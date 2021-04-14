Новая LADA Vesta – автомобиль-гаджет!

В Туле стартовали продажи LADA Vesta с новой мультимедийной системой. Теперь в автомобиль интегрированы все функции смартфона: звонки, интернет, приложения, сервисы Яндекс и многое другое.

За рулем LADA можно разговаривать по телефону, серфить в интернете, пользоваться любимыми приложениями, слушать музыку как в концертном зале. И делать это безопасно! Автомобили с новой интеллектуальной мультимедийной системой уже появились в дилерском центре LADA «КорсГрупп» на Рязанской, 7.

Мультимедийная система LADA EnjoY Pro – это большой экран 8 дюймов, с HD-разрешением, яркой матрицей, современным 4-ядерным процессором, 4 Гб оперативной памяти, 3D-стереосистемой.

В новой системе доступен полный набор сервисов Яндекс.Плюс с бесплатной подпиской на три месяца.

Регулярное беспроводное обновление программного обеспечения позволяет поддерживать актуальность всех приложений, повышать стабильность работы и активировать новый функционал. Система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

В итоге у LADA получилось решение, сопоставимое со смартфонами по многим параметрам. Современный гаджет, интегрированный в автомобиль, – вот что такое система LADA EnjoY Pro.

Звони

За рулем LADA с новой мультимедийной системой можно разговаривать по телефону во время движения, и делать это удобно и безопасно. Просто подключите смартфон к системе по Bluetooth, и можно звонить и принимать вызовы с помощью кнопок на руле или сенсорного экрана.

Список контактов и недавних звонков можно синхронизировать с вашим смартфоном, и тогда он будет отображаться на экране системы в приложении «Телефон».

Синхронизация очень быстрая, все контакты подгружаются за несколько секунд. В приложении можно создать список избранных контактов, чтобы иметь быстрый доступ к «любимым номерам». Если поступил звонок по второй линии, первый можно поставить на удержание – всё, как в телефоне.

Звук при голосовых вызовах – чистый и без помех. В LADA установлен новый микрофон с функцией шумоподавления.

Он обеспечивает качественную связь за счет снижения внешних шумов – от дороги и двигателя. Микрофон расположен над головой водителя, что позволяет системе сконцентрироваться на голосе и исключить окружающие помехи.

Слушай музыку

С системой LADA EnjoY Pro салон автомобиля превратился в концертный зал – настолько чистый, точный и естественный звук она обеспечивает. Французская технология объемного звука настроена под архитектуру салона каждой модели LADA, звук распределяется в пространстве с помощью уникальных алгоритмов и настроек так, что вы получаете невероятно качественное звучание в широком диапазоне.

Наслаждайтесь музыкой – тем более что с Яндекс.Музыкой все ваши любимые исполнители будут у вас под рукой: это большая библиотека треков, подкастов, подборка музыки по интересам, хиты дня и недели. Система анализирует ваши предпочтения, предлагая музыкальную подборку в вашем вкусе.

Управлять музыкой можно, не отвлекаясь от дороги: кнопками на руле переключаются треки и регулируется громкость.

Строй маршруты и заправляйся

Система LADA EnjoY Pro не только в музыке подстраивается под вас: она всегда готова к общению и взаимодействию. Яндекс.Навигатор учитывает ваши привычные маршруты и предлагает их в первую очередь.

Система постоянно актуализируется, предупреждая вас о пробках и дорожных работах, предлагает оптимальные маршруты, подсказывает, где удобнее заправиться, не выходя из машины. Навигатором можно пользоваться и в режиме офлайн.

Пользуйся голосовыми помощниками

С помощью голосового ассистента Алисы можно включить музыку, построить маршрут или узнать погоду, не отвлекаясь от дороги. Помимо этого можно синхронизировать систему со своей учетной записью Яндекса (авторизоваться или создать новый аккаунт в несколько касаний). Так вы сможете строить маршруты на телефоне и переносить их на экран Яндекс.Авто.

Также новая система LADA поддерживает вашу систему Apple CarPlay и Android Auto. Например, вы можете попросить более привычную вам Siri совершить звонок или отправить сообщение, не беря смартфон в руки.

Новая мультимедийная система – это качественный и удобный набор сервисов, который позволяет провести время в пути с пользой и удовольствием. Но LADA EnjoY Pro – это еще и про безопасность: система предупредит вас обо всех ситуациях, в которых движение небезопасно (превышение разрешенной скорости, открытый багажник и др.). Также на большой экран выводится изображение с камеры заднего вида, а динамические линии показывают безопасную траекторию движения.

LADA EnjoY Pro моментально реагирует на ваши пожелания. Она начинает загружаться уже при разблокировке дверей, и как только включается зажигание, система сразу готова радовать вас музыкой и прокладывать маршруты без дополнительного ожидания. А выключается она, как только вы откроете водительскую дверь и готовы выйти из машины. Это дает возможность дослушать музыку или закончить телефонный разговор после остановки двигателя.

Новая мультимедийная система представлена в автомобилях LADA Vesta, включая версию Sport, XRAY Cross и XRAY.

Увидеть ее, оценить возможности, насладиться удобством и объемным звуком вы можете в дилерском центр LADA «КорсГрупп». Новинка уже есть в салоне, приезжайте знакомиться!

Дилерский центр LADA «КорсГрупп»

Тула, ул. Рязанская, 7.

Тел. (4872) 33-71-43.

korsgroup.lada.ru