Постное меню в тульских ресторанах

Великий пост в этом году продлится с 11 марта до 28 апреля. Для многих православных это особенный период самоограничения и духовного роста.

В это время в тульских ресторанах повара готовят особенные постные блюда, в которых учитываются все ограничения. Благодаря русской кухне, с её многовековыми традициями постного стола, а также кухням других регионов мира, сегодня в тульских ресторанах и кафе можно попробовать множество вариантов простых и очень вкусных постных блюд.

Кроме того, такое меню оценят все, кто придерживается вегетарианского питания, и просто заботится о том, чтобы рацион был здоровым.

SREDA

Ресторан Srеда объединил много форматов в одну уютную атмосферу. Здесь уютно и тем, кто соблюдает пост, и веганам, и любителям традиционного питания, тусовщикам и интровертам. Он удобно расположен, рядом с «белым домом», всего во 50 метрах от центральных улиц, во дворике, где в вечернее легко припарковать машину.

Шеф-повар ресторана — Руслан Танцура отобрал для меню любимые блюда из кухни европейских стран, смешал с восточными нотками и адаптировал рецепты под русский желудок и менталитет. На время поста в меню представлен вкусный выбор блюд, которые порадуют каждого, кто относится с вниманием к выбору еды, как по религиозным убеждениям, так и повседневно, не употребляя животные продукты и поддерживая правильное питание.

Ежедневно Srеда радует гостей обедами с 12:00 до 17:00. В это время гости могут получить скидку 30% на всё основное меню ресторана, а также на постное меню!

Приходите и пробуйте вкусные, полезные и очень красивые постные блюда.

Всё меню можно посмотреть в фотогалерее.

Кстати, меню деловых обедов и постных блюд одобрила диетолог Анастасия Никитенкова. Вы можете смело обедать ресторане SREDA и не бояться, что нарушите режим правильного питания!

Тула, ул. Советская, 31

8 (4872) 38-40-08

sredarestaurant.ru

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Кулинария сестер Пироговых

«Кулинария кафе сестер Пироговых» — это кафе, работающее по принципу кулинарной лавки. Оно открылось осенью прошлого года, и уже завоевало любовь многих туляков, потому, что здесь можно очень вкусно и бюджетно поесть.

Каждый день повара готовят для гостей 40−70 разновидностей блюд. Если вы спешите, то можно можно взять обед или ужин с собой домой или в офис. Ну, а если время позволяет — насладиться вкусами за уютным столиком, сидя на мягких диванчиках и креслах.

В меню кафе представлено множество блюд европейской кулинарной традиции: супы, салаты, мясные и рыбные блюда.

Изюминкой заведений является большая витрина, где можно увидеть всю продукцию «Сестер Пироговых». Кроме еды, это и свежая выпечка и разнообразные десерты, приготовленные только из натуральных продуктов по классическим рецептам, которые вам подадут с чаем, кофе или прохладительными напитками. По утрам в кафе подают полезные завтраки: каши, запеканки, омлеты с добавками.

Вот пять постных блюд, которые готовят в этой кулинарии:

Тула, Красноармейский проспект, 7Б.

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Правда, гастрономический паб

Гастрономический паб «Правда» — уютное место с вкусной едой и впечатляющим выбором напитков. И то, и другое располагает задержаться здесь подольше, изучая изыски меню с бокалом в руках.

Весенний сезон паб «Правда» открыл с полностью новым меню. В нём вас ждет нетривиальная подборка блюд, объединяющая традиционные закуски, лучший стрит-фуд из разных уголков мира, сытные мясные блюда гриль и бургеры-гурмэ.

Здесь вам приготовят вьетнамский сэндвич «Бан ми», подадут сытные колбаски с капустой как в пабах Германии, изысканную сырную тарелку на французский манер или пасту собственного приготовления в лучших итальянских традициях. Каждый гость найдет что-то по душе в разнообразном меню «Правды». А для тех, кто соблюдает Великий пост, шеф-повар паба создал особенное постное меню.

Стоимость постных блюд можно посмотреть здесь.

В «Правде» вкусно может быть и без мяса!

Тула, Красноармейский проспект, 10

Резерв столов: 8 (4872) 71-71-22

Время работы:

вс.-чт.: 12:00 — 00:00

пт.-сб.: 12:00 — 02:00

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