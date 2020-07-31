Доставка еды в Туле: Где заказать, чтобы было вкусно и быстро?
Новые вкусовые ощущения добавят красок в обычный вечер и сделают его незабываемым. Рассказываем, где в Туле заказать доставку вкусных и оригинальных блюд.
Кафе «Суши Клаб»
Не хочется готовить ужин? Не знаете, чем удивить гостей? Или вы просто хотите попробовать что-то новое? Кафе «Суши Клаб» готово вас приятно удивить и помочь сделать любое событие вкусным и незабываемым!
«Суши Клаб» – это кафе, традиционную японскую кухню которого дополняет большой выбор пиццы, приготовленной по оригинальным рецептам. Ее неповторимый аромат и аппетитный вид соблазнят любого гостя на вашей вечеринке.
Необычное и разнообразное сочетание ингредиентов создают уникальные роллы, которые не найдешь в других заведениях японской кухни. Подаются они вместе с соевым соусом собственного производства. Очень вкусно!
Оригинальное оформление делает их запоминающимися и дарит эстетическое удовольствие. Да, роллы не решат ваши проблемы, но точно помогут отвлечься от всего, что происходит вокруг.
Привлекательны в «Суши Клаб» скидки, акции и бонусы*:
- скидка 30% на всё меню при самовывозе;
- скидка 15% на всё меню при доставке;
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скидка 25% на доставку в День рождения;
- все роллы по 190 при заказе по телефону с 12.00 до 16.00;
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при заказе от 800 рублей пицца пепперони в подарок;
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при заказе через приложение (Google, Apple) начисляется кешбек 15%;
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на сайте всегда есть спецпредложения на различные сеты со скидкой;
- в группе во ВКонтакте регулярно проводятся розыгрыши.
*Акции, спецпредложения и скидки не суммируются
Условия доставки:
– стоимость доставки от 1 рубля;
– сумма заказа не имеет значения, к доставке принимаются любые заказы;
– возможность заказать доставку в отдаленные районы (отдаленные районы необходимо уточнять у оператора);
ИП Пак Константин Андреевич, ОГРН: 319715400077646, юр. адрес: Г. Тула, ул. Першинская, д.15
Сеть ресторанов MYBOX
Чтобы отправиться в гастрономическое путешествие по Азии, не нужно выезжать из Тулы – просто сделайте заказ в сети ресторанов MYBOX.
Основа меню MYBOX – это блюда японской и паназиатской кухни с многогранным манящим ароматом и вкусом. С MYBOX вы сможете насладиться не только сочными роллами и суши, но и экзотическими лапшой и рисом, дамплингами с разнообразными начинками, легкими салатами и закусками, ароматными супами, горячими блюдами паназиатской кухни.
Оригинальное сочетание специй и ингредиентов раскроют вам бесконечное наслаждение кулинарными традициями Таиланда, Вьетнама, Китая и многих других стран Азии.
Среди туляков многие – неизменные поклонники кухни ресторанов MYBOX. А все потому, что аппетитный внешний вид и разнообразие вкусов паназиатской кухни мало кого оставляют равнодушным.
Готовят в MYBOX только из качественных натуральных ингредиентов, что обеспечивает блюдам отменный вкус и пользу. А быстрая доставка – максимальную свежесть.
Условия доставки:
- бесплатно при заказе от 600 рублей;
- при заказе менее чем на 600 рублей доставка 150 рублей.
MYBOX – это не только вкусно, но и выгодно. Ресторан регулярно проводит интересные акции. Следить за ними лучше всего на сайте mybox.ru или в приложении (Android и IOS).
Сделайте в августе заказ на сумму от 700 рублей и получите роллы Филадельфия с лососем в подарок по промокоду «Август 700».
*Подробности уточняйте на сайте и в ресторанах.
Отправляйтесь в гастрономическое путешествие с MYBOX!
Тула, ул. Пролетарская, 22-а (ТЦ «РИО», 2 этаж, зона фудкорта).Телефон для заказов
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8-800-100-0055 Доставка с 10:00 до 21:30
ИП Никитин Максим Алексеевич, ОГРН: 319463200047141, юр. адрес: 307240, Курская область, Курчатовский р-н, пос. К. Либкнехта, ул. Маяковского, дом 21, кв. 29
«Додо Пицца»
«Додо Пицца» — это ресторан, в котором можно приятно и вкусно провести время, сделать заказ с доставкой на дом или в офис или самостоятельно забрать его.
Тульский филиал входит в огромную сеть кафе, работающих в 358 городах по всей России и за рубежом. У этого заведения есть три компонента успеха: искреннее отношение к клиенту, свежесть продуктов и полная открытость.
Вся цепочка работы в «Додо Пицца», от приема заказа до выдачи, действует через специальную облачную информационную систему, которая отвечает за каждый этап: онлайн-заказ через сайт или мобильное приложение, работу кассы и прием платежей, очередь заказов у пиццмейкеров, координацию курьеров, управление поставками, анализ продаж и многое другое. Поэтому здесь не бывает ошибок из-за человеческого фактора.
Чем отличается «Додо Пицца» от обычных пиццерий?
- Если вы сделали заказ с доставкой на дом или в офис, то сможете понаблюдать, как готовится ваша пицца с помощью онлайн-трансляции с кухни.
- Одноразовая лента при упаковке коробки с пиццей. Так вы можете быть уверены, что пиццу не вскрывали по дороге.
- Соус вставляется в коробку, а не кладется внутрь.
Делайте заказ на сайте, оплатите его онлайн, а курьеры вам доставят пиццу бесконтактным способом. Как это работает, смотрите на видео:
Команда заведения уверена: оставаться дома можно с позитивом, главное, правильный настрой и идеально подобранные пиццы. Надоела домашняя еда? Вам на помощь придут разнообразные комбо. Например, вот этот набор — летний! То, что нужно в жару и зной. К двум пиццам 30 см «Додо» дарит 6 мини-эскимо с изысканными вкусами.
«Додо Пицца» снизила минимальную цену на доставку — от 349 рублей.
Тула, ул. Советская, 56-а.
Тел.
ООО «ФудСервис». Юр. адрес: 115191, г. Москва, 2-я Рощинская улица, д. 4, офис 503, ОГРН 5157746071357.