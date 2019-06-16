Тульские семьи назвали главные правила путешествия с детьми

Над материалом работал Хабаров Артем.

Туляки поделились опытом семейных поездок. Команда фонда «Честный разговор» взвесила все «за» и «против» таких отпусков.

Анна Гурина и Андрей Голиков

Анна: Нам с мужем по 34 года, дочке — 9 лет. Андрей занимается мебельным производством, я — психолог. Путешествуем по-разному: иногда все вместе, иногда я с дочкой, иногда мы вдвоем с мужем — зависит от цели путешествия.

Первый раз мы все вместе поехали на Азовское море, когда Василисе было 4,5 года, и, конечно, возникли сложности. Впервые столкнулись с акклиматизацией ребенка. Было, конечно, страшно: в незнакомом месте поднялась температура, пропал аппетит. Но как-то собрались и справились. Выяснилось, что не зря тащили с собой огромную аптечку.

Андрей: Потом опытным путём выяснилось, что если ехать с юга на север на автотранспорте, то через 300−400 км дочку начинает сильно тошнить, спасались таблетками и частыми остановками.

Поэтому решили больше не мучить ребенка и летать на море на самолёте, а по городам нашей страны — поездом.

Анна: На отдыхе мы с супругом находимся в расслабленном, умиротворенном состоянии, и ребенок это чувствует. Нам важно показать, что мама с папой умеют получать удовольствие от общения с семьей и быть счастливыми, а не только уставшими от рутины. Поэтому мы всегда рады возможности куда-то выбраться все вместе, даже если это аквапарк в 2-х часах езды от дома.

Андрей: Когда едешь с ребенком, важно продумать много нюансов. Например, узнать, где находится ближайший к месту отдыха медицинский пункт, какая вас ждет кухня и подходит ли она для вашего ребенка. А ещё, что оказалось важным для нас, желательно, чтобы в месте отдыха работали аниматоры или детская зона, потому что отдыхать всей семьёй, делиться впечатлениями и радостью — это здорово, но маме с папой нужно побыть вдвоем, отвлечься от постоянного присматривая за ребенком.

Юлия и Павел Чурашевы

Юлия: У нас с мужем, два мальчика — Егору 7,5 лет, Кириллу в августе будет 3. Сейчас я занимаюсь тем, что отправляю людей в отпуск и много путешествую. Я не потащу детей туда, где им не будет интересно. Пока расклад такой: с детьми — на море, с мужем — в Европу, одна — в рабочие поездки. Со старшим сыном первый раз полетели в его 1,5 года, с младшим — в 8 месяцев. На сегодняшний день у Егора 22 перелёта и 5 стран, у Кирилла — 10 перелетов и 2 страны. Самый длительный рейс был на Тенерифе — 7,5 часов.

Все сложности зависят от настроя. У младшего сына аллергия на молочные продукты. Мне проще приготовить для него кашу на растительном молоке в микроволновке (есть в любом отеле), чем искать место, предоставляющее специальное питание. По этой же причине в самолёт всегда беру еду с собой, прошу стюардов подогреть в печке, главное заранее захватить фольгированный контейнер.

Павел: Путешествия развивают. Видим восторг в глазах детей, когда они познают новый мир, получают новые знакомства. Завидую, с какой легкостью играют дети, говорящие на разных языках. Отправляю Егора что-то купить, учим, как спросить. Пока дойдёт, половину, наверно, забудет, но возвращается всегда с результатом.

Посоветовать я могу только расслабиться и получать удовольствие. В поездках у ребёнка меняется поведение, сбивается режим. Важно отпустить ситуацию и не накручивать себя. Это касается и волнений родителей по поводу акклиматизации и всяких вирусов. Рецепт прост: избегайте «чисто детских» отелей, оформляйте хорошую, расширенную страховку, берите с собой набор необходимых лекарств и позитивный настрой. Мысли материальны!

Евгений Анищенко и Анна Домченко

Евгений: Семья у нас большая, на двоих с супругой 4 детей. Старшие сыновья уже взрослые и живут отдельно, а младшие - Кузьма 8 лет и 2- летний Георгий (или просто Гоша) живут и путешествуют с нами.

Георгий впервые поехал с нами в 3,5 месяца, с тех пор, к своим 2 годам, он побывал уже в 5 путешествиях по разным странам.

Анна: Главная для меня сложность в путешествии с маленьким ребёнком — это его гиперактивность и некоторые ограничения в передвижении. Поэтому приходится более тщательно выстраивать логистику путешествия.

Отдых такого формата- это еще и зона развития. В путешествии, как нигде, формируется дух семьи. Все, включая малышей, вовлечены в совместный процесс, что позволяет вырабатывать механизм всеобщего взаимодействия. Кроме того, путешествия приносят детям новый опыт, эмоции и знания, которые дают качественный скачок в их развитии после каждой поездки.

Евгений: Семье, собирающейся в путешествие, надо понять, что комфорта и безопасности, которые у них были в ежедневной жизни, в поездке у них не будет, и это надо принять. Это позволит расслабиться и получать удовольствие от новых впечатлений и совместного общения, а не сходить с ума от непривычной обстановки и непредвиденных обстоятельств! Надо понять, что это ненадолго и не смертельно, поэтому пускай дети не спят днём, если это не получается, съедят что-то из фаст-фуда или экзотики, если нет в данный момент специально приготовленной еды, пачкаются и лезут везде, минимально ограниченные родителями. Позвольте в путешествии жить себе и детям на полную катушку! В обычной жизни этого не будет!

Виктория и Михаил Морозовы

Виктория: Нам с мужем по 37 лет, сынишке Ване 6 лет. В этом году 11 лет нашей совместной жизни. Я — специалист отдела маркетинга. Муж -мастер смены на заводе.

Михаил: Путешествуем всегда вместе, с самого рождения ребенка. Но из-за аллергии на пыльцу деревьев не рискуем выезжать за пределы России. Море летом — это Крым, зимой — горы. У нас не возникает сложностей, если только вернуться вовремя домой к работе.

Виктория: Мое мнение, ребенок должен отдыхать, как и взрослые, от своих детских «коллег» и воспитателей. Ведь, кроме как в путешествии с мамой и папой, где он сможет провести время вне запретов и боязни залезть на бордюр? Ребенок должен получать максимум внимания от родителей. Так как все мы работающие, только в отпуске и в путешествии мы можем насладиться нашей, пока еще маленькой, семьёй.

Михаил: Семейным хотим пожелать терпения, ведь, в путешествии хотят отдохнуть не только взрослые, но и дети.

мнения экспертов

Яна Душакова, юрист:

Яна Душакова - Больше всего вопросов возникает, когда взрослые хотят отправиться с ребёнком заграницу без второго родителя. Российское законодательство давно отрегулировало эту сферу семейных правоотношений и предусмотрело несколько правил. Расскажу о тех, которые касаются самых распространённых случаев.

Правило № 1. Если ребёнок выезжает за пределы России совместно с одним из родителей — согласия на выезд от второго родителя не требуется (ст. 20 ФЗ РФ от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»).

Важно знать, что наличие согласия от второго родителя может быть предусмотрено законодательством страны въезда. Советую эту информацию заранее уточнить в посольстве той страны, которую вы собираетесь посетить, либо в визовом центре или у своего туроператора.

Правило № 2. Если ребёнок выезжает за пределы РФ без родителей (например, в составе туристической группы или, предположим, с бабушкой) — согласие одного из родителей необходимо.

Во всех этих случаях, когда оформления согласия не избежать, нужно помнить следующее:

оно оформляется нотариально и должно содержать срок выезда и государство (или несколько), которые ребёнку разрешается посетить;

если речь идет о выезде ребенка в страну Шенгенской зоны, то в нотариальном согласии достаточно указать одну из этих стран (например, страну, выдавшую визу) и прописать возможность посетить и другие страны Шенгенской зоны;

российское законодательство не запрещает оформить единое нотариальное согласие на выезд ребенка из РФ вплоть до достижения им 18 лет при условии, что ребенок будет посещать одни и те же страны, указанные в таком согласии.

