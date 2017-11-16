Бьюти-подарки в Туле до 1000 рублей

Сияющие стики, стойкий блеск для губ, сахарные скрабы и выразительные тени для век... Myslo подобрал достойные товары по уходу за волосами, кожей лица и тела. Идеальный вариант для подарка маме, подруге или коллеге!

Магазин натуральной косметики «Зелёнка»

В чем отличие товаров «Зелёнки» от конкурентов? По сути, оно заложено в названии: здесь представлена продукция, которая не содержит синтетических отдушек, консервантов, красителей и критичных ингредиентов в составе. Исключительно проверенные и достойные бренды, которым можно смело доверять.

В «Зелёнке» – масса разнообразных средств. Они могут стать эффективными и доступными решениями для основных запросов по уходу за лицом, телом и волосами.

В магазине действует гибкая система скидок. С ней вы можете ознакомиться в группе ВК.

А пока мы представляем вам топ-6 косметических средств, в которые вы влюбитесь с первого взгляда.

Подарочные наборы «Кофейное настроение», «Апельсиновый» и «Молочный» (на фото – «Кофейное настроение»)

Цена: 950 руб.

По-настоящему осенний подарок. Утонченная серия ароматных гелей и молочка для тела образует три универсальных комплекта для ухода за телом. С ними легко поддерживать чистоту и здоровье кожи в любой ситуации. Компактные баночки не займут много места в ванной, их удобно брать в дорогу или носить в сумке.

Эти средства идеально подойдут для использования вне дома после тренировок или бассейна.

Натуральные гели для душа нежно и эффективно очищают кожу от загрязнений, легко смываются, не сушат кожу.

Молочко обеспечивает полноценный уход за телом, увлажняя и питая кожу. Растительные экстракты, молочные пептиды и фруктовые кислоты в составе этих средств приводят кожу в тонус, делают её нежной, упругой, эластичной. Такой уход подарит гладкую, увлажненную кожу, к которой приятно прикасаться. Легкая текстура молочка хорошо наносится, быстро впитывается и не оставляет следов на одежде.

Также в подарочном наборе присутствует кофейное банное мыло.

Женственный дизайн добавляет шарм этим качественным средствам, поэтому их приятно преподнести в качестве подарка.

Праздничный новогодний нaбор «Лукошко»

Цена: 650 руб.

В празднично оформленных подарочных наборах «Лукошко» вы найдете лучшие средства из крымской натуральной косметики:

Соляной Скраб «Чайная роза». Он создан для деликатного ухода за сухой и чувствительной кожей тела. Прекрасный аромат эфирных масел создаст атмосферу гармонии и спокойствия, масло сладкого миндаля увлажнит и насытит кожу питательными веществами, сделает ее нежной, как у ребенка. Экстракт розы восстанавливает клетки, омолаживает кожу и помогает заживлению мелких трещинок.

Он создан для деликатного ухода за сухой и чувствительной кожей тела. Прекрасный аромат эфирных масел создаст атмосферу гармонии и спокойствия, масло сладкого миндаля увлажнит и насытит кожу питательными веществами, сделает ее нежной, как у ребенка. Экстракт розы восстанавливает клетки, омолаживает кожу и помогает заживлению мелких трещинок. Мягкое мыло «Бельди с крымской розой». Роза – не только королева цветов и ароматов, но и символ женской красоты и молодости. Розовая вода освежает и тонизирует, экстракт розы устраняет пигментные пятна, улучшает цвет кожи и укрепляет кровеносные сосуды. Молотые косточки абрикоса и лепестки чайной розы служат природным скрабом, а масло жожоба питает, смягчает и разглаживает кожу.

Роза – не только королева цветов и ароматов, но и символ женской красоты и молодости. Розовая вода освежает и тонизирует, экстракт розы устраняет пигментные пятна, улучшает цвет кожи и укрепляет кровеносные сосуды. Молотые косточки абрикоса и лепестки чайной розы служат природным скрабом, а масло жожоба питает, смягчает и разглаживает кожу. Натуральное мыло «Роза» сварено с добавлением розовой воды. Классический чувственный аромат розы улучшает настроение, восстанавливает потраченную энергию. Эфирные масла чайной розы и герани повышают иммунитет и эластичность кожи, нормализуя внутриклеточный обмен. Мыло подходит для всех типов кожи.

сварено с добавлением розовой воды. Классический чувственный аромат розы улучшает настроение, восстанавливает потраченную энергию. Эфирные масла чайной розы и герани повышают иммунитет и эластичность кожи, нормализуя внутриклеточный обмен. Мыло подходит для всех типов кожи. Мочалка джутовая.

