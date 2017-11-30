Делаем ремонт: обновляем свой дом или офис

Ищете компании, которые быстро и качественно установят натяжные потолки, заменят окна и отремонтируют балкон, а также предложат жалюзи для ваших комнат, кухни или офиса? Предлагаем несколько вариантов.

Нивельпласт, производственно-коммерческая фирма

Тула, ул. 9 Мая, 1, офис 101

8 (4872) 35-15-95 , 8 (910) 940-19-37

oknavtule.com

Производственно-коммерческая фирма «Нивельпласт» — одна из самых опытных тульских компаний, специализирующихся на установке пластиковых окон. Она работает уже более 20 лет.

За многие годы успешной работы в Тульской области эта компания приобрела огромный опыт и знания и заняла лидирующие позиции на рынке пластиковых окон и дверей.

При изготовлении окон здесь используют только сертифицированные комплектующие, изготовленные на импортном современном заводском оборудовании в Туле. Каждое изделие проходит тщательную многоэтапную проверку. Все сотрудники компании перед началом работы проходят обучение.

Оцените преимущества компании «Нивельпласт»:

богатый опыт работы,

собственное производство,

качественная и сертифицированная продукция,

грамотная консультация,

профессиональный замер и монтаж,

специальные предложения,

сервис и гарантии.

Окна в компании «Нивельпласт» изготавливают из профилей Aluplast и KRAUSS.

Aluplast IDEAL-2000 — окна для вашего уюта. Современные окна должны не только прекрасно выглядеть и быть прозрачными, они также должны соответствовать самым строгим требованиям строителей и индивидуальным пожеланиям заказчика.

Оконные системы фирмы Aluplast полностью отвечают этим запросам благодаря своему техническому совершенству. Не хотите идти на компромисс в технической стороне качества окон? Система IDEAL 2000 будет идеальной для вас!

Aluplast IDEAL-4000 — изысканный вкус и качество. Окна должны быть красивыми, придавать помещению лёгкость, уют и изящество, а ещё они должны защищать от самых суровых климатических погодных условий. Для окон Aluplast не страшны ни жара пустынь, ни лютый холод Арктики. По результатам исследования государственного Испытательного центра РФ, долговечность профилей Aluplast в условиях северной строительно-климатической зоны составляет более 50 лет эксплуатации.

Закажите эти окна и оцените превосходные технические характеристики, 5-камерное исполнение и 70 мм монтажную ширину, которая гарантируют прекрасную звуко- и теплоизоляцию. Окна oт фирмы Aluplast соединяют в себе самые новейшие достижения в сфере оконных технологий. Практические результаты установки окон в суровых климатических зонах доказывают это уже в течение последних шести лет.

Aluplast Klassik — классические профили, соответствующие строгим немецким стандартам тепло- и энергосбережения. Одни из признанных лидеров своего сегмента рынка. Эта система говорит за себя без лишних слов не только своей оптимальной функциональностью, но и вариантами исполнения в различных видах дизайна.

ПВХ-профиль KRAUSS — сочетание демократичных цен и качества европейского уровня. Этот профиль обладает хорошими техническими характеристиками, что подтверждается многочисленными положительными отзывами от клиентов. Кроме того, пластиковые окна KRAUSS прекрасно подходят для климатических условий в России.



Пластиковые окна из профиля KRAUSS благодаря своему привлекательному и современному внешнему виду, подходят к интерьерам различных стилей и помещениям любого назначения.

«Нивельпласт» использует в своих окнах новейшую фурнитуру системы activPilot и proPilot от фирмы Winkhaus.

Закажите установку окон

до 15 декабря и получите энергосберегающее

стекло в подарок!

Подробности акции по телефонам: 8 (4872) 35-15-95 , 8 (910) 940-19-37.

Кроме окон в компании «Нивельпласт» можно выбрать жалюзи из разнообразных материалов и богатой палитры цветов:

рулонные,

вертикальные,

горизонтальные.

А ещё эта компания занимается продажей и установкой секционных ворот.

ПКФ «Нивельпласт» поможет сделать ваш дом красивым и уютным.

Джайв

Тула, Красноармейский пр., 7, 4 этаж, оф. 404

8 (4872) 25-35-60 , 38-46-16

djaiv-tula.ru

Оформляете окно и задумались, что выбрать — шторы или жалюзи?

