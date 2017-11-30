Выбираем сладкие подарки к Новому году

Обзор кондитерских, которые готовят к предстоящему празднику вкусные и красивые подарочные пряники, торты и пирожные, которыми вы сможете порадовать близких.

Ищете необычные подарки к Новому году для взрослых и детей? Сладкие угощения в специальном новогоднем оформлении - отличный вариант для этого. Многие кондитерские и кафе сегодня предлагают новогодние пирожные и ёлочки, пряничные домики и торты. Вот несколько вариантов, чем порадовать сладкоежек.

Шоколад, кофейня

Ароматный имбирный пряник — пожалуй, самый известный символ Нового года и Рождества после Деда Мороза и наряженной елки.

Кофейня «Шоколад» традиционно готовит к этим волшебным праздникам пряничные подарки.

Вкусное и ароматное чудо замешивается, выпекается и раскрашивается вручную в собственной кондитерской мастерской. Уже много лет в «Шоколаде» для этих изделий используется авторский рецепт пряничного теста, который держится в секрете!

Пряничные домики.

Традиционный — 1500 руб.

Эксклюзивный — 2500 руб.

Пряничные ёлки.

Большая — 1000 руб.

Ёлочка-малышка — 500 руб.

Олени Санты порадуют детей, ведь они везут россыпь конфеток М&Ms в санях — 1500 руб.

Набор пряничных игрушек для ёлки (6 расписных пряников) — 450 руб.

Особое место среди новогодних сладостей занимает легендарный Рождественский кекс (700 г) — 600 руб.

Этот кекс — любимое праздничное лакомство европейцев, сладкий шедевр, наполненный сумасшедшим количеством цукатов, орехов и сухофруктов, приправленный щедрой порцией зимних специй — корицы, гвоздики, кардамона и ванили. Орехи и цукаты перемешивают с тёмным ромом и настаивают не менее 5 дней. Пекут кекс за 2 недели до праздника, чтобы все оставшиеся дни он настаивался, завернутым в льняное полотенце, которое раз в неделю пропитывают хересом.

И конечно, главное в подарках — красивая упаковка.

Каждое изделие упаковано в красивые коробки, перевязанные яркими лентами, чтобы их было вдвойне приятно дарить и получать в подарок!

Количество подарков лимитировано, поэтому стоит не откладывать на последние дни их заказ и покупку. Увидеть изделия и приобрести их вы можете в любой из кофеен «Шоколад».

Дарите счастье с удовольствием!

«Шоколад» на пр. Ленина, 31 (ост.Каминского)

«Шоколад» в ТЦ «Макси» (Центральный атриум)

«Шоколад» в Тульском кремле (Тоговые ряды, бутик№ 4)

Все интересующие вас вопросы вы можете задать по тел. 8 (4872) 30-50-90 .

chokoladkafe.ru

Группа ВК

instagram.com

facebook.com

Эклер, кафе-кондитерская

Чем порадовать к Новому году друзей и родных — сладкоежек? Конечно же вкуснейшими сладостями в подарочном оформлении от кафе-кондитерской «Эклер»!

В «Эклере» делают потрясающие торты и в обычные дни, ну, а к Новому году кондитеры этого кафе готовят особые угощения: разнообразные торты, пирожные, меренги, которые тают во рту, и, конечно, расписные пряники.

Нежные, вкуснейшие, оригинальные, они станут украшением вашего праздника и порадуют близких.

В сладкой мастерской «Эклер» все изделия создаются вручную. В составе не используются растительные добавки, усилители вкуса и консерванты, которые стали уже неизменным атрибутом сладостей, сделанных на производстве.

В «Эклере» угощения делают по авторским рецептурам, только из натуральных ингредиентов (свежие ягоды, фрукты, сливки, молоко и другие продукты).

Приготовленные здесь эклеры, например, могут храниться только 72 часа. Но больше и не нужно! Ведь их покупают на ура!

Служба доставки этого кафе может привезти любой десерт к вам домой или на работу. Выбирайте, чем вы хотите порадовать себя или других, и заказывайте.

А ещё кафе-кондитерская «Эклер» — это небанальный вариант для праздничного корпоратива. Отпразднуйте наступающий Новый год в уютной кондитерской, с чаем, кофе, морсами и другими безалкогольными напитками, и, конечно же, со сладостями. Подробности можно узнать по телефону кафе.

Кафе-кондитерская «Эклер»: дарим сладкое счастье!

Тула, ул. Советская, 55-а

8 (4872) 70-37-37

instagram.com