Подарочный набор «Крымский глинтвейн»: черное мыло + сахарный скраб

Цена: 500 руб.

Стильный набор «Крымский глинтвейн» из лимитированной новогодней коллекции от мануфактуры «Дом природы» станет отличным подарком, поднимет настроение и подарит атмосферу рождественской сказки.

Черное мыло «Крымский глинтвейн» – это деликатный нежный гель, который превратит процесс очищения кожи в приятную ароматерапевтическую процедуру, смывающую все тревоги дня. А сахарный скраб обеспечит нежное отшелушивание, улучшит структуру кожи, наполнит ее энергией и вернет тонус.

Аромат каждого средства – новогодний и пряный запах, поднимающий настроение!

Коллекция кремов для лица «Дом природы»

Цена: 520 руб.

Натуральный крем для лица от ТМ «Мануфактура ДОМ ПРИРОДЫ» – это сочетание традиционных рецептов и самых современных, инновационных разработок. Эфирные масла и экстракты целебных растений в оптимальных пропорциях сочетаются с активными компонентами – гиалуроновой кислотой и коллагеном. Гиалуроновая кислота заполняет морщины и запускает естественные процессы омоложения. При этом кожа моментально выглядит более подтянутой. Использование исключительно природных компонентов делает этот крем максимально эффективным и при этом абсолютно безопасным. Не содержит вредных химических добавок, парабенов, продуктов нефтепереработки.

Новогодний набор Крымского натурального мыла

Цена: 310 руб.

В состав набора входят:

Крымское мыло натуральное «Винное», 100 г,

Крымское мыло натуральное «Овсяные хлопья с ванилью», 100 г,

Крымское мыло натуральное «Цитрусовое», 100 г.

Все продукты, включенные в комплект, подарят вам новогоднее настроение: потрясающий запах напомнит вам о приближении Нового года. Кстати, такой набор – отличный подарок для тех, кто ценит качественные косметические средства.

Новогодний набор Kleona

Цена: 440 руб.

Состав: мыло банное апельсиновое, натуральное молочко для тела, натуральный гель для душа.

Продукты набора, созданные только из натуральных ингредиентов, сделают ваши банные процедуры самым желанным отдыхом. А благодаря яркой красивой упаковке они станут идеальным подарком для близкого человека.

***

«Зелёнка» предлагает вам большой выбор натуральной косметики для лица и тела. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться на сайте компании или в магазине.

Магазин натуральной косметики «Зелёнка»

Тула, пр. Ленина, 17 (ТК «Парадиз», 2-й этаж)

+7(920)771-32-34

vk.com/zelenka2la

instagram.com/zelenka2la

Магазины корейской косметики

TONYMOLY и DANACO

Компании TONYMOLY уже 11 лет. За это время она не только завоевала любовь потребителей, но и получила признание профессионального сообщества. Так, в 2012 году TONYMOLY была удостоена титула лучшей компании года. Это еще одно доказательство того, что продукция бренда – одна из лучших в своей отрасли.

Каталог товаров TONYMOLY завораживает: здесь представлена косметика для любых нужд и целей. В ассортименте и товары по уходу за лицом, и декоративная косметика, и средства по уходу за телом – вся возможная линейка, предназначенная для наведения красоты.

DANACO же – новый отдел, открывшийся в Туле 5 ноября. Помимо TONYMOLY в нем представлены и другие бренды:

SKIN79 (популярные ББ кремы);

ELIZAVECCA (широкий ассортимент и прикольный дизайн с поросенком);

SNP (универсальные гели для лица и тела, кушоны-панды, маски и прочее);

LADOR (отличные средства для ухода за волосами);

BANILA (прекрасные щербеты для очищения кожи даже от самого стойкого макияжа и загрязнений);

LINDSAY (качественные маски);

JAYEON (широчайший выбор тканевых масок от 29 руб.);

THE FACE SHOP (качественный и многоплановый уход за кожей).

Предлагаем вам несколько топовых продуктов из магазинов DANACO и TONYMOLY стоимостью до 1000 рублей.

Крем для рук Panda's Dream

Цена: 680 руб

Осветляющий крем для рук – просто чудо! Он делает пигментные пятна менее заметными, эффективно увлажняет и очищает кожу. Кроме того, он снимает воспаления, заживляет ранки, выравнивает тон кожи, возвращая ей упругость и эластичность. Крем подходит для любого типа кожи. А еще он очень милый – прекрасный вариант подарка для подруги!

