Фестиваль «ПереДвижение» в Чекалине: как это было

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Почему Чекалин?

Мероприятие это стало в России традиционным. Фест проводится уже в шестой раз, до этого он базировался на Плещеевом озере под Ярославлем. В Тульской области «ПереДвижение» оказалось не случайно – организаторы таким образом хотели привлечь внимание инвесторов и турфирм к малым городам с большой и интересной историей.

Предварил фестиваль необычный автопробег, в котором приняли участие журналисты, фотографы, а также неравнодушные граждане на своих машинах. Стартовал он в самом большом российском мегаполисе — Москве, прокатился сквозь малые исторические города Тульской и Калужской областей, остановился отдохнуть в Чекалине на «ПереДвижении» и вернулся в столицу через Козельск, Боровск, Малоярославец и Обнинск.

Наиболее эффектно в караване выглядели отечественные внедорожники «Патриот» с логотипами партнёров праздника: им любая колея нипочём!

Фестивальные площадки разместились на берегу Оки, который перед праздником тщательно подготовили: окосили траву, очистили пляж, установили биотуалеты и пр.

Для волонтёров, студентов и гостей из других городов организаторы подготовили палаточный лагерь и полевую кухню, где можно было вкусно и совершенно бесплатно поесть-попить. Начался фест с научно-практической конференции, посвящённой развитию малых исторических городов. Помимо представителей Тульской губернии выступили там гости из Боровска, Бежецка, Юхнова, Малоярославца, Обнинска.

Мероприятие посетила депутат Государственной Думы Наталия Пилюс.

Наталия Пилюс Вопрос развития малых городов я знаю очень хорошо, ведь малый исторический город Крапивна находится в Щёкинском районе и ее история связана с жизнью нашего гения Льва Толстого. Опыт развития малых городов обязательно нужно перенимать, использовать новые возможности - в том числе грантовые программы. Сегодня действует концепция развития малых исторических городов. Серьезную роль в этом развитии играет туристско-рекреационное направление. Комитет по культуре Государственной Думы серьезно занимается вопросами сохранения исторических городов.

Устами министра

Татьяна Рыбкина – Фестиваль — это событие, которое собрало друзей. Несмотря на занятость, сюда приехало много серьёзных людей, заинтересованных в возрождении малых городов. В их числе председатель Ассоциации караванеров России, вице-президент Российской ассоциации отельеров и рестораторов, директора турфирм, известные педагоги, историки, археологи… Я думаю, что чекалинский фестиваль «ПереДвижение» продолжится, что со временем он обрастёт своими традициями, что именно здесь будут рождаться интереснейшие идеи, направленные на развитие внутреннего туризма. Хочу отметить, что в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля запланированы масштабные работы по благоустройству, которые позволят вдохнуть новую жизнь в малые города области. И Чекалин — в их числе!

Мы начали, молодёжь продолжит

Юрий Щегольков, руководитель Фонда развития малых исторических городов «Настоящая Россия»:

– Очень мы все волновались, делая этот фестиваль, но всё получилось! Огромное спасибо правительству и министерству культуры Тульской области, районной и городской администрации за понимание и поддержку! Чекалин — уникальный город, здесь живут гостеприимные, талантливые люди, и мы будем искренне рады, если «ПереДвижение» поможет сделать их жизнь более полной, интересной! Сегодня сюда приехали первокурсники московского финансового университета, где я преподаю. Все ребята в полном восторге от здешних мест, горят желанием вернуться, чтобы сделать что-то полезное для старинного, молодеющего на глазах Лихвина. Надеюсь, что в следующем году они сюда приедут. И друзей привезут!



Юрий Щегольков.

Общее дело

– Чекалин — это одна из жемчужин в ожерелье малых исторических городов нашей области, нашей России, — сказала на церемонии официального открытия фестиваля депутат Государственной Думы Наталья Пилюс. — Только общими усилиями мы сможем возродить его, сделать комфортным не только для жителей, но и для туристов. Я уверена, что у самого маленького города впереди — большое будущее!





