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Доставка еды в Туле: Где заказать, чтобы было вкусно и быстро?
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Доставка еды в Туле: Где заказать, чтобы было вкусно и быстро?

Новые вкусовые ощущения добавят красок в обычный вечер и сделают его незабываемым. Рассказываем, где в Туле заказать доставку вкусных и оригинальных блюд.

  

 

Кафе «Суши Клаб»

Не хочется готовить ужин? Не знаете, чем удивить гостей? Или вы просто хотите попробовать что-то новое? Кафе «Суши Клаб» готово вас приятно удивить и помочь сделать любое событие вкусным и незабываемым!

«Суши Клаб» – это кафе, традиционную японскую кухню которого дополняет большой выбор пиццы, приготовленной по оригинальным рецептам. Ее неповторимый аромат и аппетитный вид соблазнят любого гостя на вашей вечеринке.

Необычное и разнообразное сочетание ингредиентов создают уникальные роллы, которые не найдешь в других заведениях японской кухни. Подаются они вместе с соевым соусом собственного производства. Очень вкусно!

Оригинальное оформление делает их запоминающимися и дарит эстетическое удовольствие. Да, роллы не решат ваши проблемы, но точно помогут отвлечься от всего, что происходит вокруг. 

Привлекательны в «Суши Клаб» скидки, акции и бонусы*: 

  • скидка 30% на всё меню при самовывозе;
  • скидка 15% на всё меню при доставке;
  • скидка 25% на доставку в День рождения; 
     
  • все роллы по 190 при заказе по телефону с 12.00 до 16.00;
  • при заказе от 800 рублей пицца пепперони в подарок;
     
  • при заказе через приложение (Google,  Apple) начисляется  кешбек 15%;
     
  • на сайте всегда есть спецпредложения на различные сеты со скидкой;
     
  • в группе во ВКонтакте регулярно проводятся розыгрыши.
*Акции, спецпредложения и скидки не суммируются 
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Условия доставки:

– стоимость доставки от 1 рубля;

– сумма заказа не имеет значения, к доставке принимаются любые заказы;

– возможность заказать доставку в отдаленные районы (отдаленные районы необходимо уточнять у оператора);

 
 
 Тула, ул. Ликбеза, д. 19
 с 11.00 до 23.00 
 +7(4872)79-31-31
 +7(950)927-31-31


 susiclub.ru

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 ВКонтакте

 

ИП Пак Константин Андреевич, ОГРН: 319715400077646, юр. адрес: Г. Тула, ул. Першинская, д.15
 

Сеть ресторанов MYBOX

Чтобы отправиться в гастрономическое путешествие по Азии, не нужно выезжать из Тулы – просто сделайте заказ в сети ресторанов MYBOX.

Основа меню MYBOX – это блюда японской и паназиатской кухни с многогранным манящим ароматом и вкусом. С MYBOX вы сможете насладиться не только сочными роллами и суши, но и экзотическими лапшой и рисом, дамплингами с разнообразными начинками, легкими салатами и закусками, ароматными супами, горячими блюдами паназиатской кухни. 

Оригинальное сочетание специй и ингредиентов раскроют вам бесконечное наслаждение кулинарными традициями Таиланда, Вьетнама, Китая и многих других стран Азии.

Среди туляков многие – неизменные поклонники кухни ресторанов MYBOX. А все потому, что аппетитный внешний вид и разнообразие вкусов паназиатской кухни мало кого оставляют равнодушным. 

Готовят в MYBOX только из качественных натуральных ингредиентов, что обеспечивает блюдам отменный вкус и пользу. А быстрая доставка – максимальную свежесть.

Условия доставки:

  • бесплатно при заказе от 600 рублей;
  • при заказе менее чем на 600 рублей доставка 150 рублей.

MYBOX – это не только вкусно, но и выгодно. Ресторан регулярно проводит интересные акции. Следить за ними лучше всего на сайте mybox.ru или в приложении (Android и IOS).

Сделайте в августе заказ на сумму от 700 рублей и получите роллы Филадельфия с лососем в подарок по промокоду «Август 700».

 

Для постоянных клиентов действует бонусное предложение: заказывай через приложение и копи майбаксы*: 1 майбакс = 1 рубль. Майбаксами можно оплатить до 50% стоимости заказа!
*Подробности уточняйте на сайте и в ресторанах.
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Отправляйтесь в гастрономическое путешествие с MYBOX! 

Тула, ул. Пролетарская, 22-а (ТЦ «РИО», 2 этаж, зона фудкорта).

Телефон для заказов
 mybox.ru 
 ВКонтакте
 Facebook
 Instagram
 Приложение Android и IOS.
ИП Никитин Максим Алексеевич, ОГРН: 319463200047141, юр. адрес: 307240, Курская область, Курчатовский р-н, пос. К. Либкнехта, ул. Маяковского, дом 21, кв. 29
 

«Додо Пицца»

«Додо Пицца» — это ресторан, в котором можно приятно и вкусно провести время, сделать заказ с доставкой на дом или в офис или самостоятельно забрать его.

Тульский филиал входит в огромную сеть кафе, работающих в 358 городах по всей России и за рубежом. У этого заведения есть три компонента успеха: искреннее отношение к клиенту, свежесть продуктов и полная открытость.

Вся цепочка работы в «Додо Пицца», от приема заказа до выдачи, действует через специальную облачную информационную систему, которая отвечает за каждый этап: онлайн-заказ через сайт или мобильное приложение, работу кассы и прием платежей, очередь заказов у пиццмейкеров, координацию курьеров, управление поставками, анализ продаж и многое другое. Поэтому здесь не бывает ошибок из-за человеческого фактора.

Чем отличается «Додо Пицца» от обычных пиццерий?

  • Если вы сделали заказ с доставкой на дом или в офис, то сможете понаблюдать, как готовится ваша пицца с помощью онлайн-трансляции с кухни.
  • Одноразовая лента при упаковке коробки с пиццей. Так вы можете быть уверены, что пиццу не вскрывали по дороге.
  • Соус вставляется в коробку, а не кладется внутрь.

Делайте заказ на сайте, оплатите его онлайн, а курьеры вам доставят пиццу бесконтактным способом. Как это работает, смотрите на видео:

Команда заведения уверена: оставаться дома можно с позитивом, главное, правильный настрой и идеально подобранные пиццы. Надоела домашняя еда? Вам на помощь придут разнообразные комбо. Например, вот этот набор — летний! То, что нужно в жару и зной. К двум пиццам 30 см «Додо» дарит 6 мини-эскимо с изысканными вкусами.

 
«Додо Пицца» снизила минимальную цену на доставку — от 349 рублей.
 
Помимо пиццы, вы также можете заказать разнообразные закуски, десерты, напитки и даже суп.
 
Если вдруг курьер не привезет вам заказ в течение 60 минут, то он подарит вам сертификат на любую пиццу 35 см!
 
 
В «Додо Пицце» для клиентов всегда действуют акции и скидки. За обновлениями следите на сайте заведения или в соцсетях.
 
Добро пожаловать в «Додо Пиццу»!
 
 

Тула, ул. Советская, 56-а.
Тел. 8 (800) 302-00-60.

dodopizza.ru

ООО «ФудСервис». Юр. адрес: 115191, г. Москва, 2-я Рощинская улица, д. 4, офис 503, ОГРН 5157746071357.

 

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Автор: Юлия Александрова
31 июля, в 16:50 0
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