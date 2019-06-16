Тульские семьи назвали главные правила путешествия с детьми
Июнь – пора летних каникул и отпусков. Многие планируют семейный отдых.
Туляки поделились опытом семейных поездок. Команда фонда «Честный разговор» взвесила все «за» и «против» таких отпусков.
Анна Гурина и Андрей Голиков
Анна: Нам с мужем по 34 года, дочке — 9 лет. Андрей занимается мебельным производством, я — психолог. Путешествуем по-разному: иногда все вместе, иногда я с дочкой, иногда мы вдвоем с мужем — зависит от цели путешествия.
Первый раз мы все вместе поехали на Азовское море, когда Василисе было 4,5 года, и, конечно, возникли сложности. Впервые столкнулись с акклиматизацией ребенка. Было, конечно, страшно: в незнакомом месте поднялась температура, пропал аппетит. Но как-то собрались и справились. Выяснилось, что не зря тащили с собой огромную аптечку.
Андрей: Потом опытным путём выяснилось, что если ехать с юга на север на автотранспорте, то через 300−400 км дочку начинает сильно тошнить, спасались таблетками и частыми остановками.
Поэтому решили больше не мучить ребенка и летать на море на самолёте, а по городам нашей страны — поездом.
Анна: На отдыхе мы с супругом находимся в расслабленном, умиротворенном состоянии, и ребенок это чувствует. Нам важно показать, что мама с папой умеют получать удовольствие от общения с семьей и быть счастливыми, а не только уставшими от рутины. Поэтому мы всегда рады возможности куда-то выбраться все вместе, даже если это аквапарк в 2-х часах езды от дома.
Андрей: Когда едешь с ребенком, важно продумать много нюансов. Например, узнать, где находится ближайший к месту отдыха медицинский пункт, какая вас ждет кухня и подходит ли она для вашего ребенка. А ещё, что оказалось важным для нас, желательно, чтобы в месте отдыха работали аниматоры или детская зона, потому что отдыхать всей семьёй, делиться впечатлениями и радостью — это здорово, но маме с папой нужно побыть вдвоем, отвлечься от постоянного присматривая за ребенком.
Юлия и Павел Чурашевы
Юлия: У нас с мужем, два мальчика — Егору 7,5 лет, Кириллу в августе будет 3. Сейчас я занимаюсь тем, что отправляю людей в отпуск и много путешествую. Я не потащу детей туда, где им не будет интересно. Пока расклад такой: с детьми — на море, с мужем — в Европу, одна — в рабочие поездки. Со старшим сыном первый раз полетели в его 1,5 года, с младшим — в 8 месяцев. На сегодняшний день у Егора 22 перелёта и 5 стран, у Кирилла — 10 перелетов и 2 страны. Самый длительный рейс был на Тенерифе — 7,5 часов.
Все сложности зависят от настроя. У младшего сына аллергия на молочные продукты. Мне проще приготовить для него кашу на растительном молоке в микроволновке (есть в любом отеле), чем искать место, предоставляющее специальное питание. По этой же причине в самолёт всегда беру еду с собой, прошу стюардов подогреть в печке, главное заранее захватить фольгированный контейнер.
Павел: Путешествия развивают. Видим восторг в глазах детей, когда они познают новый мир, получают новые знакомства. Завидую, с какой легкостью играют дети, говорящие на разных языках. Отправляю Егора что-то купить, учим, как спросить. Пока дойдёт, половину, наверно, забудет, но возвращается всегда с результатом.
Посоветовать я могу только расслабиться и получать удовольствие. В поездках у ребёнка меняется поведение, сбивается режим. Важно отпустить ситуацию и не накручивать себя. Это касается и волнений родителей по поводу акклиматизации и всяких вирусов. Рецепт прост: избегайте «чисто детских» отелей, оформляйте хорошую, расширенную страховку, берите с собой набор необходимых лекарств и позитивный настрой. Мысли материальны!
Евгений Анищенко и Анна Домченко
Евгений: Семья у нас большая, на двоих с супругой 4 детей. Старшие сыновья уже взрослые и живут отдельно, а младшие - Кузьма 8 лет и 2- летний Георгий (или просто Гоша) живут и путешествуют с нами.
Георгий впервые поехал с нами в 3,5 месяца, с тех пор, к своим 2 годам, он побывал уже в 5 путешествиях по разным странам.
Анна: Главная для меня сложность в путешествии с маленьким ребёнком — это его гиперактивность и некоторые ограничения в передвижении. Поэтому приходится более тщательно выстраивать логистику путешествия.
Отдых такого формата- это еще и зона развития. В путешествии, как нигде, формируется дух семьи. Все, включая малышей, вовлечены в совместный процесс, что позволяет вырабатывать механизм всеобщего взаимодействия. Кроме того, путешествия приносят детям новый опыт, эмоции и знания, которые дают качественный скачок в их развитии после каждой поездки.
Евгений: Семье, собирающейся в путешествие, надо понять, что комфорта и безопасности, которые у них были в ежедневной жизни, в поездке у них не будет, и это надо принять. Это позволит расслабиться и получать удовольствие от новых впечатлений и совместного общения, а не сходить с ума от непривычной обстановки и непредвиденных обстоятельств! Надо понять, что это ненадолго и не смертельно, поэтому пускай дети не спят днём, если это не получается, съедят что-то из фаст-фуда или экзотики, если нет в данный момент специально приготовленной еды, пачкаются и лезут везде, минимально ограниченные родителями. Позвольте в путешествии жить себе и детям на полную катушку! В обычной жизни этого не будет!
Виктория и Михаил Морозовы
Виктория: Нам с мужем по 37 лет, сынишке Ване 6 лет. В этом году 11 лет нашей совместной жизни. Я — специалист отдела маркетинга. Муж -мастер смены на заводе.
Михаил: Путешествуем всегда вместе, с самого рождения ребенка. Но из-за аллергии на пыльцу деревьев не рискуем выезжать за пределы России. Море летом — это Крым, зимой — горы. У нас не возникает сложностей, если только вернуться вовремя домой к работе.
Виктория: Мое мнение, ребенок должен отдыхать, как и взрослые, от своих детских «коллег» и воспитателей. Ведь, кроме как в путешествии с мамой и папой, где он сможет провести время вне запретов и боязни залезть на бордюр? Ребенок должен получать максимум внимания от родителей. Так как все мы работающие, только в отпуске и в путешествии мы можем насладиться нашей, пока еще маленькой, семьёй.
Михаил: Семейным хотим пожелать терпения, ведь, в путешествии хотят отдохнуть не только взрослые, но и дети.
Яна Душакова, юрист:
Яна Душакова
- Больше всего вопросов возникает, когда взрослые хотят отправиться с ребёнком заграницу без второго родителя. Российское законодательство давно отрегулировало эту сферу семейных правоотношений и предусмотрело несколько правил. Расскажу о тех, которые касаются самых распространённых случаев.
Правило № 1. Если ребёнок выезжает за пределы России совместно с одним из родителей — согласия на выезд от второго родителя не требуется (ст. 20 ФЗ РФ
Важно знать, что наличие согласия от второго родителя может быть предусмотрено законодательством страны въезда. Советую эту информацию заранее уточнить в посольстве той страны, которую вы собираетесь посетить, либо в визовом центре или у своего туроператора.
Правило № 2. Если ребёнок выезжает за пределы РФ без родителей (например, в составе туристической группы или, предположим, с бабушкой) — согласие одного из родителей необходимо.
Во всех этих случаях, когда оформления согласия не избежать, нужно помнить следующее:
- оно оформляется нотариально и должно содержать срок выезда и государство (или несколько), которые ребёнку разрешается посетить;
- если речь идет о выезде ребенка в страну Шенгенской зоны, то в нотариальном согласии достаточно указать одну из этих стран (например, страну, выдавшую визу) и прописать возможность посетить и другие страны Шенгенской зоны;
- российское законодательство не запрещает оформить единое нотариальное согласие на выезд ребенка из РФ вплоть до достижения им 18 лет при условии, что ребенок будет посещать одни и те же страны, указанные в таком согласии.
Сразу скажу, что нотариусы не приветствуют оформление согласия, предполагающего несколько поездок и длительный период выезда. Поэтому о поиске того, кто удостоверит документ в такой форме, придётся позаботиться заранее.
Правило № 3. Если от второго родителя поступило заявление о несогласии на выезд из РФ своих детей, то выехать ребёнку уже с территории России с одним родителем не получится.
Что здесь очень и очень важно. Это «несогласие» не может быть обозначено устно или каким-либо другим произвольным образом, а должно быть оформлено заявлением, поданным в территориальный отдел миграционной службы (или в орган пограничного контроля) с соблюдением Правил, утвержденных Постановлением
Советую заранее получить информацию о возможности выезда ребёнка заграницу в миграционной службе. Осведомленность в основных юридических вопросах способна защитить вас от многих неожиданностей и больших неприятностей.
Елена Никифорова, педиатр:
Елена Никифорова
- Все любят отдыхать, и никто не любит болеть! А многие ли думают на отдыхе о таких заболеваниях, как бешенство, гепатит А, который поражает печень, клещевой энцефалит, который может привести к летальному исходу, и так далее?
Все эти проблемы можно предотвратить методом вакцинации. За консультацией следует обратиться к врачу для составления индивидуального плана защиты. Приведу часть списка популярных стран и обязательных вакцин, для отдыхающих.
Индия, Азиатские страны, Африка — гепатит А. Вакцинировать детей можно с возраста 1 года. В России используются вакцины: «Аваксим», «Аваксим 80», «Вакта», «ГЕП-А-ин-ВАК», «Хаврикс 720», «Хаврикс».
Первая доза вакцины делается за две недели до планируемой поездки. Таким образом, вы сможете защититься от болезни на период от 6-ти до 18-ти месяцев. Спустя полгода вводится вторая доза, которая создаст иммунитет на 15−20 лет.
Таиланд, Китай, Индия, Вьетнам, Южная Корея — бешенство. Вакцинацию проводят по графику 1-й, 7-й и 21-й день. Защищать такая прививка будет вас на протяжении трех лет.
Применяемая в нашей стране концентрированная антирабическая вакцина, очищенная культуральная (КОКАВ) является высокоэффективным препаратом, соответствующим всем требованиям Всемирной организации здравоохранения.
Центральная Европа (сельская местность с мая по сентябрь): клещевой энцефалит. Вакцина применяется Клещ-э-ВАК с возраста 1 год.
Самое основное, что надо взять с собой — это обезболивающие препараты, которые также будут оказывать помощь при повышении температуры.
Препараты от аллергии, так как аллергия — это проблема, которая может коснуться любого в любой момент. В сумочке всегда имейте при себе лейкопластырь и спиртовые салфетки.
Советую обязательно оформлять медицинскую страховку. Не забывайте, везде есть аптеки, необязательно брать отдельный чемодан лекарств. Вы всё-таки едете отдыхать!
Юлия Сидорова, владелица турагентства «Алые берега»:
Юлия Сидорова
- В современном мире путешествовать стало проще, и дети с раннего возраста летают на отдых с родителями и привыкают к многообразию мира. По прогнозам Федерального агентства по туризму РФ, в этом году число бронирований туров на семьи с детьми вырастет на 21% по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость путевки за границу на семью из трёх человек (двое взрослых и ребёнок старше 2 лет) составит 73 316 руб.
Выбирая, где отдохнуть, родители должны спланировать все максимально комфортно и интересно как для себя, так и для детей. По данным Росстата, самыми популярными направлениями летнего семейного отдыха в 2019 году станут:
- Турция. С маленькими детьми лучше в Сиде и Алании, любителям зелени и активным туристам понравится Кемер, для более дорогого отдыха — Белек или Фетхие.
- Крым. Климат Крымского полуострова идеально подходит для детского отдыха. Пребывание в Крыму благотворно воздействует на иммунную систему ребёнка, а уникальное сочетание природных факторов даёт устойчивый оздоровительный эффект. Наиболее подходящие курорты Крыма для маленьких детей — это Евпатория и Феодосия, с подростками веселее будет в Алуште и Ялте.
- Греция. Из несомненных плюсов: близко лететь, умеренный средиземноморский климат, чистое море, небольшая глубина и минимальное количество морских обитателей. Все это вы можете найти на курортах Кассандра и Ситония, что на Халкидиках, Толо на Пелопоннесе. А ещё в Греции есть потрясающе красивые острова, утопающие в зелени, Корфу и Керкира с множеством развлечений для детей.
- Черногория. Каждый год Черногория привлекает множество семей с детьми. Это удивительная страна с красивой природой и вполне доступными ценами. Основные курорты для семейного отдыха это Бечичи и Будва.
- Испания. Для самых маленьких лучше всего подходят курорты Коста-Брава и Коста-Дорада. Широкие песчаные пляжи, безопасность и множество аквапарков — несомненные плюсы отдыха в Испании.
- Болгария. Мягкий климат, чистое море и развлечения на любой возраст, много достопримечательностей и красивая природа. К тому же это бюджетный вариант отдыха, хорошая альтернатива российским курортам.
- Кипр. Один из самых спокойных курортов на Кипре — это Протарас, он лучше всего подойдет для отдыха с маленькими детьми. Подросткам будет гораздо интереснее в Айя-Напе, где туристы чуть ли ни круглые сутки проводят на дискотеках.
Вера Комарова, дерматолог:
- На отдых берите головной убор из натуральных дышащих тканей. Не оставляйте детей младше 3 лет под прямыми солнечными лучами и не пребывайте на солнце с 12 до 16 часов. Соблюдайте адекватный питьевой режим, хорошо подходит подкисленная лимоном вода, если нет противопоказаний.
Необходимо использовать детские солнцезащитные средства для кожи, губ, волос. Наносите их непосредственно перед выходом на солнце и обновляйте каждые 2 часа или после купания, также, когда сильно вспотели.
Солнцезащитный крем должен обязательно содержать химические и физические факторы защиты, антиоксиданты, увлажняющие и регенерирующие компоненты. Средства должны быть с высокой степенью защиты (рекомендую SPF 50), гипоаллергенны и одобрены дерматологами. Эта информация располагается на упаковках.
Применяя солнцезащитные средства правильно, мы защищаем ребёнка от ожогов, а в будущем — от преждевременного фотостарения, кератом, рака кожи. Все эти последствия развиваются через десятки лет после ожога. Идеальный выбор — профессиональные средства, в них очень сильно отслеживается не только эффективность, но и безопасность. От дешевых средств этого сложнее добиться. Разработки и ингредиенты стоят дорого.
Путешествие с детьми — большая ответственность, приходится быть готовым ко всему. Чтобы убедиться в готовности к поездке, проверьте 3 фактора:
- психологическую устойчивость родителей, способность переносить стресс;
- соблюдение рекомендаций врачей, отсутствие медицинских противопоказаний;
- юридическую готовность к выезду за границу.