Блеск для губ Petite Bunny Gloss Bar

Цена: 570 руб

Наши губы – словно губка. Когда они получают достаточное увлажнение, то становятся более пухлыми, насыщенными, гладкими. Нынешняя погода отрицательно влияет на их состояние. Сделайте подарок вашим губам: блеск Petite Bunny Gloss Bar обладает приятным фруктовым ароматом, легко наносится, защищает и питает кожу губ.

Пудра Cats Wink Clear Pact

Цена: 920 руб

Не пудра, а революция: удивительно, но она подходит для всех типов кожи. Средство создает идеальное невесомое покрытие, выравнивает цвет лица, придает коже матовость, маскирует поры. Представлена в двух оттенках. Большой плюс – вы совсем не ощущаете ее присутствия на коже.

Пенка для умывания с муцином улитки и золотом Elizavecca 24k Gold Snail Cleansing Foam

Цена: 737 руб

Антивозрастное очищающее средство удаляет косметику, пыль и другие загрязнения, поддерживает увядающую кожу, возвращает ей свежесть, здоровье и красоту. 24k Gold Snail подходит для всех типов кожи, но наиболее активно проявляет себя при действии на усталую и стареющую кожу. Благодаря основным действующим веществам средства – муцину улитки и золоту – она ускоряет регенерацию клеток, подтягивает контуры лица, заметно осветляет его. Золото 24 карата – мощное антиоксидантное и восстанавливающее средство. Оно обеспечивает дыхание кожи, насыщает ткани кислородом, увлажняет и оздоравливает их. Золото активизирует циркуляцию крови, что улучшает цвет лица, тонизирует ткани, препятствует раннему старению.

Тканевые маски для лица Animal Mask

Цена: 179 руб

Animal Mask для лица позволяет качественно ухаживать за кожей, возвращая ей молодость и устраняя мелкие дефекты. Корейские производители предлагают целую серию средств по уходу за кожей. Маска Animal Mask – виды: овечка с витамином С – используется для светлой кожи, удаляет веснушки и пигментные пятна;

– используется для светлой кожи, удаляет веснушки и пигментные пятна; собачка с гиалуроновой кислотой – используется для сухой и грубой кожи, питает эпидермис, поддерживает водный баланс;

– используется для сухой и грубой кожи, питает эпидермис, поддерживает водный баланс; кошечка с морским коллагеном – укрепляет клетки эпидермиса, подтягивает кожу, делает ее более эластичной;

– укрепляет клетки эпидермиса, подтягивает кожу, делает ее более эластичной; обезьяна с муцином улитки – обладает омолаживающим эффектом;

– обладает омолаживающим эффектом; тигр с экстрактом женьшеня – ускоряет регенерацию, способствует быстрому заживлению;

– ускоряет регенерацию, способствует быстрому заживлению; енот с экстрактом плаценты – обладает сильным омолаживающим, увлажняющим, иммуностимулирующим эффектом;

– обладает сильным омолаживающим, увлажняющим, иммуностимулирующим эффектом; панда с экстрактом ежевики – устранение раздражения кожи и воспалительных процессов, очищение от отмерших клеток. Крем для лица SNP Fruits sorbet grapefruit ice cream и крем SNP Fruits sorbet mango ice cream Цена: 588 руб Крем-щербет манго содержит экстракт манго 500 мг, масло семян манго, бета-глюкан, экстракт алоэ вера, экстракт центеллы азиатской, экстракт портулака, аллантоин и т.д. Освежающий, охлаждающий и успокаивающий крем эффективно адаптирован для текстуры кожи, благодаря чему обладает глубоким действием и не оставляет липкой пленки. Масло манго, удерживая влагу и обеспечивая стабилизацию клеточного дыхания, обеспечивает интенсивное увлажнение в течении дня, а также смягчает, делает кожу эластичной. Экстракт грейпфрута содержит большое количество полифенольных соединений, основными из которых являются биофлавоноиды (кверцетин, гесперидин, рутинозид, нарингенит, нарингин и др.). Эти вещества обладают Р-витаминной активностью, оказывают регулирующее действие на метаболизм эндо- и экзогенных липофильных соединений, проявляют противовоспалительное и противоаллергическое действия, поддерживают структуру, эластичность и проницаемость сосудов, обладают сильными антиоскидантными свойствами. Магазин корейской косметики TONYMOLY Тула, ул. Пролетарская 2 (ТРЦ «Макси», 1-й этаж) +7915 784-57-83 vk.com/tonymoly_tula instagram.com/tonymoly_tula Магазин косметики DANAСO Тула, ул. Советская, 47 (ТРЦ «Гостиный двор», 2-й этаж) Сеть магазинов профессиональной косметики Super Star Super Star – место, где вы можете создать идеальный образ. В магазинах профессиональной косметики – тысячи средств, которыми пользуются мастера индустрии красоты высокого класса. Побаловать себя невероятными сочетаниями можете и вы. На стеллажах Super Star – лаки, муссы, масла, шампуни, маски и гели для волос, средства по уходу за руками, кремы, муссы, помада, румяна, тушь для ресниц – в общем, бесчисленное множество привлекательных товаров, необходимых каждой леди. Предлагаем вам насладиться топовыми средствами. Набор №1 Цена: 780 руб. Состав: Сыворотка для жирной кожи ночная «Кафе красоты». Она оказывает полноценный уход за жирной кожей в ночное время, активизирует процессы регенерации, успокаивая и сохраняя ощущение свежести и комфорта. Масло и экстракт лаванды оказывают антибактериальное и противовоспалительное действие, способствуют сужению и очищению пор. Масло мануки нормализует работу сальных желез, обладает антисептическим свойством. Масло жожоба оказывает длительное увлажняющее действие. Экстракт белого винограда активизирует процесс восстановления клеток кожи.

