремонте — во всех этих случаях удобно взять автомобиль напрокат для коротких поездок по городу, выезда на пикник, поездки в командировку или в личных целях в любой регион России.

На прокатном автомобиле вы сможете ездить, как на своем собственном, — с тем же комфортом, без посторонних людей, как в такси, и туда, куда вам требуется.

2. Какую машину можно выбрать в прокате?

- Любую на ваш вкус, цели и возможность. Все наши автомобили — иномарки от эконом- до бизнес-класса.

Единственное, что нужно иметь в виду человеку, собирающемуся арендовать автомобиль, — в летний сезон машины напрокат очень востребованы. Поэтому рекомендуем выбрать и забронировать автомобиль за 7−10 дней до предполагаемой поездки. Если не позаботиться о машине заранее, в день отъезда вам придется выбирать из тех авто, которые свободны в данный момент.

3. Машины на автомате в прокате есть?

Все автомобили в CarDen71 — с автоматической коробкой передач. Мы специально сделали такой выбор, чтобы наши клиенты ездили с максимальным комфортом.

4. Сколько нужно времени и какие документы, чтобы получить автомобиль?

- Бронирование автомобиля происходит моментально: вам достаточно лишь выбрать машину и выслать копии ваших документов на нашу электронную почту. В день выдачи оформление занимает от 30 минут до часа. Необходимые документы — паспорт, права и третий, в котором указаны имя и фамилия клиента — например, СНИЛС.

Взять машину в прокат в CarDen71 может любой гражданин России в возрасте от 23 лет со стажем вождения от 3 лет.

Но мы подходим к каждому клиенту индивидуально: по рекомендации наших постоянных заказчиков мы можем рассмотреть арендаторов, которые не соответствуют одному из требований.

5. Я могу быть уверен, что мне предоставят исправную машину, которая не сломается в пути?

- Безусловно. Все наши автомобили проходят регулярное техническое обслуживание только у официальных дилеров. Перед каждой поездкой проводится проверка уровня масла и других жидкостей. Клиент получает полностью исправный, чистый снаружи и внутри автомобиль, который не преподнесет неприятных сюрпризов в дороге. В каждом авто есть запасное колесо и набор автомобилиста.

6. Вы ограничиваете географию использования машины? Как далеко я могу уехать на арендованном автомобиле?

- Вы можете использовать автомобиль на всей территории России. Ограничение есть лишь по суточному пробегу — не более 500 км. Этот предел введен для поддержания исправного состояния наших автомобилей: мы не подвергаем их повышенному износу. С этой же целью мы никогда не предоставляем свои машины для работы в такси.

7. Какие услуги входят в плату за прокат авто?

- Беря машину напрокат, клиент получает у нас страховой полис, светоотражающий жилет, необходимый по новым правилам ПДД, набор автомобилиста. При необходимости бесплатно предоставляем мягкое детское кресло.

В ближайшее время добавим в список дополнительного оснащения зонтики в каждый автомобиль, а также большой выбор музыки, которую можно будет слушать в дороге.

8. Машина напрокат — это дорого?

- Напротив, это экономично! Если вам нужно много перемещаться по городу и за его пределами, такси обойдется существенно дороже. С прокатным автомобилем вы экономите и ездите с полным комфортом — вас никто не торопит, не мешает, вы сами выбираете маршруты и время поездок.

9. Как можно сэкономить на прокате?

- Пользоваться скидками и акциями, которые предлагает компания-автопрокатчик. Они есть не у всех, но мы любим своих клиентов и часто делаем им выгодные спецпредложения.

Во-первых, в CarDen71 действует дисконтная система скидок, начиная со второго заказа.

Чем чаще вы арендуете у нас автомобили, тем дешевле они будут вам обходиться.

Во-вторых, у нас идет постоянная акция для всех наших друзей «ВКонтакте». Вступив в нашу группу, можно получить скидку 10%. Это уникальный дисконт, который доступен только постоянным клиентам -держателям vip-карт.

В-третьих, мы постоянно проводим различные акции, в рамках которых можно существенно снизить стоимость проката автомобиля. Первыми о них узнают именно подписчики в соцсетях, поэтому присоединяйтесь и выбирайте автомобиль для увлекательных поездок!

Компания CarDen71 работает в Туле уже 3 года. Мы предлагаем машины напрокат по доступным ценам, с индивидуальным подходом и высокой скоростью оформления. Предоставляем большой спектр дополнительных услуг, в том числе подачу автомобиля на любой адрес в Туле и других городах России.

Звонки и заявки принимаются ежедневно и круглосуточно.

Прокат авто в Туле CarDen71

Тула, ул. Лейтейзена, 2, офис 6.

Тел.: 8−902−840−81−11, 8−920−798−81−11.