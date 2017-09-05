Продолжаем голосование за лучший тульский вуз
Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.
Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучшие высшие учебные заведения Тулы. Поделитесь своим мнением!
Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».
Голосуйте за ваши любимые вузы, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!
За второе и третье места будут наклейки поменьше.
25 сентября мы подведем итоги голосования и назовем лучший, самый «народный» вуз Тулы.
На сегодняшний день пользователи портала отдали больше всего голосов за ТулГУ, на втором и третьем месте ТГПУ и РАНХиГС. Голосуйте, и возможно к завершению голосования картина будет другой.
Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.