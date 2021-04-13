Развод и девичья фамилия: туляки расстаются из-за обманутых ожиданий и измен

Сериал Анны Меликян «Нежность». Психотерапевтическая сказка о поиске себя и своего мужчины.

Людмила Петровна Романова окончила Ярославский государственный университет в 1986 году, факультет психологии. Сейчас – ведущий педагог-психолог службы семейного консультирования в Областном центре социальной помощи семье и детям.

– После школы я очень хотела работать с людьми, но не врачом или педагогом. Психология тогда являлась довольно редкой специальностью, даже факультетов психологии в вузах было немного. В 1986 году я окончила Ярославский госуниверситет, факультет психологии.

У психологов, как и у врачей, есть требование конфиденциальности информации. Я не буду приводить примеры ситуаций, с которыми обращаются ко мне, – это неправильно, ведь даже в обезличенной ситуации люди могут узнать себя.

Когда я начинала работать, было больше людей, которые считали, что психолог – это такой волшебник, он взмахнет волшебной палочкой, и всё наладится. Сейчас больше людей, которые понимают, что психологическая помощь – это их совместная работа с психологом, непростая и небыстрая, прохождение через боль, осознание того, что происходит в жизни, принятие каких-то решений и понимание своей ответственности за всё. Хотя и сейчас встречаются пары, которые считают – сходим к психологу, он рассудит, кто прав, кто виноват. Это иллюзии. Есть даже шутка про психологов: «Я не пойду к психологу, потому что этот шарлатан опять скажет, что это я ответственен за свою жизнь».

Определенный уровень инфантилизма в нашем обществе существовал и существует всегда. И связано это с системой воспитания. Мы же всё время решаем за своих детей, даже когда они в состоянии сделать сами свой выбор, считаем их неспособными, несостоятельными сделать правильно. Из лучших вроде бы побуждений мы растим инфантильных людей.

Как обычно у нас общаются родители и дети? Вот злится ребенок, кричит, ногами топает… Что в большинстве делают взрослые? В лучшем случае увещевают: «Хорошие мальчики/девочки так не ведут себя», в худшем – кричат и шлепают по попе. Взрослый человек, который умеет понимать, проживать, принимать свои и чужие эмоции, поступает так, чтобы эти самые эмоции не разрушали ни его, ни окружающих. «Я понимаю, что ты сейчас злишься. Ты можешь поплакать или даже покричать. А когда будешь готов, мы обсудим с тобой эту проблему». В такой реакции важны разрешение на чувство злости и посыл, что обсуждать проблему в таком состоянии бессмысленно. Взрослый с таким подходом дает опору ребенку, чтобы из него вырос человек, находящийся в ладу со своими эмоциями и чувствами. Не контролировать эмоции, а жить в ладу с ними. Этому не учат в школе или в институте, это идет из семьи.

Я с уважением отношусь к психологам, которые ведут свои страницы в соцсетях, – они несут психологические знания, полезную информацию людям. Конечно, как и в любой сфере, есть те, кто просто выдает себя за психолога. Пришел ты к высококлассному специалисту или доверился шарлатану – это уже твоя ответственность, потрудился ли ты проверить документы, почитать отзывы о специалисте…

Когда мне говорят, что после психологической работы нужно особым образом восстанавливаться, я говорю так: восстанавливать свои ресурсы надо в любой профессии. Эмпатия – это не слияние с чувствами клиента. Когда я только начинала работать психологом (и многие молодые практикующие психологи тоже с этим сталкиваются), чувства и эмоции клиента захватывали, я «приносила» их домой. Постепенно научилась разделять свои переживания и клиента, сопереживать, поддерживая. Ну не может реально помочь психолог, который рядом сидит и плачет вместе с вами. А что касается меня, мне помогают по жизни совершенно простые занятия – музыка, физкультура, общение с близкими и коллегами. Кстати, психологи тоже обращаются за психологической помощью к психологам. Потому что какие-то вопросы можно разрешить, опираясь на свой опыт и умение посмотреть на ситуацию со стороны, но если проблема захватила очень глубоко, то нужен сторонний человек.

Счастливый человек, по моему мнению, – это тот, кто знает, что такое счастье и что такое горе. Счастливый человек отличается от несчастливого тем, что умеет выбираться из горестной ситуации. А несчастливый глубже туда погружается.

