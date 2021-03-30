Актер Иван Колесников: «Любовь – это труд. За нее нужно бороться»

Автор: Анна Чекмазова. Фото: Алексей Пирязев

В Городском концертном зале показали спектакль «Любовь и прочее вранье». Роли исполняли Юлия Меньшова, Сергей Колесников, Василий Кортуков, Софья Шуткина и Иван Колесников, который ответил редакции Myslo на несколько вопросов.

Иван Колесников — актер театра и кино, известный широкому зрителю по главным ролям в полнометражных картинах «Конец прекрасной эпохи», «Анна Каренина», «Крылья империи», «Движение вверх», «Союз спасения», «Скажи что-нибудь хорошее», «Матрешка» и многие другие.

– Иван, как Вы настраиваетесь перед спектаклем?

– Я просто хожу, общаюсь с нашей командой и стараюсь всех веселить, чтобы была хорошая атмосфера. А еще я проводничий во всех поездках. Выясняю и предлагаю, куда идти, зачем идти и что смотреть.

– А в Туле что-то успели посмотреть?

– Нет, мы приехали перед спектаклем и уезжаем сразу после. Кстати, когда въехали в город, понял, что в Туле еще не был. Сегодня впервые. Но посмотрю город в другой раз.

– О чем спектакль «Любовь и прочее вранье»? Какая главная мысль?

– Спектакль, казалось бы, простой, но очень точный. Показывается супружеская пара, которая достигла определенного возраста в жизни и отношениях. Им приелся брак. И спектакль о том, как они оба совершают ошибки и к чему это приводит.

Ссоры из ничего, сказанные на эмоциях слова, которые сильно попадают в душу и оседают в ней, разные поступки. Это жизненно и всем знакомо. Думаю, главная мысль в том, что за любовь в жизни нужно бороться.

– Какие бы советы Вы дали героям?

– Нельзя дать какой-то конкретный совет. Век живи — век учись. Моей старшей дочке 15 лет, и, когда ей говорю: «Учись на моих ошибках, не совершай своих», она отвечает, что не понимает. Из чего я делаю вывод: ей все равно придется прожить свой опыт.

Можно, конечно, посоветовать что-то типа «любите друг друга, увидьте друг друга, понимайте друг друга, жалейте друг друга, относитесь друг к другу чутче, проявляйте заботу». Но… Это слова, которые мы все вроде понимаем, однако не всегда им следуем. Так что советы здесь не работают. К этому надо прийти — размышлять с самим собой, философствовать, разбирать разные ситуации.

– К слову об отношениях. Вам 38 лет. Вы 19 лет в браке — половину жизни. Многодетный папа. В чем секрет счастья?

– Во-первых, я всегда хотел иметь жену, семью. У меня не было такого, чтобы я хотел гулять по дискотекам, встречаться с разными девушками.

Во-вторых, любовь — это труд. Это не то, что вы полюбили – и дальше все само собой. Я не знаю ни одной такой пары. Так не работает. Люди многогранные, и в жизни могут быть разные проблемы, в том числе с взаимопониманием в какие-то моменты. Во время ссоры развернуться и уйти проще всего, но это не выход.

Наш 19-летний брак — результат философского подхода к супружеским отношениям и к любви в глобальном смысле этого слова.

И с моей стороны, и в первую очередь со стороны моей жены. Она воспитала меня, а я воспитал ее. Если можно так сказать, мы играем в долгосрочную. За эти годы было много всего. Тут важно стараться понимать, быть психологом самому себе, правильно расставлять приоритеты, оценивать ситуацию со стороны, уметь прощать обиды по-настоящему. Это непросто, но очень важно.

– После фразы «быть психологом самому себе» хочется спросить: а работаете ли Вы с психологами?

– Нет, не люблю погружать людей в свои проблемы. Потому что именно в этом смысле у меня плохой характер: оправдываю себя перед другим человеком. А наедине с собой честен, мне легче признаться, что сделал не так, и разобраться. Этот путь, наверное, дольше, но, думаю, продуктивнее для меня.

– Иван, расскажите о своем персонаже. Вас раздражает что-либо в нем? Есть ли общие черты в характере?

– У меня замечательная роль. Я выхожу на сцену только во втором акте на 10 минут. Обожаю своего персонажа. Наивный, своеобразный, влюбленный, разочарованный, эмоциональный.

По поводу общего в характере — трудный вопрос. Наверное, у нас обоих есть такая черта, как доверчивость. Я, в общем-то, очень доверчивый человек по жизни. Сейчас меньше. А раньше всегда думал, что люди действуют только из искренних побуждений.

– Гастроли спектакля «Любовь и прочее вранье» идут уже больше двух лет. Что позволяет Вам сохранить интерес на протяжении всего этого времени?

– Самое важное в антрепризах (спектакль, в котором участвуют актеры из разных театров. – Прим. ред.) — команда. Ты ездишь по разным городам на протяжении нескольких недель с определенными людьми. И 50 % успеха — это такая компания, в которой не испытываешь дискомфорт, раздражение, а в которой тебе хорошо и приятно.

Вот у нас суперкоманда, все веселые, позитивные. И после каждого спектакля мы куда-то идем и обсуждаем, делаем какой-то минимальный разбор, что получилось, что нужно закрепить. В общем, театр — это командная игра.

– Иван, и последний вопрос. Вам нравится давать интервью? Вы кайфуете или это необходимость?

– Я кайфую (улыбается).

досье myslo

Иван Сергеевич Колесников — российский актер театра и кино.

Родился 18 марта 1983 года в Москве. Сын актера Сергея Колесникова.

Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (курс В. И. Коршунова) в 2004 году.

Актер Театра Моссовета. В 1990-е годы снимался в киножурнале «Ералаш».

Театральные работы

«Вечность и еще один день» — Петкутин

«Ундина»

«Борис Годунов»

«Дорогие мои, хорошие»

«Плач в пригорошню»

Избранная фильмография

2015 — «Конец прекрасной эпохи» — Андрей Лентулов, молодой журналист и писатель, сотрудник газеты «Советская Эстония»

2016 — «40+, или Геометрия чувств» — Евгений

2017 — «Анна Каренина» — Степан Аркадьевич (Стива) Облонский, брат Анны Аркадьевны Карениной

2017 — «Движение вверх» — Александр Белов, советский баскетболист, игрок сборной СССР (№ 14)

2019 — «Годунов» — Илейка, толмач

2019 — «Союз спасения» — Николай I, Император Всероссийский

2020 — «Первый отдел» — Юрий Иванович Брагин, полковник юстиции, старший следователь по особо важным делам ГСУ СК по Санкт-Петербургу

Награды и номинации

2015 — номинация на «Золотой Орел» в категории «Лучшая мужская роль в кино» за роль Андрея Лентулова в фильме «Конец прекрасной эпохи».

2016 — премия «Ника» в номинации «Открытие года» за роль Андрея Лентулова в фильме «Конец прекрасной эпохи».

2020 — номинация на «Золотой Орел» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Николая I в фильме «Союз спасения».