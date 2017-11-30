Выбираем сладкие подарки к Новому году
Обзор кондитерских, которые готовят к предстоящему празднику вкусные и красивые подарочные пряники, торты и пирожные, которыми вы сможете порадовать близких.
Ищете необычные подарки к Новому году для взрослых и детей? Сладкие угощения в специальном новогоднем оформлении - отличный вариант для этого. Многие кондитерские и кафе сегодня предлагают новогодние пирожные и ёлочки, пряничные домики и торты. Вот несколько вариантов, чем порадовать сладкоежек.
Шоколад, кофейня
Ароматный имбирный пряник — пожалуй, самый известный символ Нового года и Рождества после Деда Мороза и наряженной елки.
Кофейня «Шоколад» традиционно готовит к этим волшебным праздникам пряничные подарки.
Вкусное и ароматное чудо замешивается, выпекается и раскрашивается вручную в собственной кондитерской мастерской. Уже много лет в «Шоколаде» для этих изделий используется авторский рецепт пряничного теста, который держится в секрете!
Пряничные домики.
- Традиционный — 1500 руб.
- Эксклюзивный — 2500 руб.
Пряничные ёлки.
Большая — 1000 руб.
Ёлочка-малышка — 500 руб.
- Олени Санты порадуют детей, ведь они везут россыпь конфеток М&Ms в санях — 1500 руб.
- Набор пряничных игрушек для ёлки (6 расписных пряников) — 450 руб.
- Особое место среди новогодних сладостей занимает легендарный Рождественский кекс (700 г) — 600 руб.
Этот кекс — любимое праздничное лакомство европейцев, сладкий шедевр, наполненный сумасшедшим количеством цукатов, орехов и сухофруктов, приправленный щедрой порцией зимних специй — корицы, гвоздики, кардамона и ванили. Орехи и цукаты перемешивают с тёмным ромом и настаивают не менее 5 дней. Пекут кекс за 2 недели до праздника, чтобы все оставшиеся дни он настаивался, завернутым в льняное полотенце, которое раз в неделю пропитывают хересом.
И конечно, главное в подарках — красивая упаковка.
Каждое изделие упаковано в красивые коробки, перевязанные яркими лентами, чтобы их было вдвойне приятно дарить и получать в подарок!
Количество подарков лимитировано, поэтому стоит не откладывать на последние дни их заказ и покупку. Увидеть изделия и приобрести их вы можете в любой из кофеен «Шоколад».
Дарите счастье с удовольствием!
«Шоколад» на пр. Ленина, 31 (ост.Каминского)
«Шоколад» в ТЦ «Макси» (Центральный атриум)
«Шоколад» в Тульском кремле (Тоговые ряды, бутик№ 4)
Все интересующие вас вопросы вы можете задать по тел.
Эклер, кафе-кондитерская
Чем порадовать к Новому году друзей и родных — сладкоежек? Конечно же вкуснейшими сладостями в подарочном оформлении от кафе-кондитерской «Эклер»!
В «Эклере» делают потрясающие торты и в обычные дни, ну, а к Новому году кондитеры этого кафе готовят особые угощения: разнообразные торты, пирожные, меренги, которые тают во рту, и, конечно, расписные пряники.
Нежные, вкуснейшие, оригинальные, они станут украшением вашего праздника и порадуют близких.
В сладкой мастерской «Эклер» все изделия создаются вручную. В составе не используются растительные добавки, усилители вкуса и консерванты, которые стали уже неизменным атрибутом сладостей, сделанных на производстве.
В «Эклере» угощения делают по авторским рецептурам, только из натуральных ингредиентов (свежие ягоды, фрукты, сливки, молоко и другие продукты).
Приготовленные здесь эклеры, например, могут храниться только 72 часа. Но больше и не нужно! Ведь их покупают на ура!
Служба доставки этого кафе может привезти любой десерт к вам домой или на работу. Выбирайте, чем вы хотите порадовать себя или других, и заказывайте.
А ещё кафе-кондитерская «Эклер» — это небанальный вариант для праздничного корпоратива. Отпразднуйте наступающий Новый год в уютной кондитерской, с чаем, кофе, морсами и другими безалкогольными напитками, и, конечно же, со сладостями. Подробности можно узнать по телефону кафе.
Кафе-кондитерская «Эклер»: дарим сладкое счастье!
Тула, ул. Советская, 55-а
8 (4872) 70-37-37