Новогодний образ от «А» до «Я»: выбираем наряд для главного торжества года!

Фото Дмитрия Дзюбина.

Myslo упростил задачу тульским модницам. Для вас — путеводитель по топовым бутикам, предлагающим одежду и обувь для создания потрясающих сочетаний. Хорошая заявочка на титул королевы новогоднего вечера!

Бутики женской одежды ARTIGLI и ESPARANTO

Бутик ARTIGLI

Тула, ул. Путейская, 5, к. 2

(ТЦ «Сарафан», 1 бутик, 1 этаж)

Тел. 31-68-78

Бутики ESPARANTO

Тула, ул. Советская, 47

(ТРЦ «Гостиный двор», 3 этаж)

Тула, ул. Пролетарская, 2

(ТРЦ «Макси», 1 этаж)

Одна польская художница явила миру гениальное выражение, отображающее всю суть переменчивой женской натуры: «Длительное ношение одного и того же платья отрицательно влияет на здоровье модницы». Конечно, нельзя воспринимать его буквально, но это не отменяет потребность женщины регулярно обновлять гардероб. Особенно — в преддверии новогодних торжеств. Множество модных домов предлагают прелестницам свои варианты туалета, но именно итальянские платья занимают первое место в рейтинге самых желанных.

ARTIGLI и ESPARANTO — не просто идеальный новогодний лук, это совершенство в каждой детали. Стопроцентное итальянское качество не оставляет возможности придраться: платья, пошитые с дизайнерской изюминкой и любовью к женской красоте, покорят сердце любой леди. В наряде от ARTIGLI и ESPARANTO вы точно станете объектом восхищенных взглядов мужчин.

Высокое качество и отменный стиль — именно то, что отличает модели ARTIGLI и ESPARANTO. Яркие, неповторимые, идеальные — эти платья магическим образом подчеркивают ваши достоинства и скрывают недостатки. И вот в зеркало на вас смотрит женщина, сошедшая с обложки глянца. Давно мечтали о таком образе? На то он и Новый год, чтобы воплощать задуманное в реальность.

В платье от ARTIGLI и ESPARANTO вы всегда будете неподражаемы: приобретя его, допустим, на новогодний корпоратив, вы можете не беспокоиться о том, что встретите коллегу в точно таком же наряде. Большинство изделий шьется в единственном экземпляре. Ведь ARTIGLI и ESPARANTO знают: выглядеть прекрасно — мастерство, а выглядеть исключительно прекрасно — искусство.

Прикоснитесь к миру оригинальных идей, роскоши и непревзойденного итальянского качества вместе с ARTIGLI и ESPARANTO!

Кстати, в ARTIGLI вы найдете не только вечерние платья, но и кэжуал-варианты для новогодних каникул. Удобные, теплые, но при этом такие элегантные!

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Салон дизайнерской одежды «Сливки»

Тула, ул. Агеева, 4

(с января 2018 — новый адрес: Тула, ул. Советская, 58)

8-920-797-57-92 (What's App, Viber)

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Салон дизайнерской одежды «Сливки» представляет платья, которые сшиты по последнему слову моды, главному закону стиля и вашему представлению о фееричном новогоднем образе. Огромное количество моделей, хорошее качество, приемлемые цены, уютная атмосфера — все это делает «Сливки» одним из самых любимых мест тулячек для шопинга.

«Сливки» — эксклюзивный представитель бренда 9A Concept — российской марки одежды, коллекции которой создают молодые отечественные дизайнеры. Одежда производится в России из итальянских тканей и фурнитуры высокого качества.

Это делает модели безупречными не только с эстетической стороны, но и в плане посадки: в салоне найдется модель по вкусу каждой девушке. Корректирующие фигуру вставки придадут силуэту плавные соблазнительные очертания. Элегантно. Комфортно. Завораживающе.

Еще один бренд, представленный в «Сливках», — российская марка Malina Fashion. Недавно он завоевал первое место на международном конкурсе молодых дизайнеров Geneva fashion awards. И этому есть объяснение: используя европейское кружево, натуральный шёлк и другие ткани высочайшего качества, российские дизайнеры «рождают» настоящие шедевры.

Новогодняя коллекция Malina Fashion уже бьет рекорды по количеству запросов: в «Сливках» пик поступлений ожидается в середине декабря. Это будет бомба!

В «Сливках» всегда царит атмосфера праздника. Совершая здесь покупки, вы всегда будете уверены в качестве приобретенных изделий. И еще одна приятность: ваш идеальный образ — недорогое удовольствие. «Сливки» любят своих клиенток и заботятся о них.

Будьте уверены: платья «Сливки» — must have в вашем новогоднем гардеробе.

Внимание! С января 2018 года «Сливки» переезжают. Приходите за роскошными обновками по новому адресу: Тула, ул. Советская, 58.

Магазин обуви Shuzetta

Тула, ул. Путейская, 5, 2 корпус, 2 этаж

(ТУЦ «Сарафан»)

shuzetta.ru

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Стильная и качественная обувь — одна из важнейших составляющих общего образа. Разнообразные коллекции обуви, которые предлагает своим покупателям магазин Shuzetta, подойдут на все случаи жизни: модная, модельная обувь по последним тенденциям «на выход» и для работы, комфортная обувь на каждый день и спортивная обувь. И всё это как из экокожи – высококачественного материала новейших технологических разработок, так и из натуральных материалов.

Туфли от Shuzetta подарят каждой леди настоящее новогоднее настроение! В них вы будете чувствовать себя уверенно и ослепительно и в новогодний вечер, и в любой другой день.

Для того что бы вы чувствовали себя максимально комфортно в туфельках от Shuzetta, использованы только проверенные колодки, для комфортной носки, длительной прогулки и легкой, чарующей походки.

Согласитесь: обувь, способная подчеркнуть ваши достоинства и при этом не переключить внимание окружающих с главного объекта восхищения — вас, поистине достойна высшей похвалы. Shuzetta представляет новогоднюю коллекцию, в которую вы точно влюбитесь с первого взгляда. Раз и навсегда…

Более трехсот моделей различного дизайна, цвета и фасона — именно то, что нужно для предновогоднего шопинга: померив несколько моделей, вы сможете остановиться на том варианте, который идеально подойдет под ваш вечерний наряд. Приготовьтесь отвечать на излюбленные вопросы подруг: «Где ты нашла такие чудесные туфли?» Но помните: в каждой женщине должна быть загадка.

Лакированные, матовые, кожаные, замшевые — модели Shuzetta созданы для создания невероятных образов. В сочетании с элегантным платьем они подарят вам титул королевы новогоднего вечера.

Подарите вашим ногам комфорт, легкость и роскошь!