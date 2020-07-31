Доставка еды в Туле: Где заказать, чтобы было вкусно и быстро?

Новые вкусовые ощущения добавят красок в обычный вечер и сделают его незабываемым. Рассказываем, где в Туле заказать доставку вкусных и оригинальных блюд.

Не хочется готовить ужин? Не знаете, чем удивить гостей? Или вы просто хотите попробовать что-то новое? Кафе «Суши Клаб» готово вас приятно удивить и помочь сделать любое событие вкусным и незабываемым!

«Суши Клаб» – это кафе, традиционную японскую кухню которого дополняет большой выбор пиццы, приготовленной по оригинальным рецептам. Ее неповторимый аромат и аппетитный вид соблазнят любого гостя на вашей вечеринке.

Необычное и разнообразное сочетание ингредиентов создают уникальные роллы, которые не найдешь в других заведениях японской кухни. Подаются они вместе с соевым соусом собственного производства. Очень вкусно!

Оригинальное оформление делает их запоминающимися и дарит эстетическое удовольствие. Да, роллы не решат ваши проблемы, но точно помогут отвлечься от всего, что происходит вокруг.

Привлекательны в «Суши Клаб» скидки, акции и бонусы*:

скидка 30% на всё меню при самовывозе;

скидка 15% на всё меню при доставке;

скидка 25% на доставку в День рождения;



все роллы по 190 при заказе по телефону с 12.00 до 16.00;

при заказе от 800 рублей пицца пепперони в подарок;



при заказе через приложение (Google, Apple) начисляется кешбек 15%;



на сайте всегда есть спецпредложения на различные сеты со скидкой;



в группе во ВКонтакте регулярно проводятся розыгрыши.

*Акции, спецпредложения и скидки не суммируются

Тула, ул. Ликбеза, д. 19

с 11.00 до 23.00

+7(4872)79-31-31

+7(950)927-31-31

ИП Пак Константин Андреевич, ОГРН: 319715400077646, юр. адрес: Г. Тула, ул. Першинская, д.15

Чтобы отправиться в гастрономическое путешествие по Азии, не нужно выезжать из Тулы – просто сделайте заказ в сети ресторанов MYBOX.

Основа меню MYBOX – это блюда японской и паназиатской кухни с многогранным манящим ароматом и вкусом. С MYBOX вы сможете насладиться не только сочными роллами и суши, но и экзотическими лапшой и рисом, дамплингами с разнообразными начинками, легкими салатами и закусками, ароматными супами, горячими блюдами паназиатской кухни.

Оригинальное сочетание специй и ингредиентов раскроют вам бесконечное наслаждение кулинарными традициями Таиланда, Вьетнама, Китая и многих других стран Азии.

Среди туляков многие – неизменные поклонники кухни ресторанов MYBOX. А все потому, что аппетитный внешний вид и разнообразие вкусов паназиатской кухни мало кого оставляют равнодушным.

Готовят в MYBOX только из качественных натуральных ингредиентов, что обеспечивает блюдам отменный вкус и пользу. А быстрая доставка – максимальную свежесть.

Условия доставки:

бесплатно при заказе от 600 рублей;

при заказе менее чем на 600 рублей доставка 150 рублей.

MYBOX – это не только вкусно, но и выгодно. Ресторан регулярно проводит интересные акции. Следить за ними лучше всего на сайте mybox.ru или в приложении (Android и IOS).

Сделайте в августе заказ на сумму от 700 рублей и получите роллы Филадельфия с лососем в подарок по промокоду «Август 700».

Для постоянных клиентов действует бонусное предложение: заказывай через приложение и копи майбаксы*: 1 майбакс = 1 рубль. Майбаксами можно оплатить до 50% стоимости заказа!

Отправляйтесь в гастрономическое путешествие с MYBOX!

Тула, ул. Пролетарская, 22-а (ТЦ «РИО», 2 этаж, зона фудкорта).

Телефон для заказов

8-800-100-0055 Доставка с 10:00 до 21:30

Приложение Android и IOS.

ИП Никитин Максим Алексеевич, ОГРН: 319463200047141, юр. адрес: 307240, Курская область, Курчатовский р-н, пос. К. Либкнехта, ул. Маяковского, дом 21, кв. 29

«Додо Пицца» — это ресторан, в котором можно приятно и вкусно провести время, сделать заказ с доставкой на дом или в офис или самостоятельно забрать его.

Тульский филиал входит в огромную сеть кафе, работающих в 358 городах по всей России и за рубежом. У этого заведения есть три компонента успеха: искреннее отношение к клиенту, свежесть продуктов и полная открытость.

Вся цепочка работы в «Додо Пицца», от приема заказа до выдачи, действует через специальную облачную информационную систему, которая отвечает за каждый этап: онлайн-заказ через сайт или мобильное приложение, работу кассы и прием платежей, очередь заказов у пиццмейкеров, координацию курьеров, управление поставками, анализ продаж и многое другое. Поэтому здесь не бывает ошибок из-за человеческого фактора.

Чем отличается «Додо Пицца» от обычных пиццерий?

Если вы сделали заказ с доставкой на дом или в офис, то сможете понаблюдать, как готовится ваша пицца с помощью онлайн-трансляции с кухни.

Одноразовая лента при упаковке коробки с пиццей. Так вы можете быть уверены, что пиццу не вскрывали по дороге.

Соус вставляется в коробку, а не кладется внутрь.

Делайте заказ на сайте, оплатите его онлайн, а курьеры вам доставят пиццу бесконтактным способом. Как это работает, смотрите на видео:

Команда заведения уверена: оставаться дома можно с позитивом, главное, правильный настрой и идеально подобранные пиццы. Надоела домашняя еда? Вам на помощь придут разнообразные комбо. Например, вот этот набор — летний! То, что нужно в жару и зной. К двум пиццам 30 см «Додо» дарит 6 мини-эскимо с изысканными вкусами.

«Додо Пицца» снизила минимальную цену на доставку — от 349 рублей.

Помимо пиццы, вы также можете заказать разнообразные закуски, десерты, напитки и даже суп.

Если вдруг курьер не привезет вам заказ в течение 60 минут, то он подарит вам сертификат на любую пиццу 35 см!

В «Додо Пицце» для клиентов всегда действуют акции и скидки . За обновлениями следите на сайте заведения или в соцсетях.

Добро пожаловать в «Додо Пиццу»!