Она оказывает полноценный уход за жирной кожей в ночное время, активизирует процессы регенерации, успокаивая и сохраняя ощущение свежести и комфорта. Масло и экстракт лаванды оказывают антибактериальное и противовоспалительное действие, способствуют сужению и очищению пор. Масло мануки нормализует работу сальных желез, обладает антисептическим свойством. Масло жожоба оказывает длительное увлажняющее действие. Экстракт белого винограда активизирует процесс восстановления клеток кожи. Сыворотка для лица на фруктовых кислотах «Кафе красоты». Она обновляет кожу, сужает поры, борется с проблемой черных точек. Экстракт лаванды оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, способствует нормализации работы сальных желез. Комплекс фруктовых кислот глубоко очищает и сужает поры, выравнивает рельеф.

Она обновляет кожу, сужает поры, борется с проблемой черных точек. Экстракт лаванды оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, способствует нормализации работы сальных желез. Комплекс фруктовых кислот глубоко очищает и сужает поры, выравнивает рельеф. Мицелярная вода для снятия макияжа с глаз «Кафе красоты». Средство мягко и быстро снимает макияж с глаз, бережно очищает кожу, делая процесс ухода легким и комфортным. Экстракт фиалки повышает упругость и эластичность кожи, улучшает ее рельеф. Экстракт белого чая способствуют активной регенерации клеток, омолаживают кожу. А экстракт иланг-иланга успокаивает раздраженную кожу, смягчает и питает ее. Набор №2 Цена: 845 руб. Состав: Тени 4 цвета Pretty. Если вы хотите приобрести тени, которые не осыпаются и не теряют цвет в течение дня, то Pretty – ваш идеальный вариант. Нежные оттенки придадут вашему образу романтическую нотку.

Если вы хотите приобрести тени, которые не осыпаются и не теряют цвет в течение дня, то Pretty – ваш идеальный вариант. Нежные оттенки придадут вашему образу романтическую нотку. Карандаш для губ Pretty – средство, в которое вы влюбитесь после первого применения. Карандаш не смазывается, долго держит цвет, мягко и ровно ложится на кожу губ.

– средство, в которое вы влюбитесь после первого применения. Карандаш не смазывается, долго держит цвет, мягко и ровно ложится на кожу губ. Помада для губ матовая Pretty. Матовые оттенки – хит последних нескольких сезонов. Помада Pretty избавлена от недостатков такого рода товаров – «свертываемости» текстуры, быстрой потери цвета. С таким средством на губах вы точно не останетесь незамеченной! Набор №3 Цена: 980 руб. Состав: Духи твердые «Эликсир женственности» Pretty Garden. Аромат засахаренной сливы с цедрой мандарина, с нотками ежевики и амарантового дерева влюбит себя девушку с любым характером. Этот запах вы точно запомните надолго: манящий, насыщенный и при этом не приторный.

Аромат засахаренной сливы с цедрой мандарина, с нотками ежевики и амарантового дерева влюбит себя девушку с любым характером. Этот запах вы точно запомните надолго: манящий, насыщенный и при этом не приторный. Масло для рук «Обожаю» Pretty Garden помогает коже восстановиться. Великолепное регенерирующее средство: масло жожоба устраняет раздражение и покраснение кожи, а также питает и разглаживает ее. Экстракты лимона, плодов облепихи и цветов календулы обладают прекрасным заживляющим действием, быстро и эффективно устраняют воспаление, покраснение и шелушение, успокаивают кожу. Результат – кожа бархатистая и нежная.

