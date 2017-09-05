Продолжаем голосование за лучший тульский вуз

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучшие высшие учебные заведения Тулы. Поделитесь своим мнением! Голосуйте за ваши любимые вузы, делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы! Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место». За второе и третье места будут наклейки поменьше.

25 сентября мы подведем итоги голосования и назовем лучший, самый «народный» вуз Тулы.

На сегодняшний день пользователи портала отдали больше всего голосов за ТулГУ, на втором и третьем месте ТГПУ и РАНХиГС. Голосуйте, и возможно к завершению голосования картина будет другой.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.