Для защиты от солнечного света жалюзи выигрывают перед прочими средствами.

Использование жалюзи помогает сохранить привычный уклад жизни: вы можете работать, отдыхать, принимать гостей, совершенно не досадуя на неудобства от яркого солнечного света.

С помощью поворотного механизма легко варьировать степень освещённости помещения: создать эффект тенистого сада или слегка освещенной солнечной лужайки, в то время как улица похожа на знойную пустыню.

Ещё несколько преимуществ:

жалюзи не выгорают на солнце,

цены на жалюзи умереннее, чем на шторы,

становятся не нужны затраты на карниз (он входит в комплект),

реже требуют влажной обработки (чистки), т.к. имеют пылеотталкивающую пропитку.

Забудьте фразу: «Жалюзи только для офиса».

Современные виды жалюзи, которые предлагает компания «Джайв», приятно удивят вас изысканностью стиля и элегантностью оформления. Новые цвета и рисунки придают традиционным жалюзи свежесть фантазии и удивительную многогранность.

Можно выбрать любой вид жалюзи: горизонтальные или вертикальные; выполненные из пластика, дерева, алюминия или ткани; различной фактуры, ширины, плотности, конфигурации, цвета, оттенка и узора. Офис, квартира, загородный дом, больничная палата, кабинет директора — в каждом случае требуется индивидуальное решение, от практичного до эксклюзивного.

Как правильно сделать выбор? Совет: по этому вопросу обращайтесь к производителю жалюзи.

Компания «Джайв» уже более 15 лет производит и устанавливает качественные, надёжные и долговечные жалюзи на пластиковые окна в Туле и Тульской области.

Вся продукция изготавливается на собственном производстве с применением фирменных комплектующих. Клиенты компании получают высочайшее качество и 3-летнее бесплатное гарантийное обслуживание.

В компании «Джайв» вы сможете заказать разнообразные варианты жалюзи:

Вертикальные — традиционные тканевые (жаккард, шёлк и т. д) или реже используемые пластиковые жалюзи. Сейчас в моде насыщенные, яркие цвета. Вертикальные жалюзи самые удобные в эксплуатации и чистке. На сегодня очень популярны ткани с тефлоновым покрытием. Они более устойчивы к свету, пыли, каплям жира, кофе и т. д.

На пике сезона ткани на основе натуральных материалов: лён, хлопок и древесная соломка. Их преимущество – антисептичность и антиаллергенность.

Еще одно новое направление – применение тканей из коллекций Home-дизайн. Например, тюлевые варианты, различные виды сеток, а также яркие однотонные и ткани с рисунком (цветочки, животные). Выглядит очень стильно и весело.

Горизонтальные — чаще бывают выполнены из алюминия. Это дешевый, экологически чистый материал. Но есть и дорогое, изысканное исполнение — в дереве с шириной ламели 25 и 55 мм. Вам также могут предложить и пластик под дерево. Он значительно дешевле. Хит сезона — горизонтальные бамбуковые жалюзи с широкой ламелью.

Новинка в этом виде жалюзи – алюминий под дерево. Его преимущества:

- в поднятом состоянии собираются в маленькую стопку;

- легкий вес;

- не коробятся на солнце (в отличие от пластика);

- можно подвергать влажной обработке.

Рулонные шторы — наилучшая альтернатива вертикальным и горизонтальным жалюзи. Рулонные шторы гармонично сочетаются с гардинами и интерьерами, позволяя сделать оформление окна одновременно и декоративным, и функциональным. Специальная пропитка защищает ткань от выгорания. Конструкция рулонных штор позволяет крепить их к стене, в проем, к потолку и даже на мансардное окно. Бывают разной степени светозащиты и делятся на светоотражающие, светорассеивающие и полностью не пропускающие свет — блэкауты.

Мультифактурные — изысканные фигурные жалюзи, созданные за счет комбинации ламелей вертикальных жалюзи различных фактур. Это может быть и сочетание нескольких видов тканей в одном изделии, ткани и пластика, различная комбинация цвета. Они производятся вручную только по вашему проекту. Вы нигде не найдете повторения своей идеи.

Кассетные жалюзи.

Дверные варианты.

Жалюзи для наклонных окон.

Согласитесь, жалюзи — беспроигрышный вариант для оформления окон и стеклянных дверей!