помогает коже восстановиться. Великолепное регенерирующее средство: масло жожоба устраняет раздражение и покраснение кожи, а также питает и разглаживает ее. Скраб сахарный «Обожаю» Pretty Garden. Гранулы сахара бережно выравнивают кожу, а масла жожоба и сладкого миндаля устраняют раздражение и покраснение. Масло виноградных косточек смягчает и тонизирует кожу. Она становится потрясающе гладкой и нежной. Набор №4 Цена: 800 руб. Состав: Шампунь защита и питание антистатик Estel. Спасение для ваших волос в холодное время года: средство содержит оптимальный витаминный комплекс, питает и увлажняет волосы от корней до самых кончиков.

Спасение для ваших волос в холодное время года: средство содержит оптимальный витаминный комплекс, питает и увлажняет волосы от корней до самых кончиков. Спрей-уход защита и питание антистатик Estel – то, что нужно вашим волосам зимой. При низких температурах волосы любят пушиться и электризоваться. Спрей не только препятствует этим процессам, но и защищает ваши волосы, ухаживает за ними. Набор №5 Цена: 780 руб. Состав: Лак для ногтей Like Gel Nail Look. Средства для домашнего гелевого маникюра становятся все более популярными. Лидер в этой тенденции – европейский бренд Nail Look, выпустивший аж 21 великолепный оттенок гелевого лака.

Средства для домашнего гелевого маникюра становятся все более популярными. Лидер в этой тенденции – европейский бренд Nail Look, выпустивший аж 21 великолепный оттенок гелевого лака. Покрытие верхнее для ногтей Like Gel Nail Look удивляет качеством. Средство наносится легко и ровно и держится на ногтях долгое время.

удивляет качеством. Средство наносится легко и ровно и держится на ногтях долгое время. Скраб сахарный для рук «Вишня» Wula создан специально для нежного отшелушивания, обновления и увлажнения. Скраб улучшает текстуру кожи, бережно удаляет отмершие клетки и стимулирует микроциркуляцию. После его применения кожа становится нежной и бархатистой. Набор №6 Цена: 985 руб. Состав: Шампунь с биотином д/роста волос Kapous. Он содержит водорастворимый витамин, играющий важную роль в синтезе кератина, который, в свою очередь, отвечает за жиробелковый обмен, предотвращение выпадения волос, предотвращение разрушения цветового пигмента в волосах, восстановление структуры волос. Шампунь нормализует обменные процессы в клетках кожи головы и улучшает кровообращение, благодаря чему активизируется рост волос. С этим шампунем ваши волосы станут густыми и здоровыми.

Он содержит водорастворимый витамин, играющий важную роль в синтезе кератина, который, в свою очередь, отвечает за жиробелковый обмен, предотвращение выпадения волос, предотвращение разрушения цветового пигмента в волосах, восстановление структуры волос. Шампунь нормализует обменные процессы в клетках кожи головы и улучшает кровообращение, благодаря чему активизируется рост волос. С этим шампунем ваши волосы станут густыми и здоровыми. Маска с биотином д/роста волос Kapous. Результаты: волосы становятся прочнее. С этой маской можно забыть о проблеме секущихся кончиков. Это средство оказывает противосеборейное действие. Сеть магазинов профессиональной косметики Super Star. Тула, ул. Советская, 47, ТРЦ «Гостиный двор», 2-й этаж Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», 1-й этаж Тула, ул. Пролетарская, 22-а, ТРЦ «РИО», 1-й этаж Тула, ул. Металлургов, 62-а, ТЦ «Демидовский», 1-й этаж Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 33-б, ТРЦ «Первый», 1-й этаж Новомосковск, ул. Комсомольская, 1, ТЦ «Барс» Скоро открытие: Тула, ул. Арсенальная, 2-а, ТЦ «Арсенал», 1-й этаж Тула, пр. Ленина, 83-б (Spar), 2-й этаж https://vk.com http://instagram

http://instagram.com

https://ok.ru

Магазины корейской косметики Maya Korea

Магазины корейской косметики Maya Korea уже стал любимым местом для шопинга тех, кто привык доверять проверенным брендам. Ведь здесь, в Maya Korea, собраны линейки средств по уходу за кожей лица и тела тех марок, которые завоевали любовь женщин во всем мире (Mizon, Secret Key, Holika Holika, Lioele, Lador и др.).

