Неизвестные истории музейных шедевров: куда и зачем уезжал старый шкаф?

Дорогие друзья! В рамках совместного проекта Myslo и Тульского областного художественного музея, приуроченного к его 100-летию, продолжаем знакомить вас с картинами из собрания.

Охотничий шкаф

Франция, мастерская братьев Гере (Gueret Freres), предположительно);

2-я половина XIX века; дерево, камень, столярная работа, резьба.

Поступил в музей из усадьбы Олсуфьевых в селе Красные Буйцы Тульской губернии. Последний владелец усадьбы Юрий Александрович Олсуфьев – искусствовед, реставратор, музейные деятель, реставратор, один из основателей и организаторов Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры и Сергиевского историко-художественного музея. По приглашению Игоря Эммануиловича Грабаря в 1928 году поступил на должность научного сотрудника в Центральных государственных реставрационных мастерских (ЦГРМ) в Москве. С 1934 года, после закрытия ЦГРМ, руководил секцией реставрации древнерусской живописи Третьяковской галереи. В 1938 году был арестован и расстрелян на Бутовском полигоне…

…В июне 2016 года, после долгих лет ожидания, шкаф наконец-то отправился на реставрацию в Научно-реставрационный центр им. академика Грабаря. Несмотря на свою красоту и неизменное восхищение со стороны зрителей, шедевр мебельного искусства был в плачевном состоянии.

За решение сложной и очень трудоёмкой проблемы восстановления шкафа взялся Роман Сергеевич Студенников, художник-реставратор высшей категории центра. Старый лак был снят вручную при помощи скальпелей, без химических реактивов. Были восстановлены множественные утраты резьбы, проведено укрепление конструкции (кстати, шкаф разборный), восполнены утраты камня (теперь это зеленый итальянский мрамор), изготовлены и смонтированы на своё место утраченные замки.

Очень сложно было реставратору подыскать аналоги не только этого оригинального изделия старых мастеров, но и его элементов. В частности, лапы у одной из собак воссоздавали, ориентируясь на аналогичные фигуры, которые украшают каминный ансамбль в музее Сан-Франциско. В полностью реставрированном изделии не хватает только крепежей для ружей по бокам шкафа – аналогов не удалось найти нигде…

В декабре 2018 года, после девяти месяцев отсутствия по очень уважительной причине, шкаф вернулся и занял свое место в экспозиции.

Шкаф из олсуфьевской усадьбы – несомненно, уникальный экспонат! Сделанный на заказ, он несет отпечаток не только индивидуальности самого мастера, но и заказчика.