Глава Суворовского района Геннадий Сорокин напомнил, что большая историческая реконструкция города начнётся в самое ближайшее время. В рамках этого проекта будут отреставрированы здание бывшего казначейства и дом купца Пронина, начнётся строительство архинужного надводного моста. Главное, что деньги на эти работы правительством региона уже выделены! А ещё Геннадий Викторович твёрдо пообещал к следующему фестивалю как следует обустроить просёлочную дорогу по-над Окой и оборудовать удобными лестницами спуск к воде. Осталось только дождаться, когда обещания станут реальностью.

Дела творческие…

В числе многочисленных гостей на фестиваль приехала группа художников из Калужской области под предводительством директора культурно-исторического центра «Боровский край» Владимира Кобзаря. Они подарили в будущую городскую картинную галерею свои работы с видами Чекалина. Хорошие работы, искренние и добрые.

Для гостей фестиваля были организованы торговые и ремесленные ряды, познавательные выставки районных музеев (Крапивна, Венёв, Ефремов и т. д. ), мастер-классы традиционных народных ремёсел. На сцене выступали фольклорные коллективы и вокалисты из районных домов культуры, вечером их сменили московские барды, потом наступил черёд групп «Кукушкин Баритон», «Середина», известных гитаристов Алексея Кравченко и Николая Массальского.

…и спортивные

Не забыли «передвиженцы» и о спорте: участники чекалинского детско-юношеского клуба водного туризма «Лихвинская аномалия» бодро, с флагами и песнями, устроили сплав по Оке. На берегу их ждали румяные блинчики с чаем, аплодисменты болельщиков и благодарность от организаторов. Футбольный матч между старшеклассниками Суворовского района и студентами финансового института завершился победой москвичей (по пенальти). По окончании товарищеской встречи от футбольных клубов «Арсенал» (Тула) и «Локомотив» (Москва) чекалинской школе были переданы в дар мячи, экипировка и сувениры — майки суперзвёзд с автографами.

…Поздним вечером в палаточном лагере вспыхнул большой костёр, возле которого собрались студенты, преподаватели, участники автопробега, организаторы, местные жители. В общем, все те, кто вложил в этот фестиваль свою душу, силу и умения. Пели песни, говорили о будущем — своём, страны и её маленькой частички, уездного города Чекалина. По всему вышло, что будущее это окажется лучше прошлого.

Спасибо всем! Организаторы «ПереДвижения 2017» — общественный проект «Настоящая Россия» и НКО «Фонд развития малых исторических городов» при поддержке Финансового университета при Правительстве РФ , министерства культуры Тульской области, министерства культуры Калужской области, администрации Суворовского района и муниципального образования город Чекалин, международной туристической выставки «Интурмаркет», порталов «Вести.Туризм», Trip to Rus, радиостанции «Страна» (программы «АвтоРодина»), дирекции всероссийского конкурса видероликов и видеопрезентаций «Диво России».

Глас народа

Николай Савичев:

— Мероприятия такие люблю, раньше и сам принимал в них участие — я пою неплохо. Фестиваль понравился, в культурном плане он роль свою сыграет. Но не единой культурой человек жив, нужно общее развитие. Прежде чем спеть-станцевать, надо поесть, а на еду надо денег заработать. Но с работой у нас пока в районе плохо. Вот бы восстановить предприятия, тогда жизнь точно станет веселее!

Зоя Васильевна Игнатова:

— Без сомнения, фестиваль — событие нужное для Чекалина, такого здесь ещё ни разу не было! Теперь о нас вся Россия узнает и поедет смотреть: что из себя представляет этот самый маленький городок? А пока мы очень рады, что дороги в преддверии праздника в порядок привели, пляж почистили. И концерт отличный!

Наталья Космацкая:

— Очень нравится праздник, почаще бы такие устраивали, а то мы тут завяли почти совсем. А сейчас нас взбудоражили, обнадёжили радужной картиной перспектив. Если выполнят все обещания, что сегодня со сцены прозвучали, будет хорошо и Лихвину, и нам, его жителям.