Мы предлагаем вам топ-6 средств, которые сделают вашу жизнь чуточку ярче и приятнее.

Набор №1

Цена: 590 руб.

Состав:

Гель для лица и тела многофункциональный MILATTE FASHIONY FRUIT SOOTHING GEL. Гель широкого спектра применения содержит ряд активных питательных и витаминных компонентов, повышающих общее состояние и иммунитет кожи. Мягко и бережно воздействует на кожу, склонную к раздражению. Идеально подходит как для кожи лица, так и тела. Гель можно использовать как крем для ежедневного увлажнения кожи и как базу под дальнейшее нанесение макияжа, как кондиционер после мытья волос, средство после депиляции, успокаивающий гель после ожогов при длительном пребывании на солнце.

Гель широкого спектра применения содержит ряд активных питательных и витаминных компонентов, повышающих общее состояние и иммунитет кожи. Мягко и бережно воздействует на кожу, склонную к раздражению. Идеально подходит как для кожи лица, так и тела. Гель можно использовать как крем для ежедневного увлажнения кожи и как базу под дальнейшее нанесение макияжа, как кондиционер после мытья волос, средство после депиляции, успокаивающий гель после ожогов при длительном пребывании на солнце. Крем для рук киви MILATTE FASHIONY FRUIT HAND CREAM. Питательный крем для рук из очаровательной фруктовой линейки от Milatte призван дарить ежедневное удовольствие коже рук. Натуральные экстракты алоэ, киви, аллантоин, масла ши и жожоба помогут вашей коже ежедневно сражаться против внешних агрессий. Благодаря своей легкой текстуре компоненты крема проникают в кожу мгновенно. Увлажняют и питают кожу рук, защищая ее от холода, появления сухости и раздражения кожи. Крем для рук с киви обладает приятным фруктовым ароматом, успокаивает кожу и восстанавливает ее упругость и эластичность.

Питательный крем для рук из очаровательной фруктовой линейки от Milatte призван дарить ежедневное удовольствие коже рук. Натуральные экстракты алоэ, киви, аллантоин, масла ши и жожоба помогут вашей коже ежедневно сражаться против внешних агрессий. Благодаря своей легкой текстуре компоненты крема проникают в кожу мгновенно. Увлажняют и питают кожу рук, защищая ее от холода, появления сухости и раздражения кожи. Крем для рук с киви обладает приятным фруктовым ароматом, успокаивает кожу и восстанавливает ее упругость и эластичность. Маска тканевая с экстрактом улитки Junico Snail Essence Mask оказывает превосходное омолаживающее действие. Как известно, ранозаживляющая слизь истребляет микробов и быстро восстанавливает мантию моллюска, если его раковина повреждена. Выделенные из неё муцины с комплексом витаминов (ретинол, бета-каротины, аскорбиновая кислота, токоферол), с белками эластином и коллагеном, а также с гиалуронатом натрия и есть эссенция для омоложения. С её помощью устраняются морщины, регенерируются воспаления, повреждения и рубцы.

Набор №2

Цена: 950 руб.

Состав:

Крем успокаивающий Vita Lemon Calming Cream. Этот лимонный крем успокаивает раздражённую и поддерживает уставшую от стресса кожу, а также предотвращает проявления фотостарения. Он оказывает интенсивное отбеливающее действие, повышает эластичность кожи, защищая ее покровы от воздействия свободных радикалов. Экстракт лимона в тандеме с ниацинамидом блокирует синтез меланина в клетках эпидермиса, благодаря чему предотвращается возникновение новой пигментации. У крема лёгкий цитрусовый аромат, крем легко ложится на кожу, высыхая без остатков и жирной плёнки. Специалисты Mizon ввели в состав крема запатентованное средство. Дело в том, что витамин С не может просто так проникнуть через мембраны клеток кожи — для этого требуется специальная молекула-транспорт, без которой даже концентрат аскорбиновой кислоты на коже не принесёт никакой пользы. Компания Mizon внедрила в лимонный крем запатентованное вещество, транспортирующее витамин С в клетки, что значительно усиливает полезные свойства крема — антиоксидант быстрее нейтрализует токсины и отбеливает кожу, в чём вы можете убедиться уже после нескольких применений.

Этот лимонный крем успокаивает раздражённую и поддерживает уставшую от стресса кожу, а также предотвращает проявления фотостарения. Он оказывает интенсивное отбеливающее действие, повышает эластичность кожи, защищая ее покровы от воздействия свободных радикалов. Маска Mediheal для лица освежающая витаминная Lemon ade mask. Это средство быстро и эффективно решает целый спектр проблем: подлечивает воспаление, успокаивает раздражение, устраняет постакне, очищает поры и при этом еще и увлажняет, питает и борется с морщинками.