Обращайтесь в компанию «Джайв». Специалисты изготовят и проведут монтаж любой сложности, быстро, без лишнего шума.

Дримхаус

Компания «Дримхаус» — профессионалы в отделке лоджий и балконов «под ключ» с опытом работы более 11 лет. К тому же все услуги вам предложат по доступным ценам, а качество работы будет на высоте. Балкон отделают с гарантией качества и последующим обслуживанием.

Отделка балкона «под ключ» позволяет заказчикам не только обустроить балконную площадь, но и остеклить ее, а также утеплить.





Выбирайте вид внутренней отделки балкона, который вам больше подходит:

«Стандартная» (холодная) — отделка без утепления;

«Комплексная» (тёплая) — утепление балкона пеноплексом и пенофолом (стен, полов, потолка и парапета), монтаж различных электроузлов (тёплых полов, конвекторов, розеток, выключателей, светильников, бра и т. д.).

Для отделки можно выбрать панели ПВХ, вагонку ПВХ, деревянную вагонку, влагостойкий гипсокартон.

Для удобства и расширения возможностей хранения вам предложат встроенную мебель для балкона: шкафы, тумбочки, различные полки, откидные столики и т. д. и, конечно же, повесят сушилку для белья.



Благодаря отработанной и проверенной технологии и опыту монтажных бригад компания «Дримхаус» делает быстро и качественно любые работы по обустройству балконов или лоджий.

Качество работ подтверждается договором и гарантией, которую

даёт компания.

Она распространяется как на выполненную работу, так и на материалы.

Специалисты компании бесплатно устранят все имеющиеся недочеты, а в течение гарантийного срока после установки будут проводить периодическое профилактическое обслуживание остеклённых лоджий.

Что входит в работы «под ключ» по отделке балкона от «Дримхаус»:

Остекление балкона: сварочные работы любой сложности, монтаж алюминиевых светопрозрачных конструкций, монтаж отливов и подоконников, гидроизоляция, отделка откосов. Внешняя отделка балкона (виниловый или цокольный сайдинг). Устройство крыши из стального профилированного настила для балконов верхних этажей.

При внутренней отделке используются только экологически чистые материалы.

Преимущества компании «Дримхаус»:

Доступные цены;

Высокий уровень сервиса;

Гарантия качества;

Соблюдение сроков;

Беспроцентная рассрочка от фирмы;

Кредит от банка;

Бесплатная уборка.

Офис: Тула, ул. Кутузова, 13, офис 301.9.

Производство: Тула, Венёвское шоссе, 4, корп. 6.

8 (4872) 790-793

дримхаус71.рф

Valenti

Компания Valenti — это слаженный и опытный коллектив профессионалов, предлагающих услуги по установке натяжных потолков. Компания работает в Туле уже более 6 лет.

Квалифицированные специалисты Valenti устанавливают потолки в квартирах, частных домах, коттеджах, офисных, торговых и других помещениях.

Какой бы сложной ни была задача, клиенты всегда остаются

довольны результатом!

Вас удивит богатство выбора вариантов потолка:

Сатиновые;

Матовые;

Глянцевые;

Тканевые;

«Звёздное небо»;

Цветные;

С фотопечатью;

Двухуровневые;

Резные;

Фактурные;

3D;

«Парящие»;

С подсветкой.

Главные преимущества компании Valenti:

Собственное производство; Качество продукции; Доступные цены; Быстрые сроки выполнения заказов; Гарантии качества — 10 лет.

Потолки изготавливаются на станках европейского производства. Для нанесения фотопечати используется японский станок. Всё это гарантирует высочайшее качество!

Для вас создадут дизайн-проект, в котором вы заранее сможете увидеть, каким будет ваш потолок. Специалист подберёт лучшее решение для вашего интерьера.

Заказы выполняются быстро, работы проводятся аккуратно и качественно.

Внимание, акция! Натяжные потолки в гостиную 15 м² + кухню 8 м² + сан. узел 3 м2 — всего за 9900 рублей!*

*Подробности акции уточняйте по телефону.

Закажите профессиональную установку потолков в Valenti, и они станут настоящим украшением вашего дома или офиса!

Тула, ул Марата, 100, офис 209Б

8 (4872) 58-58-58

valenti71.ru