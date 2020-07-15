Солнечные ожоги провоцируют рак: как правильно загорать, чтобы этого не случилось

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К какому фототипу относится ваша кожа? Как вам можно загорать? А татуаж можно? А солярий? Расскажем!

Всё о загаре знает главный внештатный специалист Тульской области по дерматовенерологии и косметологии Наталья Руднева.

Лето в этом году выдалось солнечное, люди выбираются на пляжи. Можно ли вообще загорать или лучше переждать зной в тени?

– Загорать можно, но мы должны помнить, что каждый из нас обладает уникальным фототипом кожи, который характеризует ее чувствительность к ультрафиолетовому излучению. В нашей полосе их встречается четыре.

Первый – ирландско-кельтский тип: люди светловолосые, рыжие, с белой кожей, зелеными или голубыми глазами и веснушками. Таким находиться на солнце без защиты совершенно нельзя. Их кожа сразу краснеет, причем краснота не переходит в коричневый оттенок.

Второй фототип кожи – тоже белый, это люди с русыми волосами и светлыми глазами. У них кожа краснеет не так быстро, как у первого типа, но, тем не менее, они получают солнечные ожоги. И им тоже не рекомендовано находиться на солнце без защиты.

Третий фототип – «белоснежки»: светлая кожа, темные волосы, зеленые, серые или темно-синие глаза. Эти люди чуть лучше воспринимают солнце, им можно находиться под ним 5-10 минут без защиты.

Четвертый фототип – средиземноморский. Это обладатели смуглой кожи оливкового цвета, с темными волосами, темными глазами. И им не страшно находиться на солнце без защиты минут 20.

Как выбрать солнцезащитный крем?

– Это важный момент. Не все производители солнцезащитных кремов, заявляя о факторах защиты, на самом деле их реализуют. Поэтому лучше пользоваться космецевтическими кремами, которые продаются в аптеках. Производители такой косметики, как правило, выпускают линейки для чувствительной кожи или кожи с атопическим дерматитом. И на них можно полагаться.

Что такое фактор защиты? И что значат эти цифры?

– Это понятие связано с тем количеством времени, которое мы можем находиться на открытом солнце до появления покраснений. Это индивидуально и опять-таки зависит от фототипа. У людей первого типа покраснения появляются уже через 2-3 минуты. У остальных на это уходит больше времени. Фактор защиты увеличивает время в то количество раз, которое заявлено. Например, в 30 или 50 раз.

А если не пользоваться солнцезащитным кремом?

– В летнее время перед выходом на улицу нужно всегда наносить солнцезащитный крем на открытые участки кожи. Вспомните, что женщины, живущие на юге, как правило, старятся быстрее, чем те, что живут на севере. Это происходит потому, что кожа боится лишнего солнечного излучения и начинает активно от него защищаться. Для этого у нее есть специальные механизмы. Во-первых, нарастает роговой слой и кожа становится грубой и толстой. Во-вторых, появляется пигментация. Меланоциты – специализированные клетки кожи, вырабатывающие пигмент меланин, как раз и нужны для того, чтобы защищать нашу кожу от ожогов.

В-третьих, далее кожа высыхает. При потере влаги появляются морщины. В косметологии самые популярные методы как раз и направлены на увлажнение. Это одна из главных проблем в борьбе со старением. Поэтому, девушки, если вы как можно дольше хотите выглядеть молодо, обязательно уже с ранней весны наносите солнцезащитный крем.

Ну и конечно, солнцезащитные кремы спасают нас от ожогов.

Чем опасны сильные солнечные ожоги?

– Помимо эстетических проблем ожоги несут в себе большую опасность и могут привести к формированию злокачественных образований на коже. Хорошо, что чаще всего они немеланомоцитарные, и на ранних сроках их можно удалить без последствий.

Как еще можно защитить кожу от ультрафиолета?

– Выбирайте правильную одежду. Если вы долго находитесь на открытом солнце, она должна максимально защищать вас от чрезмерной солнечной инсоляции. Пусть это будут легкие футболки и туники.

Как и когда можно загорать без вреда для здоровья?

– Дозированно. Лучшим временем считаются утренние часы до 10 утра и вечерние – в нашей полосе после 6-7 часов вечера, когда жара спадает и солнце достаточно мягкое. Но проводить время на солнце нужно не больше 20 минут для четвертого цветотипа и 10 минут для третьего.

Если хочется загар, но лежать на солнышке нет времени, в солярий ходить можно?

– Его лучше избегать. Солярий очень нежелателен. Когда мы с вами просто находимся на солнце, мы получаем весь спектр, но мы примерно представляем его силу в зависимости от температуры воздуха. А вот когда мы находимся в солярии, то можем только догадываться, какому излучению подвергаемся.

Получить фотоповреждения в солярии гораздо проще, чем на открытом воздухе. Если очень хочется выглядеть загорелым, лучше создать эффект тонирующими средствами, их сейчас достаточно.

На что нужно обратить внимание, если вдруг появились новообразования?

– Как раз на это самое «вдруг». У всех людей есть новообразования на коже, в том числе с детства. Вне зависимости от того, сколько их у вас, должно насторожить появление новых. Любых – светлых, темных, красных или коричневых. Новая родинка – всегда повод обратиться к дерматологу. Только врач может оценить новообразование и решить, требуется ли консультация онколога.

Перманентный макияж летом можно делать?

– Вообще сейчас техники перманентного макияжа стали более щадящими, они уже не так травмируют кожу. Их можно использовать. Но помните, что пока у вас еще есть корочка после нанесения красителя, подвергать этот участок кожи воздействию солнца нельзя. Это может привести к пигментации, и помимо татуажа вы получите коричневые пятна в месте введения красителя. В течение недели, пока вы ходите с повреждениями, вы обязательно должны использовать средства защиты.

Досье Myslo

Наталья Сергеевна Руднева

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук.

Стаж более 25 лет.

В 1991 году окончила Тульское областное медицинское училище, работала фельдшером.

Окончила Тверскую государственную медицинскую академию.

Прошла интернатуру в Первом государственном медицинском институте имени Сеченова.

С 2012 года главный врач Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера.