Набор №3

Цена: 810 руб.

Состав:

Крем для лица питательный DAILY: A MINK OIL DEEP NUTRITION CREAM. Норковый жир – натуральный продукт, не имеющий аналогов по своему составу и ухаживающим свойствам, которые нашли широкое применение в косметологии. Уникальность жира норки – в близости его состава к липидам человека, поэтому люди с нарушениями работы сальных желез могут использовать средства на его основе как для смягчения и усиленного питания сухой кожи, так и для себорегуляции и восстановления липидного обмена жирной кожи с акне. Крем содержит до 20% пальмитолеиновой жирной кислоты, что делает его рекордсменом среди других продуктов природного происхождения, богат триглицеридами, поглощает ультрафиолет даже лучше, чем компоненты солнцезащитных средств.

Норковый жир – натуральный продукт, не имеющий аналогов по своему составу и ухаживающим свойствам, которые нашли широкое применение в косметологии. Уникальность жира норки – в близости его состава к липидам человека, поэтому люди с нарушениями работы сальных желез могут использовать средства на его основе как для смягчения и усиленного питания сухой кожи, так и для себорегуляции и восстановления липидного обмена жирной кожи с акне. Крем содержит до 20% пальмитолеиновой жирной кислоты, что делает его рекордсменом среди других продуктов природного происхождения, богат триглицеридами, поглощает ультрафиолет даже лучше, чем компоненты солнцезащитных средств. Пенка для умывания увлажняющая DAILY: A MINK OIL MOISTURE CLEANSING FOAM. Обладательницы сухой или комбинированной чувствительной кожи часто испытывают затруднения с выбором средств для умывания – мыло слишком сушит и вызывает раздражение на истонченной коже. После многих пенок и гелей на коже появляется ощущение стянутости, убрать которое можно только питательным кремом. Эта проблема решается с помощью очищающей пенки с экстрактом норкового жира Daily: Cleansing Foam.

Обладательницы сухой или комбинированной чувствительной кожи часто испытывают затруднения с выбором средств для умывания – мыло слишком сушит и вызывает раздражение на истонченной коже. После многих пенок и гелей на коже появляется ощущение стянутости, убрать которое можно только питательным кремом. Эта проблема решается с помощью очищающей пенки с экстрактом норкового жира Daily: Cleansing Foam. Мыло с улиточным муцином Deoproce soap snail не только хорошо очищает ежедневные загрязнения, растворяет и вымывает сальные пробки из пор, но и способствует восстановлению кожи. Snail Soap от Deoproce изготовлено на основе натуральных компонентов и не повредит даже гиперчувствительной коже.

Набор №4

Цена: 950 руб.

Состав: патчи для глаз гидрогелевые Gold Racoony Hydrogel Eye & Spot Patch (90 штук)

Маска для устранения темных кругов под глазами представлена в виде гидрогелевых патчей. Входящее в состав маски биозолото способствует глубокому проникновению составляющих маски в кожу для питания ее изнутри. Предназначенные для глаз патчи устраняют отечность, разглаживают мелкие морщинки и осветляют темные круги.

Набор №5

Цена: 950 руб.

Состав:

Шампунь для волос кератиновый Keratin LPP Shampoo. Слышали мнение о том, что шампунь – это всего лишь очищение, и неважно, какой он? В Lador, услышав такое, неодобрительно бы покачали головой, ведь их кератиновый шампунь для волос с массой экстрактов и без вредных для волос элементов действительно способен повлиять на здоровье и вид ваших волос. Этот шампунь со слабой кислотностью не только мягко очищает волосы и кожу головы от загрязнений, но и уже на этапе мытья головы восполняет недостаток кератина и питает волосы посредством массы растительных экстрактов, среди которых вы найдете эвкалипт, авокадо, баобаб, жожоба, аргану и камелию. Добавьте к этому тонкую защитную пленку, которой покроют ваши волосы протеины шелка, и вы поймете, насколько этот профессиональный шампунь отличается от масс-маркета. Более того, в нем нет ненавистных силиконов, парабенов, минеральных масел и красителей, что, собственно, вишенка на торте его преимуществ.

Слышали мнение о том, что шампунь – это всего лишь очищение, и неважно, какой он? В Lador, услышав такое, неодобрительно бы покачали головой, ведь их кератиновый шампунь для волос с массой экстрактов и без вредных для волос элементов действительно способен повлиять на здоровье и вид ваших волос. Этот шампунь со слабой кислотностью не только мягко очищает волосы и кожу головы от загрязнений, но и уже на этапе мытья головы восполняет недостаток кератина и питает волосы посредством массы растительных экстрактов, среди которых вы найдете эвкалипт, авокадо, баобаб, жожоба, аргану и камелию. Добавьте к этому тонкую защитную пленку, которой покроют ваши волосы протеины шелка, и вы поймете, насколько этот профессиональный шампунь отличается от масс-маркета. Более того, в нем нет ненавистных силиконов, парабенов, минеральных масел и красителей, что, собственно, вишенка на торте его преимуществ. Спрей для волос кератиновый Before Keratin PPT. Привести в порядок кутикулу волоса, которая из-за частых сушек и окрашиваний перестала быть гладкой, можно, напитав волос коллагеном и кератином. Именно этой стратегии по восстановлению красоты волос и следует этот кератиновый спрей. Если ваши волосы пористые, сухие и выглядят, как солома, он сможет превратить их в ухоженные, мягкие и блестящие локоны.

Привести в порядок кутикулу волоса, которая из-за частых сушек и окрашиваний перестала быть гладкой, можно, напитав волос коллагеном и кератином. Именно этой стратегии по восстановлению красоты волос и следует этот кератиновый спрей. Если ваши волосы пористые, сухие и выглядят, как солома, он сможет превратить их в ухоженные, мягкие и блестящие локоны. Маска для волос восстанавливающая Eco Hydro Lpp Treatment. Уникальная формула из Lpp-аминокислот восстанавливает структуру волос, питает кожу головы и борется с выпадением. Обволакивая роговой слой волоса, жирные аминокислоты насыщают его микро- и макроэлементами, а также защищают от термического воздействия, ультрафиолета и сурового климата. Формула маски обогащена экстрактами растений, маслами оливы и жожоба. Эти компоненты дополняют витаминный коктейль, содержащийся в маске, и дарят волосам здоровое сияние и мягкость.

Набор №6

Цена: 900 руб.

Состав:

Патчи для губ B.DUCK Vita Ampoule Lip Patch. Невероятно милые патчи для губ – новинка с узнаваемым стилем и качеством корейской косметики. В форме ярких оранжевых губок, напоминающих клюв уточки, гидрогелевые патчи B.DUCK быстро и эффективно справляются с пересушенными потрескавшимися губами. Консистенция напоминает желе, не течет и не причиняет неудобств. Главное достоинство Vita Ampoule Lip Patch – в концентрированной смеси ухаживающих ингредиентов. Экстракт цитрусовых – сочный мандарин и грейпфрут – питают кожу витамином C, обладают противомикробным и заживляющим действием, улучшают микроциркуляцию крови, отчего кожа насыщается кислородом и выглядит свежей и здоровой. Масло авокадо питает и увлажняет губы, а гиалуроновая кислота выступает мощным антивозрастным ингредиентом.

Невероятно милые патчи для губ – новинка с узнаваемым стилем и качеством корейской косметики. В форме ярких оранжевых губок, напоминающих клюв уточки, гидрогелевые патчи B.DUCK быстро и эффективно справляются с пересушенными потрескавшимися губами. Консистенция напоминает желе, не течет и не причиняет неудобств. Главное достоинство Vita Ampoule Lip Patch – в концентрированной смеси ухаживающих ингредиентов. Экстракт цитрусовых – сочный мандарин и грейпфрут – питают кожу витамином C, обладают противомикробным и заживляющим действием, улучшают микроциркуляцию крови, отчего кожа насыщается кислородом и выглядит свежей и здоровой. Масло авокадо питает и увлажняет губы, а гиалуроновая кислота выступает мощным антивозрастным ингредиентом. Тинт для губ 01 G9skin Color Tok Tint. Мечтаете о стойком и ярком тинте для губ? Популярный корейский бренд Berrisom G9 покорил модниц своей линейкой потрясающих Color Tok Tint. Насыщенные цвета, удобный мягкий аппликатор, точное нанесение и ухаживающий состав с алоэ-вера – вот главные достоинства тинта от Berrisom. Вы сможете долго носить его в течение дня, не боясь перекусить или выпить чашку кофе.

Множество других, не менее привлекательных товаров, вы найдете в магазинах корейской косметики Maya Korea.

Магазин корейской косметики Maya Korea:

ТРЦ «Парадиз», 3-й этаж, тел. 8-902-902-66-60;

ТРЦ «РИО», 1-й этаж, тел. 8-950-905-87-66.

Вконтакте

Instagram