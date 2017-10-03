День с бойцами тульского ОМОН: задержание, стрельба и рукопашный бой

Фото Александра Каналина.

3 октября в России свой профессиональный праздник отмечают бойцы ОМОН. Раньше это подразделение входило в состав МВД, однако в апреле 2016 года отряд присоединили к Росгвардии.

Омоновцы ежедневно выполняют серьезные задачи, среди которых захват и ликвидация вооруженных преступников, силовая поддержка патрульных групп полиции и дорожных постов ГИБДД, обеспечение правопорядка на массовых акциях и мероприятиях, а также в «горячих точках» на территории России.

Чтобы узнать, как проходит обычный день бойцов, корреспонденты Myslo отправились в самую гущу событий — на базу ОМОН.

Небольшую экскурсию для нас провел заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области майор Сергей Колиенко:

Сергей Колиенко - День сотрудников ОМОН начинается с построения отряда. После этого бойцы отправляются на занятия — на физическую подготовку, психологическую, тактическую и огневую.

Рукопашный бой и тренировки

Физическая подготовка бойцов проходит в спортзале на базе ОМОНа. Здесь ежедневно омоновцы оттачивают навыки рукопашной борьбы, занимаются единоборствами, повышают выносливость. Все бойцы — в отличной физической форме. А как иначе, ведь им нужно уметь обезвредить опасного преступника и без оружия!

Задержания

Следующий этап подготовки — тренировка задержания злоумышленников в автотранспорте и в помещении. Группа бойцов должна сработать оперативно и слажено, ведь в реальных подобных ситуациях на счету каждая минута.

Несмотря на то, что тренировки учебные, экипировка и оружие у бойцов — вполне настоящие. Это помогает сделать обстановку более реальной.

Служебные собаки

На территории базы находится и кинологический центр. Здесь содержатся около 10 служебных собак. Один из кинологов, Наталья Жилина, продемонстрировала нам работу немецкой овчарки по кличке Пиля.

Наталья Жилина - Собаке четыре года, она работает в сфере «минно-разыскное дело», ищет патроны, оружие, боеприпасы, самодельные взрывчатые вещества, участвует в охране общественного порядка. Я ее воспитываю с полутора лет. Пиля обучалась в Уфимской школе по подготовке специалистов-кинологов. Прошла подготовку успешно, почти отличница. Работает безупречно. Очень общительная, что очень важно в ее профессии.

Пиля без проблем несколько раз нашла спрятанные «закладки», в которых содержался порох.

Чтобы усложнить задачу собаке, мы решили перепрятать «бомбу» в более сложное место — в служебную машину. Однако и тут Пиля справилась. Несколько минут «осмотра» и она нашла спрятанное вещество.

По словам Натальи, к каждой собаке нужен особый подход. Обучают собак в игровой форме.

Современный тир

Также каждый день сотрудники ОМОН тренируются в точности стрельбы. Тир в Росгвардии современный. Новое оборудование в здании установили всего несколько месяцев назад.

Тир представляет собой интерактивный модуль. Это позволяет стрелять в различных условиях. Для стрелка имитируются разные ситуации, как приближенные к реальным условиям, так и просто, для тренировок.

На экран проецируется картинка, тепловизионный модуль отслеживает попадания, процессор обрабатывает информацию и принимает решение — попал ты или промазал. А за экраном, как в стандартном тире, баллистический модуль.

Несмотря на то, что картинка виртуальная — оружие боевое, с которым бойцы работают на спецоперациях.

В дальнейшем планируется, что в тире будут моделировать не просто стрелковые ситуации, но и создавать максимально реалистичную обстановку — улицу, оживленный участок, складское помещение, чердак — с соответствующими условиями по освещению, внутренней обстановке.

Немного статистики

Только за текущий год сотрудники ОМОН выполнили 301 служебно-боевую задачу. Изъято более 450 различного рода боеприпасов, четверть килограмма взрывчатых веществ, 38 взрывных устройств, а также более 21 грамма наркотических средств.

Задержали 7 человек по подозрению в совершении преступлений и 264 — за административные правонарушения.

На Северном Кавказе 30 наших бойцов, несущих службу на постоянной основе, приняли участие в 191 спецоперации, в ходе которых уничтожено 5 и задержано 15 преступников, изъято 12 единиц оружия и более 5000 единиц различного рода боеприпасов и взрывных устройств, более 1000 килограммов взрывчатых веществ и 40 граммов наркотических веществ.

За период существования отряда 222 сотрудника награждены государственными премиями.