Некоторые говорят, что счастье – в гармонии. И вкладывают в понятие «гармония» что-то эйфорическое, безоблачное. К реальной жизни это не относится. Гармония – это умение быть в контакте со своими эмоциями, принимать адекватные решения, проживать горести и радости.

Люди часто жалуются, что нет взаимопонимания. А когда я спрашиваю, что же это такое, то для большинства – это принятие их точки зрения другими! «Делай, как я» и «думай, как я». А на самом деле взаимопонимание – это прежде всего принятие другого человека. Он иначе думает, у него другая точка зрения, он не похож на меня. И я принимаю его до тех пор, пока человек не нарушает мои личностные границы. Чувствуете разницу?

Всем понятны границы физического тела. Если вас трогают, а вам это неприятно, вы же сразу реагируете?! А если человек задевает ваши чувства, эмоции, взгляды, интересы, ценности, он нарушает ваши личностные границы. И большинство конфликтов обусловлено именно этим.

Развею миф о том, что отношения в паре выстроятся сами, как говорится, «стерпится – слюбится». Нет, не слюбится! Собираясь жить вместе, о многих вещах важно договариваться на берегу. Я консультирую семейные пары, в том числе и те, кто стоит на грани развода или уже развелись. По данным мониторинга разводящихся пар, который проводят психологи нашего центра, в том числе и я, топ-3 причин разводов: психологическая и эмоциональная несовместимость, несоответствие реальной семейной жизни ожиданиям, измены.

Для справки. В марте 2021 года в регионе зарегистрировано 511 браков и оставлено 544 записи о расторжении брака.

Измена, как это странно ни звучит, измене рознь. Возможно, это манипуляция или желание доказать собственную значимость, иногда это компенсация неуверенности в себе или того, что человек недополучает в семье. Или когда один из супругов занимает позицию жертвы и сливается с партнером, у него нет своих желаний, этакое отражение второго партнера. Случается измена и в браках, где муж и жена живут как соседи. Всегда ли за изменой следует развод? Нет конечно. Кто-то выбирает «жить как соседи», кто-то не хочет тратить время на бессмысленные отношения и подает на развод, а кто-то пытается раздуть угасающий костер. Как правильно поступить? Так, как человек считает важным для себя. И мнение третьих лиц тут абсолютно лишнее.

В нашем менталитете есть такое – если признал вину, значит, уже исправился, стал хорошим. Помните, в детстве: пришел к родителям, признался, что набедокурил, повинился «Я больше так не буду», а завтра всё повторилось сначала. Так и в случае измены. Важно, чтобы человек взял ответственность за ситуацию на себя: «Это был мой выбор, это сделал я, это моя ошибка» – проанализировал и понял, какой опыт он получил из ситуации, как он хочет дальше строить свою жизнь исходя из этого опыта. «Я виноват, я такой дурак, не могу себя простить…» – это, скорее, манипуляция.

Отношения можно реанимировать там, где живы три вещи (ну или хотя бы одна из них): любовь – эмоциональное отношение друг к другу, уважение к личности партнера, его взглядам и чувствам. И доверие: «Я спокоен и уверен в партнере, даже когда он занимается своими делами и мы не вместе».

Можно ли восстановить доверие? Да. Только потерять его можно за мгновение, а восстанавливать придется очень долго. Вообще здоровые отношения – это ответственность и честность по отношению к партнеру.

Я, как и любой человек, в своей жизни могу делать всё, что хочу. Кроме четырех вещей: посягать на жизнь другого человека, на вещи другого человека, на тело другого человека и чувство собственного достоинства. Собственно, это и есть общечеловеческие ценности.

Мы не можем полюбить другого, если не любим себя. «Возлюби ближнего своего как себя самого». Это точка отсчета – ты сам. Чем ты наполнен, то и даришь другим. Наполнен горечью или ненавистью? Будешь дарить их ближним. Такая вот энергетика.

Любить себя и эгоизм – разные вещи. Эгоизм – это когда я хочу, чтобы другие делали то, что хочу я. Чувствуете разницу?

Я верю в любовь с первого взгляда и в любовь на всю жизнь. И знаю такие примеры. Просто такие пары лелеют и берегут свою любовь.

Психологическая помощь в Областном центре социальной помощи семье и детям бесплатная http://www.kriziscentr71.ru/contact/. Прийти может любой. И это не однократный сеанс, это полноценная психологическая поддержка. Телефон доверия (4872) 56-46-36 (работает круглосуточно).