Сразу скажу, что нотариусы не приветствуют оформление согласия, предполагающего несколько поездок и длительный период выезда. Поэтому о поиске того, кто удостоверит документ в такой форме, придётся позаботиться заранее.

Правило № 3. Если от второго родителя поступило заявление о несогласии на выезд из РФ своих детей, то выехать ребёнку уже с территории России с одним родителем не получится.

Что здесь очень и очень важно. Это «несогласие» не может быть обозначено устно или каким-либо другим произвольным образом, а должно быть оформлено заявлением, поданным в территориальный отдел миграционной службы (или в орган пограничного контроля) с соблюдением Правил, утвержденных Постановлением Правительства Р. Ф. от 12.05.2003 № 273.

Советую заранее получить информацию о возможности выезда ребёнка заграницу в миграционной службе. Осведомленность в основных юридических вопросах способна защитить вас от многих неожиданностей и больших неприятностей.

Елена Никифорова, педиатр:

Елена Никифорова - Все любят отдыхать, и никто не любит болеть! А многие ли думают на отдыхе о таких заболеваниях, как бешенство, гепатит А, который поражает печень, клещевой энцефалит, который может привести к летальному исходу, и так далее? Все эти проблемы можно предотвратить методом вакцинации. За консультацией следует обратиться к врачу для составления индивидуального плана защиты. Приведу часть списка популярных стран и обязательных вакцин, для отдыхающих.

Индия, Азиатские страны, Африка — гепатит А. Вакцинировать детей можно с возраста 1 года. В России используются вакцины: «Аваксим», «Аваксим 80», «Вакта», «ГЕП-А-ин-ВАК», «Хаврикс 720», «Хаврикс».

Первая доза вакцины делается за две недели до планируемой поездки. Таким образом, вы сможете защититься от болезни на период от 6-ти до 18-ти месяцев. Спустя полгода вводится вторая доза, которая создаст иммунитет на 15−20 лет.

Таиланд, Китай, Индия, Вьетнам, Южная Корея — бешенство. Вакцинацию проводят по графику 1-й, 7-й и 21-й день. Защищать такая прививка будет вас на протяжении трех лет.

Применяемая в нашей стране концентрированная антирабическая вакцина, очищенная культуральная (КОКАВ) является высокоэффективным препаратом, соответствующим всем требованиям Всемирной организации здравоохранения.

Центральная Европа (сельская местность с мая по сентябрь): клещевой энцефалит. Вакцина применяется Клещ-э-ВАК с возраста 1 год.

Самое основное, что надо взять с собой — это обезболивающие препараты, которые также будут оказывать помощь при повышении температуры.

Препараты от аллергии, так как аллергия — это проблема, которая может коснуться любого в любой момент. В сумочке всегда имейте при себе лейкопластырь и спиртовые салфетки.

Советую обязательно оформлять медицинскую страховку. Не забывайте, везде есть аптеки, необязательно брать отдельный чемодан лекарств. Вы всё-таки едете отдыхать!

Юлия Сидорова, владелица турагентства «Алые берега»:

Юлия Сидорова - В современном мире путешествовать стало проще, и дети с раннего возраста летают на отдых с родителями и привыкают к многообразию мира. По прогнозам Федерального агентства по туризму РФ, в этом году число бронирований туров на семьи с детьми вырастет на 21% по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость путевки за границу на семью из трёх человек (двое взрослых и ребёнок старше 2 лет) составит 73 316 руб.

Выбирая, где отдохнуть, родители должны спланировать все максимально комфортно и интересно как для себя, так и для детей. По данным Росстата, самыми популярными направлениями летнего семейного отдыха в 2019 году станут:

Турция. С маленькими детьми лучше в Сиде и Алании, любителям зелени и активным туристам понравится Кемер, для более дорогого отдыха — Белек или Фетхие.

С маленькими детьми лучше в Сиде и Алании, любителям зелени и активным туристам понравится Кемер, для более дорогого отдыха — Белек или Фетхие. Крым. Климат Крымского полуострова идеально подходит для детского отдыха. Пребывание в Крыму благотворно воздействует на иммунную систему ребёнка, а уникальное сочетание природных факторов даёт устойчивый оздоровительный эффект. Наиболее подходящие курорты Крыма для маленьких детей — это Евпатория и Феодосия, с подростками веселее будет в Алуште и Ялте.

Климат Крымского полуострова идеально подходит для детского отдыха. Пребывание в Крыму благотворно воздействует на иммунную систему ребёнка, а уникальное сочетание природных факторов даёт устойчивый оздоровительный эффект. Наиболее подходящие курорты Крыма для маленьких детей — это Евпатория и Феодосия, с подростками веселее будет в Алуште и Ялте. Греция. Из несомненных плюсов: близко лететь, умеренный средиземноморский климат, чистое море, небольшая глубина и минимальное количество морских обитателей. Все это вы можете найти на курортах Кассандра и Ситония, что на Халкидиках, Толо на Пелопоннесе. А ещё в Греции есть потрясающе красивые острова, утопающие в зелени, Корфу и Керкира с множеством развлечений для детей.

Из несомненных плюсов: близко лететь, умеренный средиземноморский климат, чистое море, небольшая глубина и минимальное количество морских обитателей. Все это вы можете найти на курортах Кассандра и Ситония, что на Халкидиках, Толо на Пелопоннесе. А ещё в Греции есть потрясающе красивые острова, утопающие в зелени, Корфу и Керкира с множеством развлечений для детей. Черногория . Каждый год Черногория привлекает множество семей с детьми. Это удивительная страна с красивой природой и вполне доступными ценами. Основные курорты для семейного отдыха это Бечичи и Будва.

. Каждый год Черногория привлекает множество семей с детьми. Это удивительная страна с красивой природой и вполне доступными ценами. Основные курорты для семейного отдыха это Бечичи и Будва. Испания. Для самых маленьких лучше всего подходят курорты Коста-Брава и Коста-Дорада. Широкие песчаные пляжи, безопасность и множество аквапарков — несомненные плюсы отдыха в Испании.

Для самых маленьких лучше всего подходят курорты Коста-Брава и Коста-Дорада. Широкие песчаные пляжи, безопасность и множество аквапарков — несомненные плюсы отдыха в Испании. Болгария. Мягкий климат, чистое море и развлечения на любой возраст, много достопримечательностей и красивая природа. К тому же это бюджетный вариант отдыха, хорошая альтернатива российским курортам.

Мягкий климат, чистое море и развлечения на любой возраст, много достопримечательностей и красивая природа. К тому же это бюджетный вариант отдыха, хорошая альтернатива российским курортам. Кипр. Один из самых спокойных курортов на Кипре — это Протарас, он лучше всего подойдет для отдыха с маленькими детьми. Подросткам будет гораздо интереснее в Айя-Напе, где туристы чуть ли ни круглые сутки проводят на дискотеках.

Вера Комарова, дерматолог:

- На отдых берите головной убор из натуральных дышащих тканей. Не оставляйте детей младше 3 лет под прямыми солнечными лучами и не пребывайте на солнце с 12 до 16 часов. Соблюдайте адекватный питьевой режим, хорошо подходит подкисленная лимоном вода, если нет противопоказаний.

Необходимо использовать детские солнцезащитные средства для кожи, губ, волос. Наносите их непосредственно перед выходом на солнце и обновляйте каждые 2 часа или после купания, также, когда сильно вспотели.

Солнцезащитный крем должен обязательно содержать химические и физические факторы защиты, антиоксиданты, увлажняющие и регенерирующие компоненты. Средства должны быть с высокой степенью защиты (рекомендую SPF 50), гипоаллергенны и одобрены дерматологами. Эта информация располагается на упаковках.

Применяя солнцезащитные средства правильно, мы защищаем ребёнка от ожогов, а в будущем — от преждевременного фотостарения, кератом, рака кожи. Все эти последствия развиваются через десятки лет после ожога. Идеальный выбор — профессиональные средства, в них очень сильно отслеживается не только эффективность, но и безопасность. От дешевых средств этого сложнее добиться. Разработки и ингредиенты стоят дорого.

Путешествие с детьми — большая ответственность, приходится быть готовым ко всему. Чтобы убедиться в готовности к поездке, проверьте